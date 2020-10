iPhone 12 Pro er god, men den kan bli fantastisk

Endelig er kanten på iPhone flat igjen, så det blir lettere for oss å balansere den på bordet når vi skal ta bilder! Niklas Plikk, Tek.no

Niklas Plikk 22 Okt 2020 14:30

Apples iPhoner har alltid vært dyre, og hvert eneste år har vi himlet med øynene når de forteller hvor mye de skal ta for de dyreste og heftigst utstyrte modellene. Kanskje det var en viss form for selvinnsikt som førte til at de lanserte «Pro»-serien i 2019, som en slags advarsel om høye priser, men kompromissløs teknologi.

For iPhone 12 Pro er ekstremt dyr, men også ekstremt imponerende. I hvert fall på det aller meste.

8.5 Meget bra Apple iPhone 12 Pro annonse Sjekk prisen En ekstrem mobil med ekstrem prislapp, men ikke uten mangler Fordeler Nytt og lekkert design

Imponerende lyssterk OLED-skjerm

Markedets beste ytelse

Mer lyssterke kameraer tar fantastiske bilder

Tar imponerende bilder om natten

Lidar - for raskere autofokus og bedre AR

5G

Proff-moro som eget RAW-format og Dolby Vision-støtte Ting å tenke på "Bare" 60 hz-skjerm

Ikke lader i esken

Kjempedyr

Det kantete designet gjør den mindre behagelig å holde

Retrodesign og blanke overflater

Årets iPhoner – både de dyreste Pro-modellene og de litt mindre dyre vanlige modellene – har fått et kantete design. Apples iPhone 4 anses av mange som den peneste iPhonen de noen gang har sluppet, og iPhone 12-modellene ser på mange måter ut som en moderne oppfriskning av det kantete designet.

For her er det nemlig glass både foran og bak. Fremsiden bruker en helt ny glasstype de har kalt «Ceramic Shield», som skal være utviklet i samarbeid med Corning og tåle fire ganger så mye som tidligere glass. Dette har vi ikke fått testet i løpet av vår tid med mobilen, men den har i det minste holdt seg ripefri. Baksiden kan ikke skryte på seg slik teknologi, og har den samme matte overflaten som fjorårets Pro-modeller. iPhone 12 Pro kommer i fire forskjellige farger – grafitt (altså grå), sølv, gull og en helt ny «pacific blue», som vårt testeksemplar kommer i.

Les også Apple iPhone 12: iPhone 12 er trygg og dyr

Det kantete designet faller godt i smak i redaksjonen, men det er litt uenighet om mobilen er mindre behagelig å holde enn før, eller om det ikke er merkbart. Niklas Plikk, Tek.no

Samlingen av objektiver på baksiden av mobilen stikker fortsatt like mye ut som på forgjengeren, og gjør fortsatt at mobilen ikke ligger flatt når du legger den ned på bordet. Med stadig mer avanserte mobilkameraer har dette blitt ganske vanlig i 2020.

Ved første øyekast er det ingen tvil om at iPhone 12 Pro er en lekker mobil. Det oser luksus, både av prislappen og utseendet, og den er tung og solid i hånden. Etter flere dagers bruk merkes det dog at det lekre designet også har en liten ulempe.

Det kantete designet gjør at mobilen føles større i hånden enn tilsvarende mobiler med like stor skjerm, og de blanke sidene gjør mobilen ekstra glatt å holde i. Det er synd å måtte skjule den pene mobilen i et deksel, men det var det vi endte opp med å gjøre i testperioden, for å være trygge på å ikke miste den i bakken.

Kanskje det kantete designet var bedre egnet for en minimobil som iPhone 4 var, og helt fram til iPhone 5S, men kanskje ikke store mobiler som dette?

Trioen av kameraer er på plass, og nå er det også en liten LIDAR på plass (den minste svarte sirkelen). Niklas Plikk, Tek.no

Fantastisk skjerm

For å gjøre iPhone 12 Pro hakket bedre enn fjorårets modell, har Apple klart å utvide skjermen litt langs kantene. «Rammeløs» skjerm har blitt brukt i årevis for å beskrive moderne mobilskjermer, men vi kan i hvert fall si at iPhone 12 Pro er litt mer rammeløs enn forgjengeren. Det gjør at skjermen har vokst fra 5,8 tommer til 6,1 på dagens testmodell, mens iPhone 12 Pro Max har vokst til hele 6,7 tommer.

