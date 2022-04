Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test TAG Heuer Connected Calibre E4

TAG Heuer sparer ikke på kruttet når de skal lage en smartklokke

Frister med nye størrelser og materialvalg.

Ole Henrik Johansen og Vegar Jansen Lagre Lagre artikkel

Om du skal ha deg en god klokke havner du ofte på produsenter som lager tradisjonelle ur i Sveits.

Men vil du heller ha en smartklokke, er ikke utvalget på langt nær like stort fra klokkelandet. Likevel har den sveitsiske produsenten TAG Heuer levert et smartere alternativ i sin Connected-serie de siste årene.

Og vår forrige test av Connected (2020) viste at du kunne få en kombinasjon av god, mekaniske kvalitetsfølelse på selve uret med de vanligste smartfunksjonene – selv om herligheten kostet deg rundt 20.000 kroner.

Nå har vi tatt en kikk på de nyeste utgavene av serien, nærmere bestemt Connected Calibre E4, som nå kommer i to ulike størrelser. Som før får du den som 45 millimeter, men nytt av året er at du også kan velge en mindre 42 millimeters utgave. Prisene har dog ikke blitt lavere, og starter nord om tjue tusen.

Kassen på den 45 millimeter store varianten vi har testet er laget i titan.

TAG Heuer Connected Calibre E4 45 mm annonse Sjekk prisen

Herlig byggekvalitet, men minstemann skiller seg ut

En av de nye Calibre E4-variantene leveres som 45 millimeter, noe som er en stor klokkestørrelse. Men TAG Heuer har valgt å bruke titan i urkassen på modellen vi har testet, noe som gjør underverker for hvor stor klokken føles å ha på seg.

Vektnålen stopper på 90 gram, hvilket i en tradisjonell, mekanisk klokkeverden må sies å være en skikkelig lettvekter med tanken på størrelsen på klokken.

Overflaten er på urkassen matt sort, og gjør at den skiller seg ut fra 42-millimeteren vi også har testet, som kommer med en mer tradisjonell lenke i stål.

Varianten i 42 millimeter.

Det som skiller de to videre er valget av urkrans. På 45 millimeteren er dette fortsatt en fysisk ring rundt skjermen, mens den tilsvarende ringen for den mindre utgaven er integrert i safirglasset, som for øvrig krummer seg elegant nedover ytterst mot kanten av klokken.

På den integrerte urkransen har tallene fått en sølvfarge som forandrer seg noe med synsvinkelen og således godt matcher urkassen i stål.

Med sin bruk av mer konvensjonelt metall veier også 42-millimeteren mer enn den større titanvarianten, og ettersom uret i tillegg har en høyde på 13,9 millimeter er dette noe du kjenner at du har på armen.

Reima kan enkelt klipses av selve urkassen.

Begge variantene vi har fått låne til test har den samme måten å hekte av reim eller lenke på. Dette gjør du enkelt ved å trekke en festehempe tilbake og vippe reimen eller lenken av «springbaren» på klokken.

Titanvarianten kommer med en svært komfortabel gummireim som enkelt justeres med en foldespenne – som også virker å være laget i titan for å holde vekten nede. Spennen gjør det raskt og enkelt å ta av og på seg klokken, og bidrar til at klokken er meget behagelig å ha på seg.

42-millimeteren får du også med lenker i gummi og lær, men vårt testeksemplar kom med en stållenke som viste seg å være nokså hard å justere – den jobben hadde vi helst latt urmakeren ta for oss. Lenken virker grei nok, men vi savner mulighet for mikrojustering på låsespennen.

Skjermen er lyssterk nok til at du fint kan se hva klokken er selv i sollys.

Samme skjerm

På den 45 millimeter store varianten av E4 får du den samme størrelsen på skjermen som på forrige modell, altså 1,39 tommer med en pikseltetthet på 326 piksler per tomme.

Likevel er dette fortsatt en meget god skjerm som ikke minst er rask og responsiv i bruk. Du har en egen sol-funksjon som gjør at skjermen yter det lille ekstra for å være synlig i direkte sollys, og det må vi si fungerer overraskende godt.

