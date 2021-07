Frustrasjon, venting og skuffelse

Moto G30 er skikkelig billig, men den er også skikkelig dårlig.

Torstein Norum Bugge, Tek.no

Torstein Norum Bugge 14 Juli 2021 16:35

Motorola er et selskap som har lang fartstid med billige mobiltelefoner, som vi har dekket i stort omfang i en årrekke nå. Stort sett treffer de også blink med mange av produktene sine, med en god balanse av spesifikasjoner og pris. Så hva blir resultatet når de lanserer en telefon til rundt 2.000 kroner i 2021?

Dette er jo tross alt hyggelig prising i dagens marked, der innstegsmodellene stort sett har flyttet seg fra rundt 2.000 kroner for et par år siden til rundt 3.000 kroner nå. Kan Motorola greie å levere et bra produkt til lavpris?

Det korte svaret: Nei.

Det lengre svaret: Prisen er lav, men produktet er svakt. La oss forklare hvorfor.

Relativt lyssterk skjerm til prisen

90 Hz er imponerende i prisklassen Ting å tenke på Lavoppløst skjerm

Fryktelig treg i bruk

Nekter å kjøre tyngre apper skikkelig

Kameraet er nesten ubrukelig til tider

Fingeravtrykksleseren er upresis og treg

Hjemskjermen tar nesten alltid flerfoldige sekunder å tegne opp

Brede rammer og lav oppløsning

Moto G30 er en telefon som ser moderne ut – helt til du skrur på skjermen. Da kommer det noen nokså enorme rammer til syne rundt skjermen, spesielt i bunnen. Men også langs sidene og på toppen er det mye sort mellom luften og pikslene. Dette gjør telefonen unødvendig stor, gitt skjermstørrelsen – og gjør den mer uhåndterlig. Men dette er heller ikke særlig uvanlig i billige telefoner.

Skjermen er 6,5 tommer stor, er relativt lyssterk gitt prisen og har 90 Hz oppfriskningsrate. Så langt, så godt.

Motorola Moto G30 (4GB RAM) 128GB Pris 1954.99 NOK Skjerm 6,5 tommer, 1600 x 720 piksler, IPS LCD, 90 Hz, 20:9-format Hovedkamera 64 megapiksler, f/1.7 + 8 megapiksler, f/2.2 (ultrawide) + 2 megapiksler, f/2.4 (makro) + 2 megapiksler, f/2.4 (dybde) Frontkamera 13 megapiksler, f/2.2 Lagring 128 GB + minnekort Batteri 5.000 mAh, 15/20W lading Maskinvare Qualcomm Snapdragon 662, åtte kjerner, 4 x Kryo 260 Gold @ 2.0 GHz + 4 x Kryo 260 Silver @ 1.8 GHz, Adreno 610 GPU, 4 GB RAM Operativsystem Android 11 Størrelse / Vekt 16,52 x 7,57 x 0,91 cm / 200 gram Teknologi Fingeravtrykksleser, Bluetooth 5.0, vannavstøtende belegg

Men så er det altså 720p-oppløsning her. Jepp, det som før het «HD» på YouTube, men som nå ikke lenger er definert som «HD».

Med denne skjermstørrelsen er det en enkel øvelse å skille enkeltpiksler fra hverandre, og det ødelegger litt for det som ellers er en nokså god skjermopplevelse. En god del apper og deler av brukergrensesnittet skaleres heller ikke korrekt med så lav oppløsning som her – og dette kommer ikke til å bedre seg i årene som kommer.

Lysstyrken er grei, oppfriskningen er imponerende og oppløsningen er skuffende. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Vi har sagt det før og vi sier det igjen: 720 piksler i bredden er rett og slett ikke noe man burde se i 2021. Det var normen i 2012, men da var også skjermene i størrelsesorden 4–5 tommer. Med dagens skjermstørrelser er denne oppløsningen enkelt og greit ikke særlig egnet.

I rettferdighetens navn skal det sies at det virker som om Motorola har gjort en avveining nettopp på skjerm – den har 720p-oppløsning, men til gjengjeld altså 90 Hz oppfriskning. Dette betyr at skjermen flyter bedre under skrolling enn den ellers ville gjort, og må sies å være imponerende i prisklassen. Men vi mener samtidig at det er et misforstått kompromiss, og at man heller burde prioritert å putte inn en 1080p-skjerm med 60 Hz enn en 720p-skjerm med 90 Hz. Totalt sett ville dette gitt en bedre opplevelse.

