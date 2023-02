Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Xiaomi 13 Pro

Telefonen med alt fra Xiaomi

Hva med en telefon laget av keramikk?

Xiaomi 13 Pro er Xiaomis heftigste telefon akkurat nå, og det er fint lite du kan tenke deg fra en mobiltelefon som mangler her. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Xiaomi har laget en telefon med «alt». Pek på den høyeste spesifikasjonen du kan få på omtrent alle punkter, og sett det sammen. Da ender du med Xiaomi 13 Pro.

Her er det bakside i keramikk, sertifisert vanntetting og ekstremt kamera. Skjermen er ikke mindre ekstrem, der den på papiret overgår det beste fra Samsung.

Samsung som tross alt er vant til å være «verdens beste» nettopp på skjerm.

Og visa fortsetter. Samme hvor du løfter teppet finner du en spesifikasjon hinsides det meste på denne telefonen.

Selv for en bortskjemt mobiltester i bittelitt mobilkjedelige 2023 er Xiaomi 13 Pro en litt annleis oppleving. Men det er og en meget dyr telefon, som kun selges i én versjon i Norge - og den skal koste 14.000 kroner.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Xiaomi 13 Pro annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Vil du ha mye av alt i en lekker innpakning kan Xiaomi 13 Pro være svaret. Fordeler + Keramisk bakside

+ Lynrask lader er med

+ Ekstraordinært rask trådløs lading (med rett lader)

+ Vanntett

+ Toppede spesifikasjoner

+ Rask ansikts- og fingerlås

+ Flott flyt i menyene

+ Solid stereolyd

+ Særdeles godt hovedkamera

+ Fantastisk skjerm

+ IR-fjernkontroll bygget inn Ting å tenke på — Noe mer anonymt zoom- og ultravidvinkelkamera

— Hvorfor USB-A på laderen?

— Uklar oppdateringsplan (3-4 år?)

— En del skrot i menyene

— Dyr

Ekstremt lyssterk skjerm på 6,7 tommer. Den er middels sterkt buet langs kantene. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Den ser ordinær ut, men ...

Et irritasjonsmoment med kinesiske telefoner er at de ofte kommer uten noen spesiell fuktsikring. Det slipper vi å tenke på her. Med IP68-sertifisering er Xiaomi 13 Pro helt trygg selv i den verste regnskur, eller dersom du søler på den.

Den burde tåle mer enn mobiler flest også. For selv om du ikke ser det på den, har den en bakside i keramikk. Xiaomi har lekt med dette materialet på mobiler lenge - helt tilbake til Mi Mix fra 2016.

Bakside i keramikk er forholdsvis uvanlig blant telefoner. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

En ganske diger og Leica-merket kamerahump på baksiden avslører at Xiaomi har ambisjoner også på den fronten. I tillegg avslører den at Xiaomi 13 Pro har en tendens til å treke med seg skrot opp av lommene.

Det følger med et grunnleggende gjennomsiktig plastdeksel av den typen du også får med mange billige telefoner. På sett og vis et lite stilbrudd i pakken til en såpass heftig telefon.

Rask lading med forbehold

En ganske stor ladeklump som drar batteriet fra 0 til 100 prosent på under tjue minutter følger med. Vi har ikke testet akkurat hvor fort den lader - men ekstremt raskt går det.

Jeg vet ikke riktig hvor så mange kinesiske mobilprodusenter fortsatt bruker USB-A i laderen, men det er tilfelle også her. Du får altså en rask lader med i esken, men den er mindre «universell» enn en USB-C-lader som hadde kunnet passe til bærbare PC-er og annet utstyr, nå som det meste har eller er på vei over til USB-C. Heldigvis hurtiglader du telefonen helt uproblematisk fra USB-C, selv om du ikke nødvendigvis får den samme raske 120-watts ladehastigheten.

