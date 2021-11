Beste Singles Day-tilbud 2021

Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke».

Singles Day er en enorm tilbudsdag i mange asiatiske land, men her i Norge er det fortsatt et godt stykke igjen før den er like stor som Black Friday (eller Black Week, som det har blitt). Likevel - vi har funnet flere gode tilbud i år enn i fjor! Som vanlig med disse tilbudslistene våre ser vi ikke bare på pris, men også på om det faktisk er gode produkter. Vi har god erfaring fra testene våre her på Tek.no, så vi har plukket ut en håndfull produkter nedenfor som vi både synes er gode, og som har falt i pris i dag.

Vi ga den litt mindre varianten av denne - med "bare" 20.000 mAh kapasitet - 10/10 og mente det var den beste nødladeren du kunne kjøpe. Rett og slett på grunn av kombinasjonen av høy kapasitet vs pris, gode tilkoblingsmuligheter og hendige ting som PD-tilkobling. Denne byr på de samme fordelene, men også dobbel kapasitet. Og en skjerm for å se batteristatus. Når prisen er falt såpass i pris er vi trygge på at dette også er et godt kjøp, til tross for at vi bare har testet lillebroren dens.

Wilfa WSFBS-100B Testen vår av elektriske kaffekverner avslørte at Wilfas toppmodell er helt sjef. Den kvernet med stor autoritet og var den kvernen som leverte best og jevnest resultat. Den er helt ypperlig for filter-maling, men kan også brukes for espresso. Kvernen har en innebygget vekt, slår seg av automatisk og lager lite støy. Vi synes også den tar seg veldig bra ut på benken. Mer + annonse 3490 NOK Sjekk nå 3495 NOK Sjekk nå

Sony WF-1000XM3 Sony har vært gode på trådløs lyd i mange år nå, og disse øreproppene satte virkelig standarden tilbake i 2019. Greit nok, oppfølgeren ankom i sommer og imponerte stort, men de koster også nesten tre ganger så mye som WF-1000XM3 er satt ned til nå. Dette er rett og slett et godt kjøp i dag. Mer + annonse 1111 NOK Sjekk nå 1111 NOK Sjekk nå

Melitta Excellent 5.0 Til en femhundrelapp finner du rett og slett ingen bedre kaffetrakter. I vår samletest bemerket Melittas modell seg ved å trakte god kaffe både for små og store brygg. Den er rask, brygger ved riktig temperatur, er lett å bruke, støyer knapt og er dessuten veldig plasseringsvennlig og pent designet. Mer + annonse 499 NOK Sjekk nå 499 NOK Sjekk nå

Sony SRS-XB33 I vår samletest av bærbare bluetooth-høyttalere ga vi denne fra Sony vårt "Godt kjøp"-stempel. For selv før den havnet på tilbud nå, ga den overraskende mye for pengene. Vi synes den låt godt, hadde god batteritid og ga den pluss for de blinkende lysene og vanntettheten. Nå har prisen falt ytterligere, og kan kalles et enda bedre kjøp enn i sommer. Mer + annonse 890 NOK Sjekk nå 899 NOK Sjekk nå

Sony WH-XB900N Disse hodetelefonene fra Sony hopper opp og ned i pris - tilsynelatende fra 1290 (som da vi testet dem) - ned til 990 kroner (som nå). Bare de siste seks månedene har dette skjedd fem ganger, og vil trolig skje igjen. Når det er sagt - til 990 kroner er dette er et fint hodesett, spesielt for deg som elsker mye bass. Her dundrer det nemlig godt i det nederste registeret, såpass mye at det nesten ble litt mye for testeren vår. Men er du glad i bass, får du mye for pengene her. Mer + annonse 990 NOK Sjekk nå 990 NOK Sjekk nå

