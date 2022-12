Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Samsung Odyssey Ark

En gigantisk multikunstner

Vi har testet Samsungs elleville Odyssey Ark.

Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

PC-skjermer har hatt en rivende utvikling de siste årene. I dag er det mange størrelser å velge blant, hvor du blant annet får meget gode 42-tommere til å spille på.

Likevel fikk Samsung mye oppmerksomhet da de viste frem Odyssey Ark for første gang under årets CES-messe i Las Vegas. Dette er en gigantisk 55-tommer som har en kraftig buet skjerm som kan brukes både liggende og stående.

Nå har skjermen så smått kommet seg i butikkhyllene, og vi har derfor testet det store beistet som i skrivende stund koster rundt 30.000 kroner.

Det å treffe festet på foten alene med skjermen vil gi deg en solid utfordring. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Krever to personer for å monteres

En PC-skjerm på 55 tommer er stort. Og når du får esken så skjønner du fort at det trengs mer enn to hender for å få denne skjermen montert opp. Bare skjermen alene veier 41,5 kilogram, hvor selve stativet er om lag halvparten av vekten.

Og det er ikke nødvendigvis vekten alene som gjør at du trenger å være to personer. Men heller det at skjermen er ganske uhåndterlig på egen hånd.

Det første som må gjøres er å montere sammen foten, som kommer delt i to deler som enkelt skrus sammen. Så må man feste skjermen på foten ved å «klipse» den på plass i senter av foten. Det er denne delen som vil være ganske kronglete å gjøre alene, for du må treffe rett på med en svær skjerm i hånden.

Med foten klikket på plass er det bare to skruer som skal til før alt er festet og sikret skikkelig. Disse skruene kommer du til ved å svinge skjermen opp på høykant.

Med foten montert så er det enkelt å vri skjermen til stående posisjon. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Skal du flytte skjermen så vil to personer fortsatt være obligatorisk. For det går ikke å bare løfte i skjermen eller foten alene, så du må svinge skjermen slik at den står på høykant og løfte i både fot og skjerm samtidig.

Med skjermen på plass så krever denne en god del avstand for å gi deg det beste bildet. Samsung selv anbefaler at du sitter rundt 80 centimeter fra skjermen, noe som er 20–30 centimeter lenger unna enn vanlige skjermer.

Du har godt med justeringsmuligheter siden skjermen kan roteres sideveis, og du har i tillegg godt med tilt. Vi liker kvalitetsinntrykket du får når du svinger skjermen. Festet har en herlig kvalitetsfølelse, og det er ingenting som vingler eller føles skjørt ut. Så her kommer den tunge foten til sin rett.

Det som dog som ikke er så bra med denne foten er at skjermen ikke kan trekkes helt ned mot pulten. Det vil være minimum 14 centimeter fra bordflaten og opp til underkanten av skjermen. Så har du planer om å ha denne skjermen foran deg ender du opp med å sitte litt bakoverlent for å ikke få kink i nakken.

One Connect-boksen har det meste du trenger av tilkoblinger. På siden sitter for øvrig USB-portene. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Har nesten alt av tilkoblinger

Når du kjøper denne Odyssey Ark-skjermen har Samsung lagt ved noe av det vi liker best med TV-ene til selskapet, nemlig en One Connect-boks. En slags tilkoblingssentral hvor du kobler til alle dingsene du trenger, og fra boksen trenger du kun én kabel videre opp til skjermen med både signaler og strøm.

Hva gjelder tilkoblinger så er du ganske godt dekket med denne One Connect-boksen.

Du får blant annet fire HDMI-porter, hvor alle støtter 2.1-versjonen, og i tillegg har en av inngangene ARC-muligheter om du vil koble til et eksternt lydanlegg.

Det vi kanskje savner litt, selv om det ikke nødvendigvis er noe avgjørende savn, er en DisplayPort-inngang. Det ville vært ganske naturlig å ha med, selv om HDMI 2.1 slettes ikke er noe dårlig alternativ.

