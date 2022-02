Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Linksys Velop MX8400

Kjapt og stabilt mesh med massevis av porter

Men Linksys’ nye Velop har et par mangler som er viktig å være klar over.

Linksys Velop MX8400 består av to identiske Wi-Fi 6-noder, og skal kunne dekke boliger med opptil seks soverom.

Som vi skrev i testen av TP-Link Deco X90: Testingen av nettverksprodukter, og fremfor alt mesh-rutere, har ligget litt brakk her på Tek, delvis på grunn av covid og delvis på grunn av flyttinger og familieforøkelser.

Nå er vi imidlertid i gang igjen, og dagens testprodukt, Linksys Velop MX8400, er i praksis Linksys’ rake motpart til nevnte Deco X90. Vi snakker Wi-Fi-6 og trebåndsmesh med totalt 4200 megabit båndbredde – henholdsvis 574 megabit på 2,4 GHz og 1201 og 2402 megabit på de to 5 GHz-båndene.

Det er omtrent som Deco-settet, men TP-Links bredeste 5 GHz-bånd er bredere enn hos Linksys, med inntil 4800 megabit. Uansett skal disse tallene som vanlig tas med en stor klype salt, for de sier ikke nødvendigvis så veldig mye om den faktiske ytelsen.

Prismessig er de to omtrent i samme liga, med en veiledende pris som ligger på cirka 5000 kroner, og så er de begge tilgjengelige for noe under det på nett.

7.5 Bra Linksys Velop MX8400 AX4200 (2-pack) annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " Velop har utvilsomt kvaliteter, men mangler litt kraft for å nå helt opp " Fordeler Krysse av Tre bånd og adaptiv backhaul

Krysse av Fire ethernet-porter og en USB-port per enhet

Krysse av Foreldrekontroll er tilgjengelig uten abonnement

Krysse av Ganske gode hastigheter

Krysse av Kompatibel med andre Velop-enheter Ting å tenke på Bytt Ingen støtte for 160 MHz kanalbredde

Bytt Noe svake opplastingshastigheter

Bytt Tilsynelatende svakere dekning enn konkurrentene

Bytt Foreldrekontrollen mangler mulighet for profiler

Bytt Litt kranglete app

Bytt Ganske store tårn til mesh å være

Bytt Ingen ethernet-porter over 1 Gbit/sek

Bytt Ingen innebygd sikkerhetsløsning

Linksys’ navngivning må for øvrig nevnes. Enkeltnoden kalles AX4200, og så kalles en-, to- og trepakningene henholdsvis MX4200, MX8400 og MX12600 etter den totale båndbredden. Det vi tester i dag er altså topakningen MX8400, som ifølge Linksys skal være nok til å dekke boliger med opptil seks soverom.

Enkelt, men ikke enklest

X90 fikk skryt for å være ekstremt enkelt å sette opp, og det gjelder i og for seg også for Linksys-settet. De to nodene i esken er identiske, så du kan velge hvilken av dem du vil sette opp som hovednode. Linksys-appen finner boksen kjapt, og du ledes gjennom oppsettet på en god og lettforståelig måte.

Det lille vi opplevde av kluss oppsto da vi skulle sette opp node nummer to. Appen har tilsynelatende litt kluss i oversettelsen til norsk når den spør om noden som er tilkoblet modemet lyser lilla mens vi holder på å sette opp satellittnoden. Vi svarte ja selv om det var satellitten som lyste lilla, og oppsettet fortsatte tilsynelatende som det skulle – etter litt forvirring.

Helt like glatt som hos TP-Link gikk det dermed ikke, men også dette bør være et system du kan sette opp ganske lett selv om du føler at nettverk er komplisert og vanskelig. Når oppsettet er unnagjort, får du tilbud om å oppdatere til eventuell ny fastvare, og etter det skal fastvareoppdateringer etter sigende unnagjøres automatisk og om natten.

En egen kanalskannefunksjon finnes også, men du må i praksis lete deg frem i appen for å finne den. Å plukke kanaler som ikke alle naboenes rutere også kringkaster på kan være essensielt for å få best mulig ytelse, så det er noe du bør ta deg tid til – om enn bare for å få bekreftet at du allerede benytter de mest optimale kanalene.

Det må også nevnes at da vi plugget ut systemet for bildetaking, så var det et ganske utfordrende prosjekt å få alt opp og stå igjen etterpå. Det blinket rødt, ingenting fungerte og vi måtte i praksis restarte alt av bokser og modem for å få nettilkoblingen tilbake.

Noen hos Linksys er nødt til å ta tak i den rare blandingen mellom lyse og mørke bakgrunner i Linksys-appen. Men bortsett fra det – og noen irritasjonsmomenter rundt innlogging og app-henging – fungerer den godt.

