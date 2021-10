Test Sony Xperia 5 III

Kraftig og kompakt fra Sony

Xperia 5 III er for deg som synes telefoner har blitt for store.

På utsiden er Xperia 5 III nesten helt lik Xperia 1 III. Den er nesten helt lik på innsiden også.

Sony har «alltid» hatt en minimodell i utvalget sitt. Navnet mini utgikk for noen år siden, men har blitt erstattet av Xperia 5-serien. Det er en forholdsvis kompakt telefon med nesten alt som Sonys toppmodeller i Xperia 1-serien har, men uten å være like fysisk store.

Slik er det i år også. For tredje generasjon av disse to seriene er styrkeforholdet omtrent som vanlig; skjermen er litt nedgradert, til 6,1 tommer full-HD mot 6,5 tommer 4K, mens resten for det meste er likt mellom telefonene. Til og med batteriet er like stort, men trådløs lading og et hjelpekamera har forsvunnet på veien ned til Xperia 5 III.

Samtidig er dette en litt mindre telefon, men ikke en fryktelig liten telefon. Bredden er på 6,8 centimeter, og dermed er den smalere enn de sju centimeterne det er vanlig å tenke på som skillet mellom store og små telefoner. Likevel gjør skjermaspektet på Sonys telefoner at telefonene er lange og smale i utgangspunktet, og toppmodellen er bare 7,1 centimeter bred.

Skal det bli skikkelig smått i dag er det nesten bare Apple som har en toppmodell som svarer til beskrivelsen «liten» - i form av iPhone 13 Mini.

8 Meget bra Sony Xperia 5 III annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt sitat " Hvis du skal ha en kompakt mobil med masse ytelse bør Xperia 5 III med i vurderingen. " Fordeler Krysse av God batteritid

Krysse av Fleksibel og god kamerazoom

Krysse av Meget god skjerm

Krysse av Hodetelefonkontakt er kjekt å ha

Krysse av Mange muligheter i kameraappene

Krysse av Egen utløserknapp er nyttig

Krysse av Rask fingerleser Ting å tenke på Bytt Ikke så god på nattfoto

Bytt Menyene føles litt gammelmodige

Bytt Rotete kameraapper

Bytt Fingerleseren leser ofte håndflaten når mobilen bæres.

Bytt Ikke trådløs lading

Med glass på baksiden, smale rammer på langsidene av skjermen og litt tykkere rammer oppe og nede fremstår Xperia 5 III som en blåkopi av storebror. Er du på mer enn en meters avstand skal du ha solid øyemål for å klare å skille de to modellene.

Og det skal du egentlig i det aller meste på nært hold også. Største Xperia-modell har rett nok ekstremt høyoppløst 4K-skjerm, og med «bare» ekstra bred full-HD-skjerm i Xperia 5 III er det veldig mange piksler i forskjell mellom skjermene. Samtidig er dette en vesentlig mindre skjerm - og toppmodellen bruker ganske sjelden 4K-musklene sine uansett - så i det daglige ser du aldri denne forskjellen.

Denne testen blir ellers en noenlunde kort gjennomgang av Xperia 5 III i kontrast til den større telefonen. For det meste er de to helt like, og dermed kan det hende du er interessert i testen av Xperia 1 III også.

Skjermen er den største forskjellen til dyreste blad Sony, der Xperia 1 III har 4K-skjerm, mens denne må klare seg med full-HD.

Med raskeste prosessor tilgjengelig for Android-mobiler flyter menyene meget godt her. Du venter sjelden på telefonen - samtidig er det en og annen bug som dukker opp. Noe vi har merket mer av hos Sony de senere årene enn tidligere. Det er ingen katastrofe når hastigheten ellers i systemet er så rask at den oppleves kvikkere enn Samsung-toppmodeller, men det er også irriterende når for eksempel en Bluetooth-tilkobling bare «forsvinner» og ikke legger seg i listen før du har skrudd av og på tilbehøret igjen, eller en av de andre små skjønnhetsfeilene vi snubler over her og der.

