Den nye Mac mini er en revolusjon

Men formfaktoren er den samme gamle.

Vegar Jansen / Tek.no

Vegar Jansen 19 Des 2020 06:00

Mac mini var én av de tre nye datamaskiner Apple dro duken av i forrige måned . I tillegg ble vi servert en ny MacBook Air og en MacBook Pro.

Men det var egentlig ikke datamaskinene i seg selv som var den store nyheten, men snarere innmaten. For mens Apples Macer i årevis har hatt en prosessor fra Intel innabords, byr den nye trioen på noe ganske nytt: En hovedprosessor fra Apple selv.

Navnet på denne spesielle mikrobrikken er M1, og å kalle det en «prosessor» er egentlig en stor underdrivelse. Apple selv betegner den som en SoC – System on a Chip – og åpenbart er M1 en integrert krets som styrer med langt mer enn det prosessorer vanligvis gjør.

9 Imponerende Apple Mac mini M1 8GB/256GB annonse Sjekk prisen 2020-utgaven av Mac mini er starten på en revolusjon. Men du trenger ikke forhaste deg for å bli med. Fordeler Stilren og solid konstruksjon

Lav profil, plasseringsvennlig

Tilnærmet lydløs

Bruker svært lite strøm

Har Thunderbolt 3 og USB4

God ytelse med optimalisert programvare/spill

Kan kjøre iOS-apper rett i operativsystemet Ting å tenke på Kan ikke oppgraderes etter kjøp

Ekstra RAM og lagringsplass er dyrt

Takler ikke 32-bit programvare/spill

Varierende ytelse for gammel Mac-programvare

Kan ikke kjøre Windows via Boot Camp

Normalt sett har jo datamaskinen flere avanserte og mer spesialiserte brikker som sitter på hovedkortet. Dette kan være egne prosessorer for blant annet lyd, grafikk eller sikkerhet, som da hovedprosessoren kan sende arbeidsoppgaver til.

Men med M1 har Apple puttet så å si alt inn i samme pakke. Dette gir større kontroll og mer effektivitet – både når det gjelder ytelse, ressursfordeling og strømforbruk.

Samtidig er dette en løsning som ikke lar seg skalere eller variere. M1 kan for eksempel ikke benyttes sammen med en annen grafikkløsning, eller bruke noe annet enn 8 eller 16 GB RAM.

Dette vil høres helt uakseptabelt ut for noen, men M1 er ikke som vanlige PC-prosessorer vi kjenner fra før. Som igjen betyr at en datamaskin med denne prosessoren heller ikke vil oppføre seg som datamaskiner vi kjenner fra før.

M1 har for eksempel direkte tilgang til alt av datamaskinens arbeidsminne, som den selv kan skalte og valte med – helt uten å måtte flytte data mellom bestemte reserverte bolker.

Åtte gigabyte RAM er derfor ikke nødvendigvis så lite som det høres ut til.

En PC med «mobilprosessor»

M1 kan litt av hvert og mye av noe. Apple

Ved siden av at Apple M1 har alt mulig innebygd, er den også basert på en 64-bit ARM-arkitektur , mens Intel-prosessorene som sitter i de fleste andre Macer er bygd på x86-arkitekturen . Denne prosessorakitekturen benyttes også i prosessorer fra AMD, og er grunnen til at datamaskiner med AMD- og Intel-prosessorer uten problemer kan kjøre den samme programvaren.

ARM-arkitekturen benyttes normalt sett i mobiltelefoner og nettbrett. Det vil si at en Mac med M1-prosessor på sett og vis har mer til felles med en iPad enn med en vanlig PC.

Men så lenge den har nok muskler, er ikke dette nødvendigvis noe problem, da Apple i stor grad regjerer i et nærmest lukket økosystem. Selskapet har full kontroll på hvilken maskinvare M1-prosessoren skal brukes med, og i tillegg meget god kontroll på programvaren som skal kjøres.

Det hadde ikke vært like enkelt om Apple måtte holde seg til mer åpne standarder som er mer typisk for PC-er generelt, der gjerne forskjellige brikker fra forskjellige produsenter må kunne kommunisere.