Vi aner også antydninger til «ghosting» i skjermen, altså at skjermbildet «henger igjen», og det gjør også 90 Hz mindre relevant enn det ellers ville vært.

Hvorfor er du så treeeeeeeeeeeg

Fingeravtrykksleseren på baksiden er også både treg og upresis. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Greit, skjermen er noe skuffende, men ytelsen pleier da Motorola å ha styr på? Det er da nok av eksempler på Motorolaer med laber maskinvare og god opplevd ytelse?

Joda – men G30 føyer seg ikke inn i rekken av disse. Å bruke Moto G30 er litt som å kjøre bil. Uten dekk. I sjette gir i 30 kilometer i timen. I en gate der Statens Vegvesen ikke har lappet veidekket siden tidlig 70-tall.

Det er kort og godt en « bumpy ride », for å si det mildt.

Selv det å komme seg tilbake til startskjermen etter å ha hatt en app som «Album» oppe kan være en øvelse i tålmodighet. Vil du virkelig være modig, så kan du jo også prøve å faktisk knipse bilder – men da må du regne med to-tre sekunders forsinkelse hver gang du trykker på utløseren.

Spill er nesten utelukket; dette er første gang i undertegnedes karriere som mobiltester at favorittspillet Clash Royale hadde faktiske problemer med å kjøre skikkelig. Og det er ikke en gang et 3D-spill. Nå skal det understrekes at «ytelsesproblemene» først og fremst er i forsinkelse, ikke i ren ytelse sånn teknisk sett. Det kan ta lang tid å laste inn et nytt spill, eller å navigere mellom vinduer, men selve spillet kjører noenlunde greit.

Vi spilte også PUBG på G30, og joda – spillet kjører. Men det er på ingen måte en stabil eller særlig god opplevelse, og akkurat i et spill som PUBG er det litt viktig å kunne reagere raskt om noe skulle skje. G30 er kort og godt ikke en mobil du får en særlig god spillopplevelse ut av.

Dette er uansett åpenbart fra ytelsesmålingene under. AnTuTu nektet den for øvrig å kjøre overhodet, av uante grunner:

Prosessoren er en Snapdragon 662-brikke, med åtte relativt slappe kjerner. Men vi stusser likevel over at ytelsen er såpass dårlig som dette. Brikken er riktig nok snart 1,5 år gammel og bygger på en eldre prosessnode (11 nm), men likevel – det må være noe mer på gang her.

Vi mistenker at Motorola har kuttet på hastigheten på både lagringen og minnet, ettersom lastetidene på multitasking og lagring/overføring også var eksepsjonelt trege. Faktisk var lagringen så treg at undertegnedes Filbehandler i Windows 10 krasjet gjentatte ganger i forsøket på å hente ut bilder til denne saken fra G30 – rett og slett fordi det tok for lang tid.

Dette merkes også i visningen av bilder og video på telefonen selv, noe som kan være en øvelse i tålmodighet. Opptegningen i full oppløsning skjer ikke umiddelbart, for å si det sånn.

Også dette er ting vi har sett før i billige telefoner, eksempelvis fra Sony . Det er viktig å understreke at vi ikke vet at det er dette som er problemet, men det er nærliggende å tro at det er en del av årsaken. Det er uansett veldig irriterende i bruk.

Det må også sies at vi hentet inn en ny G30 fra Motorola for å sjekke at ikke den første utgaven hadde en feil - men opplevelsen var den samme. Heller ikke nummer to ville heller kjøre AnTuTu.

Ikke særlig god på underholdning

Hodetelefoninngang er på plass. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Moto G30 har som sagt en lavoppløst skjerm, og dette påvirker telefonens evne til å vise innhold. YouTube, Netflix og HBO er alle avhengige av gode skjermer for å løfte frem innholdet de kan tilby, og G30 kan rett og slett ikke levere på dette området.

