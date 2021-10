Test Apple Watch Series 7

Apples transportetappe

I år må du myse for å se generasjonsforskjellen på Apple Watch.

Apple Watch Series 7 er en knallgod smartklokke, men uten noen enorme oppgraderinger fra fjoråret.

Apple har hatt en solid høst med en rekke gode produktlanseringer, og årets iPhone 13 Pro-modeller er så gode at det fikk oss til å anbefale oppgradering uansett hva slags iPhone du har hatt tidligere.

Slik er det ikke med årets Apple Watch.

Ikke misforstå; det betyr ikke at den er dårlig. Tvert imot, den er veldig, veldig bra og fortsetter å være standardsetteren for de mest funksjonsrike smartklokkene. Vi snakker om idolet til Galaxy Watch-serien, tross alt.

Det har bare skjedd usedvanlig lite sammenlignet med i fjor.

8.5 Meget bra Apple Watch Series 7 45mm Aluminium with Sport Band annonse 4890 NOK Sjekk nå 4990 NOK Sjekk nå sitat " Apple Watch er smartklokken konkurrentene måles mot. " Fordeler Krysse av Fantastisk skjerm

Krysse av Litt større urkasse

Krysse av Plass til mye mer på skjermen

Krysse av Lader med USB C (endelig!)

Krysse av Gammelt tilbehør støttes selv om nye størrelser

Krysse av Fortsatt markedsleder i funksjonalitet og brukervennlighet

Krysse av Enorm tredjeparts appstøtte Ting å tenke på Bytt Ikke alle vil ha en større Apple Watch

Bytt 18 timer batteritid er fortsatt ikke bra

Bytt Krever en iPhone (eller iPad)

Bedre skjerm, raskere lading

Et kjapt sammendrag av nyhetene her går som følger; skjermen har blitt litt større, litt mer solid og litt mer lyssterk enn før, og rammene rundt har blitt enda tynnere, selv om selve kamerahuset også har blitt én millimeter større. I tillegg scorer den bonuspoeng ved å endelig ha fått USB C-lader som fyller på batteriet litt raskere.

Den store, antatte, designoppgraderingen uteble, og det er heller ingen nye sensorer eller radikale nye funksjoner som ikke fjorårets Series 6-utgave kan få.

Den viktigste ulempen består

Et par unike urskiver er tilgjengelig på Series 7, for å dra nytte av den ekstra store skjermen. Deriblant denne varianten, som flytter klokketallene helt ut i kanten, mens de dynamisk endrer størrelse basert på hvilken tid på døgnet det er. En litt mer nyttig variant er den modulære urskiven som nå lar deg ha to store komplikasjoner fremme på én gang.

Den hersens batteritiden til Apple Watch står stadig bom i ro på de lovede 18 timene, eller «all day», som Apple later til å tro er kjempebra. Om du er mest glad i sofaen og ikke trenger at skjermen alltid er på kan du strekke batteritiden et par dager. Men lenge holder den ikke uansett – ikke mot konkurrenter fra for eksempel Garmin som kan holde en uke til to hvis du ikke trenger å kjøre apper i en diger og lyssterk skjerm rett på lanken.

Personlig setter jeg likevel umiddelbart stor pris på årets synligste oppgradering. Jeg har hender på størrelse med middagstallerkener, og den ekstra millimeteren i størrelse fra 44 til 45 millimeters urkasse får klokken til å se mer hjemme ut på håndleddet mitt. Dette reflekteres dog ikke av bildene i denne testen, som er tatt av en kollega.

Det er ikke en enorm forskjell fra tidligere epleklokker, men den forsterkes av det vesentlig økte skjermarealet som skyldes at innholdet nå strekker seg lenger ut mot kantene på klokken enn før.

Apple Watch Series 5 til venstre, Series 7 til høyre. Skjermen er definitivt større.

Apple Watch Series 7 Apple Watch Series 6 Apple Watch SE Apple Watch Series 3 annonse Pris 4890 NOK 4036 NOK 3190 NOK 2388 NOK Urkassestørrelser 41 og 45 mm 40 og 44 mm 40 og 44 mm 38 og 42 mm Skjermstørrelse 1,9 tommer 1,78 tommer 1,78 tommer 1,65 Oppløsning 484 x 396 448 x 368 448 x 368 390 x 312 Skjermtype OLED LTPO OLED LTPO OLED LTPO OLED Alltid på-skjerm Krysse av Krysse av Bytt Bytt Batteritid 18 timer (ett døgn+) 18 timer (ett døgn+) 18 timer (ett døgn+) 18 timer (ett døgn+) Prosessor Apple S7, 2 kjerner Apple S6, 2 kjerner Apple S5, 2 kjerner Apple S3, 2 kjerner Helsemålere Puls, EKG, PulsOx Puls, EKG, PulsOx Puls Puls Operativsystem WatchOS 8 WatchOS 8 WatchOS 8 WatchOS 8 Støtter de fleste armbånd Krysse av Krysse av Krysse av Nei, har egne størrelser Finnes med mobilnett Ja, 4G Ja, 4G Ja, 4G Ja, 4G Har falldeteksjon Krysse av Krysse av Krysse av Bytt Vanntett Svømmetett, ned til 50 meter Svømmetett, ned til 50 meter Svømmetett, ned til 50 meter Svømmetett, ned til 50 meter Lanseringsår 2021 2020 2019 2017 (levetid går mot slutten)

