Jabra Elite 4 Active

I denne prisklassen er det få som gjør det samme

Jabras Elite 4 Active legger på aktiv støydemping og bedre vanntetting fra innstegsmodellen Elite 3.

Lanseringstakten til Jabra på øreproppfronten de siste par årene har vært solid, og på CES-messen denne måneden slapp de et nytt par, nemlig Elite 4 Active. Dette er i praksis storebroren til innstegsmodellen Elite 3, som vi testet og ga gode skussmål i høst.

Det er to hovedforskjeller på de to – Elite 4 har aktiv støydemping, i tillegg til at Active-betegnelsen som sedvanlig hos Jabra betyr at proppene er ekstra godt sikret mot svette, regn og annen væske. Prisen er satt til 1299 kroner, som betyr at du altså betaler 400 kroner ekstra versus veiledende pris på Elite 3.

Siden de to modellene er såpass like, kommer vi til å sveipe kjapt over de kvalitetene som er felles for Elite 3 og Elite 4 Active, og fokusere mest på det som er nytt. Dette blir dermed en noe kortere test enn vanlig.

Elite 4 Active er relativt små og kompakte propper som ikke stikker veldig langt ut av øret.

Dette er likt

Passformen er som vi kjenner den fra Jabra. Undertegnede synes i all hovedsak disse sitter utmerket, selv til løping, men jeg har ører som er ganske enkle å få til å samarbeide med ørepropper. Elite 4 Active er kompakte og lette, og om du finner en gummitupp som passer for deg bør de sitte bom fast også under ganske heftig aktivitet – til tross for at de ikke har vinger. Selve husene er også noe mindre enn på tidligere Jabra-modeller som for eksempel Elite 75t og 85t, som gjør det mindre sannsynlig at de skal falle ut.

Etuiet er i praksis identisk med Elite 3-etuiet, og det betyr et kompakt og riperesistent etui i plast. Som tidligere vil vi bemerke at litt av premiumfølelsen fra tidligere modeller i Elite-serien er borte, og etuiet føles litt «billigere» i bruk, uten at det har noen annen innvirkning enn akkurat følelsen. Trådløs lading får du ikke.

Batteritiden er også identisk, med syv timer på en lading og ytterligere tre ladinger i etuiet, totalt 28 timer. Det er bra, og spesielt med tanke på at aktiv støydemping nå er på plass og garantert drar litt ekstra strøm. Vi har ikke opplevd at praktisk brukstid skiller seg nevneverdig fra den oppgitte batteritiden.

Den eneste utvendige forskjellen versus Elite 3 er disse nye støydempingsmikrofonene.

Kontrollerne finner du i form av en knapp på hver av proppene, og er stort sett ganske intuitivt lagt opp. Et trykk på den høyre for spill/pause, to trykk for å hoppe en låt frem og tre for å hoppe en tilbake. Holder du inne på høyre/venstre skrur du lyden opp eller ned, og den venstre brukes til å bytte mellom støydemping, omgivelsesmodus og ingen av delene. Det fungerer fint. En ting som «mangler» er automatisk pausing av innhold om du tar proppene ut av øret.

Lyden er tilsynelatende også den samme som på Elite 3. Det betyr ganske god lyd med mer bass enn vi har opplevd på en del tidligere Jabra-modeller. Både Elite 3 og Elite 4 mangler litt av raffinementet i diskanten som en del mer påkostede ørepropper har, og begge mangler også støtte for den lydforbedrende AAC-kodeken.

Aptx er støttet, og gjør muligens at du får ørlite mer veloppløst diskant og litt strammere bass på enheter med Aptx-støtte (det meste utenom iPhone-telefoner), men forskjellen i praksis er liten. Totalt sett er dette likevel lyd som de fleste, i alle fall dem uten utpregede hifi-ambisjoner, vil kunne si seg godt fornøyd med.

En enkel equalizer finnes i appen. Her kan du også justere støydempingen for å finne den riktige frekvensdempingen for deg, og blant annet også velge om du vil ha «sidetone» i øret når du snakker i telefonen, altså at du skal høre din egen stemme gjennom proppene.

