Ut med det gamle, inn med det nye. Slik låter et gammelt mantra, og det som skal ut denne gangen er Ikeas tre år gamle Symfonisk fjernkontroll til lyd – en kjekk liten sak som både kan styre Ikeas egne høyttalere og ikke minst andre moderne høyttalermodeller fra Sonos.

Denne fjernkontrollen fikk en ganske kort karriere, for nå er den ikke lenger mulig å kjøpe. I hvert fall ikke direkte fra Ikea selv.

Men for de av dere som først nå fikk vite at det faktisk finnes en nokså rimelig fjernkontroll som kan kontrollere én eller flere Sonos-høyttalere: Ikke få panikk. For Ikea har også kommet med en erstatning.

Nykommeren har fått navnet Symfonisk fjernkontroll til lyd, generasjon 2. Ingen sprell der, altså. Men størrelsen og selve designen er noe helt annet enn forgjengeren.

Dersom du synes den nye fjernkontrollen kanskje ser litt kjent ut, er det nok fordi den er lagd på akkurat samme lest som Ikeas ganske nye fjernkontroll for lys: Ikea Styrbar.

Altså drives den også av to AAA-batterier, noe som betyr at du godt kan benytte selskapets egne oppladbare modell Ladda hvis det skulle passe deg.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Ikea Symfonisk fjernkontroll til lyd gen 2 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8 Meget bra sitat En enda mer hendig fjernkontroll for deg med Sonos- eller Symfonisk-høyttalere. Fordeler + To snarveisknapper for spillelister eller scener*

+ Fungerer også med Sonos' egne høyttalere

+ Overkommelig pris

+ Er magnetisk og inkluderer festeplate

+ Krever ikke bruk av Ikeas app etter oppsett Ting å tenke på — Må pares med en av Ikeas smarthuber

— *Snarveisfunksjon avhenger av smarthub

En størrelse på 73 x 73 millimeter og høyde på 20 millimeter betyr at Symfonisk gen 2 ikke akkurat kan beskrives som liten og nett. Til gjengjeld er det godt med plass til knapper, og Ikea har derfor dyttet på hele syv stykker.

Men gjennom Ikeas app «Home smart» vil fjernkontrollen bare kunne settes opp til å nettopp styre lyden, mens slektningen Styrbar kun kan regulere lys. Så selv om de to ligner litt på hverandre, har de totalt forskjellig jobb.

Lysfjernkontrollen Styrbar til venstre for Symfonisk gen 2. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Symfonisk 2 har et skall av plast, men baksiden er likevel magnetisk. Det gjør at den enkelt kan plasseres på for eksempel en kjøleskapsdør eller annen egnet metalloverflate – hvis du da ikke bare ønsker å ha den slengende på stuebordet.

I tillegg følger det med en festeplate av metall i esken, slik at det også er mulig å sette av en plass til denne fjernkontrollen på en helt vanlig vegg.

Den oppmerksomme leser vil kanskje legge merke til at den nye fjernkontrollen har litt ujevn avstand på glipene mellom knappene – i hvert fall på vårt testeksemplar. Samtidig virker kvaliteten helt grei, og vi har ikke merket problemer med noen av knappene eller produktet generelt.

Kjekt med flere knapper

Et kjapt blikk på Symfonisk gen 2 levner liten tvil om at denne fjernkontrollen har med avspilling å gjøre – tross alt finner vi en stor play-knapp midt på. (Nei, det heter ikke «YouTube-symbolet»).

I tillegg til denne sentrerte play-/pauseknappen har fjernkontrollen fått knapper som kontrollerer volum med pluss og minus, samt neste og forrige spor – veldig greit hvis du har spillelister du vil hoppe frem eller tilbake i uten å måtte dra opp mobilen og den aktuelle appen.

