Test Sage – The Smart Oven – Pizzaiolo

Blir en elektrisk pizzaovn varm nok til å lage skikkelig god pizza?

Vi har testet Sage Pizzaiolo.

Det finnes verre produkter å teste enn en pizzaovn.

Niklas Plikk

Da vi først testet gassdrevne pizzaovner sommeren 2020 var de nesten ikke å finne i en eneste norsk nettbutikk. Siden den gang har pizzainteressen hos nordmenn tilsynelatende eksplodert, og stadig flere har nå dedikerte, små pizzaovner ved siden av grillen sin på terrassen.

Herlig, sier vi! For med disse ovnene kan du virkelig lage fantastisk gode pizzaer, takket være de utrolige temperaturene de klarer å oppnå.

Men vi bor i et ganske kaldt land, og det er ganske mange måneder det ikke frister å bruke en utendørsgrill for å fikse den ultimate pizzamiddagen til familien.

Løsningen kan være en elektrisk pizzaovn. Det er ikke så mange elektriske pizzaovner som kan skryte av tilnærmet de samme temperaturene som de gass- og vedfyrte ovnene kan – men det er i hvert fall én, nemlig Sage – The Smart Oven – Pizzaiolo. I hvert fall ifølge spesifikasjonslisten dens.

Da var det ikke noe annet valg enn å be om å få låne et testeksemplar fra importøren, og sjekke om en elektrisk pizzaovn kan lage like gode pizzaer om vinteren som de gassfyrte klarer om sommeren.

Sage - The Smart Oven - Pizzaiolo

Krysse av Både pizzaspade og ekstra panne følger med

Krysse av Veldig enkel å bruke

Krysse av Smart mekanisme ved åpning av døren for å få ut pizzaen

Krysse av Forhåndsinnstillingene fungerer godt

Krysse av Kan overstyre kontrollene og styre manuelt

Krysse av Pizzaene ble veldig gode

Krysse av Går på strøm og kan brukes innendørs Ting å tenke på Bytt Blir «bare» 400 grader celsius

Bytt Dyr

Bytt Liten stekeflate

Bytt Lav innvendig

Bytt Pizzaene ble ikke heelt på nivå med de du kan lage i en gassfyrt ovn

Alt du trenger er inkludert

Sage Pizzaiolo er omtrent på størrelse med andre pizzaovner, i hvert fall utvendig, men den har ganske lite plass på innsiden.

Vi pleier sjelden å omtale eskene produktene kommer i, men i dette tilfellet må det faktisk nevnes. Esken Sages pizzaovn kommer i er enorm. Med et ytre mål på godt over en halvmeter hver vei, var det bare så vidt vi klarte å få den med i bilen fra postkontoret.

Den enorme størrelsen skyldes at det ikke bare er en pizzaovn i esken, men også alt av ekstrautstyr du kan trenge. Det gjør den stive prisen på rundt 7500 kroner litt enklere å svelge.

Det følger nemlig med både en pizzastein og en pizzaspade, samt en panne med avtagbart håndtak, slik at du kan lage alt fra rykende fersk napolitansk pizza som er ferdig på noen minutter, til dype, tykke varianter, som siciliansk «pan pizza», som bruker nærmere 20 minutter før de er gjennomstekt.

Åpner man døra sklir pizzasteinen ut litt, slik at det blir enklere å sette pizzaen på plass.

Pizzaovnen er omtrent på størrelse med andre pizzaovner vi har testet, men selve stekeflaten er litt mindre. Det skyldes den tykke isoleringen og viftene som er skjult på innsiden. Den er dekket i rustfritt stål, og på fremsiden finner vi tre ulike vridere for å justere ulike innstillinger. Ovnen har også en hendig dør for å holde varmen inne, og som trekker hele pizzasteinen ut når man åpner den. Dette skal gjøre det ekstra lett å både skli pizzaen inn i ovnen og å ta den ut senere.

Rask oppvarming, men ikke helt gasstemperaturer

Den store vrideren til venstre blir stort sett brukt som timer. Inn med pizzaen, trykk på timeren, og du kan se hvor mange minutter som gjenstår.

Den åpenbare fordelen med Sage – The Smart Oven – Pizzaiolo, er naturligvis at den er elektrisk. Du bare plugger den inn i en stikkontakt på kjøkkenet, helst nær en kjøkkenvifte, og setter i gang.

Og bare så det er nevnt: Ovnen er på 2250 watt, så du kan altså regne med et forbruk på drøye to kilowatt i timen. Strømprisen for en middag er altså et sted mellom et par kroner eller opp til 10–20 kroner, alt ettersom hva strømprisen er.

