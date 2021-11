Gaming Test Nintendo Game & Watch: The Legend of Zelda

Nintendo nærmer seg blinken med G&W: The Legend of Zelda

Gamle Zelda-fans har noen grunner til å glede seg over den nye minikonsollen.

Opp gjennom årene har Nintendo kommet med en liten haug spilltitler som har preget barne- og ungdomstiden til millioner av mennesker. Med varierende mellomrom får vi derfor såkalte «retrokonsoller» med klassiske spilltitler som i hovedsak spiller på nostalgiens strenger.

I denne testen skal vi ta for oss oppfølgeren til fjorårets Game & Watch-konsoll med Super Mario Bros. – som var et helt greit produkt, men også hadde noen mangler. Likevel må den håndholdte spillkonsollen ha gjort det bra nok, ettersom Nintendo har snekret sammen en oppfølger. Denne gangen er det spillserien The Legend of Zelda og ikke minst spillfiguren Link som får kjørt seg.

Selve konsollen vil nok i hovedsak være kjent for de som var barn og ungdom på 80-tallet, mens tittelspillene burde ringe en bjelle hos de aller fleste – nye Zelda-titler kommer jo støtt og stadig.

Historien bak den opprinnelige Game & Watch finner du i denne saken: Nintendo Game & Watch revolusjonerte en hel bransje med smarte småspill >>>

Ingen voldsom spilliste, men det kommer seg.

Akkurat som tilfelle var med G&W: Super Mario Bros., er de tre medfølgende Zelda-spillene egentlig lagd for andre plattformer. The Legend of Zelda og Zelda II: The Adventure of Link – som også var de to første titlene i spillserien – ble opprinnelig gitt ut til NES.

Deretter får vi servert Link’s Awakening – seriens fjerde spill – som er et gledelig gjensyn. Dette var nemlig det første Zelda-spillet som ble gitt ut til den håndholdte konsollen Game Boy. Seriens tredje spill, A Link to the Past, ble trolig hoppet over ettersom det ble utgitt til SNES og originalt krever flere knapper.

Interessant nok ble det sluppet et Zelda-spill i den originale Game & Watch-serien også, men dette er ikke med denne nye utgivelsen. Vi vil tro grunnen er at dette spillet opprinnelig gikk over to skjermer.

Nintendo har i stedet gitt oss en versjon av den klassiske Game & Watch-tittelen Vermin (men med Links hode), som i likhet med Ball fra fjorårets konsoll ikke akkurat er et av de mest engasjerende G&W-spillene vi har vært borti.

Flere spill og bedre klokkefunksjon

Med fjorårets Super Mario Bros.-pakke hadde vi litt å klage på. Med denne nye Zelda-utgivelsen retter faktisk Nintendo opp i noen av våre punkter.

G&W: The Legend of Zelda kommer i hvert fall med ett spill mer enn Mario-utgivelsen, siden det er fire stykker inkludert Vermin. Foruten dette er det mulig å ta kontrollen over Link i klokkeskjermen, som er basert på det første Zelda-spillet.

Nintendo har i tillegg lagt til en spillbar nedtellingsfunksjon – justerbar mellom ett og ti minutter – bygd på Zelda II. Her får man også en poengsum, så det er fullt mulig å bruke denne funksjonen til å konkurrere seg imellom. Eller man kan ganske enkelt prøve å slå sin personlige rekord mens man venter på at eggene skal koke ferdig.

Mens vi stadig synes klokkeskjermen i G&W: Super Mario Bros. er underholdende å se på, og vi kan trykke på kontrollene for å legge til fiender, slår konsollen seg av etter tre minutters inaktivitet på batteridrift. I tillegg klagde vi på manglende støttebein og alarm.

Klokkeskjermen viser i hovedsak Link som løper rundt og hogger ned alt som rører på seg. Men på visse bestemte tidspunkter får vi litt andre scener, som for eksempel «bosskamper» ved hver hele time.

Klokken i G&W: The Legend of Zelda er altså blitt enda mer interaktiv enn med Mario-utgivelsen ettersom vi kan ta over styringen av hovedpersonen. Men selv om du bare skulle la Link gjøre sin egen greie, er det heller ingen automatisk dvalemodus som standard. Det er derfor mulig å sitte passivt og glo på klokka i timevis om ønskelig.