Meget god skjerm

Selv i sterkt sollys er det aldri vanskelig å se hva som står på skjermen.

Også den økte lysstyrken er merkbar i år – det ble lovet bedre lysstyrke også i fjor, uten at jeg var sikker på om det var mulig å legge merke til i praktisk bruk. I år er det noe av det første man ser, hvis det ikke er det større skjermarealet på lanken med større lysende områder som lurer, da.

Det er uansett en fryktelig god liten skjerm, dette her.

Og som en som har tatt knekken på en Watch-skjerm tidligere setter jeg og pris på lovnadene om at den skal tåle mer.

Glasset er nå 50 prosent tykkere enn før, uten at selve klokken har blitt nevneverdig større. Det skal være fordi det hele nå går dypere «inn» i selve urkassen, noe som skal gjøre hele konstruksjonen mer robust.

Nøyaktig hvor mye knall og fall den tåler er imidlertid ganske diffust, og ikke noe vi får testet direkte. Men at den tåler mer, tviler vi i hvert fall ikke på.

Klokken blir gradvis til en mobil

Med både en større skjerm og endret programvare, får man nå mer tekst på skjermen.

Ingen av disse oppgraderingene er helt uvesentlige. Tvert om; de er høyst utmerkede tillegg. Jeg liker at det er plass til mer tekst på skjermen – spesielt etter hvert som apper og funksjoner gir mulighet til å gjøre mer rett på klokken. I sine første generasjoner var Apple Watch tross alt mer av et «vedheng» til en telefon.

Dagens utgave med mobilnett bygget inn og App Store rett på klokken er helt andre dyr. De kan i hvert fall være det, for deg som ønsker å bruke klokken til alt mellom himmel og jord og la mobilen ligge hjemme.

Forbedringer i Watch OS

Det er ikke så lett å se, men selve klokkehuset er også grønt.

De årlige forbedringene i Watch OS følger naturligvis med her, og i år er det Watch OS 8 som gjelder. Det har ikke skjedd overmåte mye nytt, men vi merker oss ting som bedre støtte for elsykkel i beregning av sykkeltrening, og nye ukeoversikter for treningstrendene dine.

I år kommer det dessuten en ekstra type fallregistrering som umiddelbart ringer hjelp hvis du faller virkelig hardt under trening. Falldeteksjon er en viktig egenskap Apple har vært ledende på enten det er vanlige ulykker eller relatert til balanseproblemer og alder.

Det er nå støtte for et eget tastatur på Apple Watch, dog ikke på alle språk, hvor du kan sveipe deg rundt med fingeren for å skrive. På engelsk fungerer det ganske greit, men ikke noe du vil skrive lange meldinger med.

Og apropos balanseproblemer kan klokkene nå finne ut om du går stødig og om du har høyere enn vanlig risiko for å falle.

Tidligere har Watch OS som nevnt fått direkte tilgang på App Store for nedlasting av apper og urskiver, og som alltid er det noen nye urskiver med i pakken når ny generasjon klokke og Watch OS møtes.

La oss snakke om tilbehøret

Apple er tradisjonelt en «dyr» dingseprodusent, og blir regelmessig gjort narr av for prisen på alt fra pussekluter til hjulene på Mac Pro-maskinene sine. Men faktum er at styrer du unna disse blikkfangene, som til en viss grad brukes av Apple for oppmerksomhetsformål, trenger ikke Apple-universet å være så dyrt å kjøpe seg inn i. Du kan få en helt fin iPhone fra under 5000 kroner, og går du for inngangsmodellen Apple Watch som for øyeblikket er Series 3, får du en helt streit smartklokke til 1900 kroner.

Da får du skikkelig gode dingser – men Apple har åpenbare baktanker; apper, tjenester og tilbehør. Og de er like gyldige for de dyrere modellene, som Watch Series 7 henger med.