I motsetning til pizzaovnene vi har testet for utendørsbruk, som varmer opp innsiden ved hjelp av brennere lengst bak i ovnen eller på siden, har Sages elektriske pizzaovn varmeslynger både oppe og nede. Dermed vil du aldri se noen faktiske flammer her – i stedet lyser hele pizzasteinen opp i et ulmende, rødt lysskjær så fort ovnen er i gang.

Sage Pizzaiolo skryter av å kunne komme opp i 400 grader celsius, som jo er betydelig varmere enn vanlige kjøkkenovner, som stopper på 275–300 grader. Det er altså ikke helt det samme som de gassfyrte skryter av, men vi kan i hvert fall gi honnør til Sage for at de holder det de lover.

Vi skrudde opp ovnen til maks temperatur og etter 17 minutter pep maskinen og sa den hadde oppnådd ønsket temperatur – altså 400 grader. Vi kontrollmålte med vårt termometer, og faktisk var det bare et avvik på én grad midt på steinen – 399 grader.

Under pizzastekingen kommer det ut litt røyk og damp, mest mot venstresiden, men det var aldri noe som virket ukontrollert eller farlig.

De andre pizzaovnene har vi gitt 30 minutter på å varme seg opp før vi har målt, så vi lot Sage-ovnen stå i ytterligere 13 minutter før vi målte igjen. Da målte vi 417 grader på midten av steinen, 405 grader lengst bak og 344 grader lengst foran ved døren.

De varmeste gassovnene vi målte kom opp til 500 grader, mens den vi fyrte opp med trepellets var helt oppe i 530 grader.

Sage er altså ikke helt på nivå med de gassdrevne når det gjelder varme, noe vi heller ikke hadde ventet, men vi er imponerte over hvor raskt den ble varm. Ekstra imponerte ble vi også da vi sjekket temperaturen på utsiden av ovnen.

De gassfyrte pizzaovnene blir rett og slett farlig varme på utsiden mens man står og steker, med overflatetemperaturer på 150–170 grader. Sage-ovnen kan man faktisk ta på uten å få vondt, med temperaturer mellom 28 og 45 grader under steking. Det kan være betryggende for en svær dings du vil ha stående på kjøkkenbenken, potensielt med flere barn i nærheten.

På tide å lage pizza!

Pizza stekt med manuell modus aktivert.

Med kontrollmålingene gjort er det bare å begynne matlagingen. I utgangspunktet har pizzaovnen en rekke automatiske forhåndsinnstillinger du kan bruke, som justerer temperaturen i ovnen og hvilke varmeslynger som er aktive, basert på hva du skal lage.

Du velger de ulike innstillingene med den ene vrideren på fremsiden. Du kan for eksempel velge en egen modus for å varme opp frossenpizza (dette har vi ikke testet), en annen for å lage «deep dish»-pizza i den medfølgende pannen, en modus for sprøstekt pizza eller en «wood fire»-modus som er spesialtilpasset for de sagnomsuste napolitanske pizzaene.

Her er varmen under steinen skrudd til maks styrke, mens den ytterste varmeslyngen oppe er skrudd opp ekstra, for å varme mest ytterst. På denne måten skal den etterligne effekten av å ha flammer på siden, uten at det svir midten av pizzaen.

Du kan også aktivere manuell modus. Til dette følger det også med en magnetisk plate du klistrer over de eksisterende indikatorene, og du får full kontroll over temperaturinnstillingene og hvilke varmeslynger som skal være aktive.

Vi prøvde begge deler. Under ser du hvordan knappene ser ut til vanlig, og hvordan informasjonen ser annerledes ut med den magnetiske platen satt på.

Mindre stein = mindre pizza

Som vanlig lønner det seg å lage pizzadeigen i hvert fall én dag i forveien. Vi lagde dem dog litt mindre enn vi er vant til, fordi stekeflaten til Sage-ovnen er ganske liten.

Absolutt maksimal størrelse her er 28 centimeter, men i praksis er det lurt å holde seg litt mindre, til cirka 25 centimeter. I de andre ovnene kan du fint lage 30 cm store pizzaer, eller enda større hvis du kjøper en stor modell, som Ooni Koda 16.

Vi tester ut «Wood fire»-modusen først, og synes umiddelbart resultatet virker lovende. Ovnen har egne tidsinnstillinger for hver modus, og med denne modusen aktivert er pizzaen ferdigstekt (ifølge ovnen) i løpet av drøye 2 minutter.

Pizzaen har fått noen fine, svarte flekker langs kanten, bunnen er godt stekt, og toppingen er generelt også godt nok varmet opp. Vi enser imidlertid hakket mer vann enn vi hadde forventet på toppen. Kanskje en følge av litt svakere maksvarme enn de gassfyrte ovnene?