Velkjent ytre

Før vi kikker nærmere på hva den nye datamaskinen kan gjøre, la oss ta en titt på det rent fysiske. Mac mini har sin distinkte stil, og de siste årene har ikke Apple vært spesielt interesserte i å gjøre noe særlig med sine satte design.

Det kommer derfor heller ikke som noen overraskelse at den nye Mac mini ligner på den gamle Mac mini. Men fargemessig har vi gått tilbake fra «stellargrå» i 2018-utgaven til den klassiske aluminiumsutførelsen fra tidligere versjoner.

En større og viktigere forskjell finner vi ved I/O-panelet på datamaskines bakside, der USB-C-portene nå er begrenset til to stykker. Men så er det samtidig blitt til USB4 i stedet for USB 3.0. De er dessuten også Thunderbolt 3-porter.

En annen forbedring fra forrige generasjon sitter i det trådløse nettet, som nå er Wi-Fi 6.

Ellers er dette et kjent skue. Merk også at datamaskinen har en vifte – altså er den aktivt kjølt, i motsetning til den nye MacBook Air.

Selve kabinettet er altså en «unibody» av aluminium, der eneste vei inn er gjennom bunnplaten i plast. Men den lar seg ikke fjerne sånn uten videre, og det er heller ikke noe vi får gjort inni der selv. Det du går for av mengde minne og lagringsplass i kjøpsøyeblikket må du også pent klare deg med.

Som typisk er, vet Apple å ta seg godt betalt for oppgraderinger fra grunnmodellen med 8 GB minne og 256 GB SSD. Eksempelvis koster det 2500 kroner å gå fra 8 til 16 gigabyte minne, og 5000 kroner for én terabyte med lagringsplass.

Det er riktignok en kjapp SSD, men dette er ågerpriser. Heldigvis finnes det også eksterne SSD-er med anstendig hastighet.

Ellers kommer datamaskinen kun med strømkabel inkludert i esken. Tastatur og mus eller andre styreredskaper må du altså kjøpe i tillegg.

Ikke bare surr med Big Sur

En prosessor som ikke er som andre prosessorer, det har sitt å si for datamaskinens operativsystem og programvare. Igjen er det Apples stålkontroll som gjør susen: Mac Mini leveres med macOS 11, også kjent som Big Sur.

Dette operativsystemet – med alle tilhørende apper – er ikke bare optimalisert for den nye prosessoren, men det er også det eneste OS-et som offisielt vil virke med de nye Macene med M1-prosessor innabords.

Det er altså helt slutt på Windows gjennom Boot Camp . Men til gjengjeld kan datamaskinene uten videre kjøre apper lagd for iOS eller iPadOS.

Apple

Å teste Mac mini med M1-prosessor har ikke vært det aller enkleste. Apple har selvfølgelig ønsket at vi skulle bruke de beste og mest påkostede programmene i Big Sur, som jo er godt tilpasset den nye maskinvaren.

For det er ingen tvil om at det er veldig behagelig å bruke Mac mini i et striglet Apple-univers, der operativsystemet i hovedsak kjører Apples egne apper og programmer. Alt går kjapt og helt uten hikke – som også forventet.

Men opplevelsen lar seg vanskelig måle.

Tidligere ville vi installert Windows gjennom Boot Camp for å måle ytelsen, men dette er som nevnt ikke lenger mulig. Det kan også argumenteres for at dette heller ikke er noen god måte å sammenligne på.

Så det vi står igjen med, er å sammenligne den nye Mac mini med andre Macer, alternativt bruke programvare som er lagd for både den nye Big Sur for ARM og for Windows.

Det vrimler ikke akkurat av slike apper, men det finnes noen få.

To benchmark-programmer som er tilpasset den nye M1-prosessoren er Cinebench R23 og Geekbench 5. Begge disse tester også prosessoren kjørende på kraften av én kjerne, og så på alle krefter i sving.

I grafen over har den nye Mac mini blitt testet mot et lite knippe andre Macer vi hadde tilgjengelig: En MacBook Pro 16 (i en konfigurasjon til omtrent 28.000 kroner), en MacBook Pro 13 fra 2017 som kostet drøye 20.000 kroner, en MacBook Pro 15 fra 2016 og den nye MacBook Air – som også har fått Apples M1-prosessor.