Heldigvis virker tilbehøret for tidligere generasjoner klokker fortsatt. Det til tross for at armbåndene nå har 45 millimeter skrevet på esken, i motsetning til 44 millimeter før. På induksjonsladeren er det ikke mulig å merke annen forskjell enn ladetempo på ny og gammel utgave.

For deg som har vært gjennom flere generasjoner epleklokke betyr det at det meste av det gamle fortsatt vil virke.

Unntaket er dersom du har tredjeparts deksler og annen nips som går utenpå selve klokkehuset. Der vil utstyr for gamle utgaver av klokken neppe passe i dag, med mindre det er i en eller annen fleksibel utførelse.

Ny og bedre lader

Nye ladespoler på baksiden muliggjør raskere lading.

Apple Watch kommer nå endelig med en USB-C-lader i esken, og kan dermed endelig kobles direkte til en nyere Mac uten at du må bruke overgang. Det var på tide, ikke sant?

USB C-tilkoblingen gjør også at laderen nå går rett i Apples egne lynladere for iPhone. Det betyr mindre dingeldangel på tur, og færre kritiske «h*lvete jeg glemte den»-øyeblikk. Det er jo spesielt kritisk når det du glemte kanskje skal lade noe som sutrer etter strøm hver attende time, slik Apple Watch gjør.

Lader raskere gjør den også – og det er en slags gevinst for en dings som helst vil lades en liten bit rett før du legger deg hver kveld, hvis den både skal spore aktiviteten din og få med seg søvnkvaliteten også. Den vil altså ha et lite vindu der du slapper av i sofaen uten for mye aktivitet å spore, mens den selv lader opp. Mer effektiv lader gjør at det vinduet kortes inn en smule.

Apple sier at hvilken som helst USB-C-ladekloss er bra nok for at den skal kunne lade i maks hastighet. 45 minutter lading skal være nok tid for å lade fra 0 til 80 prosent, mens åtte minutter vil være nok til åtte timer med søvnmåling. Sistnevnte har blitt løftet frem som et eksempel på at du kan lade klokken mens du pusser tennene før sengetid, og ha nok strøm til at den holder til du kan lade igjen på morgenen.

Med en raskere lader blir daglige, små «ladesprinter» rett og slett med effektive. Det hadde naturligvis vært betydelig enklere hvis batteriet holdt lenger til å begynne med, men det skjer nok neppe med det første.

Den nye laderen fungerer for øvrig smertefritt med eldre Apple Watch-modeller også, men de vil ikke lade like raskt. Apple Watch Series 7 har nemlig redesignede ladespoler på baksiden, som muliggjør den raskere ladingen.

Ble Watch Series 7 et covid-offer?

Det er ikke enkelt å si noe om Apples beveggrunner for de knappe oppdateringene, men ett av to alternativer er nok i hvert fall med på å forklare årets Watch. Kanskje er produktet såpass modent at det rett og slett ikke er behov for den største oppgraderingen.

Litt som da AirPods i andre generasjon kom – i hovedsak med trådløst ladende etui som forskjell.

Det var her vi la skylda også i fjor da Series 6 ikke klarte å vekke de største hurraropene i Tek-spaltene. Men dette er også året der silisiumshøvelen jobber med svært knappe ressurser i et marked som har gått bananas etter ny teknologi. Det er knapphet på mye selv om covid for mange nasjoner har lagt seg litt som direkte problem.

Det er ikke nødvendigvis året å oppgradere for mange av produktene sine på. For Samsung ryktes det for eksempel at nye Galaxy Z Flip3 er en så stor suksess at selskapet har utsatt andre telefoner for å sikre deletilgang til brettemobilen de helst vil selge.

Er det slike hensyn bak en litt knapp Series 7-oppdatering? Vi vet ikke. Men det hadde ikke overrasket.

Er dette året for en oppgradering?

Apple Watch Series 7 er verdt å oppgradere til, men bare hvis du har en gammel klokke.

Fjorårets konklusjon var enkel; Series 6 var «Apple Watchen du ikke trengte å oppgradere til». Dermed er vi i en sylteagurk. Eller «in a pickle», som det heter.

For årets oppgradering er enda magrere på nyheter.

Samtidig er både fjorårets og årets Apple Watch på veldig riktig spor. Klokkene blir bedre år for år, og hvis vi skal styrte ut for å handle Series 6-klokker nå, burde det være til en særdeles god pris – eller om du mot formodning foretrekker urkassene litt fysisk mindre.

Om du bør oppgradere handler rett og slett om alderen på klokken du har fra før. Har du en Series 6 vil jeg langt på vei mene det er bortkastede penger å bytte den ut. Series 5 er også fortsatt en veldig god klokke – og den første med alltid på-skjerm som viser tiden hele, eh, tiden.

