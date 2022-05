Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Asus ROG Zephyrus G14 (2022)

En ulv i fåreklær

Nye G14 er bedre på alt, men prisen har blitt vanskelig å svelge.

Asus ROG Zephyrus G14.

Anders Brattensborg Smedsrud 12 min lesetid Lagre Lagre artikkel

For et par år siden slapp Asus råtassen ROG Zephyrus G14, som kombinerte rå ytelse med en virkelig superkompakt formfaktor. I vår test synes vi det gikk ganske bra, men ble ikke helt overbevist. Mye støy og varme, samt et par rare mangler sørget for at den reiste hjem uten anbefaling. Til tross for at den disket opp med god ytelse.

Nå har Asus lansert 2022-utgaven, og når den kommer i butikkhyllene i juni er det med en haug av forbedringer, som:

AMDs råeste og splitter nye prosessor- og grafikkløsning

Forbedret kjøleløsning med fordampingskammer og flytende metall

Et raskere, høyoppløst og mer lyssterkt panel

Kamera med ansiktspålogging

Siste generasjon WiFi 6E og tilkoblinger

Men, akkurat som spesifikasjonene har blitt bedre har prisen også steget. Kraftig.

Du må ut med mellom 22.000 og 28.000 kroner for årets utgaver. Vi har fått tilsendt den dyreste og sprekeste, som da får mye å bevise.

Det starter heldigvis veldig bra.

Sett ditt eget preg på den

Designet er basert på den forrige modellen, men nå dekker panelet mer av skjermflaten (91 prosent) og har blitt høyere, i tillegg til at pekeplaten er 50 prosent større.

Vi synes også den aluminiumkledde mørkegrå utgaven vi har fått til test er tøffere og hakket strammere enn forrige versjon.

Denne gang har vi dessuten fått utgaven av G14 med det Asus kaller «AniMe Matrix»-design:

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm

Her har Asus hullet ut lokket og utstyrt det med nesten 1500 Mini LED-dioder. De er programmerbare og lar deg sette ditt eget preg på maskinen.

Gjennom Armoury Crate-programvaren kan du få lysene til å vise ferdiglagde eller selvdesignede mønster og animasjoner, eller informasjon om varslinger, batteristatus, komponenter og mer. I tillegg kan du skrive egen tekst, eller forvandle lokket til en «equalizer» som reagerer på musikk.

Vi er litt usikre på om AniMe Matrix bare er en fordyrende gimmick eller en artig og nyttig funksjon. På én side ser du sjelden animasjonene selv. På en annen side er det morsomt å sette preg på egen maskin, og ute blant folk vil du garantert få mange blikk og spørsmål om funksjonen. Den bidrar unektelig til at G14 er en av de mer unike maskinene for tiden.

Animerte bakgrunner

En annen unik funksjon er Asus’ «Aura Wallpapers». Animerte skrivebordsbakgrunner som endrer farge over tid og som er med på å personliggjøre maskinen enda mer.

Det er den dedikerte grafikkbrikken som driver disse, så de er ikke førstevalget om du kjører på batteridrift, men når du er koblet til strøm er det artig å ha muligheten.

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm

Asus ROG Zephyrus G14 (2022) Pris 27 990,- Skjerm 14" 120Hz IPS, 2560 x 1600 (16:10) FreeSync Prosessor AMD Ryzen 9-6900HS (8 kjerner/16 tråder, 35W) Grafikk AMD RX 6800S (105 Watt) Lagring 1 TB SSD (M.2 PCIe NVMe) Minne 32 GB (4800 MHz DDR5) Radio WiFi 6E, BT 5.2 Annet Ansiktspålogging, 720p-kamera Batteri 76 Wh Porter 2x USB-C (3.2 Gen 2), 2x USB-A (3.2 Gen 2) HDMI 2.0, MicroSD, Minijack, strøm Vekt og mål 1,7 kg. 31,2 x 22,7 x 2,4 cm Pris ved test 28.000 kroner

Lite gjennomtenkt portplassering

Vi liker utseendet og personliggjøringen av G14, men om du har en kablet mus vil du garantert forbanne deg over at USB-portene er plassert midt på høye kortside. Akkurat sånn at kontakten kommer i veien for der det er naturlig å holde musen mens du spiller.