Våre resultater levner ikke tvil om at Mac mini til 9000 kroner er en kapabel tass. Den nyter også av å ha aktiv kjøling, slik at prosessoren holder koken bedre enn med den passivt kjølte MacBook Air.

De gode resultatene gjorde oss selvfølgelig nysgjerrige på hvor godt M1-prosessoren kunne stå seg mot sterkere skyts. Vi tester jo også prosessorer her på Tek.no, og i forrige måned fikk vi en god kikk på AMDs Ryzen 5000-serie .

Ved å teste med de samme programmene, kan vi se at Apple M1 ikke lar seg pille på nesa av noen – i hvert fall ikke i enkeltkjernet drift. I Cinebench R23 er det nettopp kun Ryzen 5000-prosessorene som kan kue den, mens Geekbench 5 utroper M1 som vinner.

I flerkjernet ytelse blir overmakten for stor, men så har M1-prosessoren «kun» åtte rene kjerner, mens resten av selskapet her både har opptil seksten kjerner og kan kjøre to prosesstråder per kjerne.

Uansett gjør Mac mini en god figur, og M1 fungerer utmerket. Men her er altså programvaren tilpasset prosessoren. Faktum er at et slikt bytte av prosessorarkitektur også kan by på noen leie problemer, ettersom den nye datamaskinen egentlig ikke er i stand til å kjøre programmer skrevet for x86-prosessoren som i skrivende stund finnes i Macer flest – altså vanlig Mac-programvare.

Men dette er på sett og vis kun en midlertidig tilstand. Med tiden vil stadig flere programmer bli skrevet for ARM-arkitekturen, og om noen år vil hele kompatibilitetsproblemet være et fjernt minne.

Rosetta 2 løser noen problemer, men 32-bit programvare takler den ikke. Det gjorde dog ikke macOS 10.15 Catalina heller – som Steam stadig tror vi bruker.

Dessuten har Apple en midlertidig løsning: En emulator – eller «oversetter» om du vil – kalt Rosetta 2. Den første Rosetta-emulatoren ble brukt sist Apple byttet prosessorplattform fra PowerPC til Intel.

Rosetta 2 sørger ganske enkelt for å oversette programmer skrevet for Macer med Intel-prosessorer, slik at de også fungerer på datamaskiner med den nye M1-prosessoren.

Tradisjonelt betyr slik emulering at datamaskinens ytelse senkes ganske drastisk, men M1-prosessoren er enten såpass sterk – eller Rosetta 2 er såpass god – at Mac mini som oftest takler de oppgavene den blir gitt.

Samtidig kan vi ikke si at løsningen er perfekt. Mac mini med M1 kan ikke kjøre 32-bit-applikasjoner, noe som inkluderer en god del spill.

Strengt tatt droppet Apple 32-bit-støtte allerede med macOS 10.15 Catalina, så det vil være en kjent sak for mange allerede, men nå kan vi altså ikke satse på å ha et sekundært operativsystem for å spille eller kjøre eldre programmer.

Og selv om emulatoren stort sett fungerer bra, gjør den ikke alltid en like god jobb.

I grafen over har vi nok en gang sammenlignet Mac mini med resultater fra våre prosessortester. I V-Ray 1.0.8 gjør Rosetta 2 en anstendig jobb, og vi får ytelse omtrent som forventet. Handbrake 0.9.5 er på sin side et eldre program som ikke blir «oversatt» like godt – noe som gjør at selv forrige generasjons Mac mini med Core i3-prosessor gjør en bedre jobb.

Her skulle vi i tillegg ha testet med renderingsprogrammet Blender, men dette bare endte opp med å fryse til og tvinge oss gjennom en omstart da vi prøvde å kjøre det.

Sånn sett er ikke emulerte programmer bare et spørsmål om ytelse, men også stabilitet. I løpet av testperioden har vi både fått se applikasjoner som sliter og Apples snurrende badeball – men da kun på «oversatt» programvare.