Er tilkoblingen god?

En ting som er verdt å legge merke til er at Linksys-appen ikke inneholder noen mulighet for å dele opp i separate 2,4- og 5 GHz-bånd. Denne muligheten finnes faktisk i Linksys’ nettgrensesnitt, men mulighetene til å konfigurere øvrige parametre er relativt begrenset.

Vi synes også Linksys, i likhet med TP-Link, er dårlige til å fortelle oss om nodene har god forbindelse til hverandre. Det burde ikke være vanskelig å legge inn i appen, og spesielt viktig her hvor systemet «dynamisk» velger hvilket bånd det vil bruke til kommunikasjonen mellom de to. Om de er tilstrekkelig langt unna hverandre kan det hende du ender opp med at trafikken legges over på 2,4 GHz-nettet, som vil være betydelig treigere enn på 5 GHz.

Den nye krypteringsmodusen WPA3 er støttet, og du kan velge en modus som blander WPA2 og WPA3, slik at både enheter med og uten WPA3-støtte kan koble til. Linksys-appen advarer imidlertid mot at det kan oppstå problemer med å koble til enkelte enheter om du velger denne modusen, men vi har ikke merket noen problemer i testperioden, i det minste.

Velop-noden er høyere enn både TP-Link Deco X90 (til venstre) og Netgear RBK752.

Rik på porter

Foreldrekontroll er inkludert, og Linksys er såpass sjenerøse at de ikke krever at du betaler for et abonnement for å kunne bruke den (slik Netgear og til dels TP-Link gjør). Linksys’ løsning er imidlertid litt lite brukervennlig, ved at du ikke kan lage profiler for ulike brukere og legge til enheter på dem. Dermed må du definere sperretidspunkter individuelt per enhet, som er unødvendig knotete.

Fire ethernet-porter per enhet er sjenerøst, og mer enn de mest sammenlignbare konkurrentene. TP-Link Deco X90 har bare to per enhet, mens Netgear Orbi RBK752 har fire på hovednoden og to på satellitten.

Samtidig får du ingen port som er raskere enn 1 Gbit/sek, slik du får hos enkelte av konkurrentene, og heller ingen mulighet for såkalt port aggregation for å slå sammen to ethernet-porter. Det er selvfølgelig en avveining, men foreløpig er det jo ikke voldsomt mange som har raskere internett hjemme enn én gigabit eller så veldig mange lagringsenheter som kan overføre raskere enn en gigabit.

Du får imidlertid også en USB-port, for eksempel for å koble til nettverkslagring. Designet er ellers slik vi kjenner fra tidligere Velop-enheter, med en litt avrundet kube og luftehull på toppen.

MX8400-enhetene (som egentlig altså bare er to MX4200-enheter i en pakke) er noen få centimeter høyere enn Deco X90-boksene, og generelt penere enn hva vi tenker på som tradisjonelt ruterdesign. Størrelsen gjør likevel at de ikke er helt like enkle å plassere som en del andre mesh-rutere, som for eksempel Google Nest Wifi eller TP-Link Deco X60.

Fire ethernet-porter per enhet er sjenerøst, og du får også en USB-port for nettverkslagring.

Mangler toppfarten

En viktig forskjell på Linksys MX8400 og TP-Link Deco X90 er at førstnevnte ikke støtter 160 MHz kanalbredde på 5 GHz-båndet. Det viser seg tydelig når vi kjører våre vanlige målinger. Se bare her:

Leiligheten vi tester i. De turkise prikkene er plasseringen av de to nodene, de røde prikkene er testpunktene. I tillegg kommer to testpunkter i oppgangen utenfor leiligheten, nederst i venstre hjørne på plantegningen.

Som sist er det viktig å påpeke at vi nå tester i en ny leilighet, på rundt 110 kvadratmeter, avdelt med en tykk betongvegg i midten – så testresultatene er ikke nødvendigvis direkte sammenlignbare med resultatene fra sist stortest av mesh.

I denne leiligheten er badet vanligvis det mest utfordrende wifi-messig, og for å sette ruterne ekstra på prøve tester vi også utendørs og ikke minst både én og to etasjer opp i oppgangen utenfor leiligheten, med etasjeskillere i betong. Som tidligere bruker vi en Khameleon P9-maskin fra Komplett med Intels AX200-brikke for Wi-Fi 6 til å teste båndbredde, og testene gjøres med Tamosoft Throughput Test. I tillegg har vi naturligvis brukt settet en stund for å gjøre oss opp en litt mer subjektiv vurdering av ytelsen i faktisk bruk.

