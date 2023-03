Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Hedgehog Dryer Family

Tørkeren Hedgehog Dryer byr på effektiv og rask tørking

Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Ole Henrik Johansen og Niklas Plikk Lagre Lagre artikkel

Vinteren kan være både hvit og idyllisk, med et snødekt landskap. Men det er også en periode hvor våt snø gjør at sko og votter er klissvåte titt til ofte – spesielt for de aller minste i familien.

Da kommer det et behov for å kunne tørke sko og votter hver dag, hvor en tradisjonell skotørker ofte er løsningen. Men alle som har prøvd disse har nok opplevd at det kan ta sin tid å få skoene helt tørre.

Vi har derfor tatt inn en ny variant fra norske Hedgehog, mer bestemt Hedgehog Dryer Family. En norskutviklet skotørker som blant annet hevder å kunne tørke skoene til de små håpefulle på langt kortere tid.

Men spesielt billig er den ikke. Mens en tradisjonell skotørker koster fra rundt fem hundre kroner, ryker du på et par tusenlapper før denne modellen er i hus.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Hedgehog Dryer Family T2 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 1995 hos Power Sjekk nå 1995 hos Elkjøp Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Dyr, men meget rask og velfungerende, norsk skotørker Fordeler + Enkel å montere

+ Enkel å utvide eller minke antall tørkesoner

+ Enkel å bruke

+ Mer varme og mer luft = langt raskere tørketid

+ Enkel å betjene

+ Tøft design Ting å tenke på — Kostbar

— Bråker mer enn vår gamle skotørker

Enkel å montere

Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Normalt henger man en skotørker et stykke ned på veggen, slik at luftrørene når ned til gulvet – og opp i skoene.

Med Hedgehogs maskin må du feste den litt lenger opp på veggen, men likevel i en høyde som gjør at selv mindre barn kan rekke opp til armene hvor du kan tre på hansker og sko.

I tillegg er luftrørene på undersiden ganske så lange når man strekker dem helt ut, slik at de ikke har noe problem med å rekke ned og opp i sko som står på gulvet.

Selve hovedenheten har en slags festekrybbe den settes ned i, så du trenger bare å skru denne krybben på veggen med et par skruer før du enkelt klipser enheten på plass.

Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Med i pakken følger det med en del rørdeler, blant annet fire armer og ikke minst et sluttstykke med de nevnte luftslangene på. Alt er intuitivt laget slik at du enkelt klipser delene i hverandre og like enkelt fjerner noe om du vil ha en mer kompakt løsning. Du kan også kjøpe utvidelsespakker hvis du for eksempel vil ha flere slanger for støvler, eller flere stenger for hansker og sko.

Med hovedenheten festet i krybben står du altså igjen med en slags kropp på undersiden, der du kan stive av med et ekstra festepunkt som følger med. Hvis ikke vil kroppen bli stående litt ut fra veggen, så denne avstiveren er å anbefale. Likevel er ikke konstruksjonen så kraftig at det alternativt kan brukes som en klatrestativ, men solid må det sies å være.

«Armene» som følger med skrues på plass til kroppen, og alt i alt må vi si at kvalitetsfølelsen er slik den bør være til denne prisen.

Enkel å bruke

Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Hedgehog Dryer Family er designet slik at motor og styring sitter i en rund enhet på toppen av hele konstruksjonen, og sender luften nedover i rørene.

Enheten er ganske enkel og ryddig laget slik at det ikke kreves et dypdykk i instruksjonsmanualene for å komme i gang.

I midten av enheten har du en stor av/på-knapp som du holder inne litt til maskinen slår seg på. Da lyser panelet opp, så du er aldri i tvil om du har fått slått den på eller ei.

Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Modellen vi har fått tilsendt har alle diodene og funksjonsknappene festet i en sirkel rundt selve av/på-knappen, og til venstre kan du sette en timer på hvor lenge du ønsker at tørkeren skal stå på. Du har en tidsskala fra 1–10 timer, i tillegg til at du har to ferdigprogrammer som enten gir en halvtime eller et kvarter med bruk. Alle disse valgene endrer du med en egen knapp til siden for skalaen, og det du ender opp med blir markert med et grønt lys.

På toppen av sirkelen finner du temperaturene du kan velge mellom. Du kan velge mellom romtemperatur (ingen varme), 37, 45 eller 60 grader, og valgt temperatur vil lyse opp i rødt.

Til høyre har du hvor mye blåsestyrke du ønsker. Her har du i alt fem steg å velge blant, og styrken vises med blå farge og øker eller minker i antall ettersom du trykker på pluss eller minus på knappen til venstre for skalaen.

Alt i alt er bruken løst på en enkel og ryddig måte, og må sies å være langt mer futuristisk enn det manuelle timerhjulet som sitter på den lett aldrende skotørkeren vi har fra før.