Med 42-millimeteren krymper skjermen noe, men fortsatt er det snakk om en størrelse på 1,28 tommer, og den virker å være like god på lysstyrke og oppløsning som sin storebror.

Via appen kan du enkelt skifte utseende på urskiven.

Tag Heuers egne urskriver

Noe av det som gjør disse smartklokkene mer eksklusive enn andre, er at du kan velge digitale utgaver av urskivene som TAG Heuer er kjent for å ha på sine mekaniske klokker.

Du bruker fortsatt Wear OS til å koble til klokken mot telefonen din, men du kan i tillegg laste ned en egen Tag Heuer-app som gjør det enklere å legge til nye urskriver. Du kan også gjøre denne jobben rett på klokken, men dette er mer omstendig enn å ta jobben via appen.

Du kan for eksempel velge kjente urskiver som Heuer 02, Helios eller en klassisk Carrera-skive, og du kan sjonglere mellom ulike farger og muligheter for type visere til du finner en kombinasjon som faller i smak.

Ladekrybben holder nå godt fast på klokken, og gir den et «nattbordvennlig» display når den er koblet til strøm.

Raskere og bedre batteritid

Tag Heuer har altså gjort designendringer og gitt deg andre materialvalg på den nyeste versjonen av Connected-serien. Men klokken er også blitt både raskere og langt mer responsiv.

Du bruker klokken på den samme måten som før, ved at du kan dreie på klokkekronen for å bla deg rundt i menyene, samtidig som du har to fysiske knapper som bistår kronen med ulike funksjoner og menyvalg.

I tillegg sveiper du på selve skjermen for å gjøre en del navigering, som for eksempel å dra fingeren fra toppen av skjermen og nedover for å komme til hurtigmenyen på klokken.

En annen ting vi raskt legger merke til er at batteritiden har blitt bedre. Det er fortsatt sånn at du nok må lade klokken hver dag om du bruker funksjonene fullt ut, men når kvelden kommer har du likevel en del mer igjen enn hva tilfellet var med Connected 2020. Det betyr at du kan bruke GPS og andre funksjoner som trekker mye strøm langt mer hyppig i løpet av dagen enn før.

Vi likte ikke måten du måtte lade Connected 2020 på, der du hadde en ladekrybbe som satt dårlig. Du har fortsatt en proprietær ladekrybbe, men nå sitter den i det minste langt bedre fast. Du legger nå klokken sideveis med kronen pekende oppover ned i krybben, hvor magneter gjør at den sitter godt.

Samtidig er krybben laget sånn at du kan bruke klokken til en nattbordsklokke når du legger deg. Om du vil lade mens du sover da.

Du får mange av de vanlige treningsmodusene

Appen gir deg en helt kurant oppsummering av treningsturen din.

Har en del treningsfunksjoner

TAG Heuer Connected Calibre E4 har en del funksjoner som gjør den brukbar om du liker å trene.

Du har en rekke ulike treningsmoduser å velge mellom som du enkelt kan klikke deg inn på og starte. Den merker med andre ord ikke automatisk om du har lagt ut på en løpetur, så du må huske å starte sporingen av dette selv.

Når du skal trene så klikker du på knappen over kronen for å enkelt få oversikten over de ulike modusene. Her finner du Golf, Løping, Sykling, Gåtur, Fitness, Svømming, Løping innendørs og andre.

Velger du for eksempel en gåtur så vil du blant annet aktivere GPS-en slik at du i etterkant kan gå inn i appen og se hvilken rute du gikk – samt statistikk som puls, hastighet, kalorier forbrent, avstand og antall høydemeter.

Pulsmåleren virker ganske presis til å være en løsning du måler ved håndleddet, og klokken er dessuten raskt til å finne posisjonen din om du vil aktivere GPS. Skrittelleren må sies å være en del mer konservativ enn for eksempel en Fitbit Charge 5.