Til venstre den «gamle» Symfonisk-fjernkontrollen som kom i både sort og hvit utførelse. Gen 2 er kun å få som hvit. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Disse knappene fungerer fint når vi bruker ferdige spillelister i Spotify også. Vel å merke så lenge vi bruker Ikeas eller Sonos’ høyttalere til avspilling.

Når vi går via en smarthub og strømmetjenester blir det selvsagt også en merkbar forsinkelse ved bytte av musikkstasjon, men den blir sjelden stor nok til at vi lar oss irritere over det.

Som en bonus finner vi også to snarveisknapper på fjernkontrollen. Men bruken av disse krever en større forklaring, så det kommer vi straks tilbake til.

Merk at det ikke er nødvendig å surre med Ikea-appen når fjernkontrollen først er knyttet til en enhet eller høyttalergruppe. Da kan du for eksempel strømme direkte til høyttalerne via Airplay fra en hvilken som helst enhet og stadig ha muligheten til å justere volumet eller pause musikken med Ikeas fjernkontroll.

I hvert fall for det meste – det fungerer av en eller annen grunn ikke hundre prosent av tiden på undertegnedes oppsett, spesielt er det «forrige»- og «neste»-knappene som krangler, men akkurat hvilken del av programvaren som gir hikke er ikke godt å si.

At selve maskinvaren fungerer er det i hvert fall ingen tvil om.

Forandrer funksjon med smarthub

I likhet med andre smartenheter fra Ikea benytter fjernkontrollen seg av den trådløse standarden Zigbee. Offisielt trenger du derfor enten å pare den med Ikeas nye smarthub Dirigera, eller du kan bruke den gamle modellen Trådfri Gateway hvis du har den liggende.

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Ikea Dirigera smarthub annonse Sjekk prisen

Undertegnede brukte først kun den nye Dirigera-huben da testen ble igangsatt. Overraskelsen var derfor stor da kollega Finn Jarle også hadde plukket opp et eksemplar av testproduktet, men ikke kjente seg igjen i beskrivelsen av funksjonaliteten fra et møte noen dager tidligere.

Finn Jarle brukte nemlig fjernkontrollen sammen med den gamle Ikea-huben. Så da måtte jo dette testes ut også, og sannelig er det en viktig forskjell i hvordan de to snarveisknappene på fjernkontrollen fungerer.

Med Dirigera kan hver av de to knappene kobles mot én bestemt stasjon eller spilleliste. Med Trådfri Gateway fungerer hver av de to knappene som en fullblods snarveisknapp som kan sette i gang scener.

Det høres kanskje ikke like relevant ut, men faktisk er det enda kjekkere. For det første får vi støtte for både klikk, dobbeltklikk og langt trykk – totalt seks scener for to knapper, altså. Og for det andre kan en scene godt være å nettopp starte en spilleliste, men det kan også være å senke rullegardinene eller forandre på lyssettingen i stua.

Med Dirigera er vi låst til ett klikk per knapp og kun musikk. Så selv om kanskje dette gjør det litt enklere – og det tar seg dessuten bedre ut i den nye appen, vil de mer avanserte brukerne kunne få mer ut av fjernkontrollen så lenge de holder seg til Ikeas gamle smarthub.

Til venstre skjermbilde fra den nye Ikea-appen/Dirigera, som altså har støtte for to spillelister. Til høyre den gamle appen og huben som gir oss muligheter til å starte til sammen seks scener – som også kan være spillelister.

Først tenkte vi faktisk at dette måtte være en glipp fra utviklingsteamets side, men via Ikeas PR-apparat har vi fått bekreftet at de to hubene med vilje er satt til å gi fjernkontrollen forskjellig funksjonalitet, og det er visstnok ingen planer om å forandre på dette.

Vi lurte naturligvis også på hvorfor de har valgt å gjøre det slik, men det har vi dessverre ikke fått noe svar på.