Fitbit Charge 4 Jakter du et smartarmbånd til en billig penge får du nå kjøpt Charge 4 til under tusenlappen. Denne modellen har et års fartstid, og har nylig blitt erstattet av Charge 5. Men om du ikke trenger fargeskjerm, vil fortsatt Charge 4 gi deg det aller meste Charge 5 kan. Mer + annonse 1188 NOK Sjekk nå 1440 NOK Sjekk nå

Shimano Sedona 2500 FI Trenger du en ny fiskesnelle så er denne haspelmodellen fra Shimano til en god pris. Dette er modellen som ga oss mest for pengene da vi testet en rekke ulike sneller tidligere i år, og til rett over 600 kroner får du en modell som har overraskende god byggekvalitet. Snellen har dessuten helt jevn og god gange, og en relativt kraftig brems som kommer godt med om du skulle være så heldig å få på en skikkelig rugg. Mer + annonse 795 NOK Sjekk nå

Google Chromecast (3rd Generation) Chromecast er Googles gave til alle som har et behov for å strømme ting til TV-en av og til. Den tar ikke store plassen, plugges rett i en HDMI-port og gjør en «dum» TV sånn passe smart. Den lille dingsen finnes i forskjellige versjoner, og denne utgaven dytter ut et bilde i Full HD, altså 1920 x 1080 piksler. Vi har ikke selv testet 3. generasjon Chromecast, men vi har en test av 2. generasjon, som har akkurat den samme funksjonaliteten, men er litt treigere. Har du en stor TV med 4K-oppløsning og er litt kresen av deg, burde du heller se etter Chromecast Ultra, som støtter denne høyere oppløsningen. Mer + annonse 311 NOK Sjekk nå 389 NOK Sjekk nå

Arlo Essential Spotlight (VMC2330) Arlo Essential Spotlight er et helt trådløst overvåkningskamera med lys, sirene, høyttaler, mikrofon og mye funksjonalitet. Med helt trådløst mener vi at det kan gå på ren batteridrift – og det i opptil flere måneder av gangen – mens det bruker Wi-Fi til å kommunisere direkte med din trådløse ruter. Essential Spotlight er ikke Arlos beste kamera, og det har ikke den høyeste oppløsningen, men det fungerer bra til prisen. Kameraet er heller ikke avhengig av en egen basestasjon, men da får du dessverre ikke mulighet til å lagre videoklipp lokalt. Alternativet er kun direktevisning eller å betale noen kroner i måneden for et abonnement på lagring i nettskyen. Mer + annonse 2990 NOK Sjekk nå 3790 NOK Sjekk nå

OnePlus Nord 128GB OnePlus Nord slo ned som en liten bombe i mobilmarkedet. Til rett under 5000 kroner fikk du et historisk godt mobilkompromiss, der OnePlus har plukket deler fra tredje og fjerde hylle fra toppen. Absolutt alt ved denne mobilen var akkurat bra nok til å føles litt luksuriøst, selv om prislappen var hyggelig. En rask OLED-skjerm som er behagelig for øynene, den var en av de første telefonene med 5G og lynrask respons - for et drøyt år siden. Kameraet er også godt innafor sammenliknet med absolutt alt i sin prisklasse - og en god del telefoner lenger opp også. I dag koster den under 3000 kroner. Med dagens teknologipriser er det rett og slett et kupp på en telefon som fortsatt har flere gode år igjen. Mer + annonse 3399 NOK Sjekk nå 3790 NOK Sjekk nå

Garmin Fenix 6S Fenix 6S er en av de mest avanserte treningsklokkene på markedet, og blant Garmins absolutte toppmodeller. Vi har kun testet andre utgaver, som Garmin Fenix 6X Pro Solar som stakk av med topplassering i testen vår. All erfaring tilsier at disse klokkene er solide treningsklokker. Vi kan derfor anta at også dens lillebror som er på tilbud, er et ordentlig godt kjøp til dagens pris. Mer + annonse 3333 NOK Sjekk nå