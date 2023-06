Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Lar du varmepumpen stå på døgnet rundt?

Med denne dingsen kan du enkelt spare på strømmen.

Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Ole Henrik Johansen 3. juni 2023, 12:30 Lagre Lagre artikkel

Selv om strømprisene ikke lenger er like hysteriske som de var tidligere i vinter, koster det fortsatt betydelig mer å holde varmepumpen i gang nå sammenlignet med for et par år siden. Men det finnes muligheter for å spare inn litt.

Mange varmepumper kommer med en fjernkontroll du kan programmere. Men denne måten å for eksempel legge til nattsenking av temperaturen er alt annet enn intuitiv. Ofte må det et dypdykk i en bruksanvisning før du mestrer å bruke kontrollens funksjoner. Da finnes det langt enklere løsninger, som også lar deg styre pumpen selv når du ikke er hjemme.

Tidligere har vi testet en slik styringsboks i Sensibo Air, som lar deg kontrollere varmepumpen din via mobilen. Nå har den fått en konkurrent fra Netatmo i form av Smart AC Control, som også er en liten dings som kan styre varmepumpen for deg.

Prismessig ligger den nye konkurrenten rundt en hundrelapp under alternativet fra Sensibo, men likevel må du forberede deg på å punge ut rundt 1300 kroner i skrivende stund. Så du vil med andre ord ikke spare inn denne dingsen på kort sikt. Men over tid vil den kunne gi deg muligheter. Spesielt om strømmen skal svinge opp i flere kroner per kilowattime.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Netatmo Smart AC Controller annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 1299 hos Power Sjekk nå 8 Meget bra sitat Kan enkelt ta kontroll over varmepumpen for deg. Fordeler + Rask og enkel installasjon

+ Grei rekkevidde på signalene til varmepumpen

+ Temperatur- og fuktighetsmåler innebygget

+ Enkel å lage kjøreplan via appen

+ Justerer modus automatisk etter behov

+ Litt billigere enn Sensibo Air

+ Kan brukes via talestyring (både Apple og Google) Ting å tenke på — Ganske stor av størrelse sammenlignet med Sensibo Air

— Færre justeringsmuligheter enn konkurrenten

— Bør ikke plasseres i nærheten av en utgangsdør eller lignende

Installasjon

Enheten kan enten brukes liggende eller hengende på en vegg. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Det er ikke så mye du trenger å planlegge før du monterer denne enheten fra Netatmo. Men du må likevel sørge før at den «ser» varmepumpen, slik at signalene den sender ut treffer mottageren på pumpen. Vi testet med litt ulike avstander, og innenfor noen meter virker det å være uproblematisk å få enheten til å kommunisere.

Samtidig så måler enheten temperatur og luftfuktighet selv, så det kan være greit å tenke over dette når du skal plassere den. Det vil for eksempel neppe være heldig å sette den rett ved en verandadør eller lignende som kan gi et litt feil inntrykk.

Smart AC Control drives via Mikro-USB og en medfølgende adapter - akkurat som konkurrenten fra Sensibo. Det eneste du trenger å gjøre er å skru inn en skrue i veggen om du ønsker å feste den der, før du altså kobler til strøm og henter frem appen til Netatmo.

På undersiden kobler du til strøm via Micro-USB. Det er altså ingen mulighet for batteridrift her. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Via appen får du en rask og grei gjennomgang av hva du skal foreta deg, som å velge hva enheten skal hete og hvor den er plassert. Du kan nemlig kjøpe denne pakken med flere sendere, dersom du trenger å kontrollere flere pumper rundt om i huset.

Vi testet først med den raske varianten for å legge inn støtte for fjernkontrollen til varmepumpen vi testet mot. En Toshiba Daiseikai 9 S. Og appen finner kontrollen uten problemer. Men vil du ha mer justeringsmuligheter bør du ta deg tid til en avansert installasjon. Da er du helt sikker på at du får riktig antall hastigheter, alle moduser og så videre.

Uansett er dette en ganske rask og uproblematisk affære, og det tar rundt et kvarter før alt er unnagjort.

