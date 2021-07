Sjekk denne før du kjøper Magic Keyboard

Halv pris og minst like bra fra Logitech.

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 31 Juli 2021 16:15

Apple Magic keyboard er et vanvittig fint iPad Pro-tastatur . Det har pekeplate integrert, det har særdeles gode taster og det løfter iPaden litt opp fra bordet, så den blir seende ut som en slags liten iMac eller alt-i-ett-PC. Alt ved Magic Keyboard er i grunnen riktig.

Bortsett fra den uhellige prisen på fire tusen blanke norske kroner.

Det er her Logitech Combo Touch melder seg på. Et tastatur som gjør veldig mye av det samme, uten å koste like mye som billigste vanlige iPad. Du får kjøpt Logitechs alternativ fra rundt 2100 kroner. Fortsatt mye penger for «et tastatur», men ikke så langt unna normalen for såkalte folio-tastatur som du klapper sammen rundt et nettbrett.

9 Imponerende Logitech Combo Touch For iPad Pro 12.9 (Nordic) annonse Sjekk prisen Logitech Combo Touch er en enkel og rimelig måte å få maks ut av iPad Pro på. Fordeler Svært gode taster

Lys i tastene

Finfin pekeplate

Lett å hekte på

To deler der tastene kan tas av

Ingen lading eller batterier

Prisgunstig mot Magic Keyboard

Utfellbar fot på iPad-dekselet lar deg se film uten tastene i bruk

Gir en viss støtbeskyttelse Ting å tenke på Litt veikt magnetfeste

Løfter ikke iPad fra underlaget

Har ikke ekstra USB-kontakt slik Magic Keyboard har

Tastene kan ikke legges bak skjermen

Utbrettbar fot tar en del bordplass

Combo Touch tar opp litt mer plass på bordet enn Magic Keyboard gjør, siden det har en fot som strekker seg ut bak skjermen. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

iPad-deksel kan brukes uten taster

Combo Touch gjør omtrent det samme som Apples Magic Keyboard, men noen få ting som Apples tastatur gjør på én måte - velger Logitech å gjøre motsatt. Det er ikke nødvendigvis en dum ting.

Dette tastaturet er i to deler. Den ene delen er et «skåldeksel» som festes rett på iPaden. Det har åpning til Pencil-ladeplassen på den ene langsiden, og magnetisk tastaturtilkobling på den andre langsiden. Forøvrig ser det aller mest ut som et helt vanlig iPad-deksel.

En fot vippes ut fra baksiden av selve iPad-dekselet, og kan brukes også når du ikke har tastaturet tilkoblet. Den går i hele iPadens bredde, som betyr at du bør ha et flatt og godt underlag for å bruke den, men så står også greiene noenlunde stabilt.

Stabilt er forøvrig ikke så dumt et ord om dette iPad-lokket, for det sitter svært godt fast i baksiden av iPaden og ser i motsetning til Magic Keyboard ut til å kunne være til en viss beskyttelse hvis det påkostede nettbrettet ditt går i bakken.

Tastaturet kan hektes av - det sitter bare med magneter. Du står igjen med et kraftig nettbrettdeksel rundt iPad Pro. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Tastaturet hektes på med magneter

Tastaturdelen festes magnetisk på undersiden av Combo Touch-dekselet. Mekanismen er lik den du kanskje kjenner fra (tastatur-)deksler tilhørende vanlige iPader og eldre iPad Pro.

Siden de siste tre generasjonene iPad Pro ikke har tastaturkontaktene sine på langsiden av nettbrettet er det én av misjonene til bakdekselet. Her flyttes nemlig de tre kontaktpunktene fra baksiden av iPad Pro og ned til langsiden som blir værende nederst når du kobler til tastaturet. Tilkoblingen skjer magnetisk og er enkel å få på plass.

Jeg har ikke opplevd trøbbel med tilkoblingen, men som jeg nesten alltid knurrer litt over når jeg støter på løsninger som dette; dette er ikke magneter som egentlig liker å ha kilostunge dingser i andre enden. Det er ganske fort gjort å uforvarende koble fra tastaturet, enten fordi man prøver å plasserere ekvipasjen på et litt utfordrende underlag, eller bare fordi man skal vippe ut tastaturet og tar i litt for hardt.

På noen måter hadde tastatur som satt fast i bakdekselet vært bedre - men da ville man også fått med seg noen av ulempene fra Magic Keyboard.

Tastene har forholdsvis lang vandring og gir god tilbakemelding uten å bråke. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Supert å taste langt på

Selve tastene har én til halvannen millimeters vandring. Den harde tasteplasten glir mykt i mesteparten av vandringsveien før de gir etter i et stillferdig, men følbart, klikk når de bunner. Dette er responsivt og bra å taste på, og i 12,9-tommersvariant, som vi har testet, er det også meget god avstand mellom dem.

Det føles rett og slett som å taste på et ganske bra laptoptastatur. Det er helt supert til å taste lengre tekster på, og gjør langt på vei iPad Pro til en dugende skrivemaskin.

