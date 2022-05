Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Kaffebryggerne som gir deg god kaffe på tur

Uten å måtte drasse med seg masse «greier».

Vi har testet fire ulike kaffebryggere som er praktiske å ta med seg på tur.

Én Tek-journalist vil helst ha kvalitetskaffe (også) på tur. Nesen rynkes når den andre journalisten kommer drassende på pulverkaffe fordi hun «ikke gidder drasse med masse dill på tur». Slik startet eventyret om da kaffekjenneren og turelskeren møttes for å teste tur-kaffebryggere.

For kan man ta med seg minimalt med greier, uten å gå på kompromiss med kvaliteten på kaffe?

Vi måtte selvsagt sjekke, og tok med fire ulike «kaffedingser» til skauen. Tre av fire konstruksjoner anvender ulike typer filter for å trakte kaffen, mens den siste er en perkolator.

Etter mange timer i skauen hvor vi etterhvert var høy på både livet, naturen og koffeinen, kom vi endelig til en slags enighet. Konklusjonen er at, jo da, man kan faktisk ta med seg minimalt med greier og få en god kopp kaffe, men ikke alle bryggerne funker til alle slags turer.

Disse «kaffedingsene» er med i testen

GSI Collapsible Java Drip

Sea To Summit Xbrew Coffee Dripper

GSI Ultralight Java Drip

GSI Glacier Stainless Perculator 3 cup

Hvordan vi testet (...eller hvordan vi fikk koffeinsjokk i skauen)

Selv om vi jakter på den gode kaffesmaken, så er det ikke dette som har vært eneste kriterium. Smaken kommer tross alt også an på kverningsgraden og typen kaffe man bruker. Likevel, ved å i utgangspunktet bruke samme mengder og kvernegrad på alle filterbryggerne har vi kunnet si noe om både smak og hver bryggers funksjon.

Til «pour over»-bryggerene brukte vi alltid 250 gram vann til 15 gram kaffe.

Men, vi har selvsagt vært vel så opptatt av hvor enkle bryggerne er å håndtere, hvor mye kaffe du får og hvor lite plass de tar i sekken. Prisen spiller også inn, men ettersom den ikke er hårreisende for noen av bryggerne har dette hatt lite å si i praksis.

GSI Collapsible Java Drip Sea to Summit X-Brew GSI Ultralight Java Drip GSI Glacier Perculator 3 cup annonse Pris 129,- 149,- 110,- 399,- Vekt 130 g 85 g 11 g 445 g Størrelse (sammenpakket) 14 x 14 x 2,5 cm 10,5 x 10,5 x 2 cm 10,5 x 10,5 x 1,5 cm 16 x 10 x 15,5 cm Materiale Silikon og polypropylene Silikon og rustfritt stålmesh Nylon, Polypropylene Rustfritt stål Kommer i andre størrelser Bytt Bytt Bytt Krysse av Antall kaffekopper 1-12 1-2 1 2-3

GSI Collapsible Java Drip

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Som kaffenerd er det fint lite som imponerer mindre enn timegammel kaffe på termos. Så hva gjør en kresen og, ikke minst, koffeinavhengig fyr når sekken skal pakkes?

Kaffedingsene hjemmefra som ikke nødvendigvis fungerer like godt i sekk på tur. Fra venstre: Chemex, V60 og Aeropress (der sistnevnte riktig nok kan være genial om du er alene!)

Det vanlige håndbryggeutstyret er fullstendig utelukket. Chemexen egner seg ikke for transport. Aeropressen lager bare kaffe til én. V60-en da? Jo, du får tak i slike i plast, men de konkurrerer raskt med mye annet som skal få plass i sekken, som mat, drikke, klær og kanskje telt og primus.

Ingen hindring, sa min turvenninne. Fra sin overlessede sekk dro hun frem en liten flat «plastdisk».

En rask håndbevegelse senere var den forvandlet fra uidentifiserbar plastskive til det produsenten GSI har kalt en «Collapsible Java Drip», en kjegleformet kaffebrygger som leverer det nærmeste du kommer en V60-opplevelse på tur, bare med fem ganger så lite fotavtrykk.

