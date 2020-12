Gode svenske Sonos-konkurrenter

Men høyttalerne til Audio Pro begynner teknologisk å bli litt i bakevja.

Svenske Audio Pro har laget seg et godt navn i hifi-verdenen. Vi har testet Addon C5, C3 og A10. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 13 Des 2020 06:00

Da vi testet små multiromshøyttalere nylig var det spesielt ett merke som glimret sterkt med sitt fravær, og det var svenske Audio Pro. Nå har vi endelig fått anledning til å gjøre noe med det, og vi hentet like godt inn ikke mindre enn tre Audio Pro-høyttalere: A10, Addon C3 og Addon C5.

Dette er alle høyttalere som i praksis kunne passet inn i samletesten våg, men hvor det nok er A10 som er den mest aktuelle. Den har et design som reflekterer hvordan en typisk multiromshøyttaler i dag ser ut - rett og slett en tøykledd sylinder som kaster lyd i flere retninger. Prisen er vanligvis 1490 kroner, som er relativt rimelig i multiroms-sammenheng.

A-en står for øvrig for Alexa, som betyr at A10 har støtte for talestyring med Amazons taleassistent - som riktignok ikke er offisielt tilgjengelig i Norge. Audio Pro har for øvrig også lansert modellen G10, som har Google-assistenten i stedet for Alexa, men som bruker Google Cast og AirPlay 2 og ikke er kompatibel med resten av Audio Pros multiromssystem (Audio Pro forklarer at det kun er et fåtall produsenter som får lov til å kombinere Google-assistenten med «eget» multiromssystem, og at det ikke er mulig for dem).

Lyden og resten av høyttaleren skal være den samme, men det er ikke prisen. Google-varianten koster for tiden en hel tusenlapp mer enn Alexa-varianten. Det er den åpenbart ikke verdt.

Addon C3 (venstre) og A10 sammen med Sonos One (til høyre). Stein Jarle Olsen, Tek.no

Litt annerledes design

Addon C3 og C5 har et litt mer spesielt design - rektangulære klosser med tre små griller foran elementene foran og en liten bøyle på toppen. De minner nesten litt om enkelte høyttalere vi har sett fra Marshall, bare med litt renere og mer minimalistisk design. Jeg vil kanskje ikke si at de er veldig diskré, men de er i alle fall noe annet for deg som kanskje synes det typiske wifi-høyttalerdesignet er litt kjedelig. C3 fås for øvrig i svart og grå i tillegg til den hvite vi har inne, mens C5 også kan fås i rosa (!).

Det er også litt mer enn bare størrelsen som skiller C3 og C5. C3 har nemlig et ganske stort trumfkort i ermet, og det er at den har innebygget batteripakke som skal gi ni timers avspilling på fullt volum eller femten timer på halvt volum. Det plasserer den på mange måter i samme klasse som Sonos Move, bare til halve prisen. Addon C3 koster nemlig under 2.000 kroner.

Bonus: Addon C3 har batteri. Det gjør den samtidig til den dyreste av de tre høyttalerne, i alle fall i skrivende stund. Stein Jarle Olsen, Tek.no

C5 har ikke batteri, men den er til gjengjeld hakket større og har RCA-inngang på baksiden, så du har enda litt større fleksibilitet i hva du kan koble til. Denne plasserer seg mellom de to andre prismessig, med en pris på cirka 1600 kroner i skrivende stund.

Det må sies at ingen av de tre høyttalerne vi har til test er spesielt nye. Det vises blant annet ved at de «bare» har Bluetooth 4.0-støtte og kun støtter 2,4 GHz-wifi. Heller ingen av dem har AirPlay 2, kun førstegenerasjons AirPlay. Det betyr blant annet at de ikke kan brukes i et multiromssystem med høyttalere fra andre produsenter, da AirPlay kun støtter avspilling på én enhet av gangen. Det er et visst minus.

Product Audio Pro A10 Audio Pro Addon C3 Audio Pro Addon C5 1190 NOK 1979 NOK 1499 NOK Dimensjoner 193 x 140 x 140 mm 115 x 215 x 135 mm 130 x 250 x 150 mm Elementer 1 x 1,25" tweeter, 1 x 3" woofer, to passive radiatorer på 4,5" 2 x 3/4" tweeter, 1 x 3,5" woofer 2 x 3/4" tweeter, 1 x 4" woofer Effekt 52 W 25 W 40 W Smart høyttaler (virtuell assistent) Ja, Amazon Alexa Nei Nei (finnes også som C5A, med Alexa) Avspillingsmetoder Wifi (kun 2,4 GHz), Bluetooth, 3,5 mm Wifi (kun 2,4 GHz), ethernet, Bluetooth, 3,5 mm Wifi (kun 2,4 GHz), ethernet, Bluetooth, 3,5 mm, RCA Batteridrevet Nei Ja, 15 timer på halvt volum Nei Formatstøtte MP3, WMA, AAC, FLAC, Apple Lossless MP3, WMA, AAC, FLAC, Apple Lossless MP3, WMA, AAC, FLAC, Apple Lossless