I et vakuum vil du kanskje kunne leve med det, men om du er vant til å se innhold produsert for 1080p-skjermer på, vel, en 1080p-skjerm, så blir det fort merkbart at dette er en dårligere opplevelse.

En annen ting er at den eksterne lyden er både lav og blikkboksaktig, og også kun kommer fra én nedadfyrende høyttaler. Det er riktig nok en hodetelefoninngang her, men i en tid der trådløse hodetelefoner og ørepropper er stadig vanligere er ikke minijacken lenger et like stort pluss som det var da produsentene begynte å fjerne dem for et par år tilbake.

Og inngangen redder ikke totaliteten i telefonens underholdningspotensial – spesielt ikke når du tar i betraktning at den knapt kan drive selv enklere spill stabilt.

Batteriet er stort og gir rikelig med batteritid. Det er jo verdt å nevne.

Skuffende kamera, og nesten umulig å bruke

Tre kamera; kun ett av dem er brukandes. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Kameraet er et annet punkt. Det største problemet er at kamera-appen er veldig treg i bruk (som tidligere nevnt), så for å ta skarpe bilder må du være veldig rolig på labben. I godt lys blir bildene presentable nok, selv om det dras på kraftig med oppskarping og prosessering i enkelte tilfeller.

Hovedkameraet er på 64 megapiksler, men som standard nedskaleres dette til lavere oppløsninger for å hente mer info ut av bildene. Med en blenderåpning på f/1.7 skulle man i utgangspunktet tro at Moto G30 var god på bilder i dårlig lys, men det er den altså ikke. Treghetene i appen gjør det nær sagt umulig å ta skarpe bilder når det skumrer på, og nattmodusen gjør bare vondt verre.

Som du kan se i bildene over er det enkelte ganger kameraet gjør en god jobb og gir akseptable bilder i retur – noen ganger også mer enn akseptable. Men i godt lys gir de fleste telefoner greie resultater i retur i dag.

Vidvinkelkameraet er imidlertid ikke i nærheten av like godt, og er svært skuffende å bytte til. Det kunne like godt ikke vært der, for det er en kjip følelse å bruke det sammenlignet med hovedknipseren.

Frontkameraet har dertil enda større problemer med dårlig lys, som du kan se i frontbildene fra galleriet over. Alle former for konturer og struktur er borte vekk fra undertegnedes ansikt – og dette var etter flere forsøk på å få et godt bilde.

Video er heller ingen spesielt god opplevelse, og makrokameraet på 2 megapiksler kan vi ignorere totalt. Det er knapt verdt å teste engang (selv om vi selvsagt gjorde det...).

Konklusjon: Den svakeste Motoen på flere år

Moto G30 er gjort utelukkende i plast. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Motorola har skuffet oss med G30. Selskapet pleier å levere svært kompetente telefoner med god ytelse, solid brukeropplevelse og et rent og pent grensesnitt det er lett å like. Grensesnittet er det samme som før, designet er liknende og oppskriften er gjenkjennbar.

Men resultatet er oss helt fremmed. Telefonen er noe helt annet enn budsjettkvaliteten Motorola vanligvis leverer – og den kan uten problemer sies å være den kjipeste telefonen undertegnede har testet på et par-tre år.

Ja, kanskje siden HTC Desire 530, som vi slaktet behørig i 2016 .

I prisklassen Moto G30 befinner seg i er det mange ting man kan tilgi. Det er overhodet ikke et problem at maks ladehastighet er 20 watt, og at telefonen er bygget i glossy, fargerik plast er også helt innafor. Dette er ting man kan leve med. Men en telefon med rar skjerm, dårlig brukeropplevelse og kamera som til tider knapt kan sies å være i fungerende tilstand?

Totalt sett har ukene undertegnede har hatt med våre to testeksemplarer av Moto G30 vært preget av frustrasjon, venting og skuffelse. Så for å spare deg for det samme: styr unna. Dette er ikke telefonen for deg, med mindre du på ingen måte vil bruke mer enn 2.000 kroner på telefon.

Og selv da tror vi at du heller burde titte på bruktmarkedet etter en eldre, men også bedre mobil. Eller så kan du jo ta en titt på anbefalingene vi har listet opp litt lenger nede – der det også befinner seg en Motorola-telefon vi faktisk kan anbefale til en relativt rimelig penge.