Men er klokken din Series 4 eller eldre begynner nyhetene å stable seg opp, i alt fra større og mer lyssterk skjerm som alltid står på, via raskere prosessorer og helsesensorer som kan måle mye mer enn eldre klokker kunne måle. Da begynner det å gi mening å se på Series 7.

Samtidig er gamle Series 3 fortsatt i salg, uten alltid-på-skjerm, uten EKG-sensor og blodoksygenmåling. Den har tregere prosessor og en rekke ulemper – men til de knappe 2.000 kronene den koster er den også fortsatt et fint smartklokkekjøp for deg som ikke trenger «full pakke».

Om du bør oppgradere avhenger altså helt av kravene dine til smartklokken. Det har kommet et par argumenter til i årets pakke, men ingenting av det kommer til å endre måten du bruker den på dramatisk. Det er «kjekt å ha» hele veien, men når listen med «kjekt å ha» blir lang nok, vel – du vet. Da kommer fort rykningene i bankkortet.

Gode alternativer til Apple Watch Series 7

Hvis du vil spare et par tusinger Apple Watch SE 44mm Aluminium with Sport Band fra 3190 :- Watch Series 7 er en investering, til rett oppunder 5 tusenlapper. Hvis hoderegningen din er like optimistisk som min sparer du nesten to tusenlapper på turen ned fra 4900 kroner til 3200 kroner. Og i Watch SE får du en klokke som fortsatt har innmat av nyere dato og helt ok skjerm uten å betale for mye. Besparelser er det likevel en del av her. Eksempelvis mistes du EKG-sensoren og det er en langt enklere pulssensor som sitter under klokka enn i Series 6 og Series 7. Samtidig får du heller ikke alltid på-skjerm, som i de siste partre generasjonene av toppmodellen. Men så lenge du synes det er greit å løfte hånda for å sjekke tiden og varslingene dine er Watch SE en meget god brukeropplevelse som ikke koster altfor mye. Kombinert med en iPhone 11, for eksempel, får du "farlig nær" toppmodellytelse i både telefon og klokke, uten å betale mer enn 9000 for hele pakken. En ting å tenke på om du ikke må ha det absolutt beste. Mer + annonse Sjekk på Prisjakt For deg som skal måle aktivitet Fitbit Charge 5 fra 1790 :- Svært god batteritid, all aktivitetsmålingen du trenger og søvnovervåking i dagevis. Hvis det du trenger først og fremst er mer informasjon om deg kan et godt aktivitetsarmbånd fort ta plassen til en smartklokke. Du får varslinger og klokkeslett på et armbånd som dette også, så det du i hovedsak mister er den aller smarteste funksjonaliteten. Du kan ikke ringe med en Fitbit Charge 5, og du kan heller ikke installere apper på den. Glemmer du laderen på tur er det nok også mindre tetthet av Charge 5-ladere enn det er av Apple Watch-ladere. Men så klarer den seg gjennom en helgetur uansett. Til rundt 1800 kroner kan dette rett og slett være alt du trenger i en halvsmart tingest til å ha på lanken. Mer + annonse Sjekk på Prisjakt Samsungs toppmodell Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46mm LTE fra 4587 :- Skal det være fullblods smartklokke er det i hovedsak to selskaper som leverer det i dag. Det ene heter Apple og det andre heter Samsung. Med fullblods tenker vi på ting som appstøtte og mulighet for mobiltelefoni rett i klokka. Ulempen for dem begge er relativt håpløs batteritid - selv om Samsungs klokker rett nok lever et par døgn i slengen der Apples gjerne bare lever ett. Fordeler som mulighet for blodtrykksmåling får du også her, og i årets utgave er det Googles programvare som ligger i bånn på Samsungs klokker - det betyr full integrasjon mot Google Play og en del tredjeparts apper. Mange foretrekker en rund klokke, og den litt dyrere Classic-modellen gir en ring rundt urskiven som enkelt lar deg styre funksjoner. Modellen uten ringen er billigere, og ser kanskje litt raffere ut, men den forutsetter sveipestytring. Uansett er disse meget gode produkter, og det er en bonus at du kan bruke helt ordinære klokkereimer på dem, uten å måtte kjøpe tilbehør fra klokkeprodusenten selv. Som alternativ til Apple Watch med en iPhone har Samsungs klokke en ulempe i at du ikke får helt full funksjonalitet mot iPhoner - de er først og fremst rettet mot Android-telefoner, og spesielt mot Samsungs egne produkter. Mer + annonse Sjekk på Prisjakt