Nye iPad Pro er verdens beste nettbrett

iPad Pro kan brukes bare som brett, men er aller nyttigst om du legger til et tastaturdeksel eller en Apple Pencil. Her er Apples Magic Keyboard, som har ekstra USB-C-port og musefelt. Prisen er imidlertid stiv - rundt 4000 bare for tastaturet. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 19 Mai 2021 15:01

iPad har nærmest blitt for nettbrett som Thermos har blitt for varmeflasker. Joda, det finnes andre nettbrett der ute. Samsung lager dem, og det gjør Microsoft også. I tillegg finnes det horder av rimelige Android-nettbrett i billighylla på butikken. Men hvis du eller naboene dine har nettbrett er sjansen svært stor for at det er en logo med et halvspist eple på baksiden. Apple tok ledelsen på området tidlig, og har foredlet den i årevis siden.

Det er i iPad Pro-serien du får aller mest når det først heter iPad. Her får du den nyeste designen og den kraftigste innmaten. Du får alle kjekt-å-ha-funksjonene også, så som fire overordentlig kraftige høyttalere bygget inn. Dermed slipper du å taue rundt på en Bluetooth-høyttaler attåt om du skal ut på tur.

Utgaven av iPad Pro vi tester denne gang er den største i klassen. Vi snakker altså om en skjerm på 12,9 tommer, med en halv centimeter ramme rundt. Dette er også iPaden som i år har fått helt ny skjerm. Minste variant iPad Pro er også oppdatert, men der ligger endringene under skjermen.

9 Imponerende Apple iPad Pro 12.9" 5G 128GB (5th Generation)
Fordeler Den beste brukeropplevelsen for formfaktoren

Skjerm som fungerer bra i sollys

Silkemyke bevegelser (120 hertz)

Enorm ytelse

God batteritid

Kraftige høyttalere

Fine kamera og tilhørende AR-funksjoner

Frontkameraet kan følge deg i videosamtaler

Et lass av tilbehør å velge i

Betydelig økt ytelse fra i fjor Ting å tenke på Veldig dyrt

Tilbehøret koster også flesk

Følgemodus for kameraet fungerer kun med oppreist iPad

Følgemodus for kamera kunne vært raskere

Brenner batteri fort når alt står på fullt

De beste skjermene ...

Det er lett å tenke at «en iPad er en iPad» - og slik er det til en viss grad også. Det er forholdsvis lite disse aller dyreste iPad-variantene kan som det er helt umulig å få til med billigste variant av brettet. Men de skiller seg på nyttige detaljer, og innimellom legger Apple til viktige nyvinninger.

iPad Pro-modellene hadde fra før de beste skjermene i iPad-universet, med lynrask 120-hertz oppdatering. Det gjør dem svært behagelige å jobbe med, og gir minimalt med opplevelse av hakking og flimring når du skroller eller ser på panoreringer i film.

Slik er det fortsatt, og om du er av typen som kanskje får hodepine av for mye skjermbruk til vanlig, eller kjenner skjermbruken på øynene, kan de raskere skjermpanelene alene være verdt oppgraderingen fra iPad eller iPad Air. Begge størrelsene iPad har fortsatt Pro Motion-skjermer, og det fungerer akkurat like godt som vi er vant til.

Til høyre fjorårets iPad Pro, til venstre årets. De er kliss like. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

... har blitt bedre

Det som virkelig er nytt i iPad Pro 12,9 er den såkalte Mini LED-bakgrunnsbelysningen. Det betyr at den til vanlig soneinndelte LED-belysningen nå består av veldig mange soner som har sitt eget individuelle lys. Det er fortsatt ikke slik at hver enkelt piksel har sitt eget lys, men det er et steg i den retningen.

Det innebærer mulighet for mye bedre lysstyring og kontrast i film og video. Men det betyr også en helt vanvittig lysstyrke på opptil 1000 nits. Selv i et middels belyst rom føles det litt som å jobbe med en arbeidslampe når iPaden står på full guffe. Og strengt tatt er det som regel ikke ønskelig å ha skjermen på full sprut - det blir slitsomt for øynene i lengden.

