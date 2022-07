Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Sony Xperia 10 IV

Kompakt telefon med digert batteri

Sonys vesle evighetsmaskin har noe ingen andre har.

Vanntett, bitteliten og med kjempebatteri. Kombinasjonen gjør Xperia 10 IV unik.

Sony driver ikke lenger med kjempebillige telefoner, men de har beholdt én serie omtrent midt på prisstigen. Xperia 10-telefonene, som nå er i sin fjerde generasjon, ligger og vaker rundt fem tusenlapper i pris, og konkurrerer med produkter som Samsungs Galaxy A-serie og OnePlus Nord.

Nå er det Xperia 10 IV sin tur å bli testet. Her er det litt vanskelig å få et førsteinntrykk i det hele tatt - for stort mer anonym «boks» har jeg knapt sett. Designmessig er den den rake motsetningen av dyre gamingtelefoner.

Og det bor faktisk noen uventede godsaker her.

Du får et enormt batteri i denne telefonen, tross at den er under 7 centimeter bred. Det betyr at den er god å holde i, og burde vare leeeeenge per lading.

Selv om den er anonym i utseende, er Xperia 1 IV likevel alt annet enn anonym. Størrelsen dens gjør den noe i nærheten av unik på mobilmarkedet. Svært få mobiler er smalere enn 7 centimeter, som er en slags «terskelbredde» for håndterbare mobiler.

Svært få telefoner er så smale. Vi snakker i hovedsak om Xperia 10- og 5-seriene fra Sony, Apples iPhone Mini-serie og enkelte av Asus’ ZenFone-mobiler. Utover det er det veldig langt mellom de kompakte telefonene.

Sony Xperia 10 IV OnePlus Nord 2T Motorola Moto G200 5G Samsung Galaxy A53 annonse Pris 4 990,- 4 489,- 4 417,- 3 690,- Dimensjoner (cm) 15,3 x 6,7 x 0,83 15,91 x 7,32 x 0,82 16,81 x 7,55 x 0,89 15,96 x 7,48 x 0,81 Vekt (gram) 163 190 202 189 Byggematerialer Gorilla, plast Glass, plast Glass, plast Plast, glass Vannsikring IP68 Ingen spesiell Vannavstøtende IP67, tett/vannavstøtende - - - - Skjermtype AMOLED, HDR, 60 Hz Fluid AMOLED, 90 Hz LCD, 144 Hz, HDR10 Super AMOLED, 120 Hz Skjermoppløsning (piksler) 2520 x 1080 2400 x 1080 2460 x 1080 2400 x 1080 Skjermstørrelse (tommer) 6 6,43 6,8 6,5 Skjermglass Gorilla Glass Victus Gorilla Glass 5 Ikke angitt type Gorilla Glass 5 Fingerleser På siden I skjermen, optisk På siden I skjermen, optisk - - - - Prosessor Snapdragon 695 5G MediaTek Dimensity 1300 Snapdragon 888+ Exynos 1280 Lagringsplass (gigabyte) 128 128 eller 256 128 eller 256 128 Ram (gigabyte) 6 8 eller 12 8 6 - - - - Hovedkamera 12 MP, f/1,9, PDAF, OIS 50 MP, 108 MP, f/1,9, PDAF 64 MP, f/1.8, PDAF, OIS Vidvinkelkamera 8 MP, f/2,2, FF 8 MP, 13 MP, f/2,2, AF 12 MP, f/2.2 Zoomkamera (ja/nei) Krysse av Bytt Bytt Bytt Selfiekamera 8 MP, f/2.0 32 MP 16 MP, f/2,2 32 MP, f/2.2 - - - - Batteristørrelse 5000 mAh, 21W lading 4500 mAh, 80W lading 5000 mAh, 33W lading 5000 mAh, 25W lading Lader inkludert Bytt Krysse av Krysse av Bytt Trådløs lading (ja/nei) Bytt Bytt Bytt Bytt

«Uten» design

Samtidig er det ikke til å komme fra at Xperia 10 IV er en plastkloss nesten uten landemerker eller «design». Den har en liten kameraforhøyning øverst i venstre hjørne bak. Over har den LED-lampen sin, og på midten av baksiden er Sony-logoen.