Sony har gjennom årene fått mye skryt av oss for de gode og raske menyene sine. Men samtidig har de gjort veldig lite med menyene underveis, og nå begynner det jaggu å bli på tide med en oppdatering snart. Spesielt gitt at så (over)moden programvare fortsatt får til å slå seg vrang her og der.

Spesifikasjoner: Sony Xperia 5 iii Pris: 10.000 kroner Størrelse Dimensjoner: 15,7 x 6,8 x 0,82 centimeter Vekt: 168 gram Skjerm: 6,1 tommer, 2520 x 1080 piksler, OLED, 120 Hz, Gorilla Glass 6 Maskinvare Prosessor: Snapdragon 888 5G RAM og lagring: 8 GB RAM, 128 eller 256 GB lagring, UFS3.1, MicroSD-støtte Kamera Hovedkamera: 12 MP, f/1.7, Dual Pixel PDAF, OIS, 1/1,7" Ultravidvinkel: 12 MP, f/2.2, Dual Pixel PDAF Telekamera: Periskopobjektiv, 12 MP f2.3 v. 2,9x zoom eller f/2.8 ved 4,4x zoom, Dual Pixel PDAF, OIS Frontkamera: 8 MP, f/2.0 Annet Batteristørrelse: 4500 mAh (1,5 - 2 dagers brukstid) Lading: 30 watt hurtiglader medfølger Stereohøyttalere, hodetelefonkontakt Vanntett (IP68) Mer +

Tendensen japanerne har til å inkludere programvare, deriblant hotellapper og enorme spill, er dessuten uvelkommen. Og hvorfor disse er gjort umulige å ta bort vet ikke vi. De kan kun deaktiveres, som betyr at de ikke lenger vises, men fortsetter å ta opp plass. Det føles litt som å måtte begrave den gamle vaskemaskina i hagen, fremfor å få den avsted til dynga og resirkulering når den nye dukker opp.

Alt i alt er dette en meget god telefon å bruke, men behovet for den lille ekstra piffen blir større og større for hvert år som går uten at Sony begynner å pusse på menyene sine igjen.

Kameraet på baksiden er unikt i dagens mobilmarked; her er det noe så sjelden som motorisert zoomoptikk med to ulike brennvidder i samme øye.

Kamera med bevegelig zoom

Den store nyheten i Xperia 1 III og 5 III er kameraet. Her får du nemlig et slags reelt zoom-objektiv på baksiden. Det er ikke trinnløst, men byr på to forstørrelsesfaktorer - 2,9 og 4,4 ganger zoom er det du får. Attåt det får du et nokså solid ytende hovedkamera og et ultravidvinkelkamera som gjør en grei nok jobb.

Det hele styres fra Photo Pro-appen, der Sony har samlet all sin fotofunksjonalitet, fremfor å ha den spredt i flere apper. Det er i grunnen en grei forbedring det, men man kommer ikke unna at også Photo Pro-appen er like omtrent like konservativ som en tank diesel - her er det knapper i dagevis og innstillinger nok til å at du kan ta doktorgrad hvis du vil. Grunnleggende bruk er ganske enkel, men i likhet med resten av menyene burde Sony ta en titt på denne delen av programvaren sin og finne ut om det virkelig må være fullt så «pro» i utformingen for å være kraftig nok.

Også Samsung og Apple har «funksjoner» i fotoappene sine, men det er ryddigere presentert enn i Sonys format.

Bildene blir jevnt over gode fra alle telefonens kamera, men av en eller annen grunn er det fortsatt ligaforskjell mellom Sony og «røkla» når det kommer til nattfoto - det er en nattmodus her, men det blir fortsatt ganske mørkte bilder så fort skumringen melder seg.

Kameraedelen tar likevel igjen en del allsidighet med den smidige zoom-muligheten som gir gode bilder i begge de to brennviddene.

