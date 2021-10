Så mye tid sparte vi med et oppblåsbart turtelt

Er pumping bedre enn teltstenger?

Det finnes en rekke ulike typer telt på markedet, men de aller fleste har én ting til felles, nemlig de utskjelte teltstengene. Hva hadde man ikke gjort for å slippe å styre med de stengene når været er «norsk», ungene er grinete og bikkjen har funnet det for godt å jage fluer, ender og greiner akkurat der du skulle sette opp teltet?

Det var kanskje ikke nøyaktig dette folkene bak Heimplanet sine telt tenkte, da de i 2011 lanserte sitt første av en lang rekke ulike oppblåsbare turtelt. Men det var heller ikke langt unna. Det var i alle fall det vi tenkte da vi valgte å ta inn ett av dem til test.

Vi fikk inn et 4-sesongstelt kalt «Backdoor», som skal romme 4 personer. Teltet kommer både i 3- og 4-sesongsutgaver, hvorav sistnevntes innertelt skal være mer vindtett ifølge produsenten. Med andre ord er dette et familietelt som kan brukes året rundt.

7.5 Bra Heimplanet Backdoor 4 Season annonse 9885 NOK Sjekk nå 9890 NOK sitat " Bra og spennende telt, men har en del begrensninger " Fordeler Krysse av Lite å si på estetikken, føles som å sove i et sci-fi-telt

Krysse av Veldig enkelt å blåse det opp etter montering

Krysse av Romslig telt

Krysse av Oppleves svært stabilt

Krysse av Går fort å pakke ned Ting å tenke på Bytt Veier for mye til å kunne tas med på alle turer

Bytt Er i praksis for stort når nedpakket til å få plass i sekken

Bytt Koster mye for å ha de bruksbegrensninger teltet har

Med forbehold om manglende vind-test

Vi tok med oss teltet på helgetur til Finnskogen under særdeles fuktige forhold. Der stod det stødig, godt og tørt - på innsiden, vel og vite - i et par døgn.

Vi jaktet opprinnelig på noen gode vindkast som kunne dra litt i teltet, men våknet kun én natt av at det rusket litt i veggene, men det var dessverre like fort over som det startet.

Det tas derfor forbehold om at vi ikke enda helt vet hvor godt det står seg i kraftig vind. Vi kommer derfor til å ta det med oss på flere turer fremover, og vil oppdatere artikkelen med informasjon om teltets vindevner.

Men i utgangspunktet vil vi anta at teltet oppfører seg ganske likt tunnelltelt, altså avlange telt med fortelt. Disse står seg godt i vind hvis vindkastene kommer fra kortsiden, men sliter litt mer hvis de kommer inn langs langveggen.

Heimplanet Backdoor 4 Season Pris 9885 NOK Antall plasser 4 Type Geodynesisk Tilgjengelige farger Grå Funksjoner Oppblåsbar Ytterduk 66D 210T Ripstop Polyester, PU belagt, 5000mm vannsøyle, flammehemmende Innerduk 40D 240T Ripstop Nylon, pustende, flammehemmende Gulvduk 70D 210T Nylon Tafetta, PU belagt, 5000mm vannsøyle, flammehemmende Areal 9 m2 / 6.3m2 innertelt + 1.9m2 + 0.8 m2 vestibyler Høyde 154 cm Høyde innertelt 125 Pakkstørrelse 51 x 26 x 21 cm Vekt 6 kg

Montering

Alle teltene til Heimplanet har luftsøyler fremfor teltstenger, som skaper en mer eller mindre geodesisk struktur. De oppblåsbare søylene skal gjøre det mye enklere å få opp teltet. Og det er absolutt enkelt. Såfremt man har montert teltet før man drar av gårde.

Teltet består av innertelt, yttertelt og to luftsøyler, samt teltplugger og barduner.

Å feste alt dette sammen krever litt tålmodighet, for du ser ikke automatisk hva som er opp, ned, bort eller frem. Det anbefales derfor å blåse opp søylene først. På denne måten får du en god oversikt over strukturen og kan begynne å feste på inner- og yttertelt.

Luftsøylene er festet slik at de går på tvers av hverandre. Ytterteltet festes til søylene, mens innerteltet festes til ytterteltet og nederste del av luftsøylene.

Det tar ikke all verdens tid å montere, men oppleves heller ikke som nevneverdig raskere eller enklere enn tradisjonelle teltstenger. I hvert fall ikke første gang man setter opp teltet. Men frykt ikke, den gode nyheten er at når du først har satt sammen teltet, så trenger du ikke ta det fra hverandre igjen - med unntak av når du tar det inn til tørk etter tur, da bør man vurdere om ikke det er best å demontere det. Uansett, pakk det sammen etter montering og ta det med på tur.