Volumknapper og en kombinert låsetast og fingerleser er plassert på høyre side av telefonen, og på forsiden av telefonen dekker en svært høy, eller bred, mobilskjerm mesteparten minus tre-fire millimeter svart stripe over og under.

Det er en funksjonell og grei utforming, men man kan mistenke at designerne feiret inneklemt dag da Xperia 10 IV ble påtenkt. I rettferdighetens navn har ikke designet endra seg så mye fra modell til modell.

Vanntett uten å være dyr

Styrkene skjuler seg altså delvis i, og under, det litt intetsigende ytret. For eksempel er dette en vanntett mobil. De er det få av i prisklassen. Her er det IP68-sertifisering på plass, slik at telefonen skal kunne tåle en halvtime under halvannen meter vann.

De fleste telefoner i prisklassen er enten ikke tettet i det hele tatt, eller har en langt lettere sprutsikker-sertifisering. Dermed skal Xperia 10 IV definitivt tåle søkkuvær der den ligger og dupper i en våt lomme i allværsjakken.

Miste mobilen i vann mens en papegøye veiver med pistol? Null stress. Xperia 10 IV tåler det helt fint.

Laaaang batteritid

Det er ikke sikkert du har et nært forhold til batteristørrelser i mobiler. Men de 5000 milliamperetimene i Xperia 10 IV er rundt 1200 flere enn du finner i iPhone 13 Pro Max - den største av Apples telefoner. Det er en litt mer vanlig batteristørrelse i Android-telefoner, men da snakker vi om de største flaggskipmobilene, eller telefoner laget spesielt for å ha lang batteritid. Det er for eksempel samme batteristørrelse som Samsungs Galaxy S22 Ultra - en diger telefon, med masse å bruke strømmen på.

En batteristatus som hadde gjort meg lettere nervøs med en hvilken som helst annen telefon. Med Xperia 10 IV holder 36 prosent strøm svært lenge.

Det er særdeles imponerende å finne et så stort batteri i en så liten og hendig telefon som dette. I disse lavere prisklassene bruker gjerne komponentene litt mer strøm på å gjøre samme sak som de dyreste mobilene gjør, for eksempel er nok både skjerm og prosessor her litt mindre effektive målt i lys per watt, eller utførte operasjoner per watt.

Men samlet sett merkes det likevel godt at dette er en telefon med massevis av strømreserver. Batteriprosenten tikker veldig bedagelig nedover, og du burde ikke ha noen problemer med å få Xperia 10 IV til å holde i to dager med en del bruk. Kan hende strekker du den også mot tre.

Flott, men treg, skjerm

Designet er kanskje kjedelig, men den er i hvert fall tilgjengelig i en lekker pastellgrønn variant.

Så var det denne nevnte skjermen, da. Siden det er en kompakt telefon, er det også en forholdsvis liten skjerm. Den er 6 tommer stor, men selv det er en liten «løgn». Den er i 21:9-aspekt, og derfor er den høyere og smalere enn mobilskjermer flest, som er 16:9. Siden skjermen måles diagonalt høres den altså større ut enn den reelt er. Vi kan nok mer sammenlikne dette med en 5,5-tommer av «vanlige» mobilskjermer.

Lysstyrken oppgis ikke av Sony selv, men skal være 15 prosent bedre enn forrige generasjon. Det som er gjort av målinger på Xperia 10 IV legger den som regel i underkant av 700 nits. Det er rundt om der konkurrentene i prisklassen ligger, men ganske langt under det absolutt maksimale fra «ekte» toppmodeller til to-tre ganger prisen.

Vi har ikke målt den selv, men typisk vil du få et par hundre nits til ut av skjermer punktvis ved visning av HDR-innhold, såkalt «peak» lysstyrke, i motsetning til HBM (High Brightness Mode) og typisk lysstyrke.