Raske og effektiv

Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Frem til vi testet Hedgehog Dryer Family hadde vi lite å utsette på vår aldrende skotørker. En modell med rett over 320 watt effekt, et timerhjul som også slår på maskinen, i tillegg til en bryter med totalt to effekttrinn på.

Men at den skulle bli så satt på plass hadde vi vel neppe forestilt oss.

Vi har dessverre ingen måler for å gi noe eksakt svar på hvor mye mer tørkeren fra Hedgehog blåser, men det er snakk om betydelig mer. Ifølge Hedgehods nettsider blåser den ut mellom dobbelt og tre ganger så mye luft som en vanlig tørker. Mens vår gamle skotørker blåser svakt ut fra rørene, er det en kraftig kuling som kommer ut av Dryer Family. Og mer luft betyr raskere tørk.

Når man i tillegg kan skilte med langt mer varme, hvor vår gamle skotørker ligger rundt 37 grader varme ut av rørene, er maskinen fra Hedgehog nesten opp i 50 grader på våre målinger. Da er begge satt på maks varme og luft, og fått 2–3 minutter på seg til å få opp «dampen». Det er altså litt mindre enn de oppgitte 60 gradene, men resultatet var uansett godt.

Vi testet flere ulike sko, og selv en fôret gummistøvel ble skikkelig tørr på rundt 25 minutter. Her trenger vår tradisjonelle skotørker betydelig mer tid før samme resultat er på plass. Såpass lang tid, at vi utålmodig avbrøt den etter en times tid, og ga den 10–12 minutter i Hedgehogen i stedet.

Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Family-modellen har i alt fire armer og to luftslanger, og du kan enkelt velge å strupe to og to armer eller de nederste rørene, uten at det går utover de som er i bruk. Det er bare en effektiv måte å stenge slik at du ikke «fyrer» for kråka på de armene eller rørene som ikke er i bruk akkurat da. Man er imidlertid anbefalt å holde minst to dyser oppe til enhver tid, for at enheten ikke skal overopphetes. Skjer dette, vil den automatisk skru seg av.

Delene har en enkel bryter som det står on eller off på, alt ettersom hvilken posisjon du trekker dem til.

Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Vi hadde også et par tester med det som må kalles klissvåte votter. Etter en dag med varmegrader i lufta og snøballkrig på agendaen for de to barna i huset.

Og det tar overraskende kort tid å tørke dem. Er de dryppende våte så må du bare vri de ut så mye vann du klarer først, før maskinen trenger et kvarter til å gjøre resten av jobben.

Men du må finne deg i at Hedgehog-modellen bråker noe mer. I alle fall mer enn vår gamle skotørker.

Mens denne gamle traveren gir fra seg rundt 69 desibel med støy på rundt en meters avstand, vil Dryer Family øke denne til rundt 72 desibel. Ikke så mye på papiret kanskje, men når vi tar med at Hedgehod-modellen har en litt lysere og mer intens støy, så virker den i praksis en del mer bråkete.

Det skal for øvrig være trygt å gjemme den inn i et skap, hvis du vil komme unna bråket. Skulle den bli for varm vil den automatisk skru seg av.

Konklusjon

Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Vi i Tek får mange ulike forespørsler fra produsenter som lurer på om vi vil teste produktene deres. Da det deiset ned spørsmål om vi ville låne en skotørker, var det ingen euforisk stemning med det første.

Men produktet ser unektlig langt kulere ut enn en tradisjonell skotørker, så vi tok den likevel inn til test av ren nysgjerrighet. Og det viser seg at Hedgehog Dryer Family har flere kort i ermet enn bare et stilig utseende.

For løsningen er enkel og solid konstruert, og det er grei skuring å legge til eller ta fra enkeltdeler slik at du kan tilpasse behovet ditt. Samtidig er dette en meget enkel maskin å betjene, som likevel har en interessant design på bryterpanelet, der bruk av farger og enkle knapper får jobben gjort.

Men det aller viktigste med maskinen er hvor lynrask den er. Kombinasjonen av mer luft og høyere varme er det som skal til for å spare mye tid på å tørke sko og votter. Og du kan faktisk klare å få et par ganske bløte sko klare til bruk mens junior spiser middag og gjør litt lekser.

Vi har egentlig ganske lite å utsette på Hedgehog Dryer Family. Men det skal sies at den koster nok til at du bør forvente noe mer enn hva en skotørker til en fjerdedel av prisen gir deg. Og det får du også.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Hedgehog Dryer Family T2 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 1995 hos Power Sjekk nå 1995 hos Elkjøp Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Dyr, men meget rask og velfungerende, norsk skotørker Fordeler + Enkel å montere

+ Enkel å utvide eller minke antall tørkesoner

+ Enkel å bruke

+ Mer varme og mer luft = langt raskere tørketid

+ Enkel å betjene

+ Tøft design Ting å tenke på — Kostbar

— Bråker mer enn vår gamle skotørker

Mer om StøySko