Videre har du et par USB 2.0-porter som gjør at du for eksempel kan hekte på tastatur og mus via boksen. Da slipper du å ha kablene hengende ned til for eksempel PC-en, dersom denne blir stående på gulvet. For One Connect-boksen kan for eksempel settes på foten, og fortsatt ikke være i veien om du skal svinge skjermen.

Det hadde vært hendig med en USB-C-port i tillegg. Mange av dagens dingser kommer med denne tilkoblingen, og det hadde for eksempel vært kjekt å kunne lade mobilen via en slik port.

I tillegg har One Connect-boksen en tradisjonell nettverksport slik at du kan kjøre kablet internett. Dessuten er det muligheter for både trådløst internett og ikke minst trådløs overføring fra mobilen via for eksempel Airplay.

Odyssey Ark kjører Tizen-plattformen som brukes på Samsungs TV-er. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Har arvet mye fra TV-ene

Det er ikke bare One Connect-boksen som minner om Samsungs TV-er hos Odyssey Ark. Det er også mange andre trekk vi kjenner igjen når man slår på skjermen.

For skjermen kjører Tizen-plattformen som TV-ene har brukt i en årrekke. Det betyr at du får en løsning med en meny som gir god oversikt over hva du har av apper, tilkoblinger og andre anbefalinger.

Også den ene fjernkontrollen som følger med er ganske så lik den du får om du kjøper en 2022-modell av Samsungs TV-er. Altså en kompakt og enkel løsning som enten kan lades via solceller eller USB-C om det skulle skorte med lys.

Her ser du fjernkontrollene som følger med. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

I tillegg følger det med en ekstra fjernkontroll, som vel egentlig grenser mer over til å være en kontrollplate. Her får du mange av de samme knappene, i tillegg til et stort funksjonshjul som vi etter hvert fikk virkelig sansen for. Da kan du for eksempel enkelt spole når du ser på video ved å vri på hjulet.

Det denne skjermen dog ikke har er en innebygget dekoder, om man sammenligner med en TV. Men med så mange HDMI-porter å boltre deg i, så vil vi likevel tro en Apple TV eller noe tilsvarende vil få jobben gjort om du også ønsker å se litt lineære programmer – eventuelt kan du selvfølgelig bare bruke PC-en.

Det er nok av plass på skjermen til å kjøre litt multitasking. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Skjermen til Inspector Gadget?

Det som gjør denne skjermen spesiell er at det er en 55 tommer som kan svinges slik at du kan bruke den både stående og liggende. Denne skjermen merker selv at den er rotert, og vil endre oppløsning og andre innstillinger automatisk for deg.

Dette er en skjerm som er laget for deg som vil ha en skjerm med mulighet for en del multitasking.

Men en ting må du være klar over, du kan kun bruke én HDMI-port av gangen om du skal dele opp skjermen. Så det er en nedtur for mange som nok hadde sett for seg å bruke for eksempel en konsoll og en Apple TV samtidig.

Du kan likevel dele opp skjermen ganske fritt innenfor de funksjonene du har til rådighet, som for eksempel YouTube, nettleser, speiling av mobil og webkamera. Så det er langt fra alle apper eller funksjoner som støttes, men likevel langt flere funksjoner enn hva man normalt finner på en spillskjerm.

Hva med å spille samtidig som du sjekker Instagram? Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Mulighetene for å dele opp skjermen i ulike vinduer er mange. Du kan alt fra å ha en lite vindu i tillegg til en hovedskjerm som viser det du spiller, til å ha delt opp skjermen i fire like vinduer der du for eksempel kan ha nevnte HDMI, YouTube, nettleser og webkamera oppe samtidig.

Det er dessuten enkelt å snu skjermen i stående modus, og fortsatt ha tre store skjerme stablet over hverandre. Mangler du plass i bredden vil dette være en smart løsning om du driver med strømming og vil ha muligheten til for eksempel å ha spill med andre apper gående samtidig. Og ikke minst kan du bruke mobilen som webkamera.

Dette er med andre ord en skjerm som gir deg mange ulike sammensetninger av ulike apper, konsoller og speiling av mobiler, og vi liker at det er såpass modulært løst at du kan endre størrelser på de ulike vinduene alt ettersom du selv vil ha det.