Hurtigknapper

Audio Pros eget multiromssystem er imidlertid relativt lett å bruke og ikke minst mer fleksibelt enn flere andre. Du kan for eksempel enkelt utvide avspilling til flere høyttalere i Audio Pro-appen, og du kan også velge om en høyttaler skal spille venstre, høyre eller stereo, så i praksis kan du lage stereopar av flere ulike høyttalere om du skulle ønske. Ikke optimalt, men muligheten er i alle fall der. Når det er sagt, så skriker ikke akkurat heller Audio Pro-appen hypermoderne, men den gjør for så vidt nytten.

Audio Pro-appen ser i de fleste tilfeller helt grei ut, men noen skjermbilder ser også ut som om de ble laget til fem år gamle mobiler. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Oppsettet gjøres enkelt ved å trykke på «Wifi Connect»-knappen på høyttalerne, og så ordnes resten i appen, inkludert oppdatering til nyeste fastvare. Fort gjort, og du får en enkel equalizer med bass og diskant som kan brukes til å tilpasse lyden.

Alle høyttalerne har også fire hurtigknapper på toppen hvor du kan konfigurere album eller spillelister som hører til, slik at du kan starte dem uten å ha mobilen i nærheten (kun tilkoblet wifi). Du får videre volumknapper og separate knapper for å aktivere de ulike kildemulighetene – wifi, Bluetooth og kablet.

C3-modellen har dessuten tre små dioder som forteller noe om batteristatus, og Audio Pros batteriangivelse virker å være relativt realistisk. Vi har i alle fall ingen problemer med å tro at den holder 15 timer om du ikke nærmer deg maks volum, og overgangen mellom tilkoblet strøm og batteri er fullstendig sømløs. Den eneste forskjellen er i praksis at høyttaleren skrur seg av etter en tid om den ikke er tilkoblet strøm.

Alle høyttalerne er utstyrt med stort sett de samme knappene. C3 har også en liten dioderekke som angir batteristatus. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Basstung, fyldig lyd

Lyden er jevnt over god hos Audio Pro. Vi kan starte med A10, som først og fremst bemerker seg med basstrykket den klarer å skape ut fra det ganske begrensede fysiske fotavtrykket. Om du lytter fra «sweet spot» rett i forkant av høyttaleren og med høyttaleren i ørehøyde, er det nesten litt i overkant basstungt, men det gjør man kanskje sjelden med disse multiromshøyttalerne, og sånn sett er det kanskje ikke så dumt med litt ekstra bass.

Det skal sies at bassen gjerne kunne vært litt strammere og fastere i fisken enn akkurat her, sannsynligvis takket være at den delvis lages av to passive radiatorer. Samtidig er vi heldigvis langt fra Harman Kardon Citation One -nivå, hvor bassen var så overveldende at vi knapt klarte å høre noe annet.

Audio Pro A10. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Høyttaleren spiller stort, varmt og fyldig, og dette er sannsynligvis lyd som mange kan like. Vi hadde nok foretrukket en ørlite skarpere diskant, og selv om det hjelper litt å skru opp diskantinnstillingene i equalizeren, gir det også et litt mer syntetisk uttrykk.

Sonos One er nok hakket mer veloppløst og ikke helt like varm i uttrykket, men den har til gjengjeld romkorrigeringsfunksjonen TruePlay som gjør at lyden kan tilpasses rommet og akustikken den spiller i. Noen slik funksjon har ikke Audio Pro. Undertegnede foretrekker nok Sonos-lyden, men det er bare med liten margin, og jeg kunne definitivt også vært fornøyd med Audio Pro.

A10 har ganske begrenset med tilkoblingsmuligheter, men du får i alle fall en 3,5 mm-port. Stein Jarle Olsen, Tek.no

C3 utvider med en ethernet-inngang. Stein Jarle Olsen, Tek.no

C5 har på sin side RCA-inngang og en USB-port som kan brukes til lading. Den er likevel bare av begrenset nytte siden høyttaleren ikke har noe innvendig batteri, slik C3 har. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Et lite hakk opp

C3 låter ikke veldig ulikt A10, men bruker ikke passive radiatorer og har litt strammere og mer kontrollert bass, noe som gir et enda litt bedre uttrykk. Det er fortsatt varmt, fyldig og ganske velbalansert – i det hele tatt ganske behagelig å lytte på, men bassen er litt fastere i fisken og totalopplevelsen er derfor bedre.

Bassrefleksporten bak gjør dessuten også at du til dels kan styre bassgjengivelsen litt ved å plassere den i ulike avstander fra veggen bak, og vi foretrekker nok å ha litt avstand fremfor å plassere den helt klin inntil.

