En lysende list kan lage strålende stemning i TV-stua

Hvis du har resten av utstyret i orden også.

Joda, Play Gradient Lightstrip skal egentlig være på TV-ens bakside, men da synes den jo ikke. Vegar Jansen, Tek.no

Vegar Jansen 24 Okt 2020 06:00

«Bakgrunnslyset» Ambilight – som finnes på mange TV-modeller fra Philips – er noe man gjerne enten elsker eller hater. Hvis du tenker at du hører til i sistnevnte kategori, kan du like godt slutte å lese her og nå. Eller fortsett, så kan vi kanskje omvende deg?

I denne testen tar vi nemlig for oss et av de siste skuddene på stammen til smartlysprodusenten Signify, bedre kjent for det sterke merkenavnet Philips Hue – et merke som også toppet testen av smarte lyspærer vi hadde i sommer.

Men nå skal vi se på noe ganske annet enn lyspærer, nemlig en LED-remse i hovedsak ment for å festes på stuas stolthet, altså flatskjermen. Produktet er formet som en tynn hjørnelist, og ordet lyslist passer sånn sett ganske fint.

7 Bra Philips Hue Play Gradient Lightstrip 65" annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Sjekk prisen Denne lyslista gir en ekstra dimensjon til filmkvelden, men både fargemengden og prislappen kan i noen tilfeller bli litt mye. Fordeler Gir «Ambilight» til TV-er uten dette

Kommer i tre lengder

Kan synkronisere med både bilde og musikk

Kan justere lysstyrke og intensitet i app

Enkel å montere - alt følger med i pakka

Kan fungere som Hue-lys selv om TV-en er avslått Ting å tenke på Pris

Krever Philips Hue Bridge i tillegg

Krever PC eller Philips HDMI-svitsj i tillegg

Kan ikke justere fargemetning

Ingen «kalibrering» basert på veggfarge

Vil ikke virke med TV-ens interne apper

Philips Hue Play Gradient Lightstrip ligger i en pen kveil i esken. Vegar Jansen, Tek.no

Denne lyslista skal i første omgang ha som jobb å sørge for at farger og intensitet i TV-bildet gjenspeiles på veggen over og på sidene av fjernsynet. Når dette gjøres riktig, kan det gi en følelse av å ha et enda større eller utvidet bilde.

Ikke akkurat nytt

Men selv om dette er et nytt produkt, er det en gammel idé. Som nevnt har det vært å betrakte som standard på toppmodellene fra Philips i årevis, da kjent som Ambilight.

Med Philips Hue Play Gradient Lightstrip, som vårt testobjekt offisielt heter, er poenget at vi skal kunne få den samme effekten sammen med TV-er fra andre produsenter også.

Samtidig er det heller ikke noe revolusjonerende nytt, da Philips Hue har latt brukerne få leke med farger tilpasset TV-bildet en stund nå.

Det kan da være med selskapets HDMI-svitsj (Philips Hue Play HDMI Sync Box) og passende Hue-lysskilder, eller ved hjelp av applikasjonen Philips Hue Sync – som kan kjøres på en datamaskin med MacOS eller Windows.

Men uansett hvordan du snur og vender på det, er du nødt til å investere en del kroner i Philips Hue-økosystemet for denne løsningen. Pærer, lamper eller lyslister koster, og i tillegg er du nødt til å ha en Hue Bridge – en obligatorisk «sentral» – for å styre belysningen.

Det som er nytt er at Play Gradient Lightstrip, som altså er stjernen i dagens test, kan vise flere farger samtidig. Den tidligere varianten kun var god for én farge om gangen. Lista kommer også i tre forskjellige størrelser, som jo er kjekt da noen smykker seg med større TV enn andre.

Alt i boksen

I tillegg til lyslista, inneholder produktesken festebraketter og en strømforsyning. Men hvis du allerede har en slik Philips Hue Play HDMI Sync Box, vil du kunne slippe enda en strømboks i veggen – du kan nemlig også koble lyslista rett i dennes strømadapter.

