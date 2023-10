Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Gavia Presto E-MTB

Fin elsykkel til enkle sti- og skogsturer

Sparer deg for mange tusen om du kan leve uten bakdemper.

Kamera Ole Henrik Johansen / Tek.no

Ole Henrik Johansen Publisert i går 12:00 Lagre

Fulldemper har blitt et uttrykk som de fleste forbinder med aktiv terrengsykling.

Men skal du ha en slik elsykkel med gode dempere og matchende god motor og stort batteri, begynner prisen også å bli høy. Sist vi testet slike sykler lå prisen rundt 50 000 kroner og oppover.

Er du en av mange som vil sykle for å trene litt på kurante stier eller enklere terreng, kan det hende du klarer deg med en sykkel som bare har demper foran.

For å prøve denne teorien i praksis, tok vi derfor inn Presto E-MTB 29 fra Gavia, som på papiret hadde mye av det vi jaktet etter av motor, batteristørrelse og ikke minst pris.

NB: Da vi tok inn sykkelen til test var den på tilbud til rett under 31 000 kroner. Nå er tilbudet gått ut, og prisen er rett under 36 000 kroner.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Gavia Presto E-MTB 29" 2023 annonse Billigste hos Se alle priser 35999 hos Bikeshop Sjekk nå 8.5 Meget bra Fordeler + Sterk og pålitelig motor

+ Stort nok batteri for de aller fleste og aller meste

+ Velfungerende girsystem

+ God demper til lett terrengbruk

+ God brems på framhjulet

+ Liten, men grei og informativ skjerm Ting å tenke på — Kunne gjerne hatt litt større bremseskive bak

— Husk å kjøp med pedaler

Solid og sterk elektronikk

Forrige Neste Ole Henrik Johansen / Tek.no Ole Henrik Johansen / Tek.no Ole Henrik Johansen / Tek.no

Denne sykkelen har Gavia har en motor vi er godt kjent med fra før. Shimano EP8 er en sterk og god motor som kan bistå deg uansett hvor kraftige motbakker som skal bestiges.

Dette kombinert med en batteri på 630 wattimer gir deg godt med rekkevidde. Her kan du tråkke på med maksimal assistanse i flere mil uten å trenge å bekymre deg. Men skal du tyne ut opp mot maks rekkevidde, som er nesten 10 mil, må du regne med å bistå en god del selv.

På terrengsykler er det ikke like vanlig å ha store skjermer for å vise deg telemetri og så videre. Men denne sykkelen har likevel en liten fargeskjerm som får jobben gjort. Den er tydelig og enkel å lese av, samt at du kan koble til mobilen din til den via bluetooth.

Videre har du gir fra Sram ombord. SRAM GX Eagle 12s er et godt valg som vil gi deg gode opplevelser uten for mye tull og tøys. Dette girsystemet pleier som oftest å settes opp mot Shimano sin XT-serie, og begge disse er i vår bok solide og trygge valg.

På bremsefronten er det SRAM G2 som brukes. Dette kombineres med en 203 mm skive foran, mens bakhjulet «kun» har en 180 millimeter stor skive. Her hadde vi gjerne ønsket oss en litt kraftigere løsning.

Videre har du en Rockshox RS35 Gold RL fremdemper mer 120 millimeter vandring. Dette er en ganske kurant demper som vil holde god så lenge du ikke har tenkt å hoppe og herje veldig. Da bør du nok vurdere kraftigere skyts. Skal du sykle mye på asfalt eller grus kan du også låse demperen slik at du ikke blir sittende og «gynge» bortover flatmark unødvendig.

Funker greit til enklere terreng

Vi liker godt totalpakken som Gavia har satt sammen her. Kamera Ole Henrik Johansen / Tek.no

Vi har hatt denne sykkelen inne til test over en periode, og det er overraskende hvor mye vi har brukt den. I en periode hvor vi altså også har hatt en del fulldempere for hånd.

Men skal du ut og sykle litt på litt diverse underlag, uten at det blir for teknisk eller krevende, vil denne «hardtailen» få jobben gjort. Vi liker rammen på denne sykkelen. Den er stiv og responsiv, og du føler deg aldri utrygg når du dundrer på innover skogsbilveier eller enkle stier.

Vi tok oss i å ikke savne noen bakdemper på vanlige stier, så lenge de ikke blir for kuperte med røtter og store steiner. Da kommer savnet etter en fulldemper fort. For det er ikke fullt like moro når bakhjulet begynner å slå opp bak deg, spesielt ikke om du er på vei ned en bratt bakke.

Det er først når du utfordrer deg selv på litt tyngre løyper og terreng av behovet for en bakdemper virkelig melder sin anmarsj.

Men til enkle stier og grusvei, er dette en sykkel som vil få jobben gjort uten at du trenger å ha hjerte i halsen.

Konklusjon

Du kan fint klare deg uten bakdemper så lenge det ikke blir for utfordrende terreng. Kamera Ole Henrik Johansen / Tek.no

Gavia Presto E-MTB 29en en god og gjennomført elsykkel som har gitt oss mange fine turer under testperioden.

Selv om stier så jobber sykkelens fremdemper godt med å holde ting under kontroll, og det er først når du kommer deg enda mer av allfarvei at du begynner å savne den demper til bakhjulet også.

Her får du en solid og god motor i form av Shimano EP8, en motor som vi har vært kjent med et par år allerede. Denne er trekkvillig som bare det med sine 85 Nm dreiemoment, hvilket er mer enn nok til at du uten problemer kan ta fatt på selv de saftigste stigningene uten noe å frykte.

Generelt er det lite vi har å sette fingeren på hva gjelder kvalitet på denne sykkelen. Den har en god ramme som gir deg fortrolighet selv når det går unna i svingene, selv om vi gjerne hadde sett en større bremseskive på bakhjulet.

Som nevnt så kostet denne sykkelen rett over 30.000 kroner da vi tok den inn til test, mens den nå altså er tilbake til «normalprisen» på rett under 36.000 kroner.

Dette går at den prismessig kan sammenlignes med de beste trekkingsyklene vi har testet i år, og her har den ingenting å være flau over.

Du får en bedre demper og litt mer terreng-aktuell ramme i stedet for lys og skjermer. Og skulle du ville ha skjermer på den så er det fullt mulig å få dette ettermontert som ekstrautstyr.

Alt i alt er dette en sykkel vi har lite å sette fingeren på annet enn at den nå koster nesten 5000 kroner mer enn da vi fikk den inn. Men likevel er dette en meget gjennomført sykkel vi ikke har noe betenkeligheter med å anbefale deg.