Tallet i seg selv er ikke vanvittig imponerende - mobilskjermer med 1000 nits har eksistert lenge, og det finnes TV-er med samme ytelse. Men vi nærmer oss veldig ytterkantene av der det blir skikkelig skikkelig dyrt å kjøpe skjerm. Skal du betydelig nord om 1000 nits snakker vi proffskjermer til veldig mange tusen. Og det er imponerende med alt dette lyset i en forholdsvis stor 12,9-tommer.

Det er enormt mye lys i skjermen på iPad Pro 12,9. Forskjellen med til 11-tommeren er i hovedsak mindre skjerm og at den ikke har denne Mini LED-belyste XDR-skjermen. Begge har rask 120-hertz oppdatering. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Kontrasten blir også svært god når skjermen jobber med godt utgangspunkt, så som i Netflix’ beste utgivelser. Jeg tilbrakte underholdende timer med siste bind av Love, Death & Robots og iPad Pro. Silkemyke bevegelser, haugevis av lys og en lyd god nok rett fra «padda» til å glemme både hodetelefoner og høyttalere.

Men Netflix er luksus og underholdning. I renspikket nytteverdi er det utendørs, der solen kanskje skriker om kapp med skjermen dette er nyttig. Den fungerer utmerket også der.

En iPad ser fortsatt mest ut som en diger iPhone. Men utseendet bedrar - på den beste mulige måten. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Lynrask (gjesp! igjen)

Det har vært mye ståhei rundt Apples M1-prosessorer etter at de har tatt over for Intel-prosessorene i Macer. M1 er maskinvare som har vokst ut av Apples erfaring med mobilprosessorer for iPhone og iPad gjennom mange år. Dermed ble vel ikke så mange sjokkerte da Apple annonserte at iPad nå fikk M1-brikker også. Den største forskjellen på M1-brikkene i årets iPad Pro og A12Z-brikkene i forrige generasjon er kreftene.

Doh!

Selvfølgelig er nyeste generasjon raskere, sier kanskje du. Men det er like fullt slik at Apple har vært markedsledende på å få heftig ytelse ut av mobilprosessorer de siste årene. Tidligere generasjoner iPad Pro var allerede raskere enn mange Intel-utstyrte bærbare PC-er.

Årets iPad Pro er imidlertid veldig mye raskere enn fjorårets. Det er den første mobil-aktige produktet med over 1 million i Antutu-skår, og også i Geekbench gruser årets modell fjorårets variant. Dette er ytelse som ville vært helt i eventyrland for et nettbrett for et par år siden.

Samtidig er også fjorårets iPad Pro meget kapabel. Å redigere flere samtidige strømmer av 4K-video var for eksempel en lek for for den og. Det er riktig nok apper og oppdateringer til apper på vei som skal dra ekstra nytte av M1-brikken, men med mindre du har nokså spesielle behov er det fint lite årets iPad Pro kan gjøre som ikke også fjorårets kunne. For de fleste kjøpere av iPad Pro (2021) blir nok ytelsen mest benyttet som «fremtidssikring».

Apple pleier å pensjonere tidligere generasjoner utstyr når nytt er på plass i butikkhyllene, så å velge fjorårets uten å få kraftig prisavslag er dumt - hvis du først skal handle. Men enn om du har en iPad Pro fra før? I så fall bør du tenke deg grundig om før du vurderer et bytte. Det er sannsynlig at din gamle vil klare seg ytelsesmessig i årevis, om du ikke altså har helt spesielle behov.

Med Pencil og en kraftig iPad er det svært enkelt å komme i gang med kreative og krevende oppgaver på et lite og hendig nettbrett. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

De beste nettbrettmenyene

Hvis du ikke kjenner iPad som konsept er programvaren, iPad OS, i bunn og grunn bare iOS for store skjermer. I likhet med på iPhoner er det forholdsvis lett og raskt å bruke. Men der iOS på telefoner er nokså likestilt med Android med tanke på funksjoner og brukeropplevelse, blir forskjellen langt større på nettbrett.

Det finnes en rekke Android-nettbrett på markedet, men hverken operativsystemet, eller appene til det, har helt klart å ta igjen Apples ledelse på formfaktoren. Foreløpig.

Med iPad OS er så godt som alle appene du kjenner fra Apples telefoner tilgjengelige.

Ikke bare er de tilgjengelige - de drar nytte av den store skjermen til fulle, og er ofte funksjonsmessig langt nærmere beslektet med det du får på storskjerm fra datamaskinen din enn det du får på den lille mobilskjermen.

