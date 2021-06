RTX 3070 Ti leverer effektiv gravesperre og høyere ytelse

Den største ytelsesgevinsten får du med 4K-skjerm.

Nvidia RTX 3070 Ti FE. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud 9 Juni 2021 15:00

Grafikkort kan få frem en del følelser i PC-spillere for tiden. Sinne, om du som mange andre ikke har klart å skaffe en oppgradering enda. Frustrasjon, over at prisene er mye høyere enn annonsert , og kanskje en smule oppgitthet over at nye modeller stadig pumpes ut til tross for lav tilgang på allerede lanserte kort.

Det er likevel nettopp et nytt grafikkort vi tar tempen på i dag: RTX 3070 Ti, som skal legge seg mellom RTX 3070 og RTX 3080 både på pris- og ytelsesstigen.

Raskere minne

Den mest spennende oppgraderingen hentes fra storebroren i form av det raskere G6X-minnet. Det sørger for at minnebåndbredden øker med hele 36 prosent over lillebrorens G6-minne, som vi forventer vil bedre ytelsen ved høye oppløsninger.

Ellers ser vi at antallet shadingenheter, teksturenheter, strålesporingkjerner og «Tensor»-kjerner for kunstig intelligens har økt med omtrent 4,5 prosent. Grafikkbrikken er også klokket omtrent 2,5 prosent over lillebroren.

Om disse oppgraderingene er nok til å forsvare en høyere pris, eller lanseringen i det hele tatt, får vi straks svaret på.

Vi må imidlertid nevne at kortet kommer med Nvidias nye «gravesperre». Denne sikrer at kortet er langt mindre effektivt til graving av mange typer kryptovaluta. Vi testet kortet med «NiceHash», og fant at hastigheten var begrenset til 38 MH/s ved graving av Ethereum, som er den mest lønnsomme valutaen for tiden. Et rimeligere RTX 3070 graver på sin side med 60 MH/s og et mye lavere strømforbruk. Også graving etter flere andre valutaer enn Ethereum skjer med begrenset hastighet.

Denne sperren gir håp om bedre tilgjengelighet for spillere de kommende månedene, og skal rulles ut for andre kort i RTX 30-serien også.

Grafen vår, som viser snittytelsen i våre fem faste testspill, avslører at Ti-oppdateringen av RTX 3070 leverer et hopp i ytelse på knappe 4,5 prosent i 1080p, 5,2 prosent i 1440p og 7,9 prosent i 4K-oppløsning.

Umiddelbart mistenker vi det raske G6X-minnet, lånt fra storebror RTX 3080, å være årsaken til at ytelsen øker mer jo høyere oppløsningen blir. Nesten 8 prosent høyere ytelse er verdt å ta med seg for 4K-spilling, men ytelsesgevinsten for deg som spiller på skjermer med lavere oppløsninger, som 1080p og 1440p, virker ganske ubetydelig.

Om vi kikker en generasjon tilbake, til RTX 2070 Super, stiller dagens nykommer med omtrent 33 prosent høyere ytelse ved 1080p, 39 prosent høyere ytelse ved 1440p og 51 prosent høyere ytelse ved 4K-oppløsning.

Nærmeste prisede (på papiret) kort fra konkurrenten AMD, blir RX 6800 . Det yter imidlertid identisk som det i utgangspunktet rimeligere RTX 3070, så naturligvis blir det ingen match mot det kraftigere og tilsvarende prisede RTX 3070 Ti.

Husk at du finner alle de detaljerte spillmålingene våre, samt spesifikasjonstabell, helt i bunnen av testen!

Ytelsen i spill som benytter moderne teknikker som strålesporing - for mer realistisk grafikk - og intelligent oppskalering - for bedre ytelse - blir viktig fremover.

Her ser vi at Nvidias kort generelt gruser AMDs, både ved å ha kraftigere og mer effektiv strålesporing, samt foreløpig være alene om å tilby en svært god oppskaleringsteknikk kalt DLSS. Nvidias RTX 30-serie konkurrerer dermed mest mot seg selv her.

Og det vi ser er at RTX 3070 Ti leverer omtrent 10 prosent høyere strålesporingsytelse enn RTX 3070 ved alle oppløsninger.

Kombinert med oppskaleringsteknikken DLSS øker selvsagt bildeflyten, og differansen til RTX 3070 blir på 5,7 prosent, 8,3 prosent og 9,4 prosent for henholdsvis 1080p-, 1440p- og 4K-oppløsning.

Relativt til RTX 3070 ser vi omtrent samme ytelsesøkningen for RTX 3070 Ti, med høyere «gevinst» for høyere oppløsninger.

Via en kompakt 12-pin adapter tar kortet inn 2x8-pinners PCIe-strømkontakter. Nvidia er alene om dette, og partnerprodusenter bruker tradisjonelle tilkoblinger for sine kort. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Nvidias 3070 Ti FE leveres med 1x HDMI 2.1 og 3x DisplayPort 1.4-porter. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

I mål og utforming er RTX 3070 Ti FE omtrent identisk med RTX 3070 FE.

Når grafikkbrikken, minnebrikkene og i grunn samtlige andre komponenter på innsiden jobber raskere eller er flere i antall - og har tilgang på mer strøm - blir resultatet hos nykommeren mer varmeutvikling.

Kortets to vifter må dermed jobbe raskere for å kvitte seg med overskuddsvarme, og det gir faktisk ganske betydelig mer støy sammenlignet med lillebroren.