Brakettene har kraftig dobbeltsidig teip og ramler ikke av med det første. Vegar Jansen, Tek.no

De fem festebrakettene er veldig kjekke, og kommer ferdig utstyrt med dobbeltsidig teip. Men vær påpasselig med å feste disse korrekt på første forsøk. 3M VHB er kraftig industriteip ment for å få noe på plass ganske permanent.

Egentlig et litt voldsomt valg for å feste noe som ikke veier mer enn en drøy halvkilo, spør du oss.

Selve lyslista baserer seg selvfølgelig på LED-teknologi , som betyr at det sitter en rekke med nokså energieffektive lysdioder under den myke og gummiaktige overflaten.

Lista er fleksibel og kan bøyes fritt uten at den ødelegges – i hvert fall inntil et gitt punkt. Uansett, produktet er lagd for å festes på baksiden av TV-en med buede hjørner i ikke mer enn nitti graders vinkel.

Den delen av lista som lyser er også skråvinklet slik at lyset sikter mot veggene ut fra TV-en, og ikke rett mot veggen bak.

Her har vi både vår gamle Ambilight og Play Gradient Lightstrip i sving. Sistnevnte sørger også for lys i hjørnene. Vegar Jansen, Tek.no

Selve kommunikasjonsdelen til lyslista er for øvrig skilt ut og plassert i en egen liten boks. Her kommer elektrisitet fra veggen inn i den ene enden, så går det strøm og styringssignaler til lista fra den andre.

Play Gradient Lightstrip får sine kommandoer fra Hue Bridge via en liten mottakerboks, som også med fordel kan festes på TV-en. Og ja, undertegnedes TV er en smule støvete. Vegar Jansen, Tek.no

Produktet kommer som nevnt i tre lengder. Den korteste er ifølge spesifikasjonene 216,5 centimeter lang og er for TV-er på 55 til 60 tommer. Neste er på 254 cm og ment for 65 til 70 tommers fjernsyn, mens den lengste måler 304 cm og skal være for 75-tommere eller større.

Av andre interessante tekniske data oppgis en levetid på opptil 25.000 timer og lysstyrke på opptil 1100 lumen ved 4000 grader Kelvin. Ellers skal lyslista klare hvitt lys fra 2000 til 6500 grader Kelvin, og skal kunne gjengi en haug forskjellige farger.

Installasjon og oppsett

Som med Hue-lys flest, må Play Gradient Lightstrip først søkes etter i Hue-appen. Etter at dette er gjort, kan lyslista styres som en hvilken som helst Hue-pære eller lampe, men for slik bruk kan du fint klare deg med en vanlig LED-remse til halve prisen.

For å bruke lyslista som Ambilight-erstatter, må vi så sette opp et underholdningsområde i samme app og legge den til.

Én måte å få kontroll på lyset på er å bruke Philips Hue Play HDMI Sync Box. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Fra dette punktet har vi to muligheter, og for mange vil nok det enkleste være å bruke den kjekke, men også ganske dyre HDMI-svitsjen fra Philips Hue. For en nærmere beskrivelse, ta en kikk på testen av denne.

PC-appen er mer avansert enn mobilappen, og gir oss blant annet muligheten til å sette noen få «Scener» uten å måtte bytte til den vanlige Hue-appen.

I tillegg finnes det en annen mulighet dersom du bruker en datamaskin til å strømme eller spille av film – ja, vi mener deg som har en «stue-PC». Da har Philips Hue lagd en applikasjon som gjør det samme.

Å ha en fullverdig datamaskin i stua er ikke spesielt vanlig, selv om en bærbar PC fint kan ta jobben . Men skulle du være velsignet med en slik, trenger du altså ikke nødvendigvis HDMI-boksen.

PC-appen er faktisk på sett og vis å foretrekke, ettersom den også kan brukes til å sette et knippe lysscener – med HDMI Sync Box må vi bytte app for dette. I tillegg skal den virke med Razer Chroma og vi kan sette opp tastatursnarveier eller bestemme forsinkelse om det skulle være aktuelt – eksempelvis ved trådløse display.