Bryggeren krever «type 4» filter, være det seg papirfilter eller gjenbrukbare. Så lenge du passer på å enten bruke ferdig butikkmalt kaffe, eller maler bønnene dine litt grovere enn du ville gjort for samme dose på utstyret hjemme, blir resultatet veldig bra. Faktisk leverer Java Drip et av to resultater i denne testen som virkelig utmerket seg.

Grunnen til at du må male litt grovere er for øvrig fordi Java Drip har et mye mindre hull vannet kan renne gjennom enn tradisjonelle V60-bryggere i plast eller keramikk.

Selv på vårt første forsøk, der vi brukte ganske finmalt kaffe og bryggeren tettet seg litt mot slutten, ble kaffen god. Men en liten justering av kvernegraden gir altså kaffe nesten på høyde med den du lager hjemme under optimale forhold.

Trakteren kan like enkel brukes til å trakte en eller to kopper, som i alle fall ti kopper.

Takket være en vid base står bryggeren stødig over alle vanlige kopper, og den kommer med lokk. Det kan brukes for å hjelpe til med å holde temperaturen oppe under selve bryggeprosessen, og gjør det mulig å pakke ned bryggeren igjen i sekken før den er helt tørr etter vask. Da er det bare å holde bryggeren mellom begge hender og klappe dem sammen. Så er Java Drip forvandlet tilbake til den lille plastskiven, klar til å smettes ned i et ledig hulrom i sekken.

Anbefales for deg som ikke vil kompromisse på kaffen når du er på tur, selv med fullesset sekk.

9 Imponerende GSI Collapsible Java Drip annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Laget best filterkaffe i testen og fungerer for små og store mengder kaffe. " Fordeler Krysse av Svært enkel å bruke

Krysse av Lav vekt

Krysse av Praktisk pakkform

Krysse av Kan brygge flere kopper kaffe

Krysse av Lett å rengjøre Ting å tenke på Bytt Krever at du har med papirfilter

Sea To Summit Xbrew Coffee Dripper

Forrige Neste Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm

Om du trenger kaffe-fiksen din på tur, men har så lite plass at selv ikke GSIs Java Drip er en mulighet bør du få prioriteringene dine i orden. Eller i alle fall sjekke Xbrew Coffee Dripper fra Sea To Summit.

Den er så kompakt at den får plass i baklomma på buksen din (herrebukser vel og vite, gud forby at damebukser har lommer overhodet), så at sekken er full er ingen unnskyldning. Den fungerer dessuten uten papirfilter, hvilket er en gudegave til de av oss som opererer med regelen om å glemme minst én viktig ting hver tur.

Bryggeren er såpass liten at du ikke lager mer enn en eller to kopper kaffe av gangen. Holder fint til par på tur, eller til deg som våkner før alle andre får sollyset rettet mot teltet.

I stedet for papirfilter filtreres kaffen av et ekstremt finmasket metallmesh-filter. Det er vaskbart og kan brukes hundrevis, om ikke tusenvis av ganger.

Og hvem sier at det ikke lønner seg å være litt «lat» og klare seg med færrest mulig ting? Denne lager nemlig like god kaffe som den hakket større Java Drip gjør med sine papirfilter.

For å lage en stor kopp malte vi kaffen litt finere enn «butikkstandarden», slik vi ville gjort om vi brygget kaffe til bare én eller to personer hjemme. Resultatet ble full match, med fin «flow rate», eller kontakttid mellom vann og kaffe.

De gode resultatene til tross må det jo sies at kaffenerden i følget foretrekker å brygge med papirfilter. I alle fall til hverdags, ettersom disse fjerner kaffeoljene, eller «kaffefettet» kalt «cafestol». Forskning har nemlig vist at dette gir høyere kolesterol, som blant annet helsedirektoratet advarer mot. Papirfilter sørger også for at ingen kaffepartikler lekker gjennom til brygget, der Xbrews metallfilter vil gi deg et lag kaffepartikler i bunnen av koppen din.

