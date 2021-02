Sjakkbrettet som flytter sine egne brikker

Sporadiske følelser av «Harry Potter» er ikke nok for å redde dette.

Square Off Grand Kingdom Set ser pent ut, men du skal ha ganske mye plass hvis du vil ha det stående framme hele tiden. Niklas Plikk, Tek.no

Niklas Plikk 30 Jan 2021 12:00

Vi tester mye rart her på Tek.no, og ikke alt virker særlig teknisk ved første øyekast. Som den spesielle Rubiks Kuben GoCube eller Super Mario i Lego-format .

Denne gangen har vi fått inn et sjakkbrett som ser helt vanlig og «kjedelig» ut på overflaten, men som skjuler noe langt mer avansert på innsiden.

Sjakkbrettet er laget av selskapet Square Off, og kan nemlig noe ingen andre sjakkbrett kan: Den kan flytte brikkene helt på egen hånd. Enten du spiller mot «brettet», eller mot en venn på andre siden av jordkloden, kan du flytte rundt på dine egne brikker, mens motstanderens brikker flytter seg helt av seg selv.

Unødvendig? Så absolutt. Men det føles jammen meg som å være i en Harry Potter-film når man ser motstanderens løper skli over hele brettet, uten assistanse, og setter kongen din i sjakk.

5 Middelmådig Square Off Grand Kingdom Set annonse Sjekk prisen Kul idé, men vi hadde nok ventet på versjon to eller tre Fordeler Lekkert design

Appen er oversiktlig og fin

Kan koble til både Chess.com og Lichess.org

Ganske magisk å spille på et fysisk brett mot en virtuell motstander

Fint med batteri så du kan ta med deg brettet Ting å tenke på Flyttemekanismen er både treig og bråkete

Brikkene er veldig lette og faller lett

Du må ha appen oppe på mobilen hele tiden

Mister brettet og mobilen koblingen er det ofte umulig å komme inn i kampen igjen

Kostbart

Digert, men lekkert

Fargen på spillområdet matcher ikke helt rammen rundt. Niklas Plikk, Tek.no

La oss begynne med selve brettet, så ser vi nærmere på hvordan det er å spille med det automatiske sjakkbrettet litt senere.

SquareOff lager to forskjellige smartsjakkbrett, ett stort og ett gigantisk. Vi har fått inn sistnevnte, kalt Grand Kingdom Set, som til tross for sin enorme størrelse ser ganske så lekkert ut. Rammene rundt selve spillflaten er laget i nydelig, mørkt treverk, og alle kanter har blitt rundet av for å gjøre hele inntrykket litt mindre fryktinngytende.

For det er virkelig en stor sak. Brettet er 5 centimeter høyt, 60 centimeter bredt og 48,5 centimeter langt. Det må nok til for å gjemme den magnetiske armen på innsiden, som skal flytte brikkene rundt omkring på brettet mens vi spiller.

Grand Kingdom Set-modellen vi tester er ekstra stor fordi på hver side av spillflaten er det egne områder for alle spillebrikkene. Hit flyttes brikkene automatisk av maskinen hvis de blir slått ut, noe som også gjør det mulig for brettet å automatisk flytte brikkene tilbake til startposisjon hvis du vil begynne på nytt. Det går ikke an på den mindre varianten, men til gjengjeld får du et litt mer bærbart brett hvis du går for den «enkle» Kingdom-modellen.

Brettets batteri skal holde til cirka 30 matcher, ifølge produsenten. Niklas Plikk, Tek.no

Spill på både app og brett

Som med alt annet «smart» på markedet kobles naturligvis sjakkbrettet til en egen SquareOff-app. Registreringen i appen går ganske raskt og greit, og hvis man vil kan man bruke appen helt separat fra sjakkbrettet.

Sjakkelskere vil sette pris på at man kan koble SquareOff-kontoen sammen med kontoer fra både Chess.com og Lichess, og du kan for eksempel bruke rangeringen din på Chess.com til å finne andre spillere via appen på samme nivå som deg selv. Undertegnede er ingen sjakkekspert og har ingen slik konto, men det er uansett positivt med slik støtte, da det gjør både appen og brettet nyttig selv for mer erfarne spillere.