- - - Xiaomi 13 Pro Xiaomi 13 Xiaomi 13 Lite Nothing Phone (1) OnePlus 11 Samsung Galaxy S23 Ultra annonse Pris - - - 5249 9990 15548 Skjermstørrelse 6,73" 6,36" 6,55" 6,55" 6,7" 6,8" Materialer Victus, keramisk, alu Gorilla 5, alu Gorilla 5, alu Gorilla 5, alu Victus, Gorilla 5, alu Victus 2, alu Oppløsning 3200 x 1440 2400 x 1080 2400 x 1080 2400 x 1080 3216 x 1440 3088 x 1440 Størrelse 16,29 x 7,56 x 0,83 cm 15,28 x 7,15 x 0,79 cm 15,92 x 7,27 x 0,72 cm 15,92 x 7,58 x 0,83 16,31 x 7,41 x 0,85 cm 16,34 x 7,81 x 0,89cm Vekt 229 gram 189 gram 171 gram 193 gram 205g 234g - - - - - - Hovedkamera 50 MP, 1" 50 MP 1/1,56" 50 MP 1/1,56" 50 MP 1/1,56" 50MP, 1/1.56" 200MP, 1/1,3" Zoomkamera 3x, 50 MP 10x, 10 MP Ikke telekamera Ikke telekamera 2X 3x, 10x (100x digital) - - - - - - Prosessor Snapdragon 8 gen 2 Snapdragon 8 gen 2 Snapdragon 7 gen 1 Snapdragon 778G+ Snapdragon 8 gen 2 Snapdragon 8 gen 2 RAM/Lagring (fra) 12 GB / 256 GB 8 GB / 256 GB 8 GB / 128 GB 8 GB / 128 GB 12 GB / 256 GB 8 GB / 256 GB Batteristørrelse / lader ink. 4820 mAh / ja, rask 4500 mAh / ja, rask 4500 mAh / ja, rask 4500 / nei 5000 mAh / ja, rask 5000 mAh / nei Veil pris Fra 14.000 kr Fra 11.000 kr Fra 6.000 kr Fra ca 5.000 kr Fra 9.200 kr Fra 16.000 kr Åpne fullskjerm Mer +

Trådløs lading utenom normen

Det forøvrig også støtte for lynende rask trådløslading inni denne telefonen. Opp til 50 watt kan den lade med, men da må du ha akkurat riktig lader også. Det innebærer at trådløsladere flest kun vil lade med 10–15 watt. Det inkluderer laderen du kanskje har fastmontert i bilen din.

En kjekk ting er at reverslading, for eksempel av andre mobiler eller trådløse hodetelefoner, gjøres med en dugelig hastighet på hele 10 watt. For mange telefoner som tilbyr denne typen lading er hastigheten svært begrenset - eksempelvis er hastigheten kun 4,5 watt med Samsungs «Wireless Powershare»-funksjon.

Du kan altså lade hodetelefonene du har med deg omtrent like raskt som fra de fleste vanlige trådløsladere bare ved å legge dem bakpå denne Xiaomien. Nyttig når de dør på seg på verst tenkelige tidspunkt og du fortsatt har to timer busstur igjen.

Menyen ser vekselvis ut som Android - og som Xiaomis egen MIUI-design. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Nydelig skjerm

Skjermen i denne telefonen skal klare en helt voldsom lysstyrke. Faktisk mer enn de 1750 nitsene Samsungs Galaxy S23 Ultra klarer. Men det forutsetter kraftig lys inn, og er en såkalt «peak»-styrke. Så det er vanskelig å si akkurat når man har lokket frem de 1900 nitsene som skal bo i denne skjermen.

Det jeg likevel kan si er at etter bruk i og utenfor sola fremstår skjermen som ekstremt lyssterk. Og om den er 150 nits fra eller til mot Samsungen, så er den uansett der den skal være for å fungere fint på en dag med sprengsol fra oven.

Fargene her er tipp topp, og siden det er en OLED-skjerm er naturligvis innsynsvinkelen også helt fin. Hastigheten er på 120 hertz, slik at øynene blir minst mulig anstrengte under skrolling, gaming eller panorering i video.

Imponerende fotoegenskaper

Hovedkameraet her er ekstremt godt, mens zoom og ultravidvinkel er statister. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det er tre kamera inni den enorme kamerahumpen. Et vanlig vidvinkelkamera, et ultravidvinkelkamera og en zoom. Sistnevnte er en vanlig «rett frem»-zoom, og ikke en av de ekstreme periskopzoomene som du for eksempel kan finne i Samsungs toppmodell, Galaxy S23 Ultra.

