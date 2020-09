Beoplay H95 er ikke langt unna drømmehodetelefonene

Men akk, den prisen.

B&Os nye topp-hodetelefoner heter H95 og forbedrer nesten alt fra den tidligere toppmodellen H9. Men prisen er også økt betraktelig. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 5 Sept 2020 06:00

Bang & Olufsens flaggskip-hodetelefoner H9 har gjennom tre generasjoner vært blant det ypperste du kan finne av trådløse hodetelefoner. De har også vært blant de absolutt dyreste, med en pris på like oppunder 5.000 kroner. Tydeligvis ikke nok for danskene i Bang & Olufsen, som nå lanserer den nye toppmodellen H95 til mildt sagt stive 8.750 kroner.

Hva får du så for 8.750 kroner i Bang & Olufsens verden? Her er noen stikkord:

40 mm titandrivere med neodymmagneter (som riktignok er mindre enn en del andre. Shure Aonic 50 har for eksempel 50 mm-drivere)

Den «mest avanserte» støydempingen Bang & Olufsen noen gang har levert.

38 timers batteritid med støydempingen aktivert (opp fra 25 timer på H9 3rd Gen)

«Ypperlig samtalekvalitet»

Bang & Olufsen har ikke hatt for vane å levere ordentlige bæreetuier med hodetelefonene sine, så sånn sett er det en hyggelig overraskelse H95 leveres med ett. Og ikke bare et enkelt hardplastetui, men et meget elegant (om enn ganske fingermerkeutsatt) aluminiumsetui.

En hyggelig nyhet er dessuten at H95 har blitt sammenleggbare, slik at ikke etuiet trenger å bli så voldsomt stort. Vi har jo for eksempel det helt enorme etuiet til de ellers gode Shure Aonic 50 friskt i minnet.

I etuiet finner vi ellers det vanlige av tilbehør: ladekabel (USB-A til USB-C), minijackkabel og flyadapter. Helt greit, men kanskje ingenting som tilsier at prisen er så høy som den er.

9 Imponerende Bang & Olufsen Beoplay H95 annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Luksus på alle måter fra B&O, men prisen er avskrekkende Fordeler Stor og enormt engasjerende lyd

Solid aktiv støydemping

Påkostede materialvalg

Lekkert bæreetui

Smarte ringer til å justere volum og støydemping

God samtalekvalitet

Meget god batteritid Ting å tenke på Svært høy pris

Kanskje litt i overkant fyldig mellomtone for noen

Iblant litt kranglete multipoint-tilkobling

Vi savner valgmuligheter i appen

Kunne hatt litt mer polstring over hodet

Tvinger ambient-modus i telefonsamtaler

Nytt design

Hodetelefonene i seg selv har fått endret selve øreputene fra sirkulære til ovale, og selve øreputene er som nevnt avtakbare. Vi vet ikke helt hva det skal være godt for, men det bør i alle fall bety at det er enkelt å bytte dem ut om skinnet skulle bli slitt eller noe annet skulle skje. Materialbruken er - ikke overraskende - fortsatt i toppklasse, med lammeskinn rundt ørene og konstruksjon i aluminium. H95 føles i likhet med H9 og de fleste andre B&O-hodetelefoner ut som luksushodetelefoner, og det bør de også til denne prisen.

Selve øreputene er nå avtagbare. Kraftige magneter holder dem på plass. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Nytt er også et «hjul» på hver øreklokke, som kan vris for å justere henholdsvis volum (høyre) og støydemping (venstre). Dette kommer i tillegg til touchpanelet utvendig på den høyre øreklokka, som (siden det slipper å håndtere volum) nå kun har to funksjoner - spill/pause med et tapp og å hoppe frem og tilbake ved å sveipe frem eller tilbake. Det fungerte godt fra før, og muligens enda bedre nå. Rullehjulet er lett å finne frem til og har en veldig finkornet skala som gjør det lett å justere volumet til eksakt det nivået du vil ha.

Hjulet som justerer støydempingen har en litt brattere læringskurve, men her har du i praksis fem trinn med «ambient»-modus og fem trinn med støydemping, og den største jobben er nok å lære seg hvilken vei du skal rulle for å oppnå ønsket resultat. Hodetelefonene gir nemlig ingen feedback før du når maks støydemping eller maks omgivelseslyd, så det kan være noe vanskelig å finne tak i riktig nivå om du av en eller annen grunn ikke vil ha maks.

