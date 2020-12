«Et sammenstøt mellom titaner»: AMD og Nvidias beste møter hverandre

I potten ligger tittelen som verdens kraftigste grafikkort.

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

8 Des 2020

Da Nvidia annonserte flaggskipene sine i RTX 30-serien, med nær 70 prosent høyere ytelse og lavere pris , var det få som ga rivalen AMD store sjansen til å ta igjen markedslederen gjennom det siste tiåret.

Vi måtte imidlertid ikke vente mange ukene på svaret fra AMD, og om ikke kjevene til PC-entusiaster flest hadde droppet under RTX 30-lanseringen, så gjorde de det i alle fall her.

AMD avduket nemlig ikke bare grafikkort i RX 6000-serien som skulle ta opp kampen mot Nvidias toppsjikt, men også RX 6900 XT, det utvalgte som skulle få has på «beistet» selv: RTX 3090 med 28,3 milliarder transistorer, 24 GB lynraskt G6X-minne og nesten 10.500 shaderenheter.

Og der Nvidias beist hadde fått en prislapp på vanvittige 17.000 kroner og oppover, fortalte AMD at deres RX 6900 XT skulle levere varene for to tredjedeler av prisen. (Som vi ikke har fått bekreftet i norske kroner enda, men som trolig vil ligge rundt 12 til 13.000 kroner).

Nå etter RX 6000-lanseringen vet vi jo at AMDs RX 6800 og RX 6800 XT la seg tett opptil ytelsen til Nvidias RTX 3070 og RTX 3080 . Men bare i vanlige «rasterbaserte» spill. Om vi tilla strålesporingytelsen særlig vekt tapte AMD-kortene så det sang, og vi skrev også i våre konklusjoner at vi savnet et alternativ fra AMD til Nvidias gode DLSS-teknologi.

Nå når RX 6900 XT står på testbenken, har vi ingen illusjon om at AMD skal ta sjumilssteg innenfor strålesporingytelse. Der er Nvidia en hel generasjon foran. Men, om de klarer å nær matche - eller gud forby overgå - ytelsen til det langt dyrere RTX 3090 i vanlige rasterbaserte spill, vil det alene gi Nvidia en nesestyver de vil huske.

NB: Ved lansering er det test av AMDs referansedesign du får her på Tek. Denne utgaven vil nok de færreste noensinne få tak i, da AMD virker å produsere ekstremt få eksemplarer og heller satser på salg gjennom partnere som Asus, MSI, XFX, Sapphire med flere. Ta derfor denne testen som en forsmak på hva som kommer fra tredjepartsprodusenter over de neste ukene og månedene.

Nei, dette er ikke RX 6900 XT, men det – på utsiden – klin identiske RX 6800 XT! Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Går etter ytelsestronen med «det lille ekstra»

Med RX 6900 XT går AMD for første gang på mange år etter ytelsestronen. Det gjør de med et kort som har overraskende mye til felles med lillebroren RX 6800 XT. De er begge bygget på en effektiv 7-nanometer node, basert på AMDs blodferske RDNA 2.0-arkitektur og innehar 26,8 milliarder transistorer. De har også begge fått med seg 16 GB G6-minne som kjører på samme klokkehastigheter.

Men skjult bak det helt identiske referansedesignet skal jævelen ligge i detaljene. Ved siden av at RX 6900 XTs «Navi 21 XTX»-grafikkbrikke byr på 512 flere shadingenheter, 32 flere teksturenheter og 8 strålesporingkjerner ekstra i forhold til RX 6800 XTs «Navi 21 XT»-brikke, skal andre komponenter på sjefskortet være oppgradert for å ha mulighet til å forsyne seg med mer energi. Den kan RX 6900 XT bruke for å nå – og holde seg på – høyere boostfrekvenser enn sin lillebror. Det skal selvsagt slå ut i høyere FPS.

Dette skal dels skje rett ut av esken, men ikke minst skal forholdene ligge til rette for overklokking. For å få et så godt bilde av potensialet i RX 6900 XT har vi derfor kjørt kortet gjennom testrutinene våre to ganger. Både på standardfrekvenser ut av esken, og etter en runde med manuell overklokking.

La oss få faktaene på bordet: Hvilket kort går ut av 2020 som verdens raskeste?