Hadde Inspector Gadget trengt en ny skjerm, måtte det blitt denne han skulle hatt.

Slik leser du målingene våre Skjermbildene vi legger ved viser målingene vi har gjort av TV-ene. Når vi kalibrerer TV-er bruker vi programvaren Calman Ultimate. I tillegg har vi også denne pakken fra Portrait Displays som tar seg av målingene og matingen av testplansjer til de ulike skjermene. Til å måle inputlag, bruker vi en løsning fra Leo Bodnar. Foruten dette har vi i denne testen brukt en kombinasjon av strømmetjenester med klipp i ulike kvaliteter for å lokke frem det beste i skjermene. Alle skjermene har vært innom YouTube, Amazon Prime og Disney+ enten fra eget apputvalg eller fra ekstern kilde (Apple TV 4K) underveis i testen. I denne testen har vi ikke testet eksternt kildemateriale med ekstremt høy bitrate, så som Blu-ray. Slik leser du resultatene: Til venstre kan du se hvordan hver enkelt farge plasserer seg i et fargerom. Innenfor hver enkelt hvite firkant gir best presisjon. Boksen for hvitt gir også en indikasjon på om bildet er for eksempel for varmt eller kaldt, dersom for eksempel prikken plasserer seg utenfor firkanten i retning mot rødt eller blått. På bildene ser du resultatene målt i DCI P3-fargerom. Vi måler også i tillegg Rec2020 og Rec. 709. I midten øverst kan du se RGB-balansen fra 0 til 100 grått. Her er det bedre jo tettere rundt midten grunnfargene legger seg. Eventuelle blåstikk eller for varmt bilde vil også gi tydelig utslag på denne grafen. Til høyre ser du EOTF-kurven, og hvor den gulen linjen er målet man skal prøve å oppnå, mens den grå linjen er målingene av hva TV-en faktisk presterer. Forskjellen mellom Gamma og EOTF, er at gamma ber om en prosentmålt mengde av maksimal lysstyrke, mens EOTF ber om et spesifikt antall nits. Under EOTF ser du lysstyrke. Her settes for eksempel en verdi på 180, som er ganske vanlig for et rom uten for mye lys i. Så ser du hvilke verdier som er riktige i den gule linjen, mens den grå viser hvordan TV-en egentlig presterer. Nederst i midten av diagrammene vises også DeltaE. Dette er forskjellen i visuell persepsjon av to farger. Tallene sier altså noe om fargepresisjonen til skjermen. Normalt vil ikke et menneske oppfatte forskjeller som er under 3 i verdi. Mens et trent øye sies å kunne se forskjeller helt ned mot en verdi på 1. Mer +

Standard-modusen er den beste du kan velge uten å kalibrere skjermen videre. Kamera CalMAN

Billedkvalitet

Siden vi kjenner igjen mye fra TV-ene i Odyssey Ark, så er det litt overraskende at bildemodusen Standard er den som treffer best av de ulike modusene som kommer fra fabrikken. Normalt er denne modusen litt på bærtur hva gjelder farger og lys, men på denne skjermen er standardmodusen det beste valget.

Dette er jo en dyr skjerm, men du får likevel mange av de kvalitetene du forventer av den skjerm i denne prisklassen.

Noe av det vi liker godt er at skjermen har gode egenskaper når det gjelder å gjengi farger, og i tillegg har du rikelig med lysstyrke om du vil spille i HDR-modus.

Skjermen har også god kontroll på baklyset, noe som gjør at det er lite «blooming»-problemer selv om skjermen kan tyne ut mye lysstyrke.

Den 55 tommer store skjermen har mer enn nok bue å by på. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Når det er sagt så er det en veldig god skjerm vi har med å gjøre sånn ellers. Når vi setter på et helt grått bilde så er det veldig lite ujevnheter å spore. Dessuten er skjermen lynrask. Når du spiller kan du maksimalt tyne ut 165 bilder i sekundet i 4K-oppløsning. Med andre ord har du god bildeflyt. I tillegg er det en god synkronisering på plass, som vil kunne «redde» deg dersom maskinvaren du bruker skulle være litt i det slappeste laget.

