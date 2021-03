Gnistrende god om du liker å se film og serier

Og har en funksjon ingen andre produsenter har.

Ole Henrik Johansen / Tek.no

Ole Henrik Johansen 20 Mar 2021 06:00

Legger du nærmere 30.000 på bordet for en ny TV, bør du forvente kvalitet fra øverste hylle. Men du ønsker deg muligens også noe som skiller den ut fra mengden – kanskje aller helst noe nabo-Jensen kan bli misunnelig på.

Philips har lenge vært alene om å tilby Ambilight – et lyssystem som viderefører fargene fra skjermen videre opp på baksiden av TV-en. Dermed skal du få en mykere overgang mellom omgivelsene og bildet på skjermen.

Vi har nå testet Philips sitt nye flaggskip, 65OLED935, som i tillegg til å ha Ambilight på alle fire sidene av skjermen, også har fått hjelp av HiFi-produsenten Bowers & Wilkins med å lage bedre lyd - en fordel flatskjermer sjelden kan friste med.

9 Imponerende Philips OLED+ 65OLED935 annonse Sjekk prisen Knallsterk lyd- og bildekvalitet Fordeler Knallgod bildekvalitet

Meget god lydkvalitet

Ambilight på fire sider gir det lille ekstra

Solid og flott design

Støtter HDR10+. HLG og Dolby Vision

God fjernkontroll Ting å tenke på Android er fortsatt mer tungrodd enn konkurrentenes alternativer

Ikke overbevisende inputlag

Mangler HDMI 2.1-port(er)

Philips OLED+ 65OLED935 Pris 27990 NOK TV-mottaker, digital Ja Doble mottakere Nei Støtte for CI/CA-modul Ja CI+ Ja Type av digitale mottakere DVB-T (digitalt bakkenett-TV), DVB-C (digital kabel-TV), DVB-S (satellitt-TV), DVB-T2 (digitalt bakkenett-TV, 2. gen.), DVB-S2 (satellitt-TV, 2. gen.) Digital optisk ut (S/PDIF) Ja HDMI Ja Antall HDMI-innganger 4 stk HDCP-versjon 2.3 HDMI-versjon 2.0b Hodetelefonutgang Ja USB-kontakt Ja Innspillingsfunksjon via USB (PVR) Ja USB 2.0 1 stk USB 3 Gen 1 (5Gbps) 1 stk USB-kontakt (totalt) 2 stk VGA inn Nei Øvrige tilkoblinger Digital koaksial ut (S/PDIF) Bevegelsesforbedring (frekvens/indeks) Ja Metode Philips Picture Performance Index (PPI) 5000 Bildeforhold 16:9 Bildefrekvens 24p, 30p, 60p, 50p Bildestørrelse 65 Tommer Pris/tommer 430.62 kr/tomme Bildestørrelse (cm) 164 cm Kopia av Bildstorlek 65 Tommer Oppdateringsfrekvens 120 Hz Oppløsning 3840x2160 (4K Ultra HD) Skjermteknologi OLED (AMOLED) Støttede videoformater 480p, 576p, 720p, 1080p (Full HD), 1080i, 480i, 576i, 2160p (4K Ultra HD) Bildefiler som støttes JPEG/JPG, PNG, BMP, GIF Lydfiler som støttes MP3, WMA, WAV (PCM), AAC Lydformat Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, DTS HD High Resolution Audio, Dolby Atmos Videofiler som støttes MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, AVC/H.264, AVI, Matroska (MKV), HEVC/H.265 Design panel Flat Tilgjengelige farger Sort, Sølv, Grå Dybde uten stativ 47.3 mm Høyde, uten stativ 829.5 mm Bredde 1448.7 mm Dybde 299.4 mm Høyde 930.8 mm Produktvekt 34.8 kg Vekt uten stativ 27.6 kg Funksjoner Bluetooth, Talestyring, Omgivelseslys (Ambilight), Time-Shift, Mobilapp for styring av funksjoner, Støtte for HbbTV, ALLM Smart TV Ja Internettjenester/apper som støttes YouTube, Spotify, Nettleser, Netflix, Vimeo, Viaplay, SVT Play, TV4 Play, SF Anytime, HBO Nordic, Amazon Prime Video Operativsystem Android Ethernet-tilkobling Ja Trådløst nettverk (Wi-Fi) Ja Trådløs nettverksstandard (IEEE 802.11) 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11ac (Wi-Fi 5) 3D-støtte (3D-Ready) Nei DLNA Ja Full HD (HD ready 1080p) Ja Ultra HD-sertifisert (UHD/4K) Ja HDR Ja Type av HDR Dolby Vision, HDR10, HLG, HDR10+ Streaming-standard Google Cast/Chromecast VESA-feste Ja Type VESA-feste 300x300mm Integrerte høyttalere Flerkanal Energiklasse B Strømforbruk operativ (min-maks) 194, 194 W Strømforbruk standby/hvilemodus 0.3 W Tilkobling for 9V/12V/14V Nei Årlig energiforbruk 284 kWh/år Lanseringsår 2020 Produsentens produktside https://www.philips.se/c-p/65OLED935_12/oled-9-series-4k-uhd-android-tv-ljud-fran-bowers-wilkins-med-fyrsidig-ambilight, se

Ambilight gir en ekstra piff til TV-opplevelsen for mange. Her ser du også hvordan menyen på Android-plattformen ser ut. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Ambilight er enkelt å bli glad i

Det begynner å dra seg mot 20 år siden de første TV-ene til Philips ble levert med Ambilight, og siden den gang har teknologien fått mange oppgraderinger. På OLED935 får du siste versjon av systemet, fordelt på alle sidene av skjermen.

Du vil ha aller mest glede av å ha lys på den nedre delen om du henger skjermen på veggen, men det gjør seg heller ikke helt bort om du har TV-en stående på en stereobenk.

Lyset er meget presist, og ikke minst raskt til å respondere. Du kan velge mellom ulike moduser, hvor den vanligste er at fargene fra skjermen videreføres til baksiden. Dersom den høyre bildedelen inneholder noe blått, vil den samme blåfargen lyse videre på veggen.

Det går faktisk an å få dette på «alle» TV-er nå: Les testen vår av Philips Hue Gradient Lightstrip »

Les også Philips lanserer TV-er med MiniLED

Ambilight-systemet består av mange små LED-dioder på alle kantene av baksiden på skjermen. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