Og ladekontakten? Den er plassert midt på venstre side. Dermed er det utfordrende å spille uten flere synlige ledninger i veien.

Dette er trolig et kompromiss for å få stablet inn alle komponentene i maskinen på en ok måte, og tipset må være å investere i en trådløs mus med kompakt mottager.

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm

Når det kommer til selve portutvalget byr G14 på det meste, fra siste generasjon USB-A-porter til to USB-C-porter med henholdsvis DisplayPort 1.4 (4K-oppløsning med 120 FPS/8K med 60 FPS) og mulighet for 100W-hurtiglading.

En av de bedre spillskjermene

I G14’s tilfelle mener Asus de har pakket så mye teknologi inn i skjermen at den fortjener et eget navn: «Nebula».

Og vi forstår hvorfor. Nebula-panelet er ikke nødvendigvis best på alle spesifikasjoner, men er en ekstremt god «allrounder» som tar gamere på alvor og raskt kan være det beste valget i praksis. Særlig til gaming er dette noe av det beste vi har sett i klassen, der panelet holder bra følge i raske FPS- og racing-titler og «suger» deg inn i RPG- og actionspill med flotte farger og «smoothe» bevegelser.

Oppløsningen på 2560 x 1600 piksler er så høy at du ikke klarer å se enkeltpiksler fra normal avstand. Samtidig er den ikke så høy at det fremstår bortkastet når du skal spille. Videre er panelet både skarpt og lyssterkt. Vi målte 470 nits lysstyrke, og kombinert med livlige farger og god kontrast blir alt du ser på interessant.

Panelet støtter for øvrig såkalt P3-fargerom og er Pantone-kalibrert, som sikrer presis gjengivelse av farger og er et must for «kreatører». 16:10-forholdet dets, med mer plass i høyden, er særlig praktisk når du har flere vinduer og mye informasjon på skjermen samtidig.

Som en spillskjerm lykkes Nebula-panelet ekstra godt fordi det i tillegg til alt dette kan vise 120 bilder i sekundet, har lav forsinkelse på tre millisekunder og støtter AMD FreeSync Premium. Sistnevnte sørger for en jevnere og «roligere» bildeflyt ved å eliminere såkalt riving og mikrohakking.

Godt tastatur

Tastaturet er viktig på en spillbærbar, og som på forgjengeren treffer Asus blink på det viktigste. Tastene er veldig gode, både for skriving og spilling. De har lang 1,7 mm vandring som gir tydelig nedtrykk, er lette på fot og «spretne», og de har god demping slik at de lager veldig lite støy. Tastaturet har N-key rollover, som betyr at det kan registrere flere tastetrykk samtidig.

Vi liker at de har skilt ut hurtigtaster for lyd og mikrofonvalg, i tillegg til en snarvei som åpner Armoury Crate, øverst på tastaturet. Disse blir mye brukt, så det er kjekt med enkel tilgang. Du kan gi tastene andre oppgaver om du vil.

Selv om tastaturet i all hovedsak er supert, kritiserte vi forgjengerens for to ting som ikke er tatt tak i her. Dermed får du fortsatt noe «skitten» belysning av tastaturet, der lyset ikke skinner gjennom tastene med samme lysstyrke. Dette kamufleres merkbart bedre på årets svarte modell, dog. Tastaturoppsettet er også fremdeles amerikansk og ikke norsk, med blant annet høy «Enter»-tast. Det er det ikke alle som liker.

En ting som ikke plager oss, men som vi synes er rart, er mangelen på RGB-belysning. Hvitt er for all del elegant, men litt kjedelig også. De få lyseffektene («Strobe» og «Breathing») gjør lite for å bøte på det.

Stor og presis pekeplate

Asus har nå forstørret pekeplaten med 50 prosent. Det merkes ved at du i praksis ikke stanger inn i kantene med fingrene lenger.

