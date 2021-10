Beste mekaniske tastatur

Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke».

Her har vi satt sammen en liste med de aller beste mekaniske tastaturene vi har testet. Den er basert på to samletester av tastatur. En av mekaniske tastatur over 1000 kroner, og en av tastatur med mekaniske eller membran-baserte brytere under 1000 kroner. Her har vi plukket ut kun de mekaniske tastaturene, og rangert dem fra best til «svakest». Det skal imidlertid sies at alle som har fått plass på denne listen kan passe veldig godt til akkurat din bruk, da vi alle har litt ulike preferanser.

Førstevalget vårt for mekaniske tastatur er SteelSeries Apex Pro. Det skyldes blant annet de unike lineære OmniPoint-bryterne. De er magnetiske, noe som gjør dem utrolig jevne og lette, i tillegg til å la deg justere aktueringspunktet for hver individuelle tast i ti ulike nivåer. Byggekvaliteten er veldig god, designet moderne og stilrent og vi digger RGB-belysningen. Du kan gjøre innstillinger via programvare, eller en egen OLED-skjerm som også kan vise mer eller mindre nyttig informasjon.

2 Logitech G915 Lightspeed Logitechs G915 Lightspeed er noe så sjeldent som et trådløst mekanisk tastatur. Vi opplevde det som like raskt som kablede varianter, og det kan brukes i inntil 12 dager med RGB aktiver, eller over 100 dager uten belysning før det må lades. Det har en stilren og lav profil, og kommer med flere ulike brytere. Vi testet med brune, taktile brytere, som vi syntes ga veldig god respons uten å støye særlig. Dette er et godt valg for deg som både vil unngå kabler, og jobbe og spille med det samme tastaturet. Mer + annonse 1997 NOK Sjekk nå 1999 NOK

3 Razer Huntsman Elite Om du tåler – eller kanskje er på jakt etter – taster som er skikkelig «clicky» og høres svært godt, likte vi tasteopplevelsen på Razers Huntsman Elite med lilla «Opto Mechanical»-taster. Her registreres trykk ved hjelp av lysstråler som brytes, noe som gjør bryterne lynraske og mindre utsatt for langtidsslitasje enn mange andre brytere basert på fysisk kontakt. Skal du kun spille, og ikke skrive så mye, ville vi vurdert utgaven med røde lineære brytere. Ellers er dette et tastatur med svært overbevisende byggekvalitet, tøft og minimalistisk design, flott RGB-belysning og en superbehagelig håndleddsstøtte. Mer + annonse 1799 NOK Sjekk nå

4 SteelSeries Apex 7 TKL Red Switch Steelseries Apex 7 er en blåkopi av det solide Apex Pro, bare uten de unike magnetiske OmniPoint-bryterne. Det er da også en del rimeligere. Her er de røde lineære bryterne basert på mekanisk kontakt fremfor magnetisk kontakt, noe som gjør at de lager litt mer lyd. De er likevel fremdeles ganske støysvake, og veldig lette og raske å trykke ned. De er supre for spilling, mens vi ville valgt de blå bryterne for skriving og spilling om hverandre. Da med noe mer støy. Med integrert USB-port og en god håndleddsstøtte gir dette mye for pengene. OBS: Her lenkes det til en "Tenkeyless" modell. Vi har testet versjonen med talltastatur! Mer + annonse 1549 NOK Sjekk nå 1689 NOK

5 SteelSeries Apex 5 SteelSeries Apex 5 er nesten identisk med storebroren Apex 7, men kommer uten en ekstra USB-port i tastaturet. Det kommer også utelukkende med blå, taktile taster som både føles og høres. Vi ble ganske glade i disse bryterne og tilbakemeldingen de ga, og mener de kan være et godt valg for deg som planlegger å spille og skrive omtrent like mye. Bryterne har litt kortere levetid (bare 20 millioner trykk!) men vi mistenker at få kommer så langt før tastaturet er klart for utskifting av andre årsaker. Mer + annonse 1389 NOK Sjekk nå 1399 NOK

6 Logitech G Pro X Logitechs G Pro X har en «Tenkeyless»-formfaktor og er perfekt for deg med begrenset plass eller som ønsker kort avstand til musen. Det er veldig solid, og vi digger det tøffe og enhetlige designet. Testtastaturet hadde stabile «Blue GX Clicky» taster som både føles og høres godt. Tastaturet er imidlertid aldeles herlig å skrive på. Det er lett å skifte ut alle – eller bare noen av – bryterne, til røde lineære eller brune hybridbrytere. Vi anbefaler de røde for spilling. Logitech selger kun tastaturet via egen nettbutikk, der du også kan bestille ekstra brytere av valgfri «farge». Mer + annonse Få prisvarsel