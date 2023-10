Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Gaming Test Corsair iCUE Link

Som å bygge Lego med RGB

Det er svindyrt, men enkelt når Corsair vil revolusjonere PC-kjøling.

iCUE Link-kjølesystemet er lett å installere, gir mindre kabelkluss og byr på masse RGB-effekter. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud Publisert i går 15:45 Lagre

Jeg har aldri forstått helt greia med at datamaskiner skal lyse og blinke så fælt.

Da Corsair spurte om jeg ville kikke på det nye «iCUE Link»-kjølesystemet deres ble jeg likevel nysgjerrig. For nå var det ikke bare lyseffekter som stod i sentrum: De hadde angivelig laget et helt nytt system for å styre både lyset og kjølingen.

iCUE Link lover mindre kabelrot, enklere installasjon og lettere tilpassning enn andre systemer. Og dessuten: mulighet for å bygge videre på det med tiden.

Nå er det en måned siden jeg erstattet min effektive, men kjedelige Arctic-kjøler og RGB-frie vifter med iCUE Link-systemet. Og PC-en er oppgradert fra gulvet, til plassen ved siden av meg på pulten.

Både fordi kjølingen er god nok og det er praktisk å endre på viftehastigheten uten å slå av maskinen. Men - må jeg innrømme - også fordi jeg gikk fra dette synet, til dette:

Åpne fullskjerm Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no

Dette er nytt med Corsair iCUE Link-systemet

Du trenger bare prosessorkjøleren for å komme i gang. Der følger både styringshub og noen kabler med. Men, du får ikke utnyttet iCUE Link-systemet fullt ut før du har viftene og en kabel eller to ekstra også. For helt spesielle behov kan du kjøpe til flere styringshuber. Vi brukte kjøleren, alle viftene og én ekstra kabel for vårt oppsett. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no

Består av ulike AiO-prosessorkjølere Krysse av Bytt AiO-prosessorkjølere Prosessorkjøler med integrert, lukket vannkjølingsystem som er koblet til en radiator. Vifter følger med, og du trenger aldri fylle på vann selv. , vifter og styringshub, samt egne kabler.

, vifter og styringshub, samt egne kabler. Alle komponenter knyttes sammen med samme kabeltype.

Strøm og data går endelig over samme kabel.

Vifter kan «klipses» sammen og dele signal.

Én enkel «styringshub» takler inntil 14 enheter.

«Alt» styres fra iCUE-appen i Windows.

Hver komponent har integrerte temperatursensorer.

RGB har vært et styr

Om du har bygget PC vet du at det er viktig å sjekke at hovedkortet har nok tilkoblingspunkter til alle viftene dine og for pumpen til prosessorkjøleren. Og at kablene deres er lange nok.

Om du har kjøler eller vifter med adresserbar RGB må du dessuten planlegge for at «lyssignalet» går over en annen kabel enn strømmen. Hver vifte trenger dermed to kabler, og en prosessorkjøler med RGB i verste fall tre.

Alle kablene havner raskt litt på kryss og tvers av hovedkortet om du er uheldig, eller du ender med mange lange kabler strukket tilbake til styringsenheten din.

Dessuten må du tenke på plasseringen og rekkefølgen av viftene du setter inn om du ønsker at de skal samarbeide effektivt om lyseffekter.

Vil du justere viftehastigheten må du kanskje inn i BIOS, som er kronglete og krever at du starter maskinen på nytt, og det er enten umulig eller tungvint å veksle mellom ulike vifteprofiler.

Gjør det lett å få et rent og pent bygg

Med AiO-prosessorkjøler, vifter og en liten styringsenhet fra iCUE Link-systemet er alt løst mer elegant.

Én enkel styringsenhet kan levere strøm og lysstyring over samme kabel til inntil 7 enheter per kanal. Ettersom den har to kanaler kan den drive inntil 14 enheter basert på hvor mye strøm de krever. Den festes med teip eller magnet bak maskinen din, og er lett å skjule.

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no Styringsenheten skjules på baksiden av maskinen. Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no Styringsenheten krever både tilkobling til en USB-header på hovedkortet, en PCIe-kontakt direkte fra strømforsyningen og CPU Fan-headeren på hovedkortet. Derfra og ut får alle andre komponenter, som vifter og prosessorkjøler i iCUE Link-systemet, signal fra samme type Link-kabel.

