Test 8Bitdo Wireless USB Adapter 2

Denne dingsen kan være den beste spillkontrolleren for Nintendo Switch

Kan 8Bitdo Wireless USB Adapter 2 gjøre Nintendo Switch Pro kontrolleren arbeidsledig? Kamera Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no

I sommer fant vi de beste trådløse håndkontrollerne for PC-gamere. Testen hadde et par overlegne vinnere, blant dem «Ultimate»-kontrolleren fra 8Bitdo.

Så vet vi at ikke alle spiller på PC.

Men utover å skilte med topp ergonomi og knapper, «driftsikre» spaker og grei pris, fungerte 8Bitdo-kontrolleren nettopp også med Nintendos Switch-konsoll. Til forskjell fra samtlige konkurrenter.

Utvilsomt et stort pluss. Men etter testen satt vi med et par spørsmål vi nok deler med andre Switch-gamere:

Hvordan stiller 8Bitdo Ultimate seg mot Nintendos offisielle Pro-kontroller?

Er det sant at det finnes en liten dings – «8Bitdo Wireless Adapter 2» – som lar deg bruke Xbox- og Playstation-kontrollerne på Switch?

Her får du både svar på hvilken «ekte» Switch-kontroller som er best, og om du i det hele tatt trenger å kjøpe en.

Dette synes vi om Pro-kontrolleren

Nintendo Switch Pro-kontroller

Det første som slår oss er hvor godt Nintendos Pro-kontroller finner seg til rette i selv voksne hender. Er det én ting som alltid har holdt Switch litt tilbake – annet enn ytelsen – er det de små standard «joycon-kontrollerne dens. De er jo laget mer for å ta liten plass enn å ha god ergonomi mens du spiller.

Her innfrir Pro-kontrolleren momentant, og etter å ha brukt den bare en times tid i plattform-, strategi- og racingspill, fatter vi ikke hvordan vi har holdt ut med de små standardkontrollerne i årevis.

Her bommer vi ikke på knapper, kommer ikke borti noe utilsiktet, og slipper å krympe fingrene for å nå de riktige knappene.

Designet er også ganske stilig, med et delvis gjennomsiktig skall i front, og et mer teksturert grep langs sidene. Dessverre har Nintendo brukt blank plast på toppen av kontrolleren, som raskt blir ripet opp og fettete.

Switch Pro-kontrolleren er god å holde, lades med USB-C, men har blank plast som raskt blir ripet opp og fettete.

Det er selve utformingen som er høydepunktet på Pro-kontrolleren, men også knappene er gode og responsive.

Spesielt liker vi det digitale styrekrysset, som i alle fall går det til Xbox-kontrolleren en høy gang. Det er generelt mer responsivt og lager lite lyd.

Switch Pro-kontrolleren har et stilig nesten gjennomsiktig design.

Triggerknappene bak er overraskende kontante, og bunner ut nesten raskere enn skulderknappene. Slik skiller kontrolleren seg fra de fleste andre, som tilbyr dype triggerknapper som føles mer naturlige for å eksempelvis styre akselerasjon og brems i racingspill. Tilsvarende kan de være en fordel i spill med krav til hurtig respons, som skytespill, men dem er det jo ikke så mye fokus på på Switch.

Analogspakene oppleves som gode, men også litt glatte. I intensive spilløkter sklir fingrene våre både når vi drar spakene mot oss og fra oss.

Dessuten har spakene på Pro-kontrolleren ett stort ankepunkt: de er ikke immune mot «drifting». Drifting-problemet har særlig hjemsøkt joycon-kontrollerne siden lansering, og betyr altså at en feil på kontrollen gjør at karakteren på skjermen beveger seg uten at du rører ved spaken. Pro-kontrollerne skal være mindre utsatt for problemet, men teknologien bak er den samme, der enkelte andre kontrollere har driftsikre såkalte «HAL»-spaker.

Vi har ikke brukt Pro-kontrolleren lenge nok til å tappe batteriet dens. Det holder stand etter over 20 timer, og selv om Nintendos estimerte 40 timer kanskje er i høyeste laget, tyder indikatoren på at vi ennå har mange timer igjen å spille før lading.

Ergonomien til disse to kan ikke sammenlignes.

Om du ønsker en «skikkelig» Switch-kontroller er da spørsmålet: «Pro» fra Nintendo eller «Ultimate» fra 8Bitdo?

8Bitdo Ultimate-kontrolleren som vi testet tidligere.

Vel, du gjør ikke feil ved å velge Pro-kontrolleren. Det er natt og dag-forskjell fra joycon-spakene, selv når de er satt i adapteren fra Nintendo som skal emulere en «vanlig» kontroller. Men, det er først og fremst ergonomien og batteritiden vi faller for. For ergonomien «nailer» også 8Bitdos Ultimate Bluetooth-kontroller. En kontroller som bare har halvparten så lang batteritid, men som både er en hundrings rimeligere, har analogspaker som er immune mot drifting, mer gjenkjennbare triggerknapper og et enda litt «diggere» styrekryss.

Dessuten kommer den i en versjon som fungerer med alt av PC-spill også. Pro-kontrolleren virker på sin side kun med Steam-spill.

Så, om vi skulle velge, ville vi valgt 8Bitdos kontroller. Det beste argumentet til å gjøre noe annet er om du trenger den råeste batteritiden.