De nye rullehjulene gjør det veldig enkelt å justere volum. Dette er en funksjon vi tidligere har sett hos Poly (tidligere Plantronics) og på Microsofts Surface Headphones. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Meget god støydemping

Støydempingen er definitivt den ypperste Bang & Olufsen noen gang har levert, og hever nivået fra H9 flere hakk. Vi har dessverre ikke hatt anledningen til å ta dem med på noen flytur foreløpig, men har simulert flykabinstøy og andre miljøer på anlegget hjemme i stua, i tillegg til at vi selvfølgelig har hatt dem med ut i byen.

Sonys ferske WH-1000XM4 er nok litt hvassere på å fjerne de mest irriterende høye frekvensene i flystøyen, men de legger til gjengjeld hakket mer press på trommehinnene og kan nok for noen være litt mer slitsomme av den grunn. H95 er heller ikke veldig langt bak, og de har definitivt også evnen til å lage den der «min egen boble»-følelsen hodetelefoner med god støydemping - ikke minst også grunnet god passiv støydemping. De er godt isolert både inn og ut, og lekker i det hele tatt veldig lite lyd.

I det hele tatt: God støydemping, og nesten overraskende god til B&O å være. Det må nevnes at støydempingen naturlig nok er ganske følsom for vind, men rullehjulet gjør det til en smal sak å skru ned effekten nok til at det ikke lenger er et problem.

Komforten er også i all hovedsak god. Undertegnede kunne nok ønsket ørlite mer polstring på hodebøyla, for kurvaturen gjør at kontaktpunktet mellom bøyla og hodet mitt blir minimalt, og akkurat på det punktet gnager det gjerne fort når lytteøktene blir lange. Briller går stort sett greit, men også her har vi opplevd litt gnaging etter lang tids lytting.

Stein Jarle Olsen, Tek.no

Nesten uovertruffen lyd

Lyden har vanligvis vært H9-seriens trumfkort, og vi hadde selvfølgelig store forventninger til H95 på dette punktet. Disse innfris også - til det fulle. B&O har strevd litt med å skru diskantgjengivelsen «riktig» på H9 - H9i var for eksempel i overkant lyse og skarpe, mens H9 3rd Gen. nok gikk litt langt i motsatt retning. Med H95 har B&O endelig truffet riktig, og resultatet er en svært helhetlig, velbalansert og ikke minst fantastisk engasjerende lyd.

En egen liten knapp lar deg påkalle taleassistenter. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Tingene vi liker så godt med H9-serien er nemlig fortsatt her - det konsertaktig store lydbildet og det solide bassfundamentet er begge på plass, med B&Os typisk varme klang og enorm fylde. Det kan nok argumenteres med at B&O-lyden nesten kan bli litt for mye av det gode - bassen er riktignok både tørr og kontant, men kombinert med fylden i mellomtonen tar de sammen såpass stor plass at det blir lite igjen til resten. Om du foretrekker en skarpere diskant og mer luft har du heldigvis et veldig godt alternativ i de nevnte Shure Aonic 50 - begge veldig gode, men de tilfredsstiller nok litt ulike lydpreferanser.

Det må også nevnes at det er en liten forskjell i lyden med og uten støydempingselektronikken aktivert - det låter litt hulere og mindre fyldig om du setter støydempingen i nøytral modus. Om du ikke skulle være helt fornøyd kan du dessuten gjøre justeringer i B&Os app - enten ved hjelp av de ulike forhåndsinnstillingene eller gjennom den etter hvert ganske velkjente matriseløsningen til B&O. Det er neppe nødvendig med store endringer her, men det er i alle fall kjekt å ha muligheten.

Bang & Olufsen-appen viser tydelig at det ikke er all verdens av funksjonalitet å hente i H95. Den er i det minste veldig enkel å bruke. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Utover det inneholder appen veldig få konfigureringsmuligheter. Du kan velge at hodetelefonene skal slå seg av etter 15 minutter med inaktivitet, og du kan aktivere såkalt «adaptiv ANC», som lar hodetelefonene selv analysere omgivelsene og justere deretter. Denne funksjonen er imidlertid knapt forklart med et ord verken i appen eller i manualen, så om den egentlig har noen effekt må nesten fåglarna vite. Vi har ikke merket noen, i alle fall.

Og bare så det er nevnt: H95 støtter både AAC og Aptx Adaptive. Sistnevnte sørger for å justere bitraten etter behov, slik at du i teorien både skal kunne få musikk av høy kvalitet og spill og film uten forsinkelse i lyden. Den er også bakoverkompatibel med Aptx og Aptx HD. Det må også nevnes at H95 er noe tungdrevne hodetelefoner, og om du (som meg) liker å spille høyt, vil du fort kunne nærme deg maks volum på enheten din.