I appen er det en enkel «koble til»-knapp, og det tar ikke mange sekunder fra du trykker på knappen til brettet er tilkoblet. Det kommer faktisk ikke et eneste spørsmål om man vil koble til, eller bekreftelse på hvilket brett man blir paret med. Både fint og litt forunderlig.

Så fort brettet er koblet til blir det automatisk den foretrukne spillplassen. Starter du en ny kamp mot appen, vil du få opp oversikt over brikkene og tiden du har på deg i appen, mens alle trekkene blir gjort på det fysiske brettet.

Niklas Plikk, Tek.no

Nesten som å spille vanlig sjakk

Du kan spille sjakk på SquareOff-brettet helt som vanlig, men for at trekkene skal registreres i appen er du nødt til å være litt ekstra hardhendt. Du må trykke brikken litt ned når du skal flytte den, og deretter trykke den ned igjen på ruten du vil flytte den til. Brettet gir fra seg et lite pip for å bekrefte at den registrerer trykket, og du kan angre deg hvis du trykker brikken ned på samme rute igjen.

Prøver du å jukse, for eksempel ved å late som at hesten din er et tårn som kan skli over hele brettet, piper brettet litt ekstra og vil ikke registrere trekket i det hele tatt.

Når alt fungerer som det skal, føles det ganske magisk. Kombinasjonen av å enten spille mot «datamaskinen» på et fysisk brett, eller et annet menneske via nettet, er både gøy og tilfredsstillende. Spillet er jo det samme uansett om det er på en skjerm eller et brett, men å faktisk flytte rundt på brikkene, holde i dem, og se motstanderens brikker på brettet, gir en ekstra dimensjon.

I vår testperiode brukte vi det meste av tiden på å utfordre en stadig smartere datamaskin, selv om vi også hadde et par kamper mot venner som hadde lastet ned appen. Vi forsøkte også å utfordre litt tilfeldige mennesker via appen, men der fikk vi aldri napp. Hverken via «random»-funksjonen, eller ved å utfordre spesifikke mennesker via listen av spillere.

Den automatiske flyttingen av brikker, som er den mest iøynefallende funksjonen med brettet, gjør stort sett det den skal. Men den er både støyende og treg. Man hører motoren på innsiden av brettet starte opp hver gang motstanderen din gjør et trekk, og hvordan magnetarmen flytter seg for å komme dit den skal. Det tar ekstra lang tid hvis motstanderen slår ut en av brikkene dine. Da flytter brettet først ut din brikke til siden, før den flytter sin egen brikke til riktig plass. Dette tar gjerne flere sekunder, og motoren durer under hele prosessen.

Merk også at det ikke er noe smart med selve brikkene. De har bare en magnet i bunnen som lar brettet flytte rundt på dem, men brettet har ingen måte å vite hva den flytter rundt på, eller om den flytter noe som helst. I en ideell verden hadde hver brikke hatt en liten NFC-brikke eller noe lignende, slik at brettet hadde visst hva den faktisk huket tak i. Det er ikke tilfelle.

Det er ganske gøy å spille mot en usynlig utfordrer. Niklas Plikk, Tek.no

Av og til, hvis brikker ikke er helt sentrert på rutet, skjer det at magneten ikke «fanger» brikken, og den blir stående. Det hender også at noen brikker faller hvis brettet forsøke å lirke en brikke mellom to andre. Begge disse tingene krever at du manuelt setter dem riktig.

Det har også skjedd omtrent hver eneste gang vi har trykket på «reset»-knappen for å få alle brikkene tilbake til startpunktet. Stort sett går det bra, men det er nesten alltid én eller to brikker som faller på veien. For å ikke snakke om at det tar lang tid – cirka fire minutter trengte brettet for å sette alle brikkene på plass da vi målte. Kanskje det er like greit å gjøre jobben selv?