+ Gode knapper

+ Laaaang batteritid

+ Kan vekke Switch fra dvale Ting å tenke på — Ganske dyr

— Fungerer kun på Switch (og Steam-spill på PC)

— Ikke driftingsikre, og litt glatte analogstikker

— Elementer med blank plast

— Kontante triggerknapper

8Bitdos «magiske» Wireless USB Adapter 2

Adapter 2 ser ut som en minnepinne.

Så er bare spørsmålet:

Trenger du en egen kontroller for Switch? Om du allerede har en Xbox- eller Playstation-kontroller hevder 8Bitdos lille «Adapter 2» at den lar deg bruke disse på konsollen.

Alt for prisen av et par frossenpizzaer, eller 190 kroner. Det er en meget fristende «deal» sammenlignet med å kjøpe ny kontroller for 700 kroner eller mer.

Men fungerer det faktisk?

Ja!

Med denne dingsen kan du koble alt fra Xbox One- og Series-kontrollere, eller Playstations Dual Shock-, Dual Sense- og Edge-kontroller til Switch.

Vi ble bare overrasket over hvor kinkig det var å komme i gang. For det var ikke bare å sette adapteren i Switch-docken, synkronisere, og spille.

Adapteren settes inn i Switch-docken.

Xbox «Series 2 Core»-kontrolleren vår ville ikke koble til, samme hvor vi kilte den.

Vi lette etter instruksjonsmanual, men til ingen nytte. Vi besøkte støttesidene til 8Bitdo på nett, og fant ingen oppskrift som tok oss over målstreken. Det er takket være andres Youtube-videoer og forumhjelpetråder vi fikk ting i orden.

For det viste seg at ikke bare måtte selve adapteren ha en fastvareoppdatering for å støtte Xbox-kontrolleren vår. (Last ned app for PC/Mac her!)

Xbox-kontrolleren trengte også en oppdatering fra Microsoft, via Xbox Tilbehør-appen. (Last ned her om du ikke har den på PC!)

Dessuten måtte vi inn i Switch-menyen og aktivere «kablet Pro-kontrollerstøtte» av alle ting.

Først når alle disse tre tingene var gjort kunne vi pare kontrolleren mot konsollen på vanlig måte.

Noe som innebar å besøke kontrollermenyen «Change grip order», og holde skulderknappene nede på xbox-kontrolleren.

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no

For Playstation «Dual Shock»-kontrolleren var det bare å pare på vanlig måte, selv om vi ble litt frustrerte et øyeblikk her også. Etter paring må nemlig kontrolleren slås av og på for å fungere, noe vi bare gjettet oss frem til.

Om du har en nyere «Dual Sense» eller «Edge»-kontroller må du likevel huske å oppdatere USB-adapteren til siste versjon via en datamaskin først. Støtte for sistnevnte er patchet inn etter at adapteren ble produsent, akkurat som for Xbox Series 2 Core.

Til tross for litt tilkoblingsfeilsøking hadde vi nå i praksis ordnet oss en «Pro»-kontroller til en fjerdedel av prisen!

Både Xbox- og Playstation-kontrollere fungerer med 8Bitdo Adapter 2.

Det kronglete oppsettet er kanskje prisen å betale for å spare hundrevis av kroner, og 8Bitdo bør jo absolutt roses for å forbedre kontrollerstøtten etter hvert som nyere kontrollere lanseres.

Vi skulle bare ønske de var flinkere til å forklare hvordan de ulike kontrollerne kunne tas i bruk.

For det er helt klart verdt «styret» etter at alt er oppe og går!

Selv om én ting må nevnes:

Kun Nintendos egne kontrollere kan vekke Switch fra dvale. Det betyr at du alltid må ha en oppladet joycon-kontroller i nærheten for å vekke konsollen, eller være beredt til å løfte på rompa når du skal starte Switchen.

Ellers er det verdt å nevne at den største forskjellen vi merket under bruk av Xbox- og Playstation-kontrollerne på Switch var at knappeoppsettet var litt annerledes. Nintendo er litt sære ved at de har byttet om på plasseringen av «ABXY»-knappene.

Spesielt forvirrende er det for deg som bruker en Xbox-kontroller, ettersom ingen av bokstavknappene korresponderer med tegnet sitt lenger. Det går litt bedre for Playstation-kontrollerne, ettersom den bruker symboler.

Uansett er det uvant at A er B, og B er A, mens Y og X også har byttet plass.

Du kan heldigvis endre knappeoppsettet for hver kontroller i Switch-innstillingene. Det løser problemet så lenge du ikke nistirrer på knappene under spilling. Og hvem gjør vel egentlig det!

Du kan enkelt endre knappeoppsettet fra Swith-menyen.

Det eneste andre ankepunktet vi har for å bruke en Xbox- eller Playstation-kontroller via 8Bitdos Adapter 2, gjelder egentlig alle Switch-kontrollere.

Ettersom de kommuniserer med konsollen over blåtann er responsen litt tregere enn når du bruker eksempelvis en Xbox-kontroller mot en PC over 2,4 GHz-båndet.

Dette er «nesten» ikke merkbart, og er jo umulig å gjøre noe med, men verdt å påpeke dersom du tenker at en annen kontroller kan gi deg bedre reaksjonsevner.

Det kronglete oppsettet til side, er 8Bitdo Adapter 2 et virkelig godt kjøp for Switch-eiere som allerede har en Xbox- eller Playstation-kontroller og ønsker seg bedre ergonomi når de spiller.

+ Støtter alle Xbox- og Playstation-kontroller Ting å tenke på — Kronglete å sette opp

— Støtter ikke vekking av konsoll fra dvale