Selve iPad OS-menyene ser til forveksling ut som de du har på en iPhone, og det er lett å tenke at Apple bare har blåst opp menyene sine i størrelse. Strengt tatt var det det de en gang i tiden gjorde for å lage iPad - i dag er det svært annerledes om du tar en titt under overflaten.

Du har muligheten til å kjøre to samtidige vinduer med en app «i mente» langs siden av skjermen som du trekker inn over. Du kan også ha bilde-i-bilde som flyter over appene du jobber med. Det er også bygget inn musestøtte i menyene. iPad OS blir kraftigere under overflaten for hver utgave som kommer - samtidig som den blankpolerte overflaten fortsetter å likne til forveksling på en mobilskjerm.

Magic Keyboard holder iPaden stående i luften, og får hele greia til å se litt ut som en alt-i-ett-datamaskin. Legg merke til to av de fire kraftige høyttalerne i iPad Pro. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Vanvittig lyd og brukeropplevelse

I årets, som i fjorårets, skal du lete og plage nettbrettet lenge før du finner en plutselig stopp. Alt flyter lett og uanstrengt over den eksepsjonelt gode skjermen.

Og det er helheten her som gjør iPad Pro så god. For sammen med den flotte skjermen får du vanvittige høyttalere bygget inn, som spiller så høyt at man lett fyller et lite rom, og i hvert fall området rett i nærheten av padden.

Med USB-C-kontakten kan du enkelt koble til et vell av utstyr som du ellers ville tenkt på som mer naturlig å plugge i PC-en din. Dette er én av fordelene ved å velge en Pro- eller Air-modell over de vanlige iPad-modellene med Lightning-kontakt.

Og har du ikke internettabonnement fra før kan iPaden selv fikse den biten, om du har en utgave med 5G bygget inn. Som regel er nok det beste å sette opp abonnement koblet til sitt eget mobilabonnement, slik at du kan dele datakvote på tvers av dingser. Men du vet - fleksibilitet.

Det nye vidvinkelkameraet foran på iPaden kan følge deg rundt enten du labber rundt i hagen, eller presenterer ting på et møterom. Følgefunksjonen kunne imidlertid vært raskere. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Batteritiden oppleves som å være i samme ålreite nabolag som vi har erfart tidligere - med andre ord er de rundt ti timene skjermtid Apple reklamerer for oppnåelige. Men ikke med skjermen på full pupp. Hvis det er én av de observerte nedturene med dette nye nettbrettet er det at det er i stand til å brenne av vanvittige mengder strøm særdeles fort.

Ved høy belastning og full lysstyrke kan både fem og femten prosent forsvinne før du får sukk for deg. Men så er også den maksimale ytelsen fra skjermen og prosessoren som regel forbeholdt kortvarige ekstrembehov, og ikke er ikke en prestanda iPader flest forventes å opprettholde 100 prosent av tiden.

En hendig funksjon iPad Pro har fått i årets versjon er vidvinkelkamera foran som kan forfølge deg i et rom når du har videosamtale. Apple er ikke først på denne fronten - her har både internettkamera og Samsung vært tidligere ute. Men selv om verden synes å åpne opp igjen spørs det om ikke noen av nettmøtene har kommet for å bli - og dette er definitivt kjekt å ha.

Tilbehør-o-rama: det er både en god og en kjip ting at Apples produkter er så tilbehørsbaserte. Den fine tingen er at du kan tilpasse dem akkurat som du vil, men det koster flesk. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Tilbehørsmesterne

Hvem andre enn Apple får til å lansere en sporingsbrikke som er billigere enn sine konkurrenter - i seg selv - før den sammen med tilbehøret blir mer enn dobbelt så dyr ? Apple kan tilbehørsmelking. Eller omfattende og godt økosystem, om du er positivt stemt.

For iPad betyr det at du kan velge om du vil betale ekstra for å ha 5G bygget inn i brettet eller ei. For ulike lagringsbehov finnes det mange valg. 128 gigabyte-versjonen av 12,9-tommeren koster fra 12.200 kroner. Antakeligvis vil de fleste finne sitt brett mellom inngangsmodellen og utgaven med 512 gigabyte lagring. Sistnevnte koster 15.500 kroner. Hvis du er gal filmskaper og skal redigere 8K-verket ditt på sett med en iPad kan du selvfølgelig velge utgaven med hele 2 terabyte lagringsplass til 24.000 kroner - dobbelt så mye som inngangsmodellen.