For mitt system, med fem adresserbare RGB-vifter og en RGB-prosessorkjøler med pumpe, slapp jeg unna med å bruke fire kabler for å knytte alt opp mot styringsenheten. Tidligere måtte jeg regnet to kabler per vifte, og inntil tre for prosessorkjøleren, for totalt 13 kabler!

Ønsker jeg flere vifter senere er det ikke gitt at det trengs flere kabler, heller.

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no

Viftene kan nemlig klipses sammen som magnetiske legoklosser, slik at du bare trenger å gi den første (eller siste) i kjeden signal med kabel for at alle skal virke.

Dersom det er litt avstand mellom en kjede av sammenklipsede vifter og en annen, bruker du en kabel for å koble dem sammen, uten å gå via styringsenheten igjen, som vist under.

Viften på baksiden av maskinen kobles til den nærmeste viften i toppen av kabinettet med en kabel, som på sin side henter signal fra viften den er klipset sammen med, som igjen henter signal via kabel fra styringsenheten skjult på baksiden av maskinen. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no

Prosessorkjøleren har også skjult den eneste nødvendige kabelen sin inne i tuben som transporterer vann til radiatoren.

Åpne fullskjerm Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no

Den kabelen sørger for strøm og lyssignal til pumpen. Viftene som er installert under radiatoren kan hente signal helt fra styringsenheten, men takket være en liten utstikkende «distribusjonshub» på selve radiatoren kan du slippe unna med å bruke en superkort kabel fra den i stedet.

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no

Selve installasjonen

Det å sette inn de ulike elementene i iCUE Link-systemet er omtrent som du er vant til fra andre bygg. Bare at en her slipper å ta hensyn til masse løse kabler som havner i veien og må forhåndsmåles å nå hver sine «fan headers» for viftene.

Dessuten er det ett fett hvilken plassering du installerer de ulike viftene i, for du kan endre rekkefølgen deres i iCUE i etterkant. Det er nyttig for å få lysanimasjoner til å gli sømløst fra vifte til vifte i en bestemt retning dersom du installerte radiatoren «feil» vei.

Prosessorkjøleren støtter alle aktuelle sokler, som LGA 1700, 1200 og 115x fra Intel, og AM5, AM4, sTR4 og sTRX4 fra AMD. Kjøleren kommer ferdig satt opp med braketter for Intels 115x, men det er superlett å skifte til AMD-braketter, da disse er magnetiske.

Digg å styre alt fra samme sted

Når systemet er satt inn må iCUE, appen som kontroller alt, installeres.

Appen finner automatisk prosessorkjøleren og hver av viftene jeg hadde satt inn, og lar deg flytte på rekkefølgen om du trenger det.

Som standard er alt satt opp med Corsairs flotte, pastellaktige «watercolor»-lyseffekter, mens viftene står i «balansert»-modus.

Nå kan du leke deg med det som virker å være uendelig tilpasningsmuligheter for lyseffekter, og tilpasse kjølingen til dine komponenter.

Du kan velge forhåndsdefinerte temaer for alle viftene samlet, bare noen av dem, eller plukke farger og animasjoner for hver av viftenes 34 individuelle RGB-lys - samt pumpens 20 lys for seg.

Kamera Skjermdump / Tek.no

Eller du kan slå på den eksklusive «Time Warp»-effekten som simulerer at viftene enten står stille mens de spinner, går sakte fremover eller sakte bakover. Dette ble min favoritt.

Om du har LED-lister og lamper fra Nanoleaf og Philips Hue, eller støttet gaming-tilbehør fra andre produsenter rundt maskinen din, kan du koble deg opp mot disse via «Murals»-funksjonen. Den lager et enhetlig lysshow som strekker seg ut fra maskinen din og til andre lys i rommet.

Murals kan enten speile det du til enhver tid viser på skjermen - som minner om Philips Ambilight for TV-er - reagere på lyd og musikk, settes opp som en fast «Gradient» eller med en av mange forhåndsdefinerte animasjoner. Murals bruker noe krefter fra grafikkortet ditt, så regn med litt mer varme og hakket svakere ytelse mens det er påslått.

Kamera Skjermdump / Tek.no

Når det kom til kjøling laget jeg egne vifteprofiler for «jobb» og «spilling», da jeg synes Corsair hadde satt litt for aggressive viftekurver som standard.

Dette er mulig å styre ned til minste detalj, ettersom hver av Link-komponentene har hver sin temperatursensor. Jeg valgte likevel å koble hastigheten til samtlige vifter mot temperatursensoren i prosessoren, ettersom den blir klart varmest hos meg.

