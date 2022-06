Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Sonos Ray

Sonos Ray er en ganske imponerende liten sak

Ray er nesten for god for Sonos’ beste.

Ray er Sonos’ nye og enda mer kompakte lydplanke.

Stein Jarle Olsen 8 min lesetid Lagre Lagre artikkel

Så mye som er kjent på forhånd om «alle» produktlanseringer i disse dager, så er det vanskelig å tro på at selskapene ikke selv står bak deler av lekkasjene. Så også med Sonos’ nye «billig-lydplanke», hvor i praksis alt var kjent flere uker før slippdatoen.

Ray er altså en enda mindre og rimeligere lydplanke enn den allerede kompakte Sonos Beam (som har rukket å komme i to generasjoner). «Alt» av lydmessige fiksfakserier er i praksis droppet, inkludert Dolby Atmos-støtten som dukket opp med siste generasjon av Beam.

Prisen er også kuttet med en god slump - Ray koster 2990 kroner, altså 2000 kroner mindre enn Beam.

Et litt hastig knipset bilde av en litt støvete Ambeo og en liten og søt Sonos Ray.

Beint frem

Sonos gjør ikke engang noe forsøk i å skryte på seg et lydbilde som omslutter deg i alle retninger - Ray har kun foroverrettede høyttalerelementer, selv om Sonos fremhever at de to diskanthøyttalerne benytter seg av såkalte splittede bølgeledere (split waveguides) for å gi en illusjon av et større lydbilde.

Hva har egentlig Sonos i denne priskategorien å gjøre, tenker du kanskje? Det er enklere å peke på i hjemlandet USA, hvor kategorien for rimelige lydplanker er stor og domineres av selskaper som Roku og Polk. Det er nok først og fremst dette markedet Sonos vil ha en del av.

Ray er, i mangel av et bedre ord, en veldig søt lydplanke. Hjemme hos undertegnede ble ankomsten av Ray en god anledning til å pakke ned og returnere Sennheisers enorme Ambeo-lydplanke etter endt test, og det er vanskelig å beskrive forskjellen i fotavtrykk på disse to.

Ambeo-planken kan i praksis ikke stå på tv-benken uten å komme i veien for de nederste centimeterne av TV-en, mens Ray knapt er større enn foten TV-en står på.

8.5 Meget bra Sonos Ray Soundbar annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Sonos er som vanlig aller mest imponerende når de fysiske dimensjonene krymper " Fordeler Krysse av Svært kompakte dimensjoner

Krysse av Balansert, pen lyd med skarp dialog

Krysse av Airplay 2 og Spotify Connect

Krysse av Romkalibrering med TruePlay Ting å tenke på Bytt Kun optisk overføring, ingen HDMI

Bytt Fjernkontroll må i mange tilfeller settes opp manuelt

Bytt Selvfølgelig ikke bass og drønn nok til de heftigste filmopplevelsene

Bytt Ingen Dolby Atmos-støtte

Sammenliknet med Beam er Ray krympet ytterligere noen centimeter i begge ender, men størrelsesmessig er forskjellen faktisk overraskende liten - utover at Ray har svakt skrå sider, mens Beam er avrundet. Har du plass til en Ray, har du sannsynligvis plass til en Beam også, og begge to passer nok til selv de aller minste TV-ene på markedet.

En fordel er muligens også at alle høyttalerelementene (to mellomtoneelementer, to diskanter og to passive bassporter) er vendt fremover, så du kan plassere Ray i en TV-benk uten at det skal gå så veldig utover lyden. At høyttaleren er krympet så den sniker seg under 60 centimeter i bredden er heller ikke helt negativt i så måte. Jeg har for eksempel en 180 centimeter bred TV-benk som er delt i tre avdelinger i bredden, og det gjør at Ray akkurat går inn her. Det gjør ikke Beam - eller så veldig mange andre av lydplankene vi har testet tidligere.

Som tidligere er det for øvrig hvit og sort som gjelder for Sonos; ingen overraskelser der, og det er de samme materialene og designlinjene som vi har sett tidligere.

Sonos Ray (i sort) er krympet med noen små centimeter i begge ender. Men det gjør at den kommer under 60 centimeter i bredden og derfor vil passe inni flere TV-benker.