Klokken vil med andre ord fungere helt ok til deg som vil komme i gang med trening, mens du nok må vurdere en mer spesialisert klokke om du ønsker mer presisjon og enda mer data.

Reimen og foldespennen er med å gi 45 millimeteren meget god komfort.

Fortsatt ikke den smarteste

En ting vi poengterte med forrige test av TAG Heuer Connected, var at klokken ikke hadde like mange funksjoner som de beste smartklokkene.

Og dette gjelder for Calibre E4 også.

Du vil for eksempel mangle mer avanserte målinger som O2-metning og søvn, noe nok noen vil savne. For mange er en god natts søvn viktig, og det å få en indikasjon på hvor godt du sover kan være greit å ha mulighet til.

Samtidig er du avhengig av at klokken er i nærheten av mobilen din om du ønsker alt av varsler og funksjoner som krever tilgang til nett. Det er nemlig ingen egen støtte for e-SIM, så klokken mister en del funksjon om du glemmer mobilen hjemme.

Konklusjon

For mange vil smartfunksjonene du får med TAG Heuer Connected Calibre E4 kanskje være nok. Du får alt av varsler, og du kan i tillegg bruke klokken til å trene med. Men du må ta til takke med bare de vanligste smartfunksjonene.

Likevel er det først og fremst kvaliteten og ikke minst kvalitetsfølelsen du får med denne klokken som gjør den mer unik sammenlignet med andre smartklokker.

Er du vant til å ha en god, mekanisk klokke på armen, men likevel ønsker basisfunksjonene en smartklokke bringer til bordet, vil Connected-serien være et kurant kompromiss.

Begge de nye modellene er av god kvalitet, hvor titan-varianten gjør at 45 millimeter ikke virker spesielt ruvende, og samtidig bistås av en meget god, perforert gummireim og foldespenne av titan.

42 millimeter er stort nok for mange.

Samtidig vil nok 42-millimeteren være et godt og kanskje mer passende alternativ for mange som har mindre håndledd, eventuelt foretrekker mindre urkasser. Denne modellen er hakket mer stilig og utfordrende i utseende etter vår mening, og i så måte en stilfull klokke som passer inn i de fleste anledninger.

Som vi allerede har vært inne på så overøses du ikke med funksjoner og muligheter med denne klokken. Det hadde for eksempel vært kjekt med en god søvnmåling og ikke minst en klokke som holdt koken i flere dager mellom besøkene til laderen. Eller støtte for e-SIM, slik at klokken hadde vært mer selvstendig uten behov for å være koblet til en smarttelefon.

Så TAG Heuer Connected Calibre E4 er mye den samme typen klokke som forrige modell vi testen. Den har riktignok fått en ny størrelse som nok fenger mange, og den er raskere og har noe bedre batteritid.

Likevel er det fortsatt den smartklokken vi har testet som er noe i nærheten av å henge med i kvalitetsfølelse til den mekaniske klokken vi ellers sverger til.

TAG Heuer Connected Calibre E4 42 mm annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " En kompakt og pen smartklokke som oser luksus " Fordeler Krysse av God og tydelig skjerm

Krysse av Stilig buet safirglass

Krysse av Virker solid

Krysse av Enkelt å skifte reimer, men spesiell løsning

Krysse av Responsiv i bruk, og batteriet holder en dag

Krysse av Standard Wear OS-funksjoner Ting å tenke på Bytt Få funksjoner sammenlignet med de beste smartklokkene

Bytt Proprietært ladesystem

TAG Heuer Connected Calibre E4 45 mm annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " 45 millimeter med titan er en knallkomfortabel kombo " Fordeler Krysse av God og tydelig skjerm

Krysse av Meget god byggekvalitet

Krysse av Smart måte å skifte reimer på

Krysse av Rask i bruk

Krysse av Meget god komfort

Krysse av Batteriet holder nå fint en hel dag selv med tung bruk

Krysse av Standard Wear OS-funksjoner Ting å tenke på Bytt Steike kostbar

Bytt Proprietært ladesystem

Bytt Få funksjoner sammenlignet med de beste smartklokkene