Som nevnt, dette er et midlertidig problem. Både den nye maskinvaren og Big Sur kan regnes som å fremdeles være på bleiestadiet, og selv ikke for Apple er det unormalt med «barnesykdommer» – som plattformen med tiden vil kvitte seg med.

Samtidig er det også slik at mange klarer seg lenge med Apples egen programvare, og på det punktet står den nye plattformen ganske så stødig allerede.

Likevel er det på sin plass å nevne at det er vanskelig å si noe sikkert om hvordan de nye Macene vil oppføre seg, spesielt med eldre og/eller tredjeparts programvare.

Vi kommer selvfølgelig heller ikke utenom spill, hvor vi strengt tatt har de samme fordelene og ulempene som ved vanlig prosessering. Men først, la oss sammenligne direkte med det samme knippet med Macer.

Igjen har vi brukt et program som er tilpasset den nye M1-prosessoren. GFX Bench Metal er for øvrig gratis og kan lastes ned fritt fra App Store, så du kan gjerne sammenligne direkte med din egen Mac.

Mac mini gjør i hvert fall nok en gang en god figur. Kun fjorårets MacBook Pro med et Radeon Pro 5300M grafikkort innabords – og som er tre ganger så dyr – legger seg foran på lista.

Men hva mer? Jo, vi skulle teste med spillet The Talos Principle, men dette ville ikke oppføre seg helt som planlagt, da det ga 48 FPS uansett oppløsning. Du kan dog sjekke ut kollega Anders’ test av MacBook Air , der han lister 127 FPS for dette spillet i Full HD-oppløsning.

Av andre tradisjonelle grafikktester har vi pleid å bruke 3DMark og Far Cry 2, men disse programmene fungerer kun med Windows, som altså ikke lenger lar seg installere.

Latterlig lavt strømforbruk

Uansett hva vi vil si om ytelsen til den nye Mac mini, kan det ikke ikke gjøres uten å samtidig ta hensyn til datamaskinens strømforbruk. ARM-prosessorene er så energieffektive at de kan få en vanlig x86-prosessor til å virke som et bunnløst strømsluk.

Spesielt når vi tenker på at M1-prosessoren ikke bare har åtte kjerner som tar seg av vanlig prosessering, men også åtte kjerner som kverner grafikk.

I en vanlig PC – eksempelvis for spilling – har vi jo i tillegg til prosessor også gjerne et grafikkort som sørger for kalkulasjonene som skal til for fin flyt i det som skjer på skjermen. Totalt sett kan en gaming-PC fort trekke nærmere 400 watt om den har en kraftig prosessor og ditto hovedkort.

Mac mini er ingen spill-PC, men selv nyere titler som Shadow of the Tomb Raider går fint an når vi lemper litt på oppløsning og detaljnivå.

Ved å bruke en enkel strømmåler i stikkontakten, kunne vi selv se at nye Apple Mac mini ikke trakk noe mer enn rett i overkant av tjue watt ved belastning. Ja, dette var under spilling, og vi snakker nå om skikkelige 3D-titler som Shadow of the Tomb Raider .

Dette har naturligvis sitt å si for utholdenheten på batteridrift i maskiner med batteri, men det gjør også sitt med tanke på varmeutvikling og påfølgende støy.

Sammenlignet med en vanlig PC, trenger bare Mac mini å kvitte seg med brøkdelen av varmen. Dette gjør den lekende lett med sin effektive vifte og kjøleribbe, en løsning som dessuten er nærmest lydløs. Vi må praktisk talt legge øret inntil kabinettet for å høre noe.

Egentlig var det nesten surrealistisk å sitte i et stille rom og gå på oppdagelsesferd med Lara Croft – helt uten å oppfatte det minste av susing og surring fra den lille datamaskinen.

Det hele fløt også greit, og grafikken var fullstendig akseptabel, selv med «kun» Full HD-oppløsning og lavt detaljnivå. Sånn sett kan selvfølgelig ikke Mac mini måle seg mot en moderne gaming-PC. Men så snakker vi altså om et strømforbruk ned mot en tjuendedel.

Det var vel først under denne ekskursjonen med miss Croft at det for alvor sank inn hos undertegnede.