Også C3 låter imidlertid litt lukket ut av eska, og har i alle fall hjemme hos undertegnede godt av en liten diskantboost, men den beholder kontrollen rimelig godt selv opp mot maks volum (selv om vi nok kun ville anbefalt det til utendørsbruk). I motsetning til A10 får du også kun lyd i én retning her, ikke rundt høyttaleren i alle retninger.

Om vi igjen sammenlikner med Sonos One, har nok Sonos en noe skarpere og mer veloppløst diskant, mens Addon C3 har dypere bass og et litt varmere uttrykk. Bassen kan bli litt i overkant iblant, bare.

Audio Pro C3. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Mer av alt

C5 er i praksis C3, bare større og med litt mer av alt. Den låter hakket åpnere enn C3, med en litt mer veldefinert diskant og enda litt mer kraftfull bass – totalt sett gjenkjennelig lyd, bare mer dynamisk. Samtidig synes vi kanskje ikke den låter så mye bedre at vi ville droppet batteriet i C3 til fordel for C5 om vi først var i markedet for en Audio Pro-høyttaler.

Versus Sonos One gjelder i og for seg også det samme som for C3 – Sonos har en mer naturlig og penere diskant, men C5 kompenserer med mer bass og trøkk. Sonos One har AirPlay 2, mens Audio Pro-høyttalerne har både Bluetooth og AUX-inngang (og C5 har altså også RCA-inngang), så det handler litt om hva man vil prioritere. Sonos Move har riktignok også Bluetooth, om det er den vi sammenlikner mot.

Audio Pro C5. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Litt irriterende er det også at Audio Pro-høyttalerne alltid går tilbake til 50 prosent volum når man bytter mellom høyttalere i Spotify Connect, men det er mulig det vil plage deg mindre når du ikke stadig bytter mellom høyttalere slik vi har gjort i testfasen.

Audio Pro-høyttalerne har også en rundt tre sekunder lang ventetid om du setter i gang avspilling på en «kald» høyttaler, noe som også kan være irriterende. Her reagerer de mye raskere om de nylig har vært brukt, så det kan virke som om det er en eller annen dypere dvalemodus som slår inn etter en tid.

Det tar også en god stund å gruppere høyttalerne sammen i appen, om du vil spille på flere enn en, og iblant spiller de litt ute av «synk» i det første sekundet eller to før det retter seg. For noen er det nok dessuten et lite minus at de ikke støtter MQA-formatet som for eksempel Tidal bruker på sin Masters-kvalitet.

Totalt sett byr høyttalerne på god lyd, så dette er brukbare alternativer til for eksempel Sonos om du er på jakt etter multiromshøyttalere og ikke bryr deg så veldig om at de må ha AirPlay 2.

Bluetooth og 3,5 mm-inngang er kjekt å ha, men totalt sett synes vi nok C3 er den mest attraktive av disse tre, takket være det innebygde batteriet. Til under 2000 kroner er det god valuta for pengene.

De andre er også gode, men de har ikke noe som veier like tydelig opp for de teknologiske minusene på samme måte som C3 gjør, kanskje med unntak av prisen.

8 Meget bra Audio Pro A10 annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Fordeler Fyldig lyd med masse bass for størrelsen

Diskré og plasseringsvennlig. Kan henges på vegg

Kjekke hurtigknapper

Både bluetooth og aux i tillegg til wifi

Støtter Amazon Alexa

Spotify Connect og Airplay

Relativt lav pris Ting å tenke på Bassen kunne vært hakket strammere, litt innelukket diskant

Kun støtte for 2,4 GHz wifi, kun Bluetooth 4.0. Ikke ethernet

Ikke Airplay 2

Audio Pro-appen hadde hatt godt av en design-oppgradering

8.5 Meget bra Audio Pro Addon C3 annonse Sjekk prisen Fordeler Fyldig og basstung lyd

Innebygget batteri med god batteritid

Kjekke hurtigknapper

Både bluetooth og aux i tillegg til wifi

Spotify Connect og Airplay

Smart hempe for å bære rundt

Rimelig om du sammenlikner med Sonos Move Ting å tenke på Kun støtte for 2,4 GHz wifi, kun Bluetooth 4.0

Ikke Airplay 2

Audio Pro-appen hadde hatt godt av en design-oppgradering

Ingen taleassistent

8 Meget bra Audio Pro Addon C5 annonse Sjekk prisen Fordeler Fyldig og basstung lyd

Kjekke hurtigknapper

Både bluetooth, aux og RCA i tillegg til wifi

Spotify Connect og Airplay

Relativt lav pris

Egen USB-ladeport Ting å tenke på Kun støtte for 2,4 GHz wifi, kun Bluetooth 4.0

Ikke Airplay 2

Audio Pro-appen hadde hatt godt av en design-oppgradering

Ingen taleassistent (men C5A har Alexa-støtte)