Men uansett må lyslista først festes på TV-en. Dette gjøres med medfølgende festebraketter, som ifølge Philips Hue skal sitte omtrent fem centimeter fra kantene på TV-en. Men det vil jo kunne variere litt avhengig av modell – det er greit å ikke dekke over luftehull og lignende.

Midten på lyslista er merket med en liten pil. Vegar Jansen, Tek.no

Det enkleste er å starte midt på øverst, følge opp med braketter for hjørnene og ta sidene helt til slutt. Lyslista dyttes inn på plass når senter- og hjørnebraketter er festet. Den er merket med en liten pil på midten, slik at det er null problem å få den sentrert.

Slik virker det

Alt ettersom hvilken løsning du velger, vil enten videobildet bli tolket av PC-en eller HDMI-boksen. Derfra vil Hue Bridge – altså «lyssentralen» – fortelle Play Gradient Lightstrip hvordan den skal oppføre seg.

Hvordan Philips Hue tolker pikslene er ganske fast bestemt. Det vi selv kan påvirke, er lysstyrken og intensiteten. Det sistnevnte ser kun ut til å være hvor fort systemet går fra en farge til en annen, slik at det blir en mer subtil «fade»-effekt ved lavere intensiteter. «Høy» og «ekstrem» intensitet passer seg sånn sett greit for spill og musikk, mens «diskré» og «moderat» fungerer i våre øyne bedre til film og serier.

Philips Hue Play HDMI Sync Box styres med en egen mobilapp. Vegar Jansen, Tek.no

I appen kan du altså veksle mellom disse fire intensitetsnivåene, samt prosentvis lysstyrke. Med vår gamle TV helt uten HDR syntes vi det passet å ligge på rundt 40 til 50 prosent i en mørk stue, men det er jo fint å ha mer å gå på.

Siden lyslista tross alt består av mange individuelle LED-elementer, er det lett å tro at hver enkelte LED styres hver for seg og kan gis forskjellige farger. Det er ikke tilfelle – vår drøye 2,5 meter lange list er delt opp i sju separate segmenter. Om det er en fysisk begrensning i teknologien eller om det er gjort for å optimalisere prosesseringskraft er vi ikke sikre på.

Uansett, de sju segmentene er ikke like lange. Vi har to på omtrent 25 centimeter hver på endene, samt tre segmenter på cirka 50 centimeter hver i midten.

Med lyslista satt i musikkmodus er det lett å se de forskjellige segmentene. Men vi måtte blende ned kameraet skikkelig for å få med farger. Vegar Jansen, Tek.no

At lista i praksis kun kan vise sju forskjellige farger samtidig høres jo ikke spesielt mye ut, men det fungerer for det meste utmerket. Vi vil tro at for mange forskjellige farger fort kunne druknet hverandre ut og gitt en dårligere effekt.

Foruten å fungere ved avspilling av film og video, kan Lightstrip også reagere på musikk – og det kan jo være kjekt dersom det er fest i stua.

Testoppsett

Siden Play Gradient Lightstrip skal være en mulig erstatter for Ambilight, tenkte vi det beste ville være å sammenligne direkte med nettopp Ambilight.

Undertegnede, som er ganske begeistret over denne lysteknologien, klamrer seg nemlig stadig fast til et ti år gammelt fjernsynsapparat med dette , så vi håpet det kunne være noe å sammenligne med.

Hvorfor har noen i Tek.no et så gammelt apparat, lurer du? Vel, det lages dessverre ikke TV-er i 21:9-formatet lenger, selv om både filmer og flere serier er bredere enn 16:9. Når man aldri bruker sin TV til å se på slikt som sport eller andre lineære TV-sendinger, fungerer derfor 21:9-formatet helt utmerket.

