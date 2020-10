Heftig bass i Huaweis franske hifi-eventyr

Huawei Sound X har lydteknologi fra franske Devialet, mens Huawei står for programvareopplevelsen og designet. Foreløpig er det førstnevnte som er mest imponerende. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 18 Okt 2020 06:00

Huawei s første smart høyttaler er et samarbeid med den franske hifi- produsenten Devialet, kanskje mest kjent for sine futuristiske (og svindyre) Phantom-høyttalere.

Det kan i det hele tatt virke som om Devialet forsøker å nå helt nye målgrupper. I tillegg til Sound X er de nemlig involvert i en annen smart- høyttaler fra Belkin, og nylig lanserte de også et sett «true wireless»- propper i en ikke altfor (til dem å være) ublu prisklasse.

Men: Tilbake til dagens testprodukt, som altså heter Sound X og foreløpig ikke er så mye annet enn en ganske kostbar bluetooth-høyttaler. Den kan kobles til wifi, men du kan foreløpig ikke spille musikk over noe annet enn bluetooth.

Huawei sier wifi-oppdateringen vil dukke opp i desember, men de vet foreløpig ikke om vi vil få funksjoner høyttaleren har i Kina, som mulighet for stereoparing. Betryggende.

7 Bra Huawei Sound X annonse Sjekk prisen Imponerende bassgjengivelse i Huaweis Devialet-flørt Fordeler Tung, dyp og kraftig bass, rimelig skarp og fin diskant

Kledelig regnbuepanel på toppen

Spiller høyt, ingen vibrasjon å spore fra høyttaleren

Vil få wifi-avspilling på sikt Ting å tenke på Foreløpig kun bluetooth tilgjengelig. Ingen Aptx-støtte

Bassen kan bli litt overveldende, mellomtonen litt forsiktig

Veldig blank og utsatt for støv, fingermerker og riper

Relativt kostbar for hva du får av funksjoner, i alle fall foreløpig

Ingen stemmestyring i Norge

Blank som få

Selve høyttaleren er en ganske kompakt sak som ikke minner så rent lite om Apples Home Pod. Vi er kanskje ikke voldsomt begeistret for den sorte pianolakken, som er en magnet for støv, fingermerker og potensielt også riper, selv om den i utgangspunktet er ganske pen.

På begge sidene finner du eksponerte subwoofere: Sound X har nemlig to basselementer på 3,5 tommer som skal kunne kansellere ut hverandres vibrasjoner og gjøre det mulig med både mer og dypere bass. Devialet kaller det «push-push»-akustikk, og basselementene har en såkalt amplitude på 20 mm, altså beveger de seg inntil to centimeter per slag og flytter ditto mye luft.

I tillegg kommer seks diskant-elementer på halvannen tomme hver fordelt rundt høyttaleren, slik at den skal være i stand til å levere like god lyd i alle retninger.

Stein Jarle Olsen, Tek.no

På toppen av høyttaleren finner man et kontrollpanel som lar deg justere volum, deaktivere mikrofonen og utføre en del andre kommandoer. Legger du hånda over panelet demper du dessuten lyden, og panelet inneholder også en NFC- brikke for kjapp paring med Android-telefoner.

Høyttaleren stopper for øvrig umiddelbart avspillingen om telefonen din ringer, slik at du kan ta samtalen på telefonen. Den er ikke i stand til å håndtere telefonsamtaler selv, i alle fall ikke foreløpig. Også dette er imidlertid tilgjengelig i Kina, så det er ikke utenkelig at det dukker opp etter hvert.

AI Life-appen brukes til å koble høyttaleren til wifi, men foreløpig uten at det kan brukes til lydavspilling. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Dyp, tilfredsstillende bass

Sound X er faktisk sertifisert for høyoppløst lyd inntil 24-bit og 96 kHz, men det blir det som kjent lite av over vanlig bluetooth. Der må du nøye deg med AAC-kodeken om du ikke har en nyere Huawei-telefon, hvor Huawei har laget en proprietær bluetooth-protokoll som kan overføre lyd med inntil 990 kbit/sek, det samme som Sonys LDAC.