Apple har alltid vært usedvanlig gode til å lage mobilskjermer, og skjermen som har funnet veien til iPhone 12 Pro-modellene er trolig den beste de har laget noen gang. Det er en såkalt Super Retina XDR-skjerm med 2.532 x 1.170 piksler, en pikseltetthet på 460 piksler per tomme, og en maksimal lysstyrke på 1.200 nits. Eller sagt med andre ord: Den er sylskarp, svartnivået er kølsvart og visse videoer er nesten blendende lyssterke. Kombinasjonen av helt mørkt svartnivå og ekstrem lysstyrke er sjelden kost, men Apple balanserer det ypperlig.

Skjermen har blitt litt større sammenlignet med iPhone 11 Pro - fra 5,8 tommer til 6,1. Niklas Plikk, Tek.no

Skjermen har selvfølgelig fortsatt True Tone som automatisk justerer fargetemperaturen på skjermen til omgivelsene, noe vi fortsatt synes fungerer utmerket også i denne modellen.

Det vi derimot nesten ikke kan begripe er at Apple fortsatt ikke har valgt å gå for et raskere skjermpanel. Resten av mobilbransjen har for lengst bestemt seg for at moderne mobiler trenger rask oppdatering, med bildefrekvenser på 90, 120 eller til og med 144 hertz. Da Apple inviterte til iPhone 12-lansering med ordene «Hi, Speed», var naturligvis første tanken «5G», men noen lurte også på om de hintet til en raskere skjerm.

Men nei da. Apples proff-mobiler har bare en oppdateringsfrekvens på 60 hertz, som rett og slett føles ganske gammeldags i 2020. Android-mobiler til en tredjedel av prisen klarer å få menyer, skrolling og bevegelser til å se smidigere ut. Apple klarer ikke å matche det før de gjør skjermen raskere, uansett hvor god ytelse resten av mobilen har. Når prisen for iPhone 12 Pro ligger mellom 13 og 17.000 kroner, burde 90 Hz-skjerm vært et slags minimumskrav.

En annen ting vi savner, som vi også gråt noen tårer over med fjorårets iPhone 11 Pro, er at Apple har fjernet 3D Touch-funksjonen i skjermene sine. I stedet for å kunne trykke litt ekstra hardt på ikoner (og tastaturet) for å få opp ekstra valgmuligheter, må du nå holde inne fingeren på skjermen et lite sekund for å få opp andre valg. I visse tilfeller er funksjonaliteten helt borte. Et surt tap for oss som brukte funksjonen, men sikkert noe de fleste ikke vil merke.

Niklas Plikk, Tek.no

5G – kjekt å ha i tiden som kommer

For første gang kommer Apple med 5G-støtte i sine iPhoner. Dette er morgendagens mobilnett, og her i Norge er alle tre mobiloperatørene våre godt i gang med å teste ut teknologien. Både teknologien og dekningen er imidlertid helt i startfasen, og det er kun enkelte steder hvor det faktisk kan benyttes.

Der jeg bor har jeg rett og slett ikke 5G-dekning ennå, hverken fra Ice, Telia eller Telenor. Kollega Finn Jarle Kvalheim, som testet iPhone 12, kunne imidlertid melde om lynende rask nedlasting der han fikk 5G-dekning, og merket ikke noe særlig av at batteriet ble tappet fortere enn vanlig. Både iPhone 12 og iPhone 12 Pro har nemlig en hendig funksjon for å automatisk skru av 5G hvis man ikke aktivt har behov for teknologien, for å spare strøm.

Verdt å merke seg er at iPhonene som selges her i landet ikke vil ha såkalt millimeter wave-5G, som Apple skrøt så iherdig av på lanseringen. Dette eksisterer kun på amerikanske iPhoner, mens vi her i Norge må støtte oss på de såkalte sub6-frekvensene for å få 5G. Per dags dato er det ikke kommersielle millimeter wave-installasjoner i Norge, foruten ett av Telenors testnett. Men i fremtiden kan det fort bli det, og med ferdig 5G-standard burde det ikke være noe i veien for å inkludere det også i europeiske iPhoner.

I skrivende stund er det altså ikke så mye nytte med 5G, men det er i hvert fall positivt at Apple nå har inkludert det i mobilene sine, så de er fremtidssikret i årene som kommer.

Magneten som kan endre alt

Magsafe-laderen er ganske stor, og må kjøpes separat. Med den kan du lade mobilen raskere enn med vanlig trådløs lading. Niklas Plikk, Tek.no

Når vi ser tilbake på iPhonene som ble sluppet i 2020 om noen år er det neppe ytelsen, kameraene eller designet vi vil snakke om, men heller magnetringen som nå har blitt inkludert i alle de fire nye modellene.