Hovedkameraet her er den definitive stjernen. Så godt som alle bilder blir bra. Lysforhold ingen hindring. Mørkt, dunkelt inne eller flombelyst? Du får et skarpt bilde. Det eneste som stundom dukker opp av trøbbel fra hovedkameraet er linsereflekser hvis du har sterke lyskilder i mørke motiver. Men det «problemet» har alle kamera for tiden.

Også selfiekameraet gjør en meget god jobb, men portrettmodusen er litt «overalt» når den lager bokeh.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Ellers er ultravidvinkelen «en ultravidvinkel», og utmerker seg ikke nevneverdig. Den er, som vanlig for slike, langt mindre lysfølsom. Så om du bytter fra 1x til 0,6x på kveldstid går bildene fra akseptabel belysning til nesten helt svarte.

Zoomløsningen gir deg drygt 3x optisk forstørrelse, og den gjør det for en gangs skyld med kurant oppløsning. Her er det ikke tre ganger forstørrelse, og en femtedel av oppløsningen. Med 50 megapiksler har du like god oppløsning som på hovedkameraet. Det betyr at med ålreit lys kan du komme enda nærmere digitalt - der mange zoomkamera bare stopper på sin gitte optiske zoomfaktor.

Likevel synes jeg avstanden mellom zoomfunksjon og hovedkamera blir i største laget.

Når mørket faller på er det ikke så innmari mye hjelp fra veldig mange piksler når brikken blir liten og optikken ikke er så lyssterk. Men i fullt dagslys er zoomen her mer nyttig enn i mange telefoner med tradisjonelle zoomkamera. Da holder vi ting som Pixel 7 Pro og Galaxy S23 Ultra med periskopzoom og masse digital hjelp utenfor.

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Kjapp og fin i bruk

Et punkt Xiaomi aldri har slitt på er ytelse. Det går lynende raskt i alle bauger og kanter, og med den siste maskinvaren under panseret bør det også holde seg raskt i overskuelig.

Menyene er imidlertid Xiaomis egne MIUI-menyer. Det betyr at de kan være litt uvante i bruk. For eksempel har du ikke én nedtrekksmeny, men to. Dra ned fingeren fra toppen på den ene siden av skjermen og du får varslingene dine - fra den andre siden får du kontrollsenteret som lar deg velge lysstyrke og volum og slike ting.

Det er noe større usikkerhet om hvor lenge Xiaomi-telefoner får oppdateringer enn konkurrentene - der flere nå lover fem år. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Lett å tilpasse

Jeg synes MIUI fungerer nokså bra, men det er også en vanesak. Avhengig av hvor du kommer fra, for eksempel ren Android eller Samsungs One UI-menyer, kan avstanden være større eller mindre fra det du er vant til.

I den grad MIUI er en ulempe handler det typisk om at ting av og til er døpt andre ting enn på andre telefoner, slik at å finne innstillingene du trenger er vanskelig selv om du bruker søkefunksjonen. På den positive siden er menyene ekstremt tilpasningsvennlige, så du kan i stor grad velge hvordan du vil de skal se ut.

Massevis av innstillinger og muligheter i menyene. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Vi har ikke fått noen konkrete antydninger om oppdateringslengder for Xiaomi 13-serien, men typisk har produsenten hatt 2–3 store Android-oppdateringer, fulgt av ett år med sikkerhet. Vi snakker altså om antakelig 3–4 år med oppdateringer. Her lover Google, Samsung og OnePlus nå 5 års oppdateringsløp, og en konkretisering hadde vært fint også fra Xiaomi.

Det må nevnes at denne testen er skrevet før lansering, og oppdateringer om oppdateringene kan ha kommet til innen du leser dette.

Fingerleseren jobber raskt, og det samme gjør ansiktsgjenkjenningen. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Rask å åpne

Fingerleseren funker hver gang. Og for det meste, hvis lyset er med, funker ansiktslåsen også godt. Kun veldig unntaksvis må jeg inn med kodelåsen - og da som regel bare fordi det har gått en stund siden sist jeg tastet den.

Batteritiden fra det 4800 mAh store batteriet ser ut til å holde en grei halvannen dag, og kanskje helst på oversiden av det heller enn under. Godkjent pluss, med andre ord.

Kraftige høyttalere gjør at det funker helt fint å se TikTok-videoer eller game uten hodetelefoner. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

... og den har mer

Relativt solid og pen lyd i stereohøyttalerne rundt skjermen har telefonen og, så den kan fint ligge på kjøkkenbenken og spille av podcaster, eller holde TikTok-avhengigheten gående uten ekstra hodetelefoner.