Ellers er den fortsatt en presisjonsstyreplate med glasslaminering, som betyr at den har full støtte for flerfingerbevegelser i Windows og gir jevne animasjoner når du forstørrer og ruller. Selve pekeren er også presis og lett å styre rundt, noe som er bra for tilfellene du ikke har med en ekstern mus fordi du skal spille.

Endelig fått kamera og ansiktspålogging

Den forrige modellen hadde ingen kamera eller ansiktspålogging. Det kunne nesten ikke unnskyldes da, og ville vært en «dealbreaker» nå, i all tid flere og flere streamer eller videochatter.

Kameraet er lavoppløst og sliter med dårlig dynamikk. Men, det fungerer som en nødløsning, og få spillbærbare leverer særlig mye bedre.

Selve ansiktspåloggingen får deg heldigvis lynraskt og passordløst inn i Windows.

Høyttalerne brukes jo sjeldent når du gamer, men de spiller høyt og gjør en helt grei jobb for tilfellene du vil dele lyd med andre. Det samme gjelder for mikrofonen, selv om du nok vil foretrekke den på headsettet ditt.

Bygget for maks ytelse på minst plass

Årets Zephyrus G14 er et utstillingsvindu for AMDs beste maskinvare for superkompakte maskiner: her finner du både deres siste Ryzen 9-6900HS-prosessor med 8 kjerner, samt Radeon RX 6800S-grafikk med 8GB videominne og AMDs spesielle Infinity Cache (som er et lynraskt mellomlagringsminne). Dette er kombinert med DDR5-RAM, med høyere overføringshastighet enn DDR4 som alle spillbærbare har hatt til nå.

Asus har valgt en 35-wattversjon av prosessoren kalt «HS». Den er optimalisert for effektivitet fremfor «bare» ytelse, som H- og HX-versjonene som trekker 45 watt eller mer og brukes i større bærbare. Grafikkbrikken er utviklet med samme formål.

Dette er gjort for å hindre temperaturene i å løpe løpsk i den kompakte maskinen med begrenset rom for kjøling. Det sagt har Asus oppgradert G14 med et fordampingskammer. Det dekker 50 prosent større areal inne i maskinen og sørger for raskere og jevnere kjøling enn tradisjonelle løsninger med kun massivt metall.

I tillegg har de tatt i bruk en metode som lar dem bruke flytende metall fremfor tradisjonell kjølepasta for å overføre varme fra prosessor og grafikkbrikke mer effektivt. Asus’ løsning hindrer at metallet, som aldri stivner, lekker ut til andre komponenter og kortslutter dem. Dette skal i teorien gi lavere temperaturer, eller mulighet for at komponentene yter bedre.

Gjennom AMDs «SmartShift Max»-teknologi kan prosessoren og grafikkbrikken samarbeide om å sende strøm dit den trengs mest for å gi deg høyest bildeflyt der og da. Om området du er i er ekstra grafikkintensivt vil prosessoren roe noe ned slik at grafikkbrikken heller kan øke innsatsen på bekostning av høyere strømforbruk der, uten at maksgrensen kjøleløsningen er i stand til å håndtere overskrides.

I tillegg er AMDs Smart Access Memory aktivert. Det kan, ifølge tidligere tester av Nvidias helt tilsvarende teknologi, løfte spillytelsen med alt fra null til godt over 10 prosent.

Den energioptimaliserte Ryzen 9–6900HS i nye G14 klarer nesten å matche ytelsen til Ryzen 7–5800H-prosessoren fra forrige generasjon. Det virker kanskje ikke så imponerende, men husk at denne er mindre energieffektiv og beregnet på 15- og 16-tommers bærbare med mye mer plass til kjøling.

For alle praktiske formål er G14-prosessoren et «altetende» monster som takler alt fra spill til tyngre prosessering. Og den vil gjøre det i flere år fremover.

Med energioptimaliserte komponenter, SAM og SmartShift, flytende metall, fordampingskammer og høy pris...den spillytelsen bør vel være god, da?

Og det er den heldigvis.

Vi måler 50 prosent høyere ytelse fra årets kraftigste G14, sammenlignet med den rimeligere og litt svakere utstyrte utgaven vi testet for to år siden.