Om du ikke er så interessert i dette kan du imidlertid ta ut meshfilteret og bruke Xbrew med papirfilter for den minste typen V60-bryggere, gjerne kalt «01-filter». Slike må oftest kjøpes på nett eller i kaffebutikker, men da får du i alle fall en super kombinasjon av portabel brygger og kaffe som kan drikkes med god samvittighet uansett hvor mange ganger du bruker den.

Er du derimot som pulverkaffe-brukeren i turfølget, lukker du ørene rundt nå og tenker «mindre dingser å ta med, hurra».

Uavhengig hvilken kaffedrikker du er: denne anbefales for deg som trenger en superkompakt brygger og som bare bruker den for noen «kosekopper» med kaffe i måneden.

8.5 Meget bra Sea to Summit X-Brew annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Lager god kaffe uten å kreve at du har med papirfilter. " Fordeler Krysse av Trenger ikke ekstra filter

Krysse av Svært enkel å bruke

Krysse av Lav vekt

Krysse av Praktisk pakkform

Krysse av Kan brukes med (små) papirfilter Ting å tenke på Bytt Stålmesh fører også til at man får i seg kaffeolje

Bytt Lager bare 1 til 2 kopper av gangen

GSI Glacier Stainless Perculator 3 cup

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm

Mange mener kokekaffe er den ultimate turkaffen. Etter å ha satt GSIs Glacier Perculator i sving over primusen er vi langt på vei enig.

Denne kanna krever en helt annen fremgangsmåte enn de tre «pour over»-bryggerne i testen, men når du først har lært deg den er den om mulig enda lettere. Her er det nemlig bare å fylle den med vann, legge kaffe i det øverste kammeret og så «glemme» den over primusen til det begynner å koke. Så starter du klokka og løfter den av når det har putret i fire-fem-seks minutter. Du lærer deg jo raskt hvor mange minutter kaffen trenger for å gjøre deg fornøyd.

Vi brukte samme kaffe som for de andre bryggerne i testen, men malte den mye grovere, til det som tilsvarer «kokmalt» du kan kjøpe i butikken. Det er helt essensielt, for ellers vil kaffen bli utrolig bitter.

Perkulator-kaffen vi laget vil vi beskrive som både fyldigere og mer «teksturert» enn hva de andre bryggerne fikk til. Naturlig nok, for her filtreres jo ikke kaffeoljene bort, som når du bruker papirfilter. Det betyr, som for Xbrew-en med metallmesh-filter nevnt over, at dette ikke er en brygger vi ville brukt hver dag, men en helg nå og da for litt ekstra kos. Ellers kan for mye kaffeoljer altså være problematisk.

Uansett, bare koffeinsjokket legger seg spørs det om vi ikke må planlegge neste tur, så vi får brukt denne igjen. Eventuelt går det fint å sette den på induksjonstoppen hjemme, om du vil «jukse» litt!

Designet i 100 prosent rustfritt stål gjør denne ekstremt enkel å rengjøre. Ofte blir den helt ren av en dukkert i elva. Men regn med at det i utgangspunktet skinnende utseendet raskt vil få mange synlige riper og småskrammer, da.

Vi har et par ting å utsette på den, men det er kanskje ikke så mye kritikk som bare observasjoner.

Det ene er at det egentlig ikke er så nyttig å se at kaffen «perkulerer» gjennom glassknotten i toppen av bryggeren. Stol heller på klokka. Det er mye enklere å huske mengde vann og kaffe du bruker, samt hvor lenge kaffen putrer etter oppkoket for at du får din perfekte kopp igjen og igjen, enn å sitte på kne å analysere fargen på kaffen som bobler opp.

Men, som min turvenninne også mener: det er fin underholdning for meg med «mark i ræven», som i et lite øyeblikk sitter i ro og entusiastisk ser på kokebobler (hvem visste at kokende vann kan være så gøy?!).

Opplevelsen er altså ulik her. Kanskje «kaffenerden» underspiller slike «gimmicer» i den analytiske talltåka over vann- og kaffeforhold, kvernegrad og tidsbruk.