Ved lansering er det kanskje ikke så mye du kan gjøre med den, men i månedene og årene som kommer spår jeg hundrevis av tilbehør som drar nytte av denne nye magnetringen – enten det er nødladere, ladeplater, deksler, lommebøker eller mobilholdere. For er det noe Apple er gode til, så er det å gjøre det som kan virke som en gimmick til å bli et av de aller største trekkplastrene for nye brukere.

Du må ha et deksel med en magnetring for å kunne lade med Magsafe gjennom dekselet. Niklas Plikk, Tek.no

Magnetringen ligger skjult på innsiden av glasset på baksiden, og gjør for eksempel at selskapets nye «MagSafe»-lader sklir på plass når den er i nærheten. Siden den er garantert riktig posisjonering, har de også økt ladekraften fra 7,5 watt som vanlig Qi-lading har på mobilen, til 15 watt. Magneten kan også brukes til å feste Apples nye kortholdere, og de har også sluppet egne deksler som skal sitte ekstra godt takket være magneten. Apples egne tilbehør er som forventet ganske overprisede (479 kroner for MagSafe-laderen, ekskludert ladekloss!), men her kommer det nok fort til å flomme over av tredjepartstilbehør innen kort tid.

Som sagt er det ikke så mye å bruke magnetringen til ennå, men med markedskraften Apple har så kan dette fort bli en hendig funksjon som skiller dem ut fra konkurrentene.

Slik ser det ut når du begynner å lade med Magsafe-laderen. Niklas Plikk, Tek.no

Halleluja, for et kamera

Bortsett fra litt mer påkostet materialbruk, er det kameraene som virkelig skiller vanlige iPhone 12 og iPhone 12 Pro. Den mest åpenbare forskjellen, akkurat som tidligere, er antallet kameraer. Apple har puttet tre kameraer med tre forskjellige brennvidder på baksiden av iPhone 12 Pro, akkurat som i fjor, men nå med litt bedre optikk enn før:

Ultravidvinkel – 0,5x (f/2.4)

Vidvinkel – 1x (f/1.6)

Tele – 2x (f/2.0)

Mens flere konkurrenter har gått for langt heftigere telelinser, holder Apple seg til 2x optisk zoom. Det går selvfølgelig også an å bruke digitalzoom, men dette forringer kvaliteten.

Brennvidde og antallet kamerasensorer er altså det samme som i fjor, men de er mer lyssterke i år (lavere F-tall). I praksis vil det si at du kan forvente deg bedre ytelse når du fotograferer i mørke omgivelser, eller om natten, ikke minst på grunn av en rekke forbedringer Apple har gjort i programvaren sin også.

For mobilfotografering handler minst like mye om avansert bildeprosessering som det handler om god optikk og antall megapiksler.

Apple kaller det rett og slett «computational photography», og mener at deres markedsledende mobilprosessor også gir dem et forsprang på kamerafronten, ikke bare på ren ytelse. Og det kan det jammen meg hende de har rett i, for bildene blir rett og slett veldig gode.

Apple introduserte en ny teknologi i fjor kalt Deep Fusion, som i år skal ha blitt raskere og bedre, og også fungere på alle kameraene på mobilen. Deep Fusion bruker maskinlæring og en egen nevralprosessor i mobilbrikken til å prosessere bilder man tar og fjerner støy, samt fremhever detaljer og teksturer.

I dagslys er ingen av de nye teknologiene særlig merkbare. Her har iPhone alltid gjort det godt, med skarpt fokus, riktig eksponering og gode farger (om enn litt varme).

Niklas Plikk, Tek.no

Men desto mørkere det blir, jo mer tydelig blir forbedringene.

Vi testet en del sammen med den vanlige iPhone 12, og her var ikke forskjellene så store. Det var litt forskjell mellom fjorårets iPhone 11 Pro og årets iPhone 12 Pro, men hopper man enda lenger tilbake er det bokstavelig talt som natt og dag. Vi dro frem en gammel iPhone 8 som vi tenkte kanskje mange er i ferd med å oppgradere fra, samt en iPhone Xs, og kvalitetsforskjellene er dramatiske.

Her tok vi bilde i en mørk garasje med bare taklampe på:

Niklas Plikk, Tek.no

Deretter øke vi vanskelighetsgraden ved å skru av lyset, og det eneste lyset i rommet var en tynn lysstripe fra garasjeporten. iPhone 8 hadde ikke sjans, og iPhone Xs ga oss bare mørk grøt:

Niklas Plikk, Tek.no

Nytt i år er også at denne nattmodusen og Deep Fusion-teknologien fungerer på alle kameraene, inkludert selfiekameraet. Dermed kan du forvente deg betydelig forbedret nattfotografering på tvers av alle kameraene sammenlignet med tidligere modeller, og spesielt hvis du kommer fra en iPhone Xs eller tidligere.