I Control måler vi henholdsvis 70 og 39 FPS ved Full HD-oppløsning og 2560 x 1600 piksler. Da med høyeste grafikkdetaljer.

Det er bra, men om du vil utnytte panelet fullt ut i såpass krevende spill må du nok skru litt ned på noen av de mest krevende innstillinger.

I Overwatch måler vi imidlertid 187 FPS ved Full HD-oppløsning med maks grafikkdetaljer. Skrur du opp til maksimal oppløsning vil fremdeles grafikkbrikken gi 120 Hz-panelet nok å jobbe med. Tilsvarende ytelse kan du vente deg i lignende titler som Fortnite.

Når det kommer til strålesporing er ikke dette noe AMD får helt til enda. Grafikkbrikkene deres er litt for svake til å dra lasset uten hjelp, og AMD har ingen utbredt teknikk for å «booste» bildeflyten like bra som Nvidia med sin DLSS enda. Dette er imidlertid i ferd med å endre seg mens denne testen skrives, og når AMD får rullet ut sin nye «FSR 2.0»-teknikk i flere spill utover sommeren og året forsvinner mye av argumentet vi har brukt til nå om at du bør velge Nvidia-baserte maskiner for å spille med strålesporing.

Grafikkbrikken i G14 støtter FSR 2.0 gjennom en driveroppdatering. I støttede spill vil teknikken øke bildeflyten uten signifikant tap av bildekvalitet. Mange spill fungerer dessuten med RSR, eller «Radeon Super Resolution», der de oppskaleres fra en lavere oppløsning for å oppnå høyere bildeflyt. Denne teknikken er ikke like presis som FSR 2.0, men kan absolutt gjøre nytten på en liten bærbarskjerm der du uansett ikke ser alle detaljer.

Som du ser av grafen vår er selv ikke den nyeste Zephyrus G14 noen match for større bærbare, som den 16 tommer store Legion 5 Pro til en mye lavere pris. Her må du likevel akseptere å drasse på større og tyngre utstyr, med mye svakere batteritid. Så en kan diskutere hvor nyttig sammenligningen egentlig er.

Slik testet vi ytelsen G14 har en såkalt MUX-switch, som betyr at bilder sendes direkte ut på skjermen fra det dedikerte grafikkortet heller enn å gå delvis via den integrerte grafikkløsningen først. Dette kan gi rundt 5 til 10 prosent høyere bildeflyt. Men, velger du den løsningen slår du også av strømsparefunksjoner helt og batteriet vil tappes svært mye raskere når du ikke spiller. Du må starte maskinen på nytt hver gang du bytter mellom disse modusene, og vi har derfor presentert ytelsen med strømsparevalget intakt da dette vil være det desidert mest praktiske for de fleste. Vi har også testet på Armoury Crates «ytelse»-modus heller enn «Turbo»-modus, ettersom sistnevnte bare gir litt høyere ytelse men langt mer støy. Mer +

Armoury Crate lar deg blant annet velge ytelsesmodus og følge med på temperaturer.

Den innebygde NVMe-SSD-en på 1TB sørger for at spill laster inn raskt og at installasjoner og utpakking av filer går på et blunk. Men denne gir bare plass til et par håndfuller spill, og vi skulle gjerne sett dobbelt så mye.

Til tross for flytende metall, fordampingskammer og effektiv prosessor og grafikkløsning blir G14 veldig varm. Ikke bli overrasket om temperaturen ligger rundt 90c for prosessoren og 87c for grafikkbrikken på det høyeste. Men, det er heldigvis bare selve komponentene som er varme, og kjøleløsningen har kontroll. Viftene jobber mindre og lager merkbart mindre støy enn den forrige, svakere, G14-modellen vi testet. Det sagt vil du nok ha et par lukkede hodetelefoner på lur når du spiller, men en bråkebøtte kan vi ikke kalle denne. Og, når du bruker maskinen til lettere oppgaver lager den sjelden en lyd, bare du setter den i stillemodus gjennom Armoury Crate.