Perkulatoren oppgis å både kunne brukes på vanlige brennere, samt over bål (og induksjonstopp for den saks skyld). Vi noterer oss at håndtaket er av silikon, og det kan gi litt «falsk» trygghet. Vi holdt på å si «au» da vi skulle forsyne oss av den over primusen, men luktet heldigvis lunta i siste liten. Vind eller flammer kan raskt gjør dette veldig varmt, eller i verste fall smelte det, så ha med noe å holde mellom hendene dine og håndtaket.

Du bør også brygge to kopper av gangen, noe som i denne perkulatorens tilfelle vil si 360 gram vann til ca 32 gram kaffe. Modellen vi testet kan lage inntil 3 gode kopper, noe som vi synes er passe turstørrelse.

Det er likevel slik at denne søte lille perkulatoren har en åpenbar begrensning på hvilke turer den fungerer på. Skal du på spaserende tur i skog og mark, kan bryggeren være i overkant klønete (les: stor) å ta med, selv denne «lille» modellen for tre kopper. I alle fall hvis planen er å pakke lett. Men som selskap på turer hvor man kan unne seg bittelitt ekstra luksus, som for eksempel med bil eller kano, er den helt ypperlig.

8 Meget bra GSI Glacier Perculator annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " God kaffe som lager seg selv. " Fordeler Krysse av Enkel å bruke

Krysse av Kommer i flere størrelser

Krysse av Gjennomsiktig håndtak gir innblikk i kokeaktiviteten

Krysse av Lett å rengjøre

Krysse av Fungerer på primus, bål og induksjontopp Ting å tenke på Bytt For stor og uhamslig for noen turer

Bytt Uten papirfilter får du i deg kaffeoljer

GSI Ultralight Java Drip

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Åpne fullskjerm

Vi forhåndsdømte nok denne spinkle og hengslete dingsen litt.

Den er liten, superenkel, og ser ut som (sitat turelskeren i følget) «noe som lever under vann med rare tentakler». Tentaklene festes på en kopp, kaffen legges i filteret, og voila, den samme prosessen med å helle over vann er i gang.

Kaffen smaker helt ok, men litt tynt fordi vannet rant raskt gjennom. Kaffekjenneren smattet litt ekstra på kaffen, surklet den rundt som en god årgangsvin og kommenterte til slutt at «hadde vi brukt butikkmalt kaffe hadde den smakt enda verre».

Rådet for å få bedre kaffe med denne er å kverne finere enn du pleier, og lage enten én større eller to kopper av gangen slik at vannet møter mer motstand på vei gjennom bryggeren.

Turelskeren, som har en egen evne til å knekke ting som knekkes kan, forventet at hun skulle klare å ødelegge bryggerens tentakler bare ved å ha dem i sekken. Til vår store glede innså vi at de kanskje ikke er fullt så skjør. Men det medfører likevel en viss risiko for å knekke dem, selv om det skal litt mer til enn vi trodde.

Vi trodde også at filteret ville ta en liten evighet for å tørke, men det tok vel omtrent ikke et minutt i solsteiken engang, før den var tør nok til å pakkes ned.

Alt i alt, dette er helt grei kaffebrygger med god funksjon hvis man vil ha absolutt minimum med seg av greier. Med sine 11 gram er det vel usannsynlig å finne noe lettere å ta med seg.

Men, vi kommer altså ikke bort fra at begge bryggerne nevnt over i alle tilfeller lage bedre kaffe enn denne. De danker den bare ikke ut på «portabilitet».

6.5 Helt greit GSI Ultralight Java Drip annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Fort gjort at kaffen blir for tynn. " Fordeler Krysse av Filteret tørker svært raskt i solen

Krysse av Utrolig lett og kompakt

Krysse av Enkel å montere Ting å tenke på Bytt Vannet renner vel raskt gjennom og kan gi svak kaffe

Bytt Man får i seg kaffeoljer

Bytt Noe usikkert hvor kraftig plasten er