På batteridrift begrenser dette seg uansett. Det er vanskelig å måle driftstiden nøyaktig, men den oppleves som omtrent lik forgjengeren, der Nintendo selv opererte med åtte timers spilletid og 3,5 timers ladetid. Men ved å bare ha på klokken holdt konsollen faktisk koken i over et halvt døgn. Automatisk dvalemodus etter tre minutter kan for øvrig skrus på om ønskelig.

Foruten dette har faktisk Nintendo gjort noe med den manglende bordstøtten. Dessverre får vi ikke et innebygd støttebein, men kartongen i esken er ment å kunne være et stativ eller skråstilt ramme slik at konsollen faktisk kan fungere som dekorasjon eller klokke mellom spilløktene.

Men noen alarmfunksjon har vi stadig ikke.

Fysisk sett er den nye konsollen nærmest en kopi av fjorårets utgave. Den har samme dimensjoner og skjermstørrelse, med USB-C-port (kun for lading) og av/-på knapp på den ene kortsiden. På den andre siden har vi en liten glipe for høyttaleren. Som i fjor skulle vi likt å se denne et annet sted, da fingeren har en tendens til å dekke over når vi spiller.

Triforce!

Samtidig har det kommet på plass noe nytt her også. Den har åpenbart fått andre og mer tematisk riktige farger, men sjekk også ut baksiden som har fått en lysende «triforce» – et viktig symbol fra spillserien. I tillegg har denne konsollen fått to nye valgknapper merket select og start, som da brukes i spillene.

Ellers har plastskallet en velkjent form og tykkelse, mens de røde knappene og den gullfargede metallplaten i front er elementer som kan vekke til live gamle minner. D-paden (styrekrysset på venstre side) har vanligvis kun vært å finne på G&W-konsoller med to skjermer, men virker naturlig å bruke med disse mer avanserte spillene.

Vi kan også nevne at oppsettet med D-pad, B- og A-knapper, samt select og start er i bruk på både den originale NES-kontrolleren og på Game Boy.

NES, NES og Game Boy

Den nye konsollens knappeoppsett er på sett og vis en miks av Game & Watch og Game Boy.

Som vi allerede har vært inne på, er det kun Vermin som kan beskrives som et «originalt» G&W-spill. De gamle G&W-konsollene var ikke stort mer enn spesialiserte kalkulatorer som kun hadde ett eneste spill å by på. Derfor dukket det også opp en skokk slike forskjellige konsoller «back in the day».

Denne nye G&W-konsollen bruker naturlig nok en helt annen teknologi med fargeskjerm, oppladbart batteri og en langt kraftigere prosessor. Og det har ført til at det ikke er nødvendig å begrense seg til gamle G&W-titler. I stedet får vi altså her muligheten til å spille mer avanserte spill fra Nintendos andre plattformer.

At Game & Watch-formatet brukes til «feil» spill er det mulig å mene sitt om, men faktum er at dette for det meste fungerer greit. Uten å være Zelda-ekspert mener også undertegnede at Nintendo har gjort sitt for å forsøke å bevare den originale spillfølelsen.

Innstillinger for lys og lyd gjør det til grei skuring å spille utendørs også. Men vi hadde unngått direkte sollys.

Det som i hvert fall er sikkert, er at Nintendo ikke har gjort noen halvhjertede forsøk på å modernisere opplevelsen – altså så vidt vi kan merke oss. Den største forskjellen fra originalene ligger nok i at det er enklere å ta en pause eller til og med bytte mellom forskjellige spill uten at man må begynne på nytt.

For Zelda-nostalgikere, eller folk som ganske enkelt ikke har prøvd noen av disse eldre titlene før, er dette også et alternativ til retrokonsollen NES Classic Mini, som jo har Zelda I & II blant de 30 spillene som følger med. NES Classic Mini er for øvrig heller ikke lenger i produksjon, og går derfor til ublu priser på bruktmarkedet inntil Nintendo finner på å lage flere av dem.

