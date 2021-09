Alt du trenger for godt under tusenlappen

Jabras nye «billigmodell» treffer på alle de viktigste punktene.

Jabra Elite 3 er Jabras nye og betydelig rimeligere par med true wireless-propper. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 5 Sept 2021 12:15

Jabra hevder å ha funnet et prismessig tomrom i markedet for helt trådløse ørepropper, et tomrom de ønsker å fylle med nye Elite 3. De har en veiledende pris på 899 kroner, rundt halvparten av hva som har vært lanseringsprisen på tidligere modeller.

For de pengene skal du etter sigende få flott lyd, god samtalekvalitet og ikke minst - sju timers batteritid på en lading. Spesielt batteritiden har gjerne vært tvilsom på billigpropper fra andre merker, og er noe vi liker å se. I tillegg får du tre fulle oppladinger i etuiet, slik at total batteritid er opptil 28 timer.

Utformingen er velkjent fra tidligere Jabra-modeller, med et lite, ovalt etui og kompakte propper som sitter godt i øret. Etuiet er relativt identisk med etuiet til for eksempel Elite 75t, men Elite 3-etuiet føles likevel en god del billigere i hendene. Først og fremst kjennes lokket og spesielt hengselen noe mindre solid ut, og utvendig er den gummierte plasten erstattet med en helt vanlig glatt variant - som også er et lite sted ned i kvalitetsfølelse.

Små endringer, men inntrykket er altså ganske annerledes.

Mindre enn før

Selve proppene er krympet ganske betydelig fra 75t og sitter enda noen hakk bedre fast i øret - i alle fall hos meg. Løpeturer har vært helt uproblematisk, som ikke alltid er tilfelle for propper uten vinger til å holde dem fast. Det følger med tre par gummitupper - small, medium og large, og for undertegnede fungerte standardstørrelsen medium helt fint. De er dessuten såpass små og lette at komforten er utmerket, og en bonus er naturligvis at de er relativt diskré i øret.

Proppene fungerer både alene og sammen, og du kan bruke både den venstre og den høyre proppen enkeltvis. Det er kjekt, men kompromisset med denne løsningen er at du ikke får noen funksjon som automatisk pauser innholdet om du tar en propp ut av øret. Dette er likevel et kompromiss vi synes fungerer godt.

Elite 3 er krympet noe fra tidligere. Her sammen med 75t Active (høyre). Stein Jarle Olsen, Tek.no

Kurant lyd, men uten AAC

Lydmessig synes vi også Elite 3 låter godt for et sett som koster under tusenlappen. Det høres nesten ut som om Jabra har satt inn elementene fra den tidligere 65t og skrudd litt ekstra på spakene. Det låter ikke like skarpt eller stort som på 75t eller 85t, men en god del mer bassfokusert og hakket mindre veldefinert og detaljert. Det skal sies at 75t låter veldig bra, og Elite 3 er bare et lite hakk under.

Dessuten: Om du synes at Jabra-lyden vanligvis er litt flat og kjedelig, så er nok dette et steg opp, ikke ned. Bassknotten er skrudd opp mange hakk, og det gjør dem morsomme og engasjerende å høre på, kanskje spesielt under trening.

Det må likevel nevnes at Elite 3 kun støtter Aptx av lydforbedrende kodeker, ikke AAC, som er litt motsatt av hva vi er vante med fra ørepropper anno 2021. Det betyr at iPhone-brukere må ta til takke med den grunnleggende og kvalitetsmessig dårligere SBC-kodeken, uten at det betyr at lydkvaliteten i praksis er så veldig mye underlegen.

Aptx-lyden er nok hakket mer veldefinert både i topp og bunn, så om du har en Android-telefon eller bruker proppene med Windows eller Mac, vil du få en bedre opplevelse, om enn bare marginalt.