At Sound X har store bassressurser er det i alle fall liten tvil om. De to basselementene gir en pondus vi sjelden opplever fra såpass kompakte høyttalere, både i fylde og dybde. Sound X spiller ifølge Huawei helt ned til 40 Hz, og det merkes: Du kan kjenne drønnene i sofaen, og hadde vi hatt et skap med glass i nærheten gjetter vi at det hadde klirret godt.

Sound X spiller også rimelig fint gjennom resten av registeret, men det kan nok argumenteres med at bassen blir litt overveldende innimellom, og at det går på bekostning av spesielt mellomtonen. Det er varmt, fyldig og engasjerende, men til gjengjeld langt fra puristlyd.

Vi savner nok også ørlite dynamikk: Stillere partier i låter farges litt av den (over-)fyldige bassen, og det gjør at det rett og slett kan bli litt mye av det gode - at det som skal være stille ikke er helt stille nok. En Sonos One har nok minst like pen og skarp diskant og også mer velbalansert lyd, og det savner vi litt når vi bytter mellom de to, men den har til gjengjeld ikke i nærheten av basstrykket en Sound X har.

Strømkabelen føres gjennom en liten åpning i bunnen. Merk at Sound X kommer med ekstern strømforsyning, altså en kloss mellom selve høyttaleren og veggen. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Det skal også sies at Huaweis AI Life-app (ikke tilgjengelig for iOS) inneholder en enkel equalizer som kan brukes til å tone ned bassen noe. Skrur du opp volumet sier det også stopp for bassen på et tidspunkt, slik at ytterligere volumøkninger i praksis kun øker resten av lydbildet. Da er vi imidlertid på så høyt volum at det stort sett er slitsomt å høre på.

Lyden i sum: Rimelig fin og ikke minst fyldig til størrelsen. Men det er nærmest som om Devialet har gjort alt de kan for å vise frem hva de kan i bassområdet, og det går litt ut over helheten. Litt irriterende er det også at den har dobbel volumkontroll - en på høyttaleren selv og en på enheten du spiller fra. Noen AUX-inngang får du dessuten ikke, og ved bluetooth- avspilling oppstår det konsekvent en tydelig forsinkelse som gjør at lyden i video dukker opp noe etter at leppene på skjermen beveger seg.

Sound X sammen med en Sonos One. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Ellers er det ikke så mye å melde om Huawei Sound X. Noen taleassistent får vi altså ikke på våre breddegrader, og det amerikanske handelsforbudet står nok også i veien for å få Google Assistant eller Amazon Alexa her. Det er vel også høyst tvilsomt om vi får se Google Cast eller Airplay, så wifi-kapabilitetene blir neppe som på andre wifi-høyttalere. Huawei markedsfører også Sound X i hovedsak som en bluetooth-høyttaler.

Og for ordens skyld: Den har heller ikke noe batteri, så du kan ikke ta den med deg ut.

Touchpanelet på toppen. Legger du hånda over dempes volumet. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen, Tek.no

Konklusjon

Totalt blir derfor Sound X et litt underlig produkt å skulle vurdere. Den spiller bedre enn det meste i sin størrelse, selv om det kan bli litt for mye av det gode til enkelte typer musikk. Samtidig er 3500 kroner mye penger for en bluetooth-høyttaler, spesielt når du ikke engang kan ta den med ut - Devialet-merke eller ei.

Det sagt: Lyden er solid og det kommer flere funksjoner til etter hvert, men vi mistenker at Huawei havner litt mellom to leirer her. De hifi-interesserte vil neppe ta til takke med «kun» bluetooth, mens de som ser etter mest mulig «praktisk» lyd nok er bedre tjent med en Sonos eller en Google Nest Audio.

Da slipper de også betydelig billigere unna.

PS: Det er mulig vi tar en ny runde med Sound X etter oppdateringen senere i høst/vinter.