Legger du til 5G havner den aller mest påkostede modellen på 26.000 kroner.

Det er før du legger til tastatur og Apple Pencil. Tastatur koster henholdsvis omtrent 2000 eller omtrent 4000, avhengig av om du velger det vanlige tastaturomslaget eller det påkostede Magic Keyboard med museflate. Pencil er 1500 kroner.

En søkklasta pakke fra Apples distribusjonslager koster drygt 31.500 kroner. For et nettbrett.

Du kan kjøpe seks-syv PC-er for den prisen, og mange har gjort narr av den. Samtidig er det verdt å dvele ørlite med at det er en pakke «ingen» skal ha. De få som trenger absolutt alt vet hvem de er, og de har spesifikke behov som de gjerne betaler for. I akkurat dette tilfellet redigerer de gjerne video.

I andre enden slipper du unna med 12.200 for et nettbrett som er raskere enn omtrent alt som finnes av forbruker-laptoper. Du kan bruke et Bluetooth-tastatur du har fra før, eller et tastaturdeksel til 2000 kroner attåt, og få en fantastisk opplevelse. Du kan velge å skalere ned til en 11-tommer, slik jeg ofte foretrekker for vektens del, og fortsatt ha den samme ytelsen. Da blir prislappen 11.000 tastatur inkludert - rett nok uten den nye XDR-skjermen med kraftig Mini LED-baklys.

Riktig versjon av iPad er altså akkurat like individuelt som du og bankkontoen din er. Og det er nok akkurat slik Apple vil at det skal være. Jeg kan tenke meg det finnes en og annen ekstremt krevende bruker som setter pris på mulighetene også - samt mange vitsemakere på internett.

Vi prøvde å komme på et nettbrett som er bedre enn iPad Pro. Det klarte vi ikke. Det er fortsatt forbedringspotensial igjen, og med en pris på 12.000 kroner glipper toppkarakteren såvidt unna. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Den litt kjedelige konklusjonen

En iPad er en iPad.

Men iPad Pro er mest iPad, og iPad Pro med 12,9-tommers XDR-skjerm er aller mest iPad. Det er andre nettbrett på markedet - og mange av dem med helt ålreite spesifikasjoner. Men selv ikke på maskinvaren tar konkurrentene det like langt som Apple gjør det - og det er før vi begynner å tenke på programvaren.

Og iPad OS er per dags dato programvaren som passer best til formfaktoren. Det er ikke kjempekomplekst, uendelig tilpasningsdyktig og tidvis tregt og buggete på samme måte som Windows er. Det er ikke en forvokst variant av en mobilopplevelse, slik Android-brett flest er. Det trenger ikke en «desktop-modus» for å fungere bra på enda større skjermer - som du også kan koble til iPad Pro.

De nye Material You-menyene i Android 12 , med menyelementer som skal skalere etter skjermstørrelse antyder sterkt at Google vet om ulempene med sin plattform og jobber med dem.

Det finnes tilfeller av folk som trenger spesifikk programvare eller fleksibilitet de kun får med Windows og Surface. For andre er ikke slunkent apputvalg en hindring i å velge Android-nettbrett - det er jo tross alt et økosystem, det også, der kjøpte apper blir med fra mobilen til brettet.

Men akkurat nå er den litt kjedelige konklusjonen at iPad er riktig svar i langt de fleste tilfeller av spørsmålet «nettbrett?».

Så er spørsmålet; trenger du Pro, Air eller helt vanlig?

Det spørsmålet er vanskeligere - men du får en solid del av brukeropplevelsen Pro kan gi deg med en helt vanlig iPad. Og etter min mening er Air akkurat i dyreste laget når den ikke gir deg den fantastiske skjermopplevelsen de raske 120 hertz-skjermene i Pro-serien kan gi deg. Så skulle jeg pekt på to var det inngangsmodellen av den vanlige iPaden fra 4000 kroner - og inngangsmodellen av iPad Pro om man virkelig vil flotte seg, til noe over dobbel pris.