Men med en såpass ukonvensjonell TV – offisielt på 58 tommer – måtte vi også frem med metermålet for å finne ut hvilken Lightstrip-størrelse som passet. Etter mye grubling og dobbeltsjekking landet vi til slutt på 65-tommersutgaven, som vi må si passet nærmest perfekt.

Gammel Ambilight på toppen, ny Play Gradient Lightstrip under. Vegar Jansen, Tek.no

Overraskende nok syntes vi oppdelingen av segmenter også fungerte godt på vår 21:9-TV. De to sidesegmentene gikk helt opp til starten på hjørnebuen, neste segment fra og med hjørnet og litt under en tredjedel inn, og midten... vel, den er jo på midten.

Å sammenligne direkte med LED-rekka på vår «gamle» Ambilight er vanskelig, ettersom denne åpenbart bruker en eldre LED-teknologi som ser ganske luguber ut med det blotte øyet, men som gjør jobben bra så lenge den har en vegg å lyse opp.

Hva vi dog kunne se, er at inndelingen hos Play Gradient Lightstrip matcher ganske godt med hvordan vår ekte Ambilight-lysrekke oppfører seg – de styres heller ikke enkeltvis, men forandrer seg i segmenter av flere dioder.

Men Ambilight kan ved behov dele seg inn i enda mindre segmenter, enda det ikke skjer så ofte som man kanskje skulle kunne tro.

Ambilight #1

Lightstrip #1

Ambilight #2

Lightstrip #2

Ambilight #3

Lightstrip #3

Ambilight #4

Lightstrip #4

Ambilight #5

Lightstrip #5

Ambilight #6

Lightstrip #6

Ambilight #7

Lightstrip #7

Ambilight #8

Lightstrip #8

Ambilight #9

Lightstrip #9

Ambilight #10

Lightstrip #10

Ambilight #11

Lightstrip #11

Ambilight #12

Lightstrip #12

Noe som fort ble åpenbart, er at Play Gradient Lightstrip har større fargespill å leke med enn vår gamle Ambilight, som virker mer nedtonet og behersket.

Om det er én ting vi virkelig savner, er det faktisk muligheten til å begrense fargespekteret. Å vise oransje eller rødt er greit nok, men i visse scener der vår Ambilight finner mer duse farger, hender det at Lightstrip finner det for godt å «male» hele veggen.

Du kan finne eksempler på dette blant annet ved bilde nummer 3, 6 og 9 i sammenligningsgalleriet over.

Noen ganger fungerer det med slike fargesjokk, men for en som er mest vant til en litt mildere fremtoning, kan det av og til oppleves som litt voldsomt. Her er det selvfølgelig snakk om smak og behag, så vi skulle gjerne sett muligheten til å regulere fargemetningen eller noe slikt i appen.

Samtidig må vi si at lyslista også kan gjøre en bedre jobb enn vår gamle TV også, spesielt i mørkere scener der Ambilighten på sett og vis ikke går lavt nok. Se for eksempel bilde 10.

Uansett, hadde valget stått mellom null stemningslys eller det Play Gradient Lightstrip kan by på, er det ingen tvil om at vi foretrekker sistnevnte.

Elefanten i enden av HDMI-kabelen

Vi skal komme nærmere tilbake til produktets fordeler og ulemper, men la oss ta den mest åpenbare: Philips Hue Play Gradient Lightstrip fungerer som avertert kun når TV-en din brukes som en ren skjerm.

Nye TV-er lar deg se «alt» via innebygde apper. Men per i dag fungerer Hues «Ambilight»-variant kun når signalet kommer fra en ekstern kilde. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Så lenge det du skal se på kommer fra en ekstern kilde, er alt i orden. PC er bra (og billigst, siden du da ikke trenger en HDMI Sync Box), TV-boks er greit, dekoder er greit, spillkonsoll er greit og Blu-ray-spiller er greit.

Men hvis du har en nyere smart-TV og ønsker å bruke dennes interne apper eller annen funksjonalitet for strømming og avspilling – fremfor å surre med en eller annen ekstern boks – vil ikke lyslista virke som planlagt.