Oppløsningen er 2520 x 1080 piksler - som rekker i lange baner. Det er en AMOLED-skjerm med fine farger og HDR-støtte til videotitting.

En ting den ikke har, er rask oppdatering, så her er du «stuck» med 60 hertz, i motsetning til 120-hertz-skjermene som de fleste av konkurrentene har. Det er slett ingen krise, men det stjeler litt av oppsiget vi alt har notert oss fra batteriet og størrelsen.

Litt sneglete

Det kunne gått fortere i menyene, men det er ikke vanvittig tregt heller.

Sony gjør relativt små endringer på Android-menyene, og det gjelder også Xperia 10 IV. Det er nokså grunnleggende og slik jeg forventer menymessig. Det er få unødvendige apper her, foruten at du blir spurt om du vil laste ned Hotels.com-appen og et par andre idet telefonen fyres opp første gang. Det kan heldigvis velges bort.

Menyene føles tidvis litt småtrege og anstrengte, men det hele går fort nok. Grunnleggende bruk er i hvert fall ikke noe problem, mens telefonen noen ganger blir mer stresset om den må gjøre mange ting på en gang.

Ytelsesmessig er det likevel slik at jeg opplever flere av Sonys konkurrenter som mer responsive, og likere toppmodeller enn denne her. Eksempelvis Motorolas Moto G200, som har en av fjorårets heftigste prosessorer i bånn og lavere pris enn denne her. Men den er ganske diger, og den er heller ikke vanntett.

Ytelsen på Xperia 10 IV er et lite hakk under det jeg forventer til prisen, men slett ikke håpløs. Det er dog verdt å tenke på at opplevd ytelse sjelden blir bedre med årene, ettersom telefonen må takle tyngre oppgaver og mer komplekse apper. Så er det på grensa i utgangspunktet, og du ikke er tålmodig med responsen fra mobilene dine, kan det være greit å se til noe annet.

Sådär kamera

Kameraet gjør en helt ok jobb mesteparten av tiden.

Hovedkameraet her tar bilder i inntil 12 megapiksler. Det har ålreite spesifikasjoner med optisk bildestabilisering som et «obligatorisk» pluss i boka om det skal hevde seg mot de bedre i prisklassen.

Kameraet gjør en noenlunde grei jobb. Det er raskere enn mange mobilkamera jeg har sett i samme prisklasse. Jeg ser ikke mye til den irriterende bevegelsesuskarpheten mange rimeligere mobiler kan gi.

Men det er verdt å ha i mente at denne mobilen ikke er billig-billig, men snarere «rimelig», med sin prislapp på 5.000 kroner.

I dårlig lys er historien ikke fantastisk. Det er som ventet både for prisklassen, og for Sony, som aldri har hatt sin største styrke med mobiler i dårlige lysforhold.

Det som irriterer er at denne telefonen også sliter i gode lysforhold. HDR-funksjonen er ikke fantastisk, og titt og ofte blir et bilde med variasjoner i lys helt utbrent i de lyse partiene.

Jeg synes heller ikke detaljene rundt skarpe kanter er så ryddige som jeg forventer.

Sony lyser ikke opp omgivelsene like godt som en telefon fra Apple eller Samsung, men noen ganger er det akkurat det man vil ha. Dette bildet er respektabelt fra en såpass rimelig tass.

Samtidig kan kameraet ta ganske flotte bilder når det får inn en fulltreffer, og både ultravidvinkel og frontkamera gjør helt greie jobber, tross noe under middels spesifikasjoner.

Jeg setter også pris på at Sony sløyfer sin egen kjemperotete kameraapp på Xperia 10 IV. Den er ett av Xperia 1 IVs definitive irritasjonsmomenter. Her er det i stedet den vanlige kameraappen som tilhører Android som gjelder, og mobilen er enklere å bruke av den grunn.

Grei samtalelyd, elendig håndfri

Xperia 10 IV finnes også i en lilla utgave. Eneste variant som ikke er med i testen er den hvite varianten.