Elite 3-etuiet (venstre) og Elite 75t Active (høyre). Stein Jarle Olsen, Tek.no

Gode kontrollmuligheter

Proppene har ellers små knapper utvendig, og kommandoene du får tilgang til er stort sett ganske intuitive å forholde seg til. Ett trykk på høyre propp spiller eller pauser musikken, ett trykk på den venstre aktiverer HearThrough-modusen som slipper omgivelseslyd gjennom. To trykk på høyre hopper en låt videre, mens tre trykk på venstre går en låt tilbake. Det er litt rart at de to kommandoene ikke er de samme, men det er heldigvis lett å lære seg.

Jabra har også funnet plass til volumjustering - opp ved å holde inne høyre og ned ved å holde inne venstre. På Android-telefoner får du også muligheten til å starte siste avspilte låt fra Spotify med to trykk på den venstre proppen når du ikke spiller musikk.

Elite 3 har ikke støydemping, bare så det er nevnt. «Alt» av nye ørepropper i disse dager virker nesten å ha støydemping i en eller annen form, men her må du altså ta til takke med passiv demping. Den er riktignok ganske god, og du kommer nok ikke så altfor mye verre ut her enn fra et annet par med middelmådig aktiv støydemping.

Elite 3 gjør lite av seg i øret. De sitter også godt på plass. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Litt ivrig på støydemping

Samtalekvaliteten er noe Jabra fremhever i markedsføringen av Elite 3, med fire mikrofoner som skal sørge for at du gjengis godt gjennom tuten. Det stemmer også, i alle fall så lenge du ikke befinner deg i omgivelser med mye støy og/eller vind. Vind er spesielt en utfordring for Elite 3, som har en ganske aggressiv type støydemping som blir litt mye av det gode når situasjonen er vanskelig. Med vind og trafikk rundt hører nemlig motparten knapt noe som helst - støydempingen fjerner både støy og stemme, og resultatet blir ikke spesielt godt. Innendørs og i mindre bråkete omgivelser er imidlertid Jabraene gode, om enn ikke på nivå med standarden vi kanskje forventer av dem etter de utmerkede Elite 85h.

Du kan for øvrig velge å ha såkalt «sidetone» aktivert under samtaler, slik at proppene automatisk går i en slags omgivelsesmodus og du hører din egen stemme i en samtale. Dette ordnes i Jabra-appen, som ellers ikke har veldig mange funksjoner for Elite 3 - du får seks forhåndsdefinerte lydmoduser, sidetone-valget og mulighet til å aktivere omgivelsesmodus, men dét er dét.

Batteritiden er som nevnt på sju timer per lading, og det virker å stemme godt med våre erfaringer. 10 minutter lading i etuiet skal ellers gi en times avspilling, så det er relativt kjapt unnagjort å fylle på igjen om du skulle gå tom, og du har altså tre ekstra fullladinger i etuiet. IP55-sertifisering gjør også at du kan bruke dem til trening og i regn uten at det skal være til skade.

Jabra-appen har ikke mange funksjoner å by på for Elite 3. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Konklusjon

Jabra Elite 3 er veldig lite spektakulære, men det forventer vi kanskje heller ikke til en pris på 899 kroner. Det sagt, så gjør de alt det viktigste på en god måte.

Stein Jarle Olsen, Tek.no

De låter absolutt godkjent, de har god batteritid og sitter veldig godt på plass. Samtalekvaliteten er ålreit så lenge det ikke er altfor bråkete rundt deg, og det er lett å kontrollere avspilling og volum gjennom knappene på siden av hver propp.

Nå er imidlertid Elite 75t kommet så langt ned som 1199 kroner, som gjør at det prismessige steget opp til et bedre Jabra-par ikke er spesielt stort. Da får du aktiv støydemping, hakket bedre lyd og litt større kvalitetsfølelse på etuiet, som jo kan være verdt å betale 300 kroner ekstra for. Et annet meget godt alternativ er Ankers Soundcore Liberty Air 2 Pro, som også bare er et par hundrelapper opp.

Sånn sett er det riktig at Jabra har funnet seg sin prisnisje med disse, men forskjellen opp til andre, bedre produkter er heller ikke veldig lang. Har du de ekstra hundrelappene bør du nok bruke dem.

