Elsykler som gir deg masse oppmerksomhet

Vi tester to nye retro-modeller.

Ole Henrik Johansen / Tek.no

Ole Henrik Johansen 6 Mai 2021 18:08

Jakter du på en ny elsykkel, vil du raskt oppdage at mange av modellene er «ganske like» å se på. Men det finnes også alternativer om du vil ha noe som skiller seg ut fra mengden.

Rayvolt er en elsykkel-produsent som lager sykler hvor designet ofte skiller seg ut fra mengden. I fjor testet vi modellene Clubman og Torino . Sykler som begge ga oss overraskende mye oppmerksomhet når vi var ute og testet – og i tillegg viste seg å være av god kvalitet.

Nå har vi testet to nye modeller fra det samme selskapet; Cruzer og Ambassador. Og forskjellene på disse to kunne knapt vært større. Den ene modellen gir deg følelsen av å sitte på eldre Indian-motorsykkel, mens den andre sender deg mange tiår tilbake til Londons gater i form av en skikkelig klassiker.

En av de få tingene de har til felles er prisen. De koster begge nesten 50.000 kroner.

Rayvolt Ambassador 2020 annonse Sjekk prisen En flott klassiker Fordeler Flott og stilren retrodesign

God motor

Enkel app

Oppreist sittestilling / god komfort

Mange flotte detaljer i metall

Grei rekkevidde

Ruller lett takket være smale og gode dekk.

Relativt lett og kompakt Ting å tenke på Dyr

Ingen demping, heller ikke i salen

Ingen gir

Ikke så sterk motor som du får på Cruzeren.

Du må hjelpe til en del i oppoverbakkene.

Rayvolt Cruzer 2020 annonse Sjekk prisen Et blikkfang av dimensjoner Fordeler Råtøft utseende

Meget bra lys

Trekkvillig motor til det meste

Enkel app

Brede og stabile dekk

Mange tøffe detaljer i skinn

Behagelig holker

Behagelig sal Ting å tenke på Kostbar. Også ekstrautstyret har en stiv prislapp

Ingen demping utenom salen

Krever en del egeninnsats i de bratteste bakkene.

Veier mye (35 kg)

Ingen gir

Rayvolt Cruzer L Green Power og Rayvolt Ambassador Burgundy – retro på hver sin måte

Om vi starter med Cruzer-modellen, så er den kanskje den tøffeste elsykkelen vi har testet hittil med tanke på utseende. Dette er en sykkel for deg som ønsker å få godt med oppmerksomhet. Torino-modellen vi testet i fjor fikk også mange nysgjerrige blikk, men Cruzer-modellen er nok enda et hakk bedre egnet som blikkfang. Og under vår testperiode var dette modellen som fikk mest oppmerksomhet når vi tråkket rundt.

Sykkelen har en form som gir deg følelsen av å sitte på en utstrekt motorsykkel, og den knallgrønne rammen bidrar til et økt blikkfang. Denne fargen kler sykkelen godt, og sammen med detaljer i lær, som batteripakken, salen og «tanken» gjør Rayvolt mye riktig med å fullføre retro-motorsykkel-utseendet. Samtidig har sykkelen kraftige dekk og andre detaljer som setter prikken over i-en.

Cruzer har en grønn ramme og mange tøffe detaljer i skinn. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Rayvolt Ambassador avslører på sin side ikke så lett at det faktisk er en elsykkel du har med å gjøre. Om du ser bort fra skinnvesken som henger fra rammen, hvor batteriet holder hus, er det ikke mye som avslører at den er elektrisk. Annet enn at den navmonterte motoren i bakhjulet nok er litt vel stor til å forveksles med en trommelbrems.

Denne modellen hadde sklidd inn i en hvilken som helst, eldre film fra London i midten på forrige århundre. Dette er en elegant klassisk «herregårdssykkel» hvor du får en blanding av tradisjonelle farger med fine kobberdetaljer. Rett og slett utrolig stilig om du jakter nettopp denne stilen. Styret har også et klassisk særpreg, hvor endene der holkene sitter er bøyd ganske godt tilbake mot salen.

Begge modellene virker å ha ganske så solid byggekvalitet. Og det er mange fine detaljer som gjør at du blir stående og se på disse mer enn de fleste andre elsykler.

Cruzeren er langt ut utstrekt. Men du sitter likevel behagelig. Ole Henrik Johansen / Tek.no

To ulike sittestillinger

Designen på rammen til Cruzer gjør altså at du blir sittende som om du kjører en lang motorsykkel. Salen er god å sitte på, og den har også litt demping, noe sykkelen ellers ikke har. Her er det de store hjulene som tar av de verste smellene.

Tilbake til salen så kan den justeres noe fremover eller bakover, men du kan ikke justere høyden i noe særlig grad, så du bør ta en prøvetur med denne modellen før du eventuelt bestemmer deg. For undertegnede på 190 cm går det greit å sykle, men man skulle gjerne hatt litt mer avstand ned til pedalene når man tråkker opp bakker. Merk at du kan kjøpe en seteforlenger til 720 kroner som ekstrautstyr.

Dette er ikke en sykkel du enkelt tar med deg opp trapper og liggende. Vektnålen stopper på solide 35 kilogram, så du får i så fall god trening dersom du må bære den opp eller ned steder. Da er det greit å ha gode bremser. Sykkelen leveres med skivebremser, og det kommer godt med når du skal bråstoppe en såpass tung sykkel.

Ole Henrik Johansen / Tek.no

Sittestillingen på Ambassador-modellen er veldig ulik den du får på Cruzer. Her blir du sittende langt mer rak i ryggen, og siden styrets ender peker mot deg, får du en god og avslappet posisjon på armene også. Salen er en del «slemmere» mot bakenden din enn salen du finner på Cruzer. Her er det ikke noe demping å spore. Men så lenge du ferdes på slette underlag går det greit nok. For lengre turer vil nok noen form for polstring være på sin plass.