Lydkvaliteten under samtale er grei nok, men volumet blir ikke fryktelig høyt. Den er likevel ok å prate i. Et irritasjonsmoment er imidlertid den eksterne høyttaleren, som gir temmelig dårlig lyd under samtale. Sammenliknet med andre telefoner er denne ikke all verden å bruke hvis du foretrekker å legge telefonen på bordet i stua når du slår av en prat eller er med på nettmøtet med jobben.

Ellers er skjermen presis nok til at den er fin å taste på. Og det er lett å like muligheten for minnekort attåt den innebygde lagringsplassen - til flere apper og bilder og nedlastede spillelister og episoder i strømmeappene.

Du trenger en rask lader, og den følger ikke med

Xperia 10 IV-skjermen virker å ha ekstrem vannskrekk. Vann preller av på de fleste mobilskjermer - jo fortere jo bedre, med tanke på utilsiktede berøringer i regnet. Få rister det av seg fullt så fort som denne mobilen.

De mest aggressive på ytelse kontra pris kommer fra Kina. Der er ladehastigheter en stor «greie» blitt. Du finner knapt en OnePlus, Xiaomi eller Motorola som ikke forsøker å trekke kunder på hvor raskt den lader, og da er lader som regel alltid inkludert.

Sony har gått i retningen Apple og Samsung har gått, og inkluderer ikke lader med noen av sine nye modeller. Det er greit nok i et miljøperspektiv, og til en viss grad holder påstanden «folk har ladere fra før» vann. Men du har kanskje ikke en rask lader fra før. I hvert fall ikke hvis du kjøper en rimelig telefon til fire-fem tusenlapper hvert andre til fjerde år, som er tempoet de fleste av oss bytter for tiden.

En «subsidiert» lader med på kjøpet for folk som ønsker rask lading av det store batteriet uten å ha lader fra før hadde vært kjekt. I stedet blir det et lite trekk mot Xperia 10 IVs konkurrenter. Det betyr også litt ekstra når batteriet er så stort som det er her, og vil ta veldig lang tid å lade med en treg lader.

Irriterende fingerleser

Fingerleserne fra Sony er en stadig hodepine. Det må da gå an å få dem til å fungere bedre?

Som på de fleste andre Sony-telefoner er fingerleseren integrert i av/på-knappen. Det er en plassering jeg sjelden synes Sony lykkes med. For enten det er nøkler i lommen, regnvåte lommer eller bare at den bæres rundt - den fingerleseren aktiveres i ett sabla kjør. Og klarer den ikke å lese fingeren din, så teller den det som et «forsøk». Det skal ikke mange forsøkene til før mobilen nekter å åpne seg med biometri i det hele tatt.

Resultatet er at jeg stort sett alltid får en feilmelding om «for mange forsøk» når jeg prøver å åpne den med fingeravtrykket mitt. Når jeg hele tiden må taste kode for å åpne, hva skal jeg med fingerleseren? Andre telefoner har gjerne ansiktslås i tillegg, eller de er bedre på å unngå uheldige trykk. Motorolas sidemonterte fingerlesere er for eksempel senket litt i siden på telefonen, og fungerer stort sett hele tiden.

Målt ytelse

Kjempefort går det ikke. Det er dog spesielt i grafikkmålingene denne mobilen sliter mot konkurrentene, så ikke kjøp den til å spille på.

Det kommer neppe som noen overraskelse at dette ikke er noen lynrask telefon. Gaming utover enkle tidsfordrivspill er neppe aktuelt på denne. Men den håndterer apper flest helt fint. Iallfall om du er tålmodig.

Inntrykket av «strikkmotor» viser seg også i ytelsestestene, og det finnes vesentlig raskere telefoner enn denne i denne prisklassen her. Så om det er ren ytelse du vil ha bør du velge noe annet.

En helt unik telefon

Noen irriterende trekk, men også noen egenskaper ingen andre har. Full pott blir det ikke, men såpass spesiell som denne er på viktige områder blir det en klar anbefaling tross alt. Bare vit at du trenger akkurat de egenskapene.