Det er også litt underlig at det ikke går an å fjernstyre brettet helt, slik at du kan styre alt fra appen, men la spillet utfolde seg på brettet. Det er kanskje litt på siden av hva brettet er tiltenkt som, men det slo oss som litt underlig at bare motstanderens brikker kan flyttes av automatikken.

Brettet har for øvrig en fiffig funksjon som lar deg «strømme» turneringskamper til brettet ditt, slik at du kan sitte og se på ekte proffkamper direkte på ditt eget sjakkbrett. Det kan jo definitivt være en litt mer engasjerende måte å følge med på sjakkamper. Her kommer også den bråkete magnetarmen på innsiden av brettet faktisk til nytte, ettersom man kan høre på lang avstand hvis en av spillerne gjør et trekk.

Man kan også «strømme» sine egne kamper, men det fremstår mer som en underholdningsgreie enn noe man faktisk kan lære av, ettersom man ikke kan pause spillet.

Selv om brettet er smart, fungerer det ikke uten mobilen din. Niklas Plikk, Tek.no

MÅ ha mobilen oppe

Brettet er mer eller mindre helt avhengig av mobilen og appen, og det følger til og med en liten mobilholder slik at du kan sette opp mobilen ved siden av brettet.

Du er nødt til å ha appen oppe og aktiv på mobilen mens du spiller, uansett om du spiller mot en venn via nettet eller mot «datamaskinen». Dette gjelder for øvrig også kamper du «strømmer» til brettet, siden alt går via mobilen. Det er ganske irriterende, spesielt hvis du for eksempel får en melding du vil svare på mens du spiller.

Appen er fin og oversiktlig, men vi skulle ønske at den ikke måtte være oppe hele tiden mens vi spiller. Niklas Plikk, Tek.no

Åpner du opp meldingsappen slutter plutselig spillet, og det er ikke alltid like lett å få den til å komme i gang igjen. Noen ganger måtte vi åpne kampen i appen flere ganger før den ville registrere et trekk, og det skjedde også at den ikke lystret i det hele tatt og tiden for å flytte en brikke gikk ut. Da taper man automatisk kampen, og er nødt til å starte på nytt.

Vi savner virkelig en knapp for å kunne fortsatte der man slapp, i stedet for å potensielt miste en lang kamp bare fordi appen var litt uhjelpsom. Spesielt med tanke på hvor vanskelig det virker å være for appen å gjenoppta en kamp etter man har vært borte fra appen, eller man kom utenfor Bluetooth-rekkevidde, burde noe slikt være mulig.

Batteritiden synes vi for øvrig er mer en god nok. Den skal holde i 30 kamper, som bør være mer enn nok for de fleste.

Når brikkene blir slått ut av motstanderen, flyttes de til forhåndsbestemte plasser på siden av spillområdet. Her kan de også flyttes automatisk tilbake fra. Niklas Plikk, Tek.no

Konklusjon:

Det er mye positivt å si om SquareOff Grand Kingdom Set, spesielt med tanke på at dette er selskapets aller første produkt. Utførelsen er nydelig, med vakkert treverk og solid tyngde på hele brettet. Brikkene er kanskje litt lette, men det gjør det enklere for brettet å flytte rundt på dem. For jo da, brikkene flytter på seg av seg selv, og det er gøy å kunne spille mot «usynlige» motstandere, enten det er en venn eller en datamaskin.

Men motoren som flytter rundt på brikkene er både treig og bråkete, og ikke særlig smart. Den er også litt unøyaktig, og dunker inn i andre brikker stadig vekk.

Det mest irriterende er imidlertid ikke at man må vente litt ekstra, men at brettet er helt avhengig av mobilen 100 prosent av tiden. Går du ut av rommet og mister Bluetooth-koblingen, vil du ofte ikke kunne starte opp der du slapp. Ringer noen på mobilen din, og appen ikke lenger er i fokus, kan det samme skje.

Summen av alle de små irritasjonsmomentene gjør at det som allerede var et nisjeprodukt til å begynne med, blir enda mindre relevant for selv de mest ihuga sjakkentusiastene. Til denne prisen burde man kunne forvente et produkt som er langt mer polert og finjustert, ikke bare på overflaten, men innsiden også.