Kamera Skjermdump / Tek.no

Lite intuitiv app

Det som er litt negativt med Link-systemet er at du låses til Corsair og deres iCUE-app.

Jeg synes ikke iCUE er veldig intuitivt. Det tar tid å forså de ulike innstillingene. Flere av dem kan dessuten nås fra ulike hovedmenyer, og mange funksjoner forklares ikke skikkelig. Mange av menyene og valgene er også så små at deler av forklaringstekster utelattes til du har musepekeren over dem.

Det tok tid før jeg forstod begrensningene til «Hardware Lightning» kontra «Lightning Effects»-innstillingen, der førstnevnte er en «fallback» dersom iCUE ikke kjører, med langt færre tilpassningsmuligheter.

Hvorfor er «Time Warp» en egen meny, når effekten like gjerne kunne blitt slått på under de andre lyseffektfanene?

Jeg måtte «google» for å finne ut hva «Murals»-funksjonen faktisk var.

«Nei, dette ble feil», og «Hvor er det egentlig meningen jeg skal gjøre denne endringen», er spørsmål som går igjen selv etter en måned.

Når effektene først er som jeg vil ha dem er alt fryd og gammen, men appen hadde hatt godt av en massiv forenkling.

Rusk i systemet

Mens mye i iCUE kan læres, eller læres å leve med, er det noe rusk Corsair må rydde vekk.

Om temperatursensoren du kan koble viftehastigheten opp mot når et «kritisk nivå» (som du velger selv) bare i et lite sekund, låses viftene på maksimal hastighet til du slår maskinen helt av. Det er irriterende når du er midt i et spill!

Det virker som «Time Warp»-lyseffekten av og til sliter med å fungere dersom apper fra andre tilbehørsprodusenter, som Asus Armory Crate, kjører.

Tidlig i testprosessen mistet iCUE kontakt med Link-systemet, så ingen ting kunne justeres. Like uforklarlig var det tilbake. Kan det forsvinne igjen?

«Murals»-effekten brukte rundt 30–40 prosent av kreftene til grafikkortet vårt. Det ga en varm og strømslukende maskin. En Windows-reinstallering og iCUE-oppdatering senere ble bruken redusert til rundt fire prosent. Det er uklart om det er undertegnede eller Corsair som skal ha skylda.

Uansett, med hele kjøleløsningen knyttet opp mot iCUE, er det viktig at det oppfører seg.

Konklusjon

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no

Om du allerede har et bygg du er fornøyd med er det vanskelig å anbefale å oppgradere til iCUE Link. Til det er prisen for de ulike delene du trenger alt for høy.

AiO-kjølerne koster fra 2800 kroner, enkeltvifter fra rundt 600 kroner (!) og kabler rundt 200 kroner stykket kjøpt løst (eller 600 kroner for en pakke). Vi trengte én ekstra kabel, og synes jammen et par kunne fulgt med som standard. Et vanlig oppsett med kjøler, systemkontroller, kabler og totalt 5 vifter kan koste rundt 5000 kroner. Det er vilt dyrt, og trekker klart ned.

Med så mye fokus på lyseffekter er dette systemet heller ikke noe for deg med kabinett man ikke ser inn i fra flere sider.

Dersom du derimot skal bygge en PC fra bunnen av, eller må ha en ny kjøler og har et kabinett med mye glass, er iCUE Link verdt å vurdere om du har litt ekstra cash å bruke.

Det har i alle fall aldri vært lettere å unngå kabelkaos, og du vil bli imponert av de stilige lyseffektene.

Systemet er lett å sette inn, det er praktisk å justere alt fra lys til viftehastighet og profiler fra samme app, og integrasjonen mot andre enheter og smartlyssystemer er god. Uten at jeg har fokusert veldig på kjøleegenskapene er disse omtrent på linje med andre AiO-kjølere jeg har eid, selv om det kan legges til at en luftkjøler som Noctua NH-D15 - som vi bruker på testbenken vår - er enda mer effektiv.

iCUE-appen er ganske kompleks, og den har enkelte «bugs». Den har imidlertid fungert stabilt de siste tre ukene av vår måned lange testperiode, og som et konsept kommer jeg uansett ikke unna at jeg liker iCUE Link.

Så får fremtiden vise om Corsairs nye «standard» for PC-kjøling tar av eller ikke. Kanskje må det en prisjustering til først.