Denne sykkelen er for deg som sykler på asfalt og andre jevne underlag. Dekkene på denne modellen er langt tynnere enn på Cruzer-modellen, og du har ingen særlig fjæring i disse. Resten av sykkelen har heller ingen form for demping, så denne bør holdes godt unna veier med for mange ujevnheter.

Siden sykkelen er såpass stilren og minimalistisk, så er den heller ikke så avskrekkende tung som sin Cruzer-bror. Her stopper vektnålen på mer «normale» 23 kilogram, og siden den også er mer kompakt, så er dette en langt enklere sykkel å få med seg opp en trapp eller to. Her er det også montert skivebremser, og disse fungerer godt.

Motoren sitter i bakhjulet. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Motor

Cruzer-modellen har en kraftig motor montert i bakhjulet. Den har en nominell effekt på 250 watt, men kan klemme ut hele 1000 watt når det trengs. Du har ingen gir på denne modellen, men det trenger du strengt talt ikke heller så lenge du ikke skal ut og bestige kraftige motbakker over tid. I de tyngste bakkene må du regne med å bidra en god del selv.

Motoren har likevel mer enn nok krefter å bistå med ellers, og du justerer selv oppførselen du ønsker via den tilhørende appen. Du kan for eksempel justere hvor mye tråkkeassistanse du trenger, og samtidig er det plass til å oppbevare mobilen din i et feste (ekstrautstyr) på styret. Det gjør at du bruker mobilen som skjerm for å få vite for eksempel hvor raskt du sykler, eller ha et kart fremme om du sliter med å finne frem dit du skal.

Det følger også med et standardbatteri som gir deg om lag 40 kilometers rekkevidde, som er helt greit, om enn ikke veldig imponerende. Sykkelen slås på via en nøkkel. Det gjør det jo litt mindre interessant å prøve å stjele med seg, men du må altså huske å ta med nøkkelen om du skal ut på tur. En ting det kan være verdt å merke seg er at du raskt merker når batteriet begynner å nærme seg utladet. Da blir hjelpen du får i bakkene merkbart dårligere.

Motoren er en del mindre enn Cruzer-modellen, men likevel har den greit med krefter til det meste. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Rayvolt Amabassador har en mindre motor enn 1000 watt-varianten du finner på Cruzer. Den nominelle effekten er fortsatt de samme 250 wattene, mens den maksimale motorkraften på denne modellen er «kun» 400 watt. Likevel er ikke dette til å rynke på nesen av. I praksis er det nemlig ikke så enorm forskjell om du sykler på veier uten for mye motbakker.

Også her går du frem på den samme måten når du skal koble appen mot sykkelen. Og når det er oppnådd kontakt, så har du de samme muligheten via appen som med Cruzer-modellen. Merk at testeksemplaret her ikke har noen form for mobilholder, men så vidt vi skjønner kan du kjøpe dette til som ekstrautstyr.

En annen fordel du får med en litt mer strømgjerrig motor er bedre rekkevidde. Her oppgir produsenten rundt 60 kilometer når batteriet er helt ladet opp, og det stemmer nokså godt med våre erfaringer under test. Igjen bruker du den samme nøkkellåsingen for å slå på sykkelen.

Ole Henrik Johansen / Tek.no

Konklusjon

Vårt testeksemplar av Cruzeren er en såkalt Power-modell. Altså følger blant annet skjermer i lær med, samt lyspakken med det som er en av de beste frontlyktene vi har testet på en elsykkel. Og lærdetaljene er virkelig med på å sette prikken over i-en.

På sykkelen vi testet er det også montert en sideveske (3750 kr) og en styretaske (1200 kr). Begge detaljene er kostbare å kjøpe, men sklir rett inn som naturlig tilbehør. For å ikke glemme halvhjelmen i lær, som sammen med tidsriktige briller gjør at du er et steg eller to nærmere en komplett pakke når du skal ut og «cruise» med denne doningen. Men du kan altså lett rase forbi kjøpesummen på selve sykkelen, om du vil ha med litt tilbehør.

Når det kommer til Ambassador-modellen så blir det litt merkelig å overlesse denne med eventuelle ekstra-deler. Litt av poenget med denne modellen er jo at den skal være ren og klassisk, og det klarer den helt fint uten at du trenger å handle inn så mye ekstra.

Begge syklene gir deg en solid slump retro-følelse på hver sin måte. Og spesielt Cruzer-modellen fikk mye oppmerksomhet under testperioden. Men det koster også så det holder å få denne oppmerksomheten. 48.000 kroner er mye penger for å få en elsykkel som ser kul ut.

Men det er ikke bare utseendet du betaler for. Til prisen får du grei byggekvalitet der vi ikke opplevde noen problemer under vår testperiode. Syklene kunne fint hatt litt bedre bremser, og et lettere gir når du prøver deg på lengre motbakker. Rekkevidden er ikke imponerende god til å være i denne prisklassen, men for de fleste vil det likevel være tilstrekkelig.

Alt i alt er det gjennomførte retrosykler som Rayvolt lever deg. Og du får garantert mye oppmerksomhet om du kan svelge den stive prisen det koster å kjøpe deg et eksemplar.

Vi velger å ikke gi syklene karakterer i denne omgang, siden vi ikke har noe å sammenligne dem mot, annet enn Rayvolt sine egne modeller. Men vi jobber med å få inn flere tilsvarende retro-modeller, og da vil vi oppdatere artikkelen med karakter.