Jeg kan irritere meg alt jeg orker over tregheter i menyene, og kanskje kameraet er noen knepp bedre i andre telefoner. Og så videre og så videre.

Men faktum er at konseptet «kompakt telefon med enormt batteri» rett og slett ikke finnes. Du har iPhone Mini, som har bittelite batteri. Du har Sonys egen Xperia 5, som også har laber batteristørrelse. Du har Asus ZenPhone som har greit nok batteri, men som ikke er vanntett. Alle de tre er uansett mye dyrere enn 5.000 kroner.

Dermed blir Xperia 10 IV en slags enhjørning. Om du vil ha det kompakt og med lang batteritid finnes egentlig bare denne. Det er en prioritering det er vanskelig å fatte hvorfor ingen andre enn Sony har prøvd ut. Og det er en veldig riktig en for mange - folk som ikke ønsker å traktere telefonene sine med to hender, eller som trenger det raskeste og dyreste flaggskipet på planeten.

Og siden dette er den unike mobilen den er, blekner trekklisten vår inn i bakgrunnen. Har du litt tålmod er menyene helt fint brukbare, og de er enkle å ha med å gjøre også. Kameraet er absolutt ikke noen tapt sak, selv om bedre finnes. Og at den er vanntett er en sjeldenhet i denne prisklassen, og det samme er hodetelefonkontakten.

Her er det ingen totale «deal breakers», bare en unik sammensetning av egenskaper til en helt fornuftig pris. Kjøp Xperia 10 IV hvis komboen høres riktig ut.

Men hvis du ikke trenger veldig lang batteritid, tåler en større telefon og vil ha kvassere kamera finnes det bedre alternativ. For eksempel fra OnePlus og Motorola.

Raskest per krone Motorola Moto G200 5G 128GB fra 4417 :- Hvis brukeropplevelse er alfa og omega for deg er Moto G200 en av de beste telefonene du kan velge. Den kan i skrivende stund kjøpes ned mot 800 kroner rimeligere enn Xperia 10 IV, og da får du fjorårets toppmodellprosessor i en telefon som er lynende rask. Den har gode kamera også, og selv om den ikke er vanntett har den et vannavvisende indre som skal gjøre at små fuktbaserte uhell overleves. Skjermen er blant de raskeste på markedet, men den har litt blåstikk og vi skulle gjerne sett bedre lysstyrke. Den kappes likevel med Nord 2T om å være det beste du kan velge i prisklassen, og er til forveksling lik dobbelt så dyre telefoner i vanlig, daglig bruk. Mer + annonse Sjekk på Prisjakt Allrounderen OnePlus Nord 2T fra 4489 :- Hvis du vil gjøre det enkelt, og ha en telefon som er god på alt for en fornuftig sum penger er OnePlus Nord 2T vanskelig å komme utenom. Du får en lynrask og fin brukeropplevelse, et flottytre og et ålreit kamera. Skjermen er også meget bra. Det er rett og slett lite å klage på rund baut. Og for noen hundrelapper rimeligere enn Xperia 10 IV får du med en kraftig 80-watts lader i pakken. Mer + annonse Sjekk på Prisjakt En annen "tetting" Samsung Galaxy A53 6GB ram 128GB fra 3690 :- Vanntette telefoner rundt 5.000 kroner er det ikke mange av, men Samsung har en av Sonys konkurrenter. De har også en særdeles god mobilskjerm i sin Galaxy A53. I likhet med Xperiaen er det ikke snakk om noe fartsmonster på ytelse, men en annen likhet er at den har stort batteri som det er mulig å få til å vare nokså lenge - om enn med litt mer variable resultater enn Xperiaen får til. Her får du heller ikke med lader i pakken, og kameraet oppleves som svakere enn Xperiaens. Men i denne prisklassen må man velge mellom gode egenskaper hos alle unntatt de aller beste - og det du får her er vanntett mobil med virkelig god skjerm fra et merke veldig mange kjenner, som også betyr menyer mange trakterer som sin egen baklomme. Mer + annonse Sjekk på Prisjakt