Kun optisk

Litt overraskende er det kanskje at Sonos har valgt kun å utstyre Ray med en optisk inngang - ikke HDMI. Lydmessig har ikke det så mye å si, men det har potensielt litt å si for brukervennligheten.

Når du plugger i en lydplanke med HDMI, er sannsynligheten svært stor for at den såkalte HDMI-CEC-standarden slår inn og sørger for at fjernkontrollen til TV-en også kan styre lydplanken ved at signalet sendes fra TV-en til lydplanken over HDMI. Det kan du ikke gjøre med en optisk kabel, for der finnes det ikke noen slik standard.

Sonos Ray støtter kun optisk overføring. Heldigvis følger kabelen med.

Dermed må du eventuelt sørge for at TV-fjernkontrollen kan kontrollere lydplanken direkte, og på mange nyere TV-er kan det være litt utfordrende, da de bruker bluetooth, ikke det infrarøde signalet Ray kan ta imot. Jeg har eksempelvis en Samsung Q80 med den såkalte One Remote, og den må du sette opp «manuelt» for å kunne bruke den til å styre volum på lydplanken med et IR-signal.

Heldigvis har Sonos en ganske lettfattelig bruksanvisning både for Samsung og andre merker, men det er verdt å være klar over om du føler deg som en teknisk analfabet og skyr alt som heter manuelt oppsett. Det fungerer ellers som det skal, men om TV-en er avslått kan det iblant være ganske seigt å få planken til å reagere på kommandoer fra fjernkontrollen.

Manuelt oppsett må du uansett gjøre av selve lydplanken for å legge den til i Sonos-systemet, og Ray vil ikke spille noen form for lyd før det er gjort. Det føles kanskje litt vel restriktivt.

Sonos-appen er relativt velkjent. Men oppsett av fjernkontroll er litt uvant.

Typisk Sonos-lyd

Oppsettet er heldigvis også her svært enkelt å gjennomføre, i alle fall om du har et eksisterende Sonos-system. Du kan også velge å gjennomføre Sonos’ såkalte Trueplay-kalibrering, som for lydplankene gjøres i to omganger - én gang fra den typiske sitteposisjonen foran TV-en, og én gang for rommet som helhet. Det er ikke essensielt, men gjør det lettere for systemet å ta høyde for utformingen - for eksempel hvis du som meg har TV-en stående inntil en vegg. Trueplay er dessverre kun tilgjengelig på iOS.

Lydmessig er dette et forbausende lite steg ned fra Sonos Beam, og det gjør at Ray fremstår som den beste valutaen for pengene av de to. Vi har allerede konkludert med at Atmos-effekten på Beam Gen. 2 ikke var veldig markant, og dermed gjør det således ikke så mye at Atmos-støtten har gått fløyten med Ray.

Lydsignaturen er som vi kjenner den fra tidligere Sonos-produkter: Utpreget velbalansert, nøytralt og med ekstra fokus på skarphet og detaljer i dialogen. Lydbildet Ray produserer er ikke det største, men Sonos har gjort en god jobb tross de svært begrensede fysiske dimensjonene her.

Sonos’ velkjente touchknapper er på plass også på Ray.

Ray projiserer fint i bredden, og effekten ville nok ha enda mer overbevisende om den ble paret med en litt mindre TV enn min for anledningen litt overdimensjonerte 75-tommer.

Samsung Q80 er faktisk en TV med relativt ålreit lyd i seg selv, og det Sonos Ray i hovedsak tilfører er å gi en langt tydeligere og mer kraftfull gjengivelse av dialog. Du får naturligvis ikke heidundrende smell og fyrverkeri fra en så kompakt lydplanke, men Ray er flink til å holde balansen og sørge for at dialog holdes i front i lydbildet til enhver tid.

Om du vil ha ytterligere fokus på stemmer kan du aktivere en egen dialogmodus i appen, men til vanlig bruk er den stort sett unødvendig. Her finnes også en nattmodus som sørger for å dempe de høyeste og dypeste lydene, slik at du plager naboer eller bofeller minst mulig.

Ray blir uproporsjonalt liten om du har en stor TV...

