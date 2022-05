Flyttbare Aircondition

1

Woods Cortina Silent 12K WiFi

Et smart klimaanlegg som kjøler godt. Silent-navnet lyver litt, for her bråkes det ganske heftig på full guffe - det fine er at kjøleren gjør en god jobb også på lavere effekt. Det er lett å koble til WiFi og du kan si "hei Google" for å skru av og på. Både fjernkontroll og vindusmontering er prima.