Vi forsøker å skru opp varmen til absolutt maksimalt, 400 grader, hvor steketiden forunderlig nok går opp til nærmere tre minutter, hvis vi følger de automatiske innstillingene. Dette medførte ganske naturlig til en langt mer stekt pizza, men de ettertraktede «leopard-prikkene» langs deigen er byttet ut med en jevnt stekt, mørk skorpe. Ikke helt det vi var ute etter, men for all del, god pizza!

Deretter er det over på manuell modus, og vi forsøkte å peile oss inn på det vi antar vil være en god kombinasjon for skikkelig god napolitansk pizza: Maks varme i bunn, maks varme på den ytterste varmeslyngen øverst, og lite i midten. Det var imidlertid vanskelig å si nøyaktig hva som var forskjellen i temperatur på de forskjellige modusene, og resultatet ble uansett ganske så likt.

Vi endte opp med å steke ti ulike napolitanske pizzaer med litt forskjellige innstillinger, og resultatet ble generelt svært bra. Etter å ha prøvd ut den manuelle modusen i flere forskjellige variasjoner gikk vi imidlertid tilbake til den vanlige «wood fire»-modusen, da den jevnt over ga best resultater.

Vi savner imidlertid hakket høyere temperatur, for selv om en jevn varme på 400 grader er nok til å lage en kjempegod pizza, er det fortsatt en liten nivåforskjell opp til de beste pizzaovnene vi har testet.

For å teste ut den medfølgende pannen lagde vi også en «deep dish»-pizza i siciliansk stil. Tenk deg en deig som minner om focaccia, dekket av tomatsaus og rikelig med ost. Den fikk godgjøre seg i ovnen på «deep dish»-modusen i 18 minutter, før ovnen pep og meldte at pizzaen var klar. Resultatet kan du se under, og smaken var det absolutt ingenting å utsette på. Rett og slett digg.

Til tross for at deigen så vidt var over kanten på pannen, var det likevel smådeler som satt fast i varmeelementet øverst i ovnen. Det utgjorde ikke så mye for sluttresultatet, og bitene brant raskt vekk ved å skru opp varmen til maks igjen, men det er et tydelig eksempel på hvor lite plass det faktisk er inne i ovnen. Calzone kan du bare glemme å lage, for eksempel.

Konklusjon

Hadde vi ikke allerede skjemt bort smaksløkene ved å ha testet ut gassdrevne og vedfyrte pizzaovner tidligere, hadde vi vært enda mer entusiastiske for Sage Pizzaiolo. Nå er vi bare positive, ikke ekstatiske.

For det er mye å like her. Den er ikke hårreisende tung, den blir fort varm, utsiden holder seg overraskende kald, og du kan trygt bruke forhåndsinnstillingene for å lage kjempegod pizza. Det gjør at den er fremstår som veldig enkel i bruk, også for nybegynnere.

Vi synes det er topp at man kan overstyre automatikken med en manuell modus, og små detaljer som at pizzasteinen kommer ut av åpningen når man åpner døren, gjør den pizzaovnen ekstra enkel å bruke.

Det faktum at du kan bruke pizzaovnen innendørs er jo også et kjempestort pluss, for da kan du enkelt og behagelig lage strålende pizza året rundt, og ikke bare når du vil stå ute.

Og så til det viktigste: Lager den gode pizzaer? Ja, absolutt. For den jevne pizzaelsker vil du kunne lage strålende god pizza på kort tid, enten det er en lynrask napolitansk pizza eller en tykk og nydelig «deep dish»-pizza. Det er bare når du stiller den direkte i konkurranse med de gassfyrte, eller vedfyrte, pizzaovnene at man kan begynne på peke på svakhetene.

Varmen fra varmeslyngene kan rett og slett ikke sammenlignes helt med den du får fra direkte flammer, og det er vanskelig å få nøyaktig den samme teksturen og stekeflaten på pizzaene i Sages elektriske ovn som du får i utendørsovnene. Er det noe de fleste vil bry seg om? Absolutt ikke. Men for de virkelige pizzanerdene er det heller Ooni-ovnene man bør se til.

Og så er det prisen, da. I skrivende stund selges den for 7599 kroner, men den har nylig vært nede i 4999 kroner, og litt før dét igjen kostet den 8599 kroner. Da følger det for øvrig også med både pizzaspade og pannen for å lage tykke pizzaer. Havner den ned på 4999 kroner igjen mener vi det er et godt kjøp, helt enkelt fordi du får en strålende god pizzaovn du kan bruke året rundt. Til 7599 kroner må du tenke deg godt om hvor glad du er i pizza. Men ovnen er det i hvert fall lite å utsette på.