Et annet alternativ er selvfølgelig å benytte seg av en av de mange Nintendo-emulatorene som sirkulerer, men med denne G&W-utgivelsen får du altså fiks ferdige løsninger i klassisk innpakning. Samtidig må vi påpeke at disse to spillene ikke opprinnelig var portable, og grafikken er derfor dimensjonert for å spilles på en TV. Nå var ikke fjernsynsapparatene særlig store på 80-tallet, men dette fører likevel til at testproduktets skjerm av og til føles noen nummer for liten.

The Legend of Zelda: Link's Awakening er ment for håndholdt konsoll og er heldigvis med i denne G&W-utgivelsen.

Når det gjelder det tredje spillet, altså The Legend of Zelda: Link's Awakening, stiller det seg annerledes. Denne tittelen ble nevnt opprinnelig sluppet til Game Boy, som jo var Nintendos første håndholdte konsoll – om vi da ser bort fra Game & Watch-spillene. Game Boy fant veien til markedet helt på tampen av 80-tallet, mens Link’s Awakening kom i 1993.

Ettersom dette spillet var den første mer avanserte Zelda-tittelen som var ment for liten skjerm, føles det veldig riktig å få spilt Link's Awakening på denne konsollen. Og retrofølelsen er tatt godt vare på – den originale Game Boy-skjermen var mer grønn enn noe annet, så Nintendo har gitt hele bildet et grønnskjær i G&W-utgaven. Ellers er det ingen farger, kun monokrom grafikk over fire nyanser. Spillet er for øvrig også tro mot originalen når det gjelder spillopplevelsen, så de små justeringene som ble gjort i 2019-utgaven for å modernisere opplevelsen litt er ikke tilgjengelig her.

Konklusjon

Nintendo Game & Watch: The Legend of Zelda er en ny håndholdt retrokonsoll som rir hardt på nostalgi og merkevaren Zelda. I likhet med fjorårets Super Mario Bros.-utgivelse er fokuset ikke på klassiske Game & Watch-titler, men på tre signaturspill lagd for andre spillplattformer.

En «linkifisert» utgave av Vermin er det eneste G&W-spillet som følger med, og dette er ganske dølt. Vi skulle mye heller ha sett det originale Zelda-spillet for denne plattformen, men ser problemet da spillet er lagd for to skjermer.

Zelda II: The Adventure of Link med klassisk passiar.

Uansett er hovedspillene The Legend of Zelda og oppfølgeren The Adventure of Link, samt Link’s Awakening. De to første titlene er hentet fra spillkonsollen NES og egentlig ment å spilles på en (relativt liten) TV, mens Link’s Awakening opprinnelig er lagd for den håndholdte konsollen Game Boy. Det merkes, da spillet har grafikk som i langt større grad passer til en liten skjerm.

Sånn sett kan vi også godt argumentere for at nettopp Link’s Awakening er det store trekkplasteret her.

Sammenlignet med fjorårets Mario-baserte G&W-konsoll har Nintendo også tatt noen grep for å gjøre årets utgivelse mer anvendelig. Konsollen kan nå faktisk brukes som både vanlig klokke og nedtellingsur, og begge disse funksjonene er interaktive – så det er veldig kort vei til litt action. Vil du bare se på, kan kartongen i esken brukes som støtte, slik at du for eksempel kan ha den på pulten.

Med tanke på at Nintendo nå har kommet med en G&W-utgivelse to år på rad, lurer vi litt på om dette kommer til å bli en fast greie som skal hjelpe selskapet litt med regnskapstallene i årets siste kvartal.

For rimelig kan vi ikke akkurat si at dette spillet er. Utsalgsprisen ligger i skrivende stund typisk på mellom 650 og 700 kroner. Det er faktisk ikke så langt unna det retrokonsollene NES Classic Mini og SNES Classic Mini opprinnelig gikk for. Og disse kom med henholdsvis 30 og 21 spill.

Jo, G&W: The Legend of Zelda er på sin side portabel, men kun fire spill er likevel litt gnient, synes vi. Samtidig vil nok minst ett av signaturspillene dra såpass hardt i nostalgistrengene at en del folk med jobb og penger vil plukke opp konsollen uansett.

For gamle gamere kan vi også jo tipse om at fjorårets G&W-tittel med Super Mario Bros. stadig er å få tak i en del steder, og det til en litt mer behagelig pris.