Når du først har kommet deg ut og skal sette opp teltet er det bare å blåse det opp med foretrukket pumpe.

Heimplanet tilbyr to ulike typer pumper, en liten og en stor. Det er derimot selvsagt ingenting i veien for å bruke sin egen pumpe.

Vi har sett flere videoer og tekster som skryter av at teltet kan blåses opp på sekunder. Hvorvidt rekordtiden deres skyldes muskelkraften til Supermann eller at teltet ble satt opp innendørs vites ei, men undertegnede har til gjengjeld å blåse opp teltet på kortere tid enn 1 minutt og 58 sekunder på tur i regnet.

Da jeg i stahetens navn - fordi noen åpenbart har bedre rekorder enn meg - pumpet det opp i min egen stue, så klarte jeg nå 1 minuttsgrensen.

I begge tilfeller ble det den store pumpen benyttet, ikke den lille, håndholdte, som tok opp til 6 minutter. Men hvem klager vel over å sette opp teltet på så kort tid?

Det er selvsagt mulig å sette opp et telt med teltstenger til like kort, eller enda kortere tid. Men det forutsetter at du setter opp teltet jevnlig. Backdoor-teltet krever lite tankekraft. Og er i tillegg uhyre enkel om du må sette opp teltet etter mørkets frembrudd.

Luftsøylene

Noen vil kanskje tenke at det er stor fare for at luftsøylene går hull på og at teltet da vil kollapse. Dette fremstår for undertegnede som en mindre prekær problemstilling.

Det kan selvsagt skje, men polyesterstoffet til søylen er såpass stivt og tjukt at det skal litt til for å skjære gjennom dem. Men skulle uhellet faktisk skje, så har du anledning til å stenge av luften mellom de delene som er ødelagt, slik at teltet fortsatt blir stående oppe. Om enn en del mer ustabilt selvsagt.

Barduner og teltplugger

Uansett hvor mye enklere teltet er å sette opp enn vanlige telt, har den de samme behovene for å festes til bakken for å stå stødig i vind og vær.

Det betyr selvsagt at man også her må frem med de gode, gamle bardunene som kommer med snuble-garanti.

Barduner med snuble-garanti, men med refleks.

Til gjengjeld har de i det minste refleks, som gjør at du ser dem bedre når du tasser rundt med hodelykten på halv-åtte i tussmørket.

Dessverre får man bare med seks teltplugger, hvilket dekker ytterdørene og veggene, samt to av de fire bardunfestene nederst på søylene. med andre ord krever det å kjøpe inn ekstra teltplugger for de to siste bardunfestene, samt de fire øverste bardunfestene på søylene.

Areal og soveopplevelse

For fire personer er dette et telt med god plass. Gulvarealet er på ca. 230 cm x 235 cm, mens takhøyden på det høyeste er 125 centimeter. I tillegg har teltet to fortelt. Ett som er ganske romslig og det naturlige inngangspartiet med to luker, og ett som fungerer som en bakdør - derav teltets navn. Sistnevnte er noe smalere, med plass til klær som må tørke, sko og lignende.

Det er to små lufte-luker nederst, samt to luker på ytterteltet som kan åpnes og lukkes fra utsiden.

I tillegg finnes en rekke lommer på veggene til lagring av småting, samt en større og avtagbar lomme i taket.

Det er et bra telt, men..

Heimplanets Backdoor pakket sammen og satt ved siden av en 80 liters tursekk.

Teltet er langt fra det rimeligste teltet. Nesten titusen kroner må du ut med for den oppblåsbare magien. Det er forøvrig ikke en hårreisende pris for et fire-sesongers telt med så stor plass, men den har noen begrensninger i forhold til hvilke typer turer den praktisk lar seg bruke på.

Innpakket har den en størrelse på ca 40 x 37 x 33 når den er godt komprimert og en vekt på 6 kg. Det er ikke bare tungt, men det er også vanskelig, på grensen til umulig, å få plass til den i en tursekk. Det er rett og slett ingen sjanse for at undertegnede engang vurderer den som et alternativ på skogs- eller fjellturer, som innebærer tur med tursekk.

Derimot kan den absolutt være et veldig godt telt å ta med seg hvis man skal på tur med bil, motorsykkel, kano eller til og med pulk. Til en vanlig kajakk blir nok luken litt for smal til å passe inn.

Med andre ord, teltet er av god kvalitet, har bra plass, gode fortelt og er kjempeenkel å blåse opp når den først er montert. Den gjør seg utmerket som telt på turer hvor det ikke er problematisk at teltet er tungt og stort å ta med seg.