I «gamle dager» kunne man selv fjerne bunnplaten og putte inn ny RAM selv. Nå er det andre tider. Vegar Jansen / Tek.no

En revolusjon

Nye Mac mini – eller rettere sagt det som er på innsiden av av den – er starten på en revolusjon. Apple har brukt sin enestående markedsposisjon og ekspertise innen utvikling av effektive og strømgjerrige mobilprosessorer til å løsrive seg fra etablerte prosessornormer.

Et bedre eksempel på at dynamitt kommer i små pakker får du knapt. På sitt beste kan Apple M1 holde tritt med markedsledende x86-prosessorer. Og til å ha en integrert grafikkløsning, stiller den med en ytelse vi ikke har sett maken til.

M1 er dessuten bare begynnelsen. Apple har som mål å få hele Mac-linja over på sin ARM-plattform innen to år, og de har startet med det som tradisjonelt er de minste og svakeste modellene.

Det ryktes allerede om nye og raskere prosessorer fra Apple, og det finnes ikke tvil om at dette kommer. M1-prosessoren skalerer som nevnt ikke, og neste generasjon av større og kraftigere Macer – inkludert iMac og 16-tommers MacBook Pro – må kunne by på enda bedre ytelse enn Mac mini. Ellers er det jo ingen vits i å kjøpe dem.

Så nå vet vi hvor Apple skal, og omtrent hvordan de har tenkt å komme dit. Om ikke dette allerede har fått de høye damer og herrer i AMD og Intel til å vri seg bekymringsfullt i skinnstolen, så burde det snart demre der i leiren. For fra her vi sitter, ser Apples ARM-strategi ut til å kunne være en vinner.

Konklusjon

Apple Mac mini i 2020-drakt er i og for seg den samme gamle lille stasjonære datamaskinen vi kjenner godt fra før. Samtidig er den noe helt annet. Hvorvidt du vil merke noen stor forskjell, kommer helt an på hvordan du bruker den.

Hvis du i hovedsak benytter Apples minste datamaskin med Apples egne apper og programmer, kommer du trolig til å være storfornøyd med den nye Mac mini. Det meste går som en lek, og så lenge du holder deg til nedlastinger fra App Store, trenger du heller ikke bekymre deg for kompatibilitetsproblemer.

Dessuten kan du altså hente og bruke dine iOS- eller iPadOS-apper rett fra App Store også.

Med kun integrert grafikk har ikke Mac mini vært noe særlig å spille med tidligere, men nå er den faktisk blitt relativt habil også på det punktet. Nei, den kan ikke måle seg med en fullverdig gaming-PC eller moderne spillkonsoll, men så er det også en viss forskjell i både størrelse og strømforbruk.

Utvendig er det lite som skiller den nye Mac mini fra forgjengerne. Men en helt ny prosessorarkitektur betyr en helt annen datamaskin. Vegar Jansen / Tek.no

Igjen vil vordende Mac mini-gamere gjøre det best i å holde seg til spill via App Store. I hvert fall frem til Valve og gjengen må bite i det sure eplet og lage spilltjenesteapper spesielt for Apples M-prosessorer.

Men disse 32-bit-spillene du eventuelt skulle ha i Steam, kan du uansett se langt etter å kunne bruke.

De med sine spesielle behov, som nettopp å måtte kjøre 32-bit programvare, Windows via Boot Camp, eller eldre Mac-programvare som Rosetta 2 ikke takler så godt, bør holde seg langt unna den nye Mac mini med M1-prosessor. Det er også grunnen til at Apple stadig selger 2018-modellen med en sekskjernet Intel Core i5-prosessor innabords.

Men med mindre denne gjengen med utdaterte vaner snart vil over på en Windows-PC, bør de sporenstreks også begynne å se etter alternativer. For det er som sagt ingen tvil om hvor Apple er om to år. Dette er bare starten på selskapets ARM-revolusjon.

Sånn sett er det heller ikke noe galt å vente litt. Nye Mac mini vil bare bli bedre etter hvert som M-plattformen modnes, feil blir luket ut og flere kompatible programmer og spill kommer til.

Men skulle du først gå for en ny Mac i dag – og altså ikke har noen helt spesielle behov – er det åpenbart at du skal velge deg et eksemplar med ARM-prosessor.