Henter info fra Sonos-appen

Uansett hvilken hub du knytter fjernkontrollen til, kommer du også til å være avhengig av selve Sonos-appen – først og fremst for å sette opp eventuelle spillelister eller radiostasjoner i «Min Sonos» og eventuelt gruppere høyttalere dersom det skulle være ønskelig.

I Dirigera-appen kan nemlig fjernkontrollen knyttes kun mot én høyttaler. Men det er fremdeles mulig å kontrollere flere høyttalere samtidig så lenge den høyttaleren er konfigurert inn i en gruppe i Sonos-appen.

Da er det faktisk greiere med den gamle Ikea-appen, siden vi for en scene med musikk kan velge akkurat hvilke høyttalere som skal være med.

Men det lar seg altså fikse uansett, og Sonos-appen bruker vi altså i hovedsak fordi Ikea henter informasjon om spillelister eller radiokanaler derfra – og det må på plass om vi skal få musikk via snarveisknappene.

Akkurat dette er nok også hva undertegnede setter aller mest pris på med Symfonisk gen 2. For uansett hvor gøy det kan være med et «volumhjul» på den forrige fjernkontrollen, er det enda mer praktisk å kunne veksle mellom lister og stasjoner med et enkelt klikk eller to.

Spillelister og eventuelle stasjoner må først settes opp i «Min Sonos» før de kan velges i Ikeas apper. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Har man allerede en Ikea-hub, er nok også prislappen på 179 kroner innenfor budsjettet for de aller fleste.

I tillegg skal vi ikke glemme at de aller fleste av Ikeas smarte enheter også kan brukes med andre systemer, og da tenker vi spesielt på Homey. I skrivende stund er det riktignok ingen offisiell støtte fra Homey for den nye Symfonisk-fjernkontrollen, men dette regner vi med kommer på plass etter hvert.

Med sine syv knapper vil nemlig fjernkontrollen kunne bli enda mer praktisk enn Styrbar, så det er nok ikke kun de med høyttalere og hub fra Ikea som øyner en viss interesse for dette produktet.

Konklusjon

Ikea Symfonisk fjernkontroll for lyd gen 2 har en helt annen designtilnærming enn forgjengeren, som må sides å være mer subtil og elegant. Men det har sine fordeler med en større fjernkontroll også. Symboler gjør at den kan brukes uten å lese bruksanvisningen, og vi setter spesielt stor pris på at Ikea har fått plass til et par snarveisknapper i tillegg.

Dessuten er det en stor fordel at fjernkontrollen fungerer mot både Ikeas Symfonisk-modeller og Sonos’ egne høyttalere. Men ettersom den bruker Zigbee for kommunikasjon trenger den altså å pares med en av Ikeas smarthuber. Og det er ikke ett fett hvilken.

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

For de som har den gamle smarthuben Trådfri Gateway kan Symfonisk gen 2 fungere som den gamle lydfjernkontrollen pluss to fullverdige snarveisknapper for scener i ett og samme produkt – slett ikke verst.

Like mye moro får vi ikke ut av den med den nyere Dirigera-huben, og det er også grunnen til at vi ikke går enda høyere på karakterskalaen. De to snarveiene på enheten gjør det likevel fremdeles mulig å veksle kjapt mellom et par spillelister og/eller «stasjoner» fra slikt som Spotify eller Sonos.

Men at vi må til den gamle huben – som heller ikke lenger er å få kjøpt via Ikea – for å få mest mulig ut av et nytt produkt virker litt spesielt, for å si det forsiktig.

På tross av dette kan vi likevel godt anbefale Ikeas nye Symfonisk-fjernkontroll dersom du har et par Ikea- eller Sonos-høyttalere i hus og ser etter en grei måte å fjernstyre avspillingen på uten å hente fra mobilen.

I hvert fall dersom du også allerede har en av Ikeas smarthuber, eller har planer om å bruke enheten med et annet kompatibelt smartsystem – for prisen på kun fjernkontrollen er ikke spesielt skremmende.