Vi vil absolutt ikke kalle RTX 3070 Ti for noen bråkebøtte, men sammenlignet med RTX 3070 og RTX 3060 Ti - som er nesten helt stille - vil du høre dette kortet under spilling.

Her i Norge får du ikke tak i Nvidias FE-modell, men målingene våre av støy og ikke minst temperatur, viser at du bør prioritere en kraftig kjøler på den partnermodellen du eventuelt måtte gå for til slutt.

Konklusjon

Nvidia RTX 3070 Ti FE. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Til tross for uforholdsmessig høy pris sammenlignet med RTX 3080, konkluderte vi nylig med at dets ferske Ti-oppdatering kunne fungere som en investering for de aller mest kravstore PC-spillerne. De som uansett ellers ville lagt pengene sine i et enda mye dyrere RTX 3090 , uten å få særlig høyere ytelse igjen, og er er inneforstått med at det koster litt ekstra å ha det beste. Ti-oppdateringen til RTX 3080 hadde altså noe for seg.

Vi sliter mer med å forstå appellen til RTX 3070s Ti-oppdatering. Kortet leverer høyere ytelse, som kan forsvare noe av den økte prisen Nvidia har gitt det. Problemet er at denne ytelsen først og fremst kommer til syne for deg med en 4K-skjerm.

Og RTX 3070 Ti er egentlig ikke kraftig nok for å dra dagens og fremtidens spill i en så høy oppløsning.

Skal du spille i 4K-oppløsning får du ikke skikkelig stabil bildeflyt og tryggheten om at du har valgt et kort som gjør jobben der i flere år fremover, før du er oppe på RTX 3080-nivå.

Alt under RTX 3080 blir å betegne som kort hovedsakelig for 1080p og 1440p, og i disse oppløsningene ser vi bare 4–5 prosent høyere ytelse målt mot RTX 3070.

Ytelsesøkningen ved disse oppløsningene er noe større for spill som støtter seg på strålesporing og oppskalering, samt en kombinasjon av de to. Slike spill er imidlertid skikkelig tunge å dra, slik at RTX 3070 Ti uansett faller igjennom som et 4K-kort også der.

Og når RTX 3070 Ti ikke er et godt 4K-kort, og ikke leverer signifikant høyere ytelse ved 1080p- og 1440p-oppløsning, fremstår lillebroren som et bedre og rimeligere valg. Selv RTX 3060 Ti kan fungere overraskende godt ved 1440p-oppløsning for mange, og da kan i alle fall RTX 3070 gjøre det.

I sum bommer altså RTX 3070 Ti på å levere ytelsesgevinst av betydning og der den trengtes mest. Til tross for å inneha flere gode egenskaper, som gjør det til en bedre kandidat enn konkurrentens tilsvarende prisede RX 6800, kan vi dermed ikke gi det noen generell anbefaling.

OBS: Nvidias Founders Edition, som vi har testet, er ikke tilgjengelig i Norge. Her vil partnerprodusenter som Asus, MSI, Gigabyte, Zotac og EVGA levere modeller med forhåpentligvis kraftigere kjølere. Regn med at disse blir dyrere enn prisen Nvidia har oppgitt for sin Founders Edition. Vi har ikke planlagt å teste noen av deres modeller.

7.5 Bra Nvidia RTX 3070 Ti Founders Edition 8GB annonse Sjekk prisen Banker konkurrenten og leverer høy ytelse, men ikke der den virkelig behøves. Fordeler Super ytelse for 1080p- og 1440p-oppløsning

Kan dra enkelte 4K-titler

Bedre på strålesporing enn konkurrenten

DLSS gir høyere ytelse i flere spill

Gravesperre

Ekstremt solid bygget, med elegant design Ting å tenke på Ikke et fullgodt 4K-kort

Blir varmt

Støyer noe

Spillytelse

Spesifikasjonstabell

Modell Nvidia RTX 3070 Nvidia RTX 3070 Ti Nvidia RTX 3080 AMD RX 6800 Arkitektur Ampere Ampere Ampere RDNA 2 Grafikkprosessor GA104-300 GA104-400 GA102-200 Navi 21 XT Brikkestørrelse 392 mm² (8 nm) 392 mm² (8 nm) 628 mm² (8 nm) 519 mm² (7 nm) Transistorer 17,4 mrd. 17,4 mrd. 28,3 mrd. 26,8 mrd. Shadingenheter 5888 6144 8704 3840 Tekstur/rasterenheter 184/96 192/96 272/96 240/96 Strålesporingkjerner 46 (2. gen) 48 (2. gen) 68 (2. gen) 60 «AI»-kjerner 184 (3. gen) 192 (3. gen) 272 (3. gen) 0 GPU-boost 1725 MHz 1770 MHz 1710 MHz 2105 MHz Minne 8 GB G6 (14 Gb/s) 8 GB G6X (19 Gb/s) 10 GB G6X (19 Gb/s) 16 GB G6 (16 Gb/s) Minnebåndbredde 448 GB/s (256-bit) 608 GB/s (256-bit) 760 GB/s (320-bit) 512 GB/s (256-bit) Typisk forbruk 220 W (12-pin) 290 W (12-pin) 320 W (12-pin) 250 W (8+8-pin) Lansert Oktober 2020 Juni 2021 September 2020 November 2020 Lanseringspris (fra) 5750,- 6500,- 8000,- 6600,-

