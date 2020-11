Dyr, men effektiv maskin for å bli kvitt mus i huset

2020 er et «museår» - denne kan være løsningen.

Vi tester elektrisk musefelle. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Ole Henrik Johansen 1 Nov 2020 12:00

Med høsten utenfor har musene nå for alvor startet å søke innendørs. 2020 omtales som et museår, med ekstra mange mus som søker seg inn i hus over hele landet. Selv om disse små krabatene ser søte og uskyldige ut, kan de skape mye hodebry og ødeleggelse om du ikke tar affære.

Normalt må du da ta frem den gode, gamle musefellen og spenne disse opp med noe forlokkende i midten. En av ulempene er at de har en egen evne til å smekke over fingrene dine når du prøver å sette fellen fra deg.

Vi har nå testet en elektriske musefelle fra produsenten Victor, hvor du ikke lenger trenger å utfordre fingertuppene i jakten på musene. Den har fått navnet Multikill, og kan på papiret ta opptil ti mus før du må tømme den.

Men den er alt annet en billig. I alle fall om du sammenligner med de tradisjonelle musefellene du spenner opp. Du vil kunne kjøpet et helt lass av disse for prisen av én Victor Multikill, som koster deg rundt 1600 kroner i skrivende stund, og den skal kun brukes innendørs.

8.5 Meget bra Victor Multikill Fordeler

Kan ta flere mus før du må tømme beholderen

Holder lenge på batteriene

Tar relativt liten plass

Du trenger ikke ta i musen når du tømmer fellen Ting å tenke på Dyr

Får neppe plass til 10 mus i beholderen, slik det reklameres for

Fellen er ikke så stor med tanke på at den skal være kapabel til å romme ti mus. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Baksiden har to trapper opp til kammeret som avliver musene. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Bruker batterier

Fellen er ikke så stor som en kanskje skulle tro, og ligner på et lite hus. Hele fellen måler 14 cm i høyden, er 12 centimeter bred og 23 centimeter lang. Den er laget i svart plast, og under vår testperiode har vi ikke hatt noe å utsette på byggekvaliteten.

Fellen bruker C-batterier. Ole Henrik Johansen / Tek.no

For å komme i gang er det ikke mye du trenger å gjøre. Batterier følger med i esken, og skulle du trenge flere så er disse av typen C. Ifølge produsenten selv skal du kunne ta opptil 150 mus før batteriene er tomme. Vi kom aldri så langt at vi etterprøve akkurat den påstanden, selv om fellen viste seg å være effektiv.

Fellen har en slags trappeoppgang på baksiden hvor musene må lokkes opp. Når den kommer seg opp en av oppgangene kommer den inn i et lite rom med metallplater på gulvet. Det er lengst inn i dette kammeret at musene blir avlivet med strøm.

Peanøttsmøret smøres på veggen lengst vekk fra inngangen. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Dioden over bryteren gir deg blant annet feilmeldinger. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Bruk peanøttsmør

For at du skal lokke musene til deg på en god måte har flere eksperter vi har vært i kontakt med anbefalt å bruke peanøttsmør – og ikke ost slik nok mange av oss bruker.

For å være sikker på at musene lar seg lure opp trappen så kan det være lurt å legge en liten smakebit på trappetrinnene, før du smører på en del mer inne i selve kammeret.

Når du har gjort dette må du lukke lokket på toppen og skru på bryteren på siden av maskinen. Her finner du også en lysdiode som vil starte å blinke, og vil eventuelt gi en feilmelding i form av forskjellige farger og blink. Hva disse betyr kan du enkelt lese av på siden av fellen. For eksempel vil et lysende grønt lys bety at fellen er utløst.

Rett etter at du har skrudd på fellen vil du høre en lyd av at fellen gjøre en sjekk av de elektriske platene. Dette er unnagjort på bare noen sekunder, og fellen er nå armert og klar til oppgaven den er satt til.

Når musene er avlivet, blir de sluppet ned i en beholder. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Du slipper å ta på musen når den er død

Når fellen er «ladet og klar» er det også viktig å tenke litt på hvor du plasserer den. I bruksanvisningen står det at du skal plassere den slik at den står med trappeoppgangene mot veggen.

Mus liker nemlig best å bevege seg inntil noe, og unngår åpne områder om den kan.

Under testperioden har vi ikke sittet og ventet på at en mus skal komme inn og bli tatt av fellen. Vi har heller gjort som man vanligvis gjør: setter opp fellen og sjekker den med jevne mellomrom.

Det fine med denne fellen er at den kan ta flere mus av gangen uten at du trenger å gjøre noe. For når en mus har blitt avlivet i kammeret på toppen av fellen, vrir denne seg og legger musen i et eget skuff. I denne skuffen skal du angivelig få plass til ti mus.

Med de musene vi endte opp med å fange virker det litt vell optimistisk i våre øyne at skuffen rommer så mange.

Det fine med denne skuffen er at du slipper å ta i musen når du skal tømme fellen. Det er en liten hank på skuffen som du trekker ut med og holder i når du tømmer.

Plasser fellen slik at trappene står inn mot veggen. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Konklusjon

Victor Multikill er på ingen måte den billigste musefellen på markedet. Men den gjør jobben veldig enkelt og greit, spesielt om du trenger en felle som kan ta flere mus av gangen uten at du trenger å følge med.

Det meste du trenger å passe på er at fellen står fornuftig plassert, har nok batteri og har nok lokkemat til at den er interessant å utforske. Resten ordner fellen selv. Og du får beskjed via dioden på fellen om det er på tide å skifte batterier.

Alt i alt har vi fått en positiv opplevelse av å bruke Victor Multikill. For selv om vi ikke liker å ta livet av dyr, så bør man ta tak i det som ellers kan bli et problem.

Med andre ord kan vi anbefale denne fellen til deg om sliter med ufrivillig besøk av mus.