Bedre enn Beam til musikk

Også til musikk synes vi Ray er en ganske kapabel liten sak. Du hører tydelig hvilke fysiske begrensninger som gjelder om du forsøker å presse den til å spille dypere bass enn den egentlig er i stand til, men ellers er det relativt pen og lytefri lyd den lille høyttaleren kan produsere.

Litt mer luft i lydbildet hadde absolutt ikke vært å forakte, og det samme gjelder hakket mer detaljrikdom og oppløsning i mellomtonen - men det er også anmerkninger vi ga storebror Beam. Kanskje vil vi faktisk også si at Ray er en bedre musikkhøyttaler enn Beam. Beam er kanskje litt varmere i fremtoningen, men Ray er åpnere, skarpere og betydelig mer fokusert i diskanten. Om rommet du skal fylle ikke er for stort, kan Ray absolutt doble som en habil musikkhøyttaler.

Sonos har alltid vært gode på å skvise mye og god lyd ut av høyttalere med til dels svært kompakte dimensjoner, og det gjelder i høyeste grad også for nykommeren Ray.

...men jeg kunne også ha plassert den inne i TV-benken, siden TV-benken min har høyttalerstoff i front og Ray passer inn.

Ellers er det lite nytt å melde i Sonos-land. Du kan naturligvis bruke Ray sammen med en Sonos-subwoofer om du vil ha mer trykk i bunnen av registeret, men med tanke på at subwooferen koster tre ganger så mye som høyttaleren anser vi kanskje det som et litt usannsynlig par. Den ryktede mini-subwooferen fra Sonos har jo heller ikke manifestert seg foreløpig, selv om den tilsynelatende virker å være like rundt hjørnet.

Du kan også koble til to identiske Sonos- eller Ikea Symfonisk-høyttalere som bakhøyttalere. På forhånd var det også ryktet at to Ray-planker skulle kunne brukes som bakhøyttalere med høydekanaler for andre Sonos-lydplanker, men det ser ut til å ha forblitt med ryktet.

Optisk, strøm og ethernet er de eneste tilkoblingene på Sonos Ray. Å henge den på veggen bør dog være en smal sak.

Konklusjon

Mange trodde nok Beam var den minste lydplanken Sonos ville lansere, men den gang ei. Nye Ray er ytterligere 10 centimeter krympet i bredden, og passer med det inn i en TV-benk på 60 centimeter. Dolby Atmos-støtte er forlatt, og du får ikke engang en HDMI-port å sende signalet fra TV-en til lydplanken med.

Her er det kun optisk kabel som gjelder, og det kan man nok velge å se på to måter: Den ene er at det reduserer kompleksiteten etter at du vel har satt opp lydplanken første gang ved at det er mindre som kan gå galt, og den andre er at det legger til kompleksitet fordi du må sette opp fjernkontrollen til TV-en manuelt for å kunne justere volum på lydplanken. Vi heller vel mot det siste.

Lydmessig er Ray akkurat hva du forventer av en Sonos-lydplanke i denne størrelsen og prisklassen. Den spiller bedre enn hva størrelsen skulle tilsi, og sånn sett er prisen ganske langt fra avskrekkende. Med tanke på at Dolby Atmos, som var den store nyheten ved Beam Gen. 2, ikke var spesielt imponerende, går du heller ikke glipp av veldig mye ved å utelate den støtten her.

Når Ray også er en bedre musikkhøyttaler enn Beam er det vanskelig å ikke konkludere med at den er bedre valuta for pengene når den faktisk bare koster litt over halvparten så mye.

Gode alternativer i denne prisklassen er det heller ikke så veldig mange av, men vi ville nok kanskje sett på Samsungs HW-S66A (svart) eller HW-S67A (grå). Den er noe større enn Sonos Ray, men tøykledningen gjør den hakket mer behagelig å se på, og du får HDMI-port og det viktigste av trådløse tilkoblinger - inkludert bluetooth.

Lyden er også velbalansert, nøytral og pen, om enn ikke like skarp i dialog som hos Sonos, og om du har en Samsung-TV kan du få TV-en og lydplanken til å spille sammen for å gi deg et størst mulig lydbilde.