Siste generasjon prosessor, et traktorlass av aller siste generasjon minne og lagring - og nyeste generasjon WiFi ...

Nær sagt hvor enn du ser når du bruker eller ser på spesifikasjonene for Xiaomi 13 Pro imponerer den. Det skjuler seg ikke mange skuffelser her.

Ytelsestestene:

Konklusjon: Nydelig totalpakke

Om du vil ha en telefon «med alt» er Xiaomi 13 Pro et godt alternativ. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Både Samsung og OnePlus kom før Xiaomi med en del av spesifikasjonene du får her.

Men Xiaomi 13 Pro er likevel en uvanlig mobil.

Den er bygget i keramikk. Den fås utelukkende med helmaksede spesifikasjoner. Og kameraet er virkelig, virkelig bra. Hovedkameraet her er bedre enn det vi finner i Galaxy S23 og S23+, men det er mindre fleksibelt enn det som bor i S23 Ultra, siden du ikke får kjempezoomen.

Det jeg elsker er «treffrekvensen» - telefonen er veldig forutsigbar, og nesten alle bilder jeg prøver å ta blir som jeg så dem for meg da jeg trykket på utløseren. Og i en tid der både nattfoto og flombelysning fikses greit, er det fint å se en telefon som gjør en minst like god jobb innendørs. Lampelys virker tidvis å være den lavest prioriterte utfordringer til mobiler om dagen.

Skjermen skal i teorien danke ut selv den råeste av de nevnte telefonene, den er iallfall ikke er merkbart dårligere.

Lynrask lader ligger i esken. Støtte for ekstremt rask trådløs lading er på plass. Som flaggskip skal være er den vanntett.

I skrivende stund er det uklart om opdateringene for Xiaomi 13 vil vare i 3, 4 eller 5 år. Nøyaktig pris er også ukjent. Jeg savner dessuten en bedre zoomfunksjon, når man først topper et produkt såpass som Xiaomi har gjort her.

Dette er en skikkelig god telefon, med det meste av alt. Men såpass bør det også være for den solide prislappen på 14.000 kroner som kommer med telefonen.

Tre alternativ til Xiaomi 13:

Samsungs Galaxy S23-serie er den beste utgaven vi kan huske av Samsungs toppmodeller. Skal det først koste såpass som Xiaomi 13 Pro gjør er det fort Ultra-modellen eller Plus-varianten som ligger i samme lei prismessig. I Ultra-utgaven får du tregere lading, noe mindre jevn fotokvalitet innendørs og «kjedeligere» materialer enn keramikk er blant punktene S23 er svakere på. Bankers oppdateringer i fem år er en fordel med koreanerne, det samme er en ekstrem zoomfunksjon og den digital pennen som og kan være fjernkontroll.

OnePlus 11 er en enkel og god telefon med alle spesifikasjonene på plass og lekker design. Som S23-serien og Xiaomi 13 gir den deg utmerket brukeropplevelse, men også her er fem år med oppdateringer varslet. En ulempe mot både Xiaomi og Samsung er at telefonen ikke er vanntett.

Hvor mye telefon er «nok telefon»? Skulle jeg kjøpt en telefon som ga «godfølelsen» i både hånda og lommeboka er faren stor for at jeg hadde siktet på nærmeste Nothing Phone (1). Den er en flaggskiphermer til en tredel av prisen med stilig design, godt nok kamera og helt prima ytelse.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Xiaomi 13 Pro annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Vil du ha mye av alt i en lekker innpakning kan Xiaomi 13 Pro være svaret. Fordeler + Keramisk bakside

+ Lynrask lader er med

+ Ekstraordinært rask trådløs lading (med rett lader)

+ Vanntett

+ Toppede spesifikasjoner

+ Rask ansikts- og fingerlås

+ Flott flyt i menyene

+ Solid stereolyd

+ Særdeles godt hovedkamera

+ Fantastisk skjerm

+ IR-fjernkontroll bygget inn Ting å tenke på — Noe mer anonymt zoom- og ultravidvinkelkamera

— Hvorfor USB-A på laderen?

— Uklar oppdateringsplan (3-4 år?)

— En del skrot i menyene

— Dyr

Mer om XiaomiMobiltester