På kamerafronten er det også gjort litt forbedringer fra i fjor, hovedsakelig i form av at det nå er støtte for å ta opp i Dolby Vision, og senere også redigere disse Dolby Vision-videoene direkte på mobilen.

Dolby Vision er én av mange HDR-standarder, og gir økt fargerom og lysstyrke sammenlignet med vanlig SDR-video. I nåværende tidspunkt er det imidlertid litt vanskelig å engang spille av videoene man tar opp i dette formatet, og iPhonen selv advarer om at du må vente på MacOS Big Sur for å kunne gjøre noe med videoen på en Mac. Også Apple TV-en din må være innstilt til å vise alt i Dolby Vision for å kunne vise videoene du tar opp. Med andre ord, dette virker som noe vi kanskje kan ha glede av i fremtiden, når standarden har bredere støtte.

Ellers er videomulighetene her like gode (les: fantastiske) som på iPhone 12 og forgjengeren iPhone 11 Pro . Se en liten demo her:

Lidar

For å gjøre den nye mobilen litt proffere har Apple også utstyrt den med en lidar, som sitter samlet med kameraene på baksiden. De introduserte dette først på iPad Pro tidligere i år, og er i skrivende stund kun nyttig for to ting: Mer nøyaktig og raskere AR-posisjonering og litt raskere autofokus i dårlig belysning.

Der man tidligere var nødt til å veive litt rundt med mobilen for at kameraet skulle klare å forstå hva slags rom du befant deg i, og hvor ting var, skjer det umiddelbart med iPhone 12 Pro, takket være lidaren. Den skal også være mer nøyaktig på ting som måling med «måleverktøy»-appen, takket være den nye sensoren.

Selv om AR-forbedringene ikke er noe vi kommer til å merke så mye av i det daglige, merkes det dog at autofokusen på kameraet er raskere i mørke situasjoner. Fremfor å forsøke å tolke fargeforskjeller og skarphet på objektet den fokuserer på, bytter mobilen i stedet over til lidaren for å få en nøyaktig forståelse av hvor langt unna objektet den prøver å ta bildet av er. Det skjer umiddelbart, og er faktisk merkbart.

Akkurat som med 5G er imidlertid lidaren mest her som et slags fremtidssikring, når enten Apple eller utviklerne klarer å finne noe mer kult den kan brukes til.

Konklusjon:

De blanke sidene er magneter for fingeravtrykk og fettmerker. Men det ser fint ut på avstand, da! Niklas Plikk, Tek.no

Apple iPhone 12 Pro er en fantastisk mobiltelefon. Den er lynrask, kameraene tar utrolige bilder i både dagslys og mørke, designet er lekkert, magneten på baksiden er kul og ting som 5G og lidar-sensor på baksiden gjør den fremtidssikret for det aller meste.

Men den koster 13.000 kroner. Apple har i det minste økt den minste tilgjengelige lagringskapasiteten fra 64 GB til 128 GB i år, men det er fortsatt 2500 kroner mer enn iPhone 12 med like stor lagringsplass.

For de ekstra pengene får du funksjoner og teknologi som bare svært få vil verdsette nok til at det er verdt prishoppet.

Designet er nesten likt på de to modellene, og selv om det er kjekt med et teleobjektiv på baksiden, er det nok ikke noe du vil savne veldig mye i iPhone 12. Med mindre du tar veldig mange portrettbilder i halvmørke, eller er ekstremt opptatt av AR, er ikke lidaren så mye å juble for heller.

At mobilen nå kan ta opp såkalt Dolby Vision-video er nok også ikke noe hvermannsen vil få så mye ut av, og Apples nye bildeformat – ProRAW - er ikke tilgjengelig ennå. Sistnevnte tror vi imidlertid faktisk kan være nyttig, men det har vi altså typisk nok ikke fått prøve ennå.

Med 5G, LIDAR, ProRAW og Dolby Vision som potensielle wild cards, er det liten tvil om at det er mye potensial her, men det er ikke noe du får utnyttet fullt ut i 2020, men kanskje i 2021.

Kjøper du iPhone 12 Pro får du det ypperste og beste Apple klarer å lage, og for mange er det akkurat derfor man kjøper det dyreste på markedet. Men i år kan du trygt gå for den vanlige 12-eren, og nesten ikke merke noen forskjell.