I bruk

Appen som følger med er ikke like oversiktlig og intuitiv å bruke som den Sensibo kan skilte med. Skal du bruke appen manuelt så er den grafiske løsningen fra Sensibo langt bedre enn appen til Netatmo, samtidig som du for eksempel har en kurant løsning der systemet kan bli en del av Tibber sitt grensesnitt og overta styringen basert på strømprisene.

Men den er likevel oversiktlig nok til at du ikke trenger å fiske frem bruksanvisningen. Og det kan være greit å nevne at enheten fungerer greit sammen med Apple Home og Google Home.

Men det vi liker er at du kan la appen ta mesteparten av kontrollen over varmepumpen. For det som fungerer overraskende enkelt og effektivt er om du lager deg en «kjøreplan» for hvordan du vil at temperaturen skal være gjennom døgnet.

Her har undertegnede syndet siden pumpen ble installert, hvor den som oftest har stått på automatisk program og ønsket temperatur hele døgnet. Dette kan du også gjøre via appen til Sensibo, men vi syns Netatmo har gjort dette et hakk enklere ved hjelp av et fargekart.

Via appen kan du raskt definere behovet gjennom hver enkelt dag i uken. Vi testet ut en variant der vi satte nattmodus fra klokken 23.00 til 07.00, hvor altså pumpen er avslått. Her vil vi nok endre modusen når det blir kaldere i været igjen, for man vil nødig la huset stå uten varmetilførsel når det er bitende kaldt ute. Men nå på sommeren virker det fornuftig.

Her ser du noen utsnitt fra appen, samt et skjermbilde av hvordan det ser ut inne i Apple Home. Mer at det ene bildet viser hvor du kan gå inn for å finne de avanserte innstillingene av fjernkontrollen. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Deretter definerte vi en økomodus der pumpen i tidsrommet mellom 09.00 og 15.00 senket temperaturen i rommet noe, mens komfortmodusen tok seg av resten av tiden med en ønsket innetemperatur på rundt 21 grader.

Når dette er satt opp så trenger du i prinsippet ikke passe på systemet lenger. Så lenge dingsen har strøm og ikke får blokkert sikt mot varmepumpen, gjør den jobben helt uanstrengt. Selve enheten måler selv temperatur og fuktighet i rommet, og velger modus alt ettersom temperaturen må senkes eller økes ut fra hva du har valgt som mål.

Nå skal det sies at Sensibo sin løsning også takler dette godt, men det er enda et hakk enklere med denne løsningen fra Netatmo etter vår mening.

Konklusjon

Med Netatmo så kan du legge vekk fjernkontrollen og heller styre varmepumpen med mobilen. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Vi vil tro mange kjenner seg igjen når det kommer til hvordan vi pleier å bruke varmepumpen. At man bruker autoprogrammet med ønsket temperatur gjennom hele døgnet. Samtidig så er fjernkontrollen som følger med slike varmepumper ikke nødvendigvis spesielt enkle å programmere. Og det er her Netatmo Smart AC Control kommer inn i bildet.

Dette er en dings som gjør at du enkelt kan kommunisere med varmepumpen på mobilen, og det kan jo være kjekt om du for eksempel er på ferie og har glemt å skru av pumpen før du dro. Da vil et par tastetrykk via appen kunne fikse dette nærmest uansett hvor du måtte befinne deg.

Selve appen til Netatmo er ikke spesielt snerten sammenlignet med løsningen til konkurrenten Sensibo, som har en langt bedre og enklere grafikk med flere valgmuligheter. Så denne vil vi nok fortsatt rangere et lite knepp foran.

Styrken til Netatmo sin løsning er at den er meget enkel å lage en kjøreplan på. Altså når på døgnet du vil ha forskjellige temperaturer eller om pumpen kanskje kan slås helt av om natten. Lar du appen styre varmepumpen automatisk, vil den endre om du trenger å kjøle ned eller varme opp rommet ettersom hva som trengs. De ulike innstillingene/modusene kommer opp som forskjellige farger i en oversikt via appen, og vi liker hvor enkelt dette er å forstå seg på.

Alt i alt er Netatmo Smart AC Control en løsning vi liker godt fordi det er et system du bruker litt tid på å sette opp med komplett kjøreplan, mens som du etter det ikke trenger å tenke mer over. Da vil det meste gå automatisk, og samtidig vil trolig strømregningen bli noe hyggeligere.

3. juni 2023, 12:30