Inputlagen er det heller ingenting å utsette på. Når vi måler med 1080p ved 60hz så viser måleren rundt 8,3 millisekunder – helt innafor til alle som skal spille.

En annen ting Odyssey Ark har arvet er et meget godt antirefleksbelegg. Denne løsningen minner veldig om den vi så på årets The Frame-modell. Det betyr at du får lite problemer med gjenskinn.

Innsynsvinkelen er heller ikke dårlig. Skjermen er ganske så aggressivt buet, og det er en omsluttende følelse når du spiller med skjermen 80 centimeter fra deg. Spesielt når skjermen er i liggende posisjon kommer denne buen virkelig til sin rett.

Det vi dog ikke liker så godt er at skjermen har litt i overkant mye lysblødninger i kantene. Siden dette er en LCD-skjerm så vil du aldri bli helt kvitt disse lekkasjene i hjørnene, men vi skulle gjerne sett noe mindre av dette likevel.

Vi er dog ikke like solgt når du setter skjermen stående. Sitter du såpass nære som 80 centimeter da, så blir det litt overveldende, og du må belage deg på å løfte blikket opp og ned for å se alt som foregår i høyden. Pass også på at du ikke har et lys stående rett over der skjermen står, da vil du få gjenskinn i den nedre delen av skjermen siden den er såpass buet.

Del skjermen opp i fire deler, og marker hvilket av vinduene du vil ha lyden fra. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Lydkvalitet

Lyden i skjermen er ikke så aller verst, spesielt ikke til å være en spillskjerm, og den har en funksjon som lar deg føle deg innkapslet i lyd når du sitter rett foran den.

Det er ikke nødvendigvis massivt med bass å spore, men utover det så er det likevel en god balanse mellom diskant og mellomtone. Du får god klarhet, men det er fortsatt ikke ubehagelig skarpe toner å høre på.

I tillegg har du som tidligere nevnt støtte for såkalt ARC (Audio Return Channel), så det er en smal sak å koble til et ekstern lydanlegg om du vil ha mer trøkk.

Kanskje trenger du å speile mobilen mens du spiller? Da vil Samsung Odyssey Ark gjøre jobben enkel for deg. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Konklusjon

Samsung Odyssey Ark er definitivt et spennende produkt for deg som vil ha en PC-skjerm med ekstra multitasking-muligheter.

Det er ganske rett frem å hente opp et ekstra vindu med YouTube på mens du spiller på for eksempel en konsoll. Og skulle du ville ha en speiling av mobilen din oppe samtidig også, er dette heller ingen problem. Alt skjer helt sømløst.

Men det er ikke til å stikke under stol at med en prislapp på 30.000 kroner, så bør du også få noe litt ekstra. Du får eksempel omtrent like gode TV-er i samme størrelse og fra samme produsent til en langt rimeligere penge. Men du får altså ikke en buet skjerm som er så skreddersydd for å brukes både liggende og stående som Odyssey Ark. Det er dette du betaler ekstra for.

Skjermen veier godt over 40 kilogram, og er alt annet enn enkel å flytte rundt alene. Men så fort du har fått «kranglet» deg ferdig med monteringen, så gir det mening at foten er såpass tung som den er. Du får en løsning som er bunnsolid uten noen form for vingling når du justerer eller roterer skjermen.

Dette er også en skjerm som ikke står tilbake for noen andre PC-skjermer vi har testet hva gjelder billedkvalitet. Den er akkurat så bra som du bør forvente til denne prisen. Det vi dog kan sette fingeren på er at baklyset har litt vel mye blødninger når du setter skjermen til å vise et helt sort bilde. Dette burde vært bedre.

Skjermen er velfungerende når du vil kjøre flere vinduer, men det er naturligvis kjedelig at du kun kan kjøre én HDMI-port av gangen. Samtidig er det litt begrenset hvor mange apper som støtter denne flervinduløsningen i skrivende stund.

Alt i alt er Samsung Odyssey Ark et spennende produkt som viser at det går an å tenke nytt hva gjelder spillskjermer også. Men det koster også deretter.