Sammenliknet med Magic Keyboard er kanskje tastefølelsen hakket kvassere hos Apple, men så var det prisen, da. Og det er ikke snakk om stor avstand i tastekomfort heller.

Logitech Combo Touch oppleves for eksempel som vesentlig bedre enn Apples egne og vanlige Smart Keyboard-løsninger. De variantene er rene tastaturdeksler uten pekeplate, og med et ytre fullstendig innkapslet i plast. De er fine til å taste på, de også, men de er altså langt fra like behagelige som Magic Keyboard og Combo Touch. Deres fordel til gjengjeld er at de er helt tette og ikke så dyre.

Forøvrig er det lys i Combo Touch-tastene, i likhet med nevnte Magic Keyboard, og ulikt de billigere Smart Keyboard-dekslene.

Apple har lenge vært verdensmestre i pekeplate - med laptoper som har hatt større og bedre pekeplater enn konkurrentene. Men her er det Logitech som stiller med den største platen. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Utmerket pekeplate

Pekeplater har alltid vært Apples greie, men heldigvis har resten av verden etter hvert lært at vanlige og gode touchbaserte pekeplater er veien å gå. Og det er det du får på Combo Touch og.

Den er overraskende nok også vesentlig større enn den du finner i Apples tastatur, og det er lett å jobbe med den uten at den henger seg opp eller har andre - «billig-gammel-laptop-nykker», hvis man kan kalle det det. Du vet - den gang man måtte trykke litt ekstra hardt på pekeplaten når den hadde hengt seg opp, eller der kun en del av arealet plutselig virket.

På grunn av den utmerkede størrelsen har Combo Touch faktisk bedre pekeplate enn Apples eget og dobbelt så dyre tastatur.

Når du tar av et Magic Keyboard står du igjen med en ganske stor dings som må brettes sammen - og et nettbrett uten beskyttende deksel. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ikke alt er bra

Om det er noe vesentlig å påpeke her måtte det kanskje være at iPad-dekseldelen av pakken føles veldig plast-aktig - men det er tross alt i sammenlikning med det dobbelt så dyre tastaturet fra Apple selv. iPad-deksler flest føles mindre påkostede enn Magic Keyboard.

Jeg savner også «overskuddet» på USB-kontakter fra Magic Keyboard når jeg bruker Combo Touch. Å ha en ekstra USB-kontakt bare til lading er praktisk, og i Magic Keyboard er den perfekt plassert i leddet mellom tastaturet og delen som holder iPaden. Med Combo Touch må jeg koble til en kabel oppe på siden av iPaden hvis jeg skal lade den under bruk. Det er mindre elegant.

Men det viktigste savnet er at jeg ikke kan ha både en USB-C-dock med et lass av tilbehør i selve iPaden - og en lader tilkoblet tastaturet.

Ergonomisk er det som regel alltid en fordel å få skjermen litt opp fra bordet, slik Magic Keyboard gjør. Combo Touch gjør ikke det. Men i vanlig og litt kortere turbruk der man flytter seg rundt opplever jeg aldri at det er noe stort problem å måtte se tre-fire centimeter lenger ned.

Jeg plages imidlertid litt av den store overflaten et fullt utbrettet Combo Touch-tastatur tar opp sammenliknet med Magic Keyboard.

Fra noen vinkler er Combo Touch pent å se til, mens fra andre ser det litt plastete ut. Men kvaliteten føles likevel fin. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Knallbra og prisgunstig

Combo Touch gir deg de to viktigste tingene fra dobbelt så dyre Apple Magic Keyboard; noen av de beste nettbrett-tastene du kan få og en stor og fin pekeplate - der sistnevnte faktisk er betydelig større enn Apples egen.

Du kan ikke folde tastaturet bak brettet, slik du kan med Smart Keyboard-deksler, men du kan enkelt hekte av tastaturet. Da står du igjen med en plate i den ene hånda og en iPad Pro med beskyttelsesdeksel i den andre. Når du skal ta av et Apple Magic Keyboard står du igjen med en naken iPad i den ene hånda, og en stor og litt snodig skulpturaktig geometrisk affære som må brettes sammen igjen i den andre. Combo Touch er definitivt mer praktisk for deg som noen ganger ikke trenger tastaturet.

Det oppfyller også grunnfunksjonaliteten på en meget god måte - til nesten halve prisen av Apples eget utstyr. I hvert fall hvis vi setter pekeplate som krav. Apples eget Smart Keyboard for iPad Pro koster bare et par hundrelapper mer enn Combo Touch, men da må du klare deg uten pekeplate og du får vesentlig dårligere taster.

Combo Touch tar litt større plass utbrettet, det føles litt mer plastig og løfter ikke iPaden fra underlaget. Det har heller ikke den ekstra USB-porten til å lade. Fire ulemper sammenliknet med Magic Keyboard, men hver av dem sparer deg en femhundrelapp.

Skulle jeg vurdert en iPad Pro med tastatur i dag, er det helt soleklart dette tastaturet jeg hadde vurdert.