Mangelen på 160 MHz hos Linksys vises nok i hovedsak på makshastigheten nært ruteren, hvor Linksys-settet ikke klarer å få opp nær-gigabit-hastighetene vi så hos TP-Link. Ellers er det relativt jevnt mellom de to. Velop virker av en eller annen grunn å ha et hakket kraftigere signal når vi bare bruker én node, mens TP-Link er kraftigere når vi setter inn en node til.

Det samme gjelder Netgear Orbi RBK752. To etasjer opp må Linksys ned på 2,4 GHz, og her klarer vi faktisk ikke få et brukbart signal på iPhonen i det hele tatt, slik vi gjorde hos TP-Link. Det er litt illevarslende med tanke på arealdekningen her.

Luftehull og en statusdiode på toppen. Fast blått lys betyr at alt er i orden.

I tillegg er det et element som ikke vises i grafen over, og det er opplastingshastigheten. Her ligger Linksys tilsynelatende konsekvent godt under både TP-Link og Netgear på nesten alle våre målepunkter, og iblant også med hundrevis av megabit.

Hadde vi slått sammen opplasting og nedlasting hadde tallene vært enda mer fordelaktige for TP-Link, og i de tilfellene hvor Velop ligger over, hadde det vært omtrent likt om vi hadde tatt med opplastingshastigheten.

420 Mbit/sek var det absolutt høyeste opplastingstallet vi fikk hos Linksys, mot 792 for TP-Link. I praksis er det nok ikke sikkert du merker så mye til denne forskjellen, men det er likevel verdt å nevne – spesielt om du har planer om å bruke nettverkslagringen aktivt.

Sagemcom-ruteren i grafen er for øvrig standardruteren som nettleverandør Telia tilbyr sine kunder nå om dagen. Som vi ser klarer den seg greit innenfor leilighetens fire vegger, men sliter så fort vi kommer utendørs eller i trappeoppgangen.

Litt ustabil app

Linksys-appen er også litt kranglete iblant. At den i det hele tatt krever at du oppretter en konto for å administrere nettverket ditt er en smule irriterende, og i tillegg må vi titt og ofte kverke appen for å tvinge den til å starte på nytt når alt vi ser er en endeløst spinnende sirkel og teksten «Logging in».

Ellers er det meste av nødvendige innstillinger tilgjengelige gjennom appen, som gjestenettverk, den nevnte foreldrekontrollen og en veldig enkel type prioritering mellom enheter og trafikk, såkalt QoS eller Quality of service.

Du kan enten velge å prioritere videosamtaler som kategori eller legge til tre enheter som til enhver tid skal prioriteres på nettverket. Her har mange av konkurrentene mer finmaskede muligheter, som for eksempel å prioritere gaming som kategori eller lage en rangert liste over type trafikk som skal prioriteres. Interessant nok er det bare Zoom eller Teams som kvalifiserer som videosamtaler hos Linksys, og som vil prioriteres opp hvis du aktiverer denne funksjonen.

Av avanserte innstillinger får du tilgang til portvideresending og Mac-filtre, og du kan sette ruteren i bromodus om du allerede har en ruter som tar seg av NAT-funksjonen. Appen er ganske pen og ellers veldesignet, men har en litt rar kombinasjon av hvit bakgrunn på hovedskjermen og en mer nattmodus-aktig bakgrunn på alt annet.

Under finner du en strømbryter og WPS-knapp.

Konklusjon

Tja. Ytelsesmessig er Linksys åpenbart ikke helt på samme nivå som TP-Links lynraske Deco X90. Det gjelder både toppfarten når vi er nært ruteren og også når vi beveger oss ut i periferien av dekningsområdet – førstnevnte i hovedsak takket være mangelen på 160 MHz-støtte.

Velop har imidlertid noen andre kvaliteter som gjør at det kan være verdt å vurdere dette i stedet for Deco eller Orbi. Fire ethernet-porter per enhet er ett argument. Full kompatibilitet med andre Velop-enheter er et annet – selv om også TP-Links Deco skilter med det samme. USB-port til nettverkslagring på alle noder er et mulig tredje argument.

Dermed faller det litt ned på hva du vil prioritere. Om evnen til å pumpe hundrevis av megabit gjennom eteren er prioritet nummer en, ville vi nok muligens sett bort fra Linksys Velop MX8400 og heller gått for TP-Link.

Unntaket er kanskje hvis du har bruk for en trepakning: Linksys’ trepakning med disse nodene (kalt MX12600) koster 5000 kroner, som er mindre enn hva Netgear skal ha for to av sine (RBK752). Det kan nok være en god deal om du har et så stort hus at du har behov for tre – og gjerne vil ha Wi-Fi 6.