Forrige Neste Finn Jarle Kvalheim, Tek.no Et helt vanlig bilde av skytebanen på Bjønndalen i Nittedal - hovedkamera og 1x. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no Med ultravidvinkel får man med mer. Åpne fullskjerm

Til slutt

Xperia 5 III er en velbygget og vanntett telefon, som også imponerer på grunnleggende egenskaper, med god batteritid og greie menyer. Den er fin å ringe med, og den har både hodetelefonkontakt og kreative løsninger som en kraftig vibrasjonsmotor i telefonen som kan vibrere i takt med musikken eller filmen.

Men selv om menyene er greie nok merkes det at de drar på åra. Her har tiden stått litt stille, og det er på tide at noe skjer, både med bugs, med inkludert programvare og både struktur og utseende hadde tålt en oppfriskning.

Dette er på mange måter en knall telefon som uten problemer kan være en litt rimeligere og hendigere stand in for storebror Xperia 1 III. Samtidig som en bedre nattmodus for kameraene hadde vært å foretrekke.

Den får drahjelp av at det nesten bare er tre telefoner av denne typen på markedet.

Skal du ha en kompakt og ekte toppmodell er det Xperia 5 III, Asus Zenfone 8 og Apple iPhone Mini du har å velge blant. Men en ulempe for Sony er at Asus-alternativet er mer gjennomført og mye billigere, mens Apple-alternativet er enda mye mer kompakt.

8 Meget bra Sony Xperia 5 III annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt sitat " Hvis du skal ha en kompakt mobil med masse ytelse bør Xperia 5 III med i vurderingen. " Fordeler Krysse av God batteritid

Krysse av Fleksibel og god kamerazoom

Krysse av Meget god skjerm

Krysse av Hodetelefonkontakt er kjekt å ha

Krysse av Mange muligheter i kameraappene

Krysse av Egen utløserknapp er nyttig

Krysse av Rask fingerleser Ting å tenke på Bytt Ikke så god på nattfoto

Bytt Menyene føles litt gammelmodige

Bytt Rotete kameraapper

Bytt Fingerleseren leser ofte håndflaten når mobilen bæres.

Bytt Ikke trådløs lading

Apples minste telefoner Apple iPhone 13 Mini 128GB fra 8290 :- iPhone 13 Mini er ikke testet ennå, men ettersom iPhone 12 Mini er utgående og ikke lenger vil være i handelen nevner vi siste versjon som alternativ her. Det virker lite sannsynlig at den skal være noe dåligere enn forgjengeren. Her får du en bitteliten telefon som er lynrask i det aller meste - iallfall om den matcher forgjengeren. Kamerateknologien her er den samme som i fjorårets iPhone 12 Pro Max, med bildebrikke som flytter seg for å stabilisere vibrasjoner fra hånden. Forrige generasjon hadde relativt svak batteritid - Apple lover at den er forbedret i den nye utgaven, men likevel kan du neppe forvente like lang tids bruk fra en lading med 13 Mini som du kan fra Xperia 5 III, men så er den også veldig mye mindre på størrelse. Test av iPhone 13 Mini kommer etter hvert. Mer + annonse Sjekk på Prisjakt Enda en kompaktmodell Asus Zenfone 8 fra 6990 :- For mer enn tre tusenlapper mindre kan du få en annen kompakt Android-mobil som er også er toppmodellutstyrt. Kraftig prosessor er med, og det samme er vanntetting og rask og god skjerm. Kameraet gjør en god jobb, og har mørkemodus - men du mister naturligvis det unike zoomkameraet fra Xperia 5 III. Telefoner fra Asus har blitt betydelig bedre de siste årene, og Zenfone 8 er et godt eksempel på at du ikke trenger å betale så altfor mye for å sikre deg en finfin telefon som vil vare i mange år, med god ytelse på alle fronter. Mer + annonse Sjekk på Prisjakt