Modell AMD RX 6900 XT AMD RX 6800 XT AMD Radeon VII Nvidia RTX 3090 Nvidia RTX 3080 Arkitektur RDNA 2 RDNA 2 GCN 5.1 Ampere Ampere Grafikkprosessor Navi 21 XTX Navi 21 XT Vega 20 XT GA102-300 GA102-200 Brikkestørrelse 519 mm² (7 nm) 519 mm² (7 nm) 331 mm² (7 nm) 628 mm² (8 nm) 628 mm² (8 nm) Transistorer 26,8 mrd. 26,8 mrd. 13,2 mrd. 28,3 mrd. 28,3 mrd. Shadingenheter 5120 4608 3840 10 496 8704 Tekstur/rasterenheter 320/128 288/128 240/64 328/112 272/96 Strålesporingkjerner 80 72 0 82 (2. gen) 68 (2. gen) «AI»-kjerner 0 0 0 328 (3. gen) 272 (3. gen) GPU-boost 2250 MHz 2250 MHz 1750 MHz 1695 MHz 1710 MHz Minne 16 GB G6 (16 Gb/s) 16 GB G6 (16 Gb/s) 16 GB HBM2 (2 Gb/s) 24 GB G6X (19,5 Gb/s) 10 GB G6X (19 Gb/s) Minnebåndbredde 512 GB/s (256-bit) 512 GB/s (256-bit) 1024 GB/s (4096-bit) 936 GB/s (384-bit) 760 GB/s (320-bit) Typisk forbruk 300 W (8+8-pin) 300 W (8+8-pin) 295 W (8+8-pin) 350 W (12-pin) 320 W (12-pin) Lansert Desember 2020 November 2020 Februar 2019 September 2020 September 2020 Lanseringspris (fra) Ukjent. 7400,- 7450,- 17 000,- 8000,-

Etter å ha sett AMDs presentasjon og reklamemateriell har nok mange hatt store forhåpninger til at RX 6900 XT skulle ta fra Nvidias ekstremt dyre RTX 3090 ytelsetronen.

Våre tester, som er kjørt i fem ulike testspill og dobbeltsjekket i syntetiske målinger som 3DMark, viser imidlertid at RTX 3090 beholder tittelen som verdens kraftigste grafikkort.

Ut av esken yter RX 6900 XT omtrent 12,8 prosent svakere enn RTX 3090 i 4K-oppløsning. Dermed legger det seg faktisk på nivå med Nvidias rimeligere RTX 3080.

Med en fininnstilt manuell overklokk synker ledelsen til RTX 3090 til 9,5 prosent i samme oppløsning. Med overklokking går også RX 6900 XT forbi Nvidias RTX 3080 i alle oppløsninger unntatt 4K, der det er dødt løp.

Her passer det å ta en liten «time out» før vi går videre.

For det første: i våre ytelsestester setter vi AMDs referanseutgave av RX 6900 XT opp mot fabrikkoverklokkede RTX 3090 og RTX 3080 med massive kjølere og lite ekstra overklokkingsrom fra MSI. Vi har mottatt Nvidias RTX 3090-referansemodell – som du ser på bildene – men rakk dessverre ikke teste dette til denne testen. For RTX 3080 har vi fortsatt ikke mottatt testkort fra Nvidia.

Vi forventer at ytelsegapet vil reduseres når RX 6900 XT måles direkte mot Nvidias referansedesign, eller når tredjepartsmodeller av AMDs sjefskort kommer. Disse vil nok yte noe bedre ut av esken enn AMDs referansedesign, og også overklokke enda litt bedre.

For det andre: det virker som AMDs RX 6000-serie og Nvidias RTX 30-serie trives svært ulikt i en rekke spill. Vi merker oss eksempelvis at Red Dead Redemption 2 og Control, som er to av fem titler vi benytter på vår testbenk, klart foretrekker de nye kortene fra Nvidia. I andre spill vet vi imidlertid at AMDs kort kan ha et like solid overtak. Vær derfor litt forsiktig med å henge deg opp i noen desimaler her og der, og generelt små ytelsesforskjeller.

For det tredje: Før lansering har AMD likt å vise frem ytelsen til sitt RX 6900 XT med profiloverklokking (såkalt «Rage Mode») og «SAM»-teknologien aktivert. Sistnevnte er forbeholdt personer med AMDs egen Ryzen 5000-plattform.

Vi har ikke testet med SAM, og har brukt standardprofilen for våre vanlige tester. Vi kommer tilbake med egne tester av SAM senere, men benytter anledningene til å understreke at Nvidia også jobber med en løsning som kan gi deres kort tilsvarende fordeler.