En teoretisk mulighet er at Signify lager en «Hue Sync app» som kan kjøre på TV-en din, slik som på en PC eller Mac. Men kommer de til å gjøre dette? Vi vet ikke. Vi dristet oss til å spørre, men fikk bare et «vi har ikke annonceret den feature du efterspørger. Men vi melder det naturligvis ud hvis det kommer.» Så, nå vet du like mye som oss.

Konklusjon

Philips Hue Play Gradient Lightstrip er ment å være et alternativ til «Ambilight»-lysene vi finner på flere Philips-TV-er. Om denne typen lys er din greie, betyr det altså et større utvalg når bredskjermen skal byttes ut.

Animasjonsfilmer leker seg gjerne med lys og farger, og da blir det ofte ekstra stas. Vegar Jansen, Tek.no

Hvis du synes «utvidet» skjermlys er forstyrrende og unødvendig, slipper du å kjøpe produktet. På den måten sparer du massevis av penger. For lyslista virker ikke alene, og dersom du må gå i innkjøp av HDMI Sync Box og Hue Bridge i tillegg, havner sluttsummen på nærmere fem tusenlapper.

Skal du bruke den med en stue-PC, slipper du unna med nevnte Bridge til en femhundrelapp, men Play Gradient Lightstrip koster fremdeles over to høvdinger, litt avhengig av størrelsen du går for.

Lyset i seg selv er ganske allsidig. Vårt testeksemplar på 2,5 meter er delt inn i sju segmenter som kan vise hver sin farge samtidig, noe vi mener gir en bedre effekt enn å ha et par-tre Hue Play Bar-lamper klistret til TV-en.

Litt avhengig av fjernsynet du har, åpner det også i større grad for mulig bruk av veggfeste, ettersom braketter og list kun stikker litt over to centimeter ut.

Lyslista kan som nevnt også brukes helt uavhengig av TV-en, og kan da styres som en hvilken som helst Hue-lampe.

Sammenlignet med undertegnedes Ambilight – som riktignok er ti år gammel – byr Play Gradient Lightstrip på mer lys og sterkere farger. Men det kan også bli litt voldsomt, så vi skulle gjerne sett muligheter for å stille på fargebruken også – ikke bare lysstyrken og intensiteten.

Med mobilappen irriterer vi oss også over at vi må bytte app dersom vi vil bruke lyslista som stemningslys.

Vanlig Ambilight lar oss justere lyset etter fargen på veggen bak TV-en. Vegar Jansen, Tek.no

Integrert Ambilight har én stor fordel, og det er at den som nevnt fungerer uansett om kilden er ekstern eller intern. En annen ting er at vi på TV-en «kalibrerer» lyset etter fargen på veggen bak TV-en, slik at det skal se mer riktig ut.

Vi undres over at det ikke tas hensyn til dette med Play Gradient Lightstrip. Er det derfor den kjører så hardt på mye farger? Eller er det slik at moderne TV-er uansett dytter ut så mye lys at det ikke spiller noen rolle?

Selv om produktet har sine svakheter, har vi likevel sansen for denne lyslista. Men prislappen kan fort bli i drøyeste laget om du er en av dem som må gå til innkjøp av full pakke for å få alt til å virke. Da er den enklere å anbefale til deg som både har en stue-PC og en Hue Bridge fra før – da slipper du unna med «bare» et par tusenlapper.

Bevares, det er fremdeles en betydelig kostnad, men så får du altså ikke bare mer lys i stua, men en ganske så god Ambilight-ish opplevelse som kan gi mye glede utover høsten og vinteren.

Om det er verdt å gå til innkjøp av både Hue Bridge og Sync Box i tillegg for å få farger bak TV-en? Det må du nesten avgjøre selv. Bare husk at du med Bridge også åpner døra for et meget godt lyssystem, mens Play HDMI Sync Box også er en god HDMI-svitsj.