Samtalekvaliteten skal ifølge Jabra være god, takket være at proppene har fire mikrofoner som fanger opp stemmen din. Vi syntes ikke Elite 3 var spesielt god på samtaler under utfordrende forhold, og det samme gjelder Elite 4. Med noe vind og en trafikkert vei i nærheten er det knapt så motparten klarer å tyde hva vi sier.

Jabraene har minimalt med støydemping på mikrofonen, slik at det meste av omgivelsesstøy slipper gjennom, og de klarer ikke helt å fremheve stemmen nok til at det blir spesielt behagelig å høre på for motparten. Det sagt så fungerer det fint innendørs og ellers i stille omgivelser, slik det også bør være.

Elite 4 Active (øverst til venstre) har et litt større etui enn for eksempel Elite 75t (øverst til høyre). Her også sammen med JBL Reflect Mini NC og Apples AirPods 3.

Kurant støydemping

Nyhetene, da? Akkurat vanntettingen skal vi avstå fra å utfordre dem på, men vi kan i alle fall notere at vannsikringen er økt fra IP55 til IP57. Det betyr at de har gått fra å tåle tilfeldig vannsprut til å tåle å bli senket i inntil en meter dypt vann i 30 minutter – en ikke ubetydelig bedring.

Den aktive støydempingen er omtrent så habil som man kanskje kan forvente av et Jabra-par i middels prisklasse. Vi er ikke helt på AirPods Pro-, Sony- eller Bose-nivå, men støydempingen tilfører definitivt et ekstra lag med demping på toppen av den allerede gode passive dempingen vi så i Elite 3. Elite 4 er helt ålreite på den jevne støyen, men demper også de litt mer ujevne lydene noe.

I vår uhøytidelige «fly-test» (som i disse tider gjøres hjemme i sofaen med flystøy fra YouTube som kilde), merkes det godt at for eksempel et par som Sony WF-1000XM4 har mer effektiv støydemping enn Elite 4, men de er selvfølgelig også i en helt annen prisklasse. Sonyene demper flere frekvenser enn hva Jabraene gjør, med det resultat at den dypeste brummingen fra flystøyen forsvinner i langt større grad. Det samme gjelder Apples AirPods Pro.

Omgivelsesmodusen er helt grei, men har en tendens til å forsterke enkelte deler av lydbildet litt voldsomt. Ved et tilfelle ventet jeg for eksempel på en sushibestilling med omgivelsesmodusen aktiv, og da ble duringen fra kjøleskapet i nærheten såpass irriterende at jeg helst ville deaktivert omgivelsesmodusen.

Konklusjon

Jabra Elite 4 Active er i praksis Elite 3, bare med aktiv støydemping og bedre vanntetting. Er støydempingen på Elite 4 verdt de 400 kronene ekstra fra Elite 3? Tja. Vi er kanskje tilbøyelige til å si det, om enn såvidt.

Du får noen hakk bedre støydemping om du legger på en tusenlapp og går for en av de vi nevnte over, og også 1Mores ComfoBuds Pro leverer bedre støydemping til under tusenlappen, men Jabraene har andre kvaliteter, som for eksempel bedre passform til trening.

Det sagt, så er Elite 4 Active mer enn gode nok for det store lag av befolkningen som ikke har lyst til å bruke flere tusen kroner på ørepropper. For 1299 kroner får du god lyd, helt ålreit støydemping, god batteritid og et lite og kompakt etui. For undertegnede sitter de også meget godt på plass i ørene og er komfortable å ha på. En god totalpakke, altså, til en overkommelig penge.

Det er mange gode alternativer i denne prisklassen, men kanskje ikke så mange som byr på denne kombinasjonen av passform, støydemping og vanntetting. Det er grunnen til at vi smeller på en anbefaling.

8 Meget bra Jabra Elite 4 Active
" Alt man trenger i et kompakt og behagelig par ørepropper "
Fordeler

Krysse av Fyldig og engasjerende lyd

Krysse av Aktiv støydemping + god passiv demping

Krysse av Kompakt etui

Krysse av Sju timers batteri og tre ekstra ladinger i etuiet

Krysse av Vann- og støvsikret til IP57

Krysse av Begge proppene kan brukes alene Ting å tenke på Bytt Støydempingen er ikke like god som hos de beste

Bytt Svak samtalekvalitet i støyete omgivelser

Bytt Diskanten kunne vært hakket mer veloppløst