Det er imidlertid mulig å bruke dem både via USB og minijack, som begge nok høyner lydkvaliteten ytterligere et hakk versus Bluetooth-tilkobling, med en hakket bedre definert diskant og generelt litt strammere gjengivelse. Du er imidlertid avhengig av batteri på hodetelefonene for å bruke dem med minijack, de kan ikke brukes helt passivt.

Det medfølgende etuiet i aluminium ser lekkert ut, men er ganske utsatt for fingermerker. Du kan heller ikke åpne lokket i mer enn 90 graders vinkel. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Under en liten flapp har du plass til det medfølgende tilbehøret: Ladekabel, minijackkabel og flyadapter. Stein Jarle Olsen, Tek.no

For å folde hodetelefonene i riktig vinkel for å passe i etuiet må du dra dem så langt ut på bøyla så mulig. Det er ikke så logisk i starten. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Ingen teknologibombe

Teknologimessig får B&O ellers bank av mange av de andre påkostede hodetelefonene på markedet, og kanskje spesielt av Sony WH-1000XM4. Vi savner for eksempel at de automatisk pauser musikken når vi tar dem av oss, slik mange hodetelefoner kan, men setter i alle fall pris på muligheten for multipoint-tilkobling og såkalt «sidetone» når vi snakker i telefonen.

Det betyr at hodetelefonene slipper gjennom stemmen din mens du snakker, slik at du ikke blir gående og rope til motparten. Det er imidlertid irriterende at det ikke er mulig å velge hvorvidt du vil høre deg selv eller ha full støydemping når du snakker i telefonen. Her tvinges du til å ha sidetonen aktivert, som er frustrerende om du er ute og det blåser mye, for eksempel.

Det skal sies at multipoint-funksjonen heller ikke akkurat har vært stabil i testperioden, så den må vi sette et lite spørsmålstegn ved.

Samtalekvaliteten er ellers blant de bedre av hodetelefonene vi har testet i det siste. H95 makter å holde fast i stemmen vår selv i støyete bymiljøer, samtidig som de reduserer bort mye av omgivelsene. Motparten omtalte det sågar som «behagelig» å snakke med oss så fort vi beveget oss inn i en stillere sidegate, men vi skulle altså gjerne sett at det var mulig å velge bort sidetonen i samtaler. Rullehjulet for støydempingen deaktiveres dessuten, og det er heller ikke mulig å gå inn i appen og aktivere støydemping mens du snakker. Som vi har sagt så mange ganger før: Gi oss valgfrihet, davel.

Batteritiden er som nevnt oppgitt til 38 timer med støydempingen aktivert, som er et solid hopp fra de 25 timene som var oppgitt for H9 3rd Gen. H95 varer også merkbart lenger, og plasserer seg nå helt i toppklassen hva gjelder batteri. Jabra Elite 85h har til sammenlikning oppgitt 36 timer, Sony WH-1000XM4 30 timer, mens Bose NCH 700 og Shure Aonic 50 begge må klare seg med «bare» 20 timer.

H95 er fabelaktig gode på alle de viktigste tingene, men mangler samtidig noen av funksjonene de beste konkurrentene har. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Konklusjon

Bang & Olufsen kan sin high-end, det er det liten tvil om. De tar også nærmest en slags stolthet i å prise seg langt over det som menigmann kan ta seg råd til - det så vi med den fenomenale Beosound Balance , og det ser vi igjen her med Beoplay H95. Nesten 9.000 kroner for et par hodetelefoner er unektelig stivt, og spesielt med tanke på at du får enormt gode konkurrenter som Sony WH-1000XM4 , Shure Aonic 50 og JBL Club One til halve prisen.

Rent bortsett fra det er veldig lite å mislike ved H95. De spiller med et overskudd og et engasjement som veldig få andre makter, og Bang & Olufsen fortsetter dessuten å levere det store lydbildet vi likte så godt med den forrige toppmodellen H9. Puristene bør nok muligens heller vurdere Shure Aonic 50, mens de som vil ha den absolutt beste støydempingen nok heller bør vurdere Sony WH-1000XM4, men Bang & Olufsen har en kombinasjon av lyd og støydemping som ingen av dem makter å levere.

Batteritiden er dessuten strålende, og design og byggekvalitet er fortsatt i toppklassen. Hadde disse kostet halvparten hadde vi vært store fans, men til 8.750 kroner er det naturligvis vanskelig å komme med noen generell anbefaling. Om du har penger som brenner i lommeboka og vil bruke de ekstra tusenlappene på dansk luksuslyd: For all del, du blir neppe skuffet. Vi vanlige lønnsmottakere har det nok bedre med oss selv om vi heller velger et av alternativene under.

PS: Beoplay H9 3rd Gen kommer fortsatt til å være i salg, og til halve prisen av H95 er det nok også bedre valuta for pengene enn H95 er.