Med nesten 10 timer driftstid (uten spilling!) er batteritiden overraskende god. Særlig til å være så kompakt, og Asus skal ha kudos for å ha forstått at en spillbærbar også bør ha stamina til å fungere som en kontormaskin på farten.

G14 kommer for øvrig med to ladere, der den minste av dem kan sees på som en reiselader du tar med når du ikke skal spille. For spilling kobler du heller til den voksne 100-watt-laderen som hjelper maskinen med å yte optimalt i spill eller hurtiglader batteriet fra tomt til 50 prosent på 30 minutter.

Konklusjon

Zephyrus G14 prøver det nesten umulige: å pakke superkrefter inn i en superkompakt kropp.

Og G14 hamler opp med alt av typiske e-sport-titler på høye oppløsninger og detaljnivåer, og selv mange «trippel A»-spill vil flyte jevnt mens de ser strålende ut. Her må du likevel belage deg på å justere ned noen innstillinger om du vil spille på høyeste oppløsning.

Samtidig gir teknologier som RSR – eller ideelt sett FSR 2.0 – muligheter for høyere bildeflyt eller levelig FPS ved strålesporing.

Maskinen blir varm, men denne gang er kjøleløsningen bygget for å tåle det og den støyer ikke så mye under last.

Mange spill vil utnytte skjermens høyoppløste 120 Hz Nebula-panel til det fulle, og de som ikke gjør det får hjelp av FreeSync, lav forsinkelse, høy lysstyrke og flotte farger til å dra deg inn i opplevelsen likevel.

16:10-panelet er en fryd for multitasking i Windows, og batteritiden, det gode tastaturet og den presise pekeplaten understreker at maskinen også er super for kontorarbeid på farten. Særlig fordi den ikke støyer under slike oppgaver.

Ansiktspåloggingen er superpraktisk, og selv om kameraet dens ikke imponerer veldig er det hundre ganger bedre enn ikke noe kamera.

AniMe Matrix-designet trekker opp prisen en del og er kanskje ikke særlig nyttig. Men det gir mange unike muligheter for tilpasning.

Selv om den yter veldig godt for sin vektklasse er den imidlertid ingen match for større og langt rimeligere spillbærbare som slipper å tenke like mye på energieffektivitet og kjøling. Plasseringen av porter er heller ikke optimal.

Vi ville dessuten vekslet inn litt av minnet i dobbelt så mye lagringsplass. Moderne spill tar gjerne 10 til 15 prosent av plassen, så den spises opp raskt.

Det desidert største problemet er prisen. Vår toppspesifiserte G14 koster 28.000 kroner. Det er et solid hopp fra forrige gang vi testet den, og over 10.000 kroner mer enn større og tyngre, men kraftigere og veldig gode 15/16-tommers spillbærbare.

Det er altså ikke en spillbærbar for deg som er opptatt av ytelse for pengene Asus har bygget her, men en for deg som er like opptatt av portabilitet og helhetsopplevelse som ytelse.

Det er stor sett bare Asus og Razer som tør å bygge kraftige kompakte spillbærbare som dette, og du som aksepterer å betale en høy pris for Asus’ helhjertede forsøk vil trolig bli veldig fornøyd med det de har fått til.

Budsjettbevisste bør fortsatt holde seg til de større maskinene.

7.5 Bra Asus ROG Zephyrus G14 (2022) annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Setter ny ytelsesstandard i sin vektklasse og imponerer med helheten. Men prisen er drøy. " Fordeler Krysse av God spillytelse for formfaktoren

Krysse av Kompakt og lett

Krysse av Høyoppløst og raskt panel med gode farger

Krysse av Unikt design

Krysse av Behagelig tastatur og presis pekeplate

Krysse av Lang batteritid

Krysse av Ansiktspålogging

Krysse av Relativt støysvak

Krysse av God lyd Ting å tenke på Bytt Lite ytelse for pengene

Bytt Ikke ideell plassering av porter

Bytt Dårlig kamera

Bytt Amerikansk tasteoppsett og ujevn bakbelysning

Bytt Lite lagringsplass