AMD Radeon RX 6900 XT 16GB

Takler de fleste spill i 4K-oppløsning

Strålesporing i inntil 1440p

Energieffektivt

Relativt støysvakt (uten overklokking)

Godt bygget referansemodell

HDMI 2.1- og USB-C-kontakt. AV1-dekoding

«SAM» kan gi høyere ytelse med Ryzen 5000-CPU-er

Har mye rom for overklokking Ting å tenke på Har ingen «DLSS»-konkurrent klar (på vei)

Signifikant svakere strålesporingytelse enn RTX 3080 og RTX 3090

Blir varmt

Noe støy ved overklokking

SAM: Skal yte bedre i ren AMD-rigg Om du parer grafikkortene i RX 6000-serien med en prosessor fra Ryzen 5000-serien og et hovedkort fra 500-serien skal det være mulig å låse opp enda flere FPS. AMD skal nemlig ha fått komponentene sine til å samarbeide mer effektivt gjennom en teknologi de kaller AMD «Smart Access Memory» (SAM). SAM gir prosessoren tilgang til alt videominne omtrent samtidig, der den i dag bare kan behandle noen hundre megabyte av gangen, skriver selskapet. Ifølge AMD skal forbedret tilgang på videominne løfte spillytelsen med alt fra to-tre-fire prosent, til vel over ti prosent i enkelte spill og oppløsninger. Vi kommer tilbake med en gjennomgang av SAM senere.

Best på «folkeoppløsningene»

Om du til tross for dette fortsatt er noe betenkt av resultatene over, så legg særlig merke til at RX 6900 XT virker å være et «råskinn» i 1080p og 1440p-oppløsning, som mange flere spiller på enn 4K. Det er spesielt spennende ettersom AMD, i alle fall på papiret, tar seg såpass mye mindre betalt for sitt toppkort enn Nvidia gjør at det nesten mer kan sammenlignes mot deres RTX 3080.

Og rett ut av esken skiller det bare 2,3 prosent mellom et fabrikkoverklokket RTX 3080 fra MSI og AMDs eget RX 6900 XT i 1440p-oppløsning, mens det er «dødt løp» i 1080p-oppløsning.

Med hjelp fra overklokking – som det faktisk er ganske naturlig å assistere AMDs referansekort med i konkurransen vi har satt det opp mot – stikker RX 6900 XT ifra RTX 3080 med 3,4 prosent i 1080p og 1,6 prosent i 1440p.

Der forspranget til vårt fabrikkoverklokkede RTX 3090 fra MSI var 9,5 prosent mot et manuelt overklokket RX 6900 XT i 4K-oppløsning, krymper dessuten forspranget ned til kun 4,2 prosent og 5,6 prosent ved henholdsvis 1080p- og 1440p-oppløsning.

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Svak på strålesporing

Mens forskjellen i rasterbaserte spill ligger i omtrent samme område for de vanligste oppløsningene hos AMD og Nvidias toppkort, stiller bruken av strålesporing helt andre krav til grafikkortet. Strålesporing gir langt mer realistisk simulering av lys, refleksjoner og skygger. Teknologien brukes i stadig flere spill, og særlig er nok mange spente på å ta den i bruk i Cyberpunk 2077 som snart slippes.

RX 6000-serien er AMDs første med støtte for strålesporing, og selv om RX 6900 XT har noen flere dedikerte strålesporingkjerner enn sine småsøsken, ser vi den samme tendensen her som da vi testet dem forrige måned. Implementeringen av strålesporing er overlegen i Nvidias RTX-kort, der ytelsestapet blir mindre når teknologien blir slått på, og bildeflyten generelt holder seg på et mye høyere nivå.

Control er kanskje et Nvidia-optimalisert spill, men tar i bruk flere ulike strålesporingteknikker – noe som gjør det til en OK «benchmark». Her må du med AMD RX 6900 XT ta til takke med omtrent 51 FPS i 1440p med strålesporing aktivert, sammenlignet med RTX 3080 sine 74 eller RTX 3090 sine 84 FPS.

Ytelsestapet av å slå på strålesporing er også på hele 54,5 prosent. Til sammenligning mister RTX 3080-eiere bare 38,5 prosent ytelse om de aktiverer strålesporing.

Og Nvidia-eiere har dessuten et svært verdifullt triks i ermet, kalt DLSS, som kan brukes for å hente tilbake mer av ytelsen de taper ved å aktivere strålesporing.

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Vi savner et «DLSS»-alternativ

DLSS er svært forenklet en Nvidia-teknologi der spillet renderes i lav oppløsning og så supersamples opp til en høyere oppløsning ved hjelp av kunstig intelligens. Dette øker ytelsen med mange titalls prosent, ofte uten å gi dårligere bilde – og i noen tilfeller faktisk forbedre det ut over den opprinnelige oppløsningen.

Også AMD jobber heldigvis med en tilsvarende teknologi. Vi vet at det skal hete «FidelityFX Super Resolution», men har ikke fått noen lanseringsdato eller øvrige detaljer enda. I motsetning til Nvidia, som har utstyrt sine kort med dedikerte «Tensor»-kjerner for DLSS, er det ikke kjent at AMD har utrustet sine RX 6000-kort med noe lignende. AMD har varslet at de snart er klare med nyheter rundt teknologien.

Vi har alltid med en graf som forsøker å vise hvor mye ytelse du får for pengene i de ulike oppløsningene og i forhold til andre grafikkort.

I det siste har denne grafen hatt begrenset verdi ettersom prisene vi får oppgitt fra produsenter sjelden stemmer med virkeligheten når butikkene legger ut grafikkortene for salg. Som vi vet er det enorm interesse for grafikkort for tiden. Sammen med produksjonsproblemer og utfordringer med logistikken når kort skal fraktes hit fra Asia, havner vi i en situasjon der kortene «koster det de koster». Om de i det hele tatt er å få tak i.

Denne gangen har ikke engang AMD gitt oss en «anbefalt» norsk pris for RX 6900 XT, noe som tyder på enda færre tilgjengelige eksemplarer enn forrige AMD-slipp, da kun en liten håndfull ble solgt i Norge.

I grafen vår gjør vi imidlertid som vi pleier, og tar utgangspunkt i et ganske optimistisk prisbilde der RX 6900 XT legger seg på omtrent 13.000 kroner. I dollar ved vi at prisen skal ligge på 999, mens Nvidia har lagt seg på en offisiell pris på 1500 dollar for sitt RTX 3090.

Her i Norge koster MSIs Gaming X Trio (som ligger inne i grafen) omtrent 19.500 kroner til sammenligning. Nvidias Founders Edition koster fra 17.000 kroner, men er ikke tilgjengelig for salg.

Uansett tyder mye på at AMDs RX 6900 XT, med god margin, vil levere høyere ytelse for pengene i rasterbaserte spill enn Nvidias RTX 3090 i alle oppløsninger.

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Utvendig er RX 6900 XT en blåkopi av lillebror RX 6800 XT. Det gjør egentlig ikke noe, for det betyr at også dette er bygget i metall og føles ekstremt godt skrudd sammen. Det oser «premium» kvalitet og ser skikkelig stilig ut. Sammenlignet mot det massive RTX 3090 blir det 2,5 spor tykke RX 6900 XT som en miniputt, men det er en fordel om du ikke har en svær kasse å putte det inn i.

Et fordampingskammer sørger for at varmen fra GPU-en sendes effektivt og uten mye støy ut til kjøleribbene, men det er tydelig at løsningen egentlig er dimensjonert for en litt svakere GPU som altså sitter i lillebroren RX 6800 XT. RX 6900 XT blir nemlig ganske varmt, og særlig når det overklokkes. Ved overklokking våkner også viftene, og støyen blir mer merkbar – uten at det er noen krise.

Målingene er imidlertid såpass «på kanten» at vi anbefaler å vente på tredjepartsmodeller for å få den beste opplevelsen av RX 6900 XT.

Særlig interessant kan det blir å se tredjepartskortene ettersom energieffektiviteten også her hos toppkortet er ekstremt god. Uten overklokking trekker RX 6900 XT hele 100 watt mindre enn MSIs RTX 3090 Gaming X Trio, og selv ikke ved overklokking legger det beslag på flere watt enn et RTX 3080 fra samme produsent.

Her ser vi virkelig forskjellen på AMDs 7-nanometernode og Nvidias på 8-nanometer, samt hvordan RTX 3090s store mengder raskt G6X-minne trenger mer strøm.

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Konklusjon: AMD Radeon RX 6900 XT

Flere ventet nok at AMDs RX 6900 XT skulle rive Nvidias RTX 3090 ned fra ytelsestronen i dag. Slik gikk det ikke helt, men alt i alt er vi likevel fornøyde med AMDs nye høvding.

Det står nemlig klart for oss at kortet i det store og hele spiller i omtrent samme liga som Nvidias RTX 3090, men at ytelsen varierer en del fra tittel til tittel.

Såpass sammenlignbar mener vi ytelsen er at det ikke bør være ytelsen vi har målt i våre fem utvalgte testspill som alene bestemmer om du skal gå for et RX 6900 XT eller et kort som RTX 3090 eller RX 3080 fra konkurrenten.

Merk deg heller disse større forskjellene, og gjør valget ditt basert på hvor viktig disse egenskapene er for deg:

Strålesporing: Nvidia leverer signifikant bedre ytelse i titler som støtter strålesporing. De ligger en hel generasjon foran AMD, og særlig tydelig blir dette i spill som tar i bruk flere effekter samtidig, som både refleksjoner, skyggelegging og omgivelsesbasert lyssetting. Vi demonstrerte dette i Control, der Nvidias alternativer både leverte signifikant høyere bildeflyt og viser en lavere dipp i ytelsen når strålesporing slås på enn AMDs kort.

Om du vil spille Cyberpunk 2077 med strålesporing er for øvrig valget helt klart: Velg en Nvidia-GPU fra RTX 30-serien.

DLSS: Hos Nvidia kan DLSS, eller «super sampling», brukes for å øke ytelsen kraftig når strålesporing er aktivert. AMD har ikke et slikt alternativ, og selv om de jobber med en tilsvarende teknologi har vi ingen anelse om hvordan den blir eller når den kommer.

Energieffektivitet: AMDs RX 6000-serie har vist seg å være mer energieffektiv enn Nvidias Ampere-baserte RTX 30-serie. I praksis merkes dette ved at du trenger en mindre strømforsyning for å drive kortet, og det utvikles gjerne også mindre varme. I RX 6900 XTs tilfelle trekker dette mellom 100 og 50 watt mindre enn Nvidias RTX 3090. Dessuten er det fysisk mye mindre slik at det passer inn i flere kabinett.

Skjermoppløsning: AMDs grafikkort i RX 6000-serien, også RX 6900 XT, viser seg fra sin beste side i oppløsningene 1080p og 1440p, mens Nvidias kort har et ekstra gir i 4K-oppløsning.

Pris: AMD har ikke gitt oss noen offisiell norsk pris for RX 6900 XT, men mye tyder på at kortet blir relativt mye rimeligere enn Nvidias RTX 3090. Om du er sikker på at du ikke vil utforske strålesporing i spill, men foretrekker høy FPS i vanlige rasterbaserte titler i lavere oppløsninger enn 4K, kan du med fordel følge med når tredjepartsutgavene av dette kortet dukker opp om noen uker. Forholdene ligger nemlig godt til rette for at disse kan levere svært lavt støynivå, lave temperaturer og enda høyere ytelse både ut av esken og med overklokking. Og fremdeles for en mye lavere pris enn RTX 3090-utgavene på markedet i dag.

Til slutt er det veldig artig å ha AMD tilbake her i toppsjiktet blant grafikkort. Det sagt så spørs det om ikke Nvidias RTX 3080 vil være et mer balansert valg for de fleste, med DLSS og bedre strålesporing som «killer»-funksjonene. Det er jo heller ikke slik at AMDs råeste kort er noen budsjettkonge selv om det danker ut RTX 3090 på pris. Vi snakker tross alt flerfoldige tusenlapper opp fra et RX 6800 XT her, som ikke ligger så veldig langt bak ytelsesmessig.

Vi kommer tilbake med en karakter når vi mottar en offisiell pris på RX 6900 XT fra AMD.

AMD Radeon RX 6900 XT 16GB

Takler de fleste spill i 4K-oppløsning

Strålesporing i inntil 1440p

Energieffektivt

Relativt støysvakt (uten overklokking)

Godt bygget referansemodell

HDMI 2.1- og USB-C-kontakt. AV1-dekoding

«SAM» kan gi høyere ytelse med Ryzen 5000-CPU-er

Har mye rom for overklokking Ting å tenke på Har ingen «DLSS»-konkurrent klar (på vei)

Signifikant svakere strålesporingytelse enn RTX 3080 og RTX 3090

Blir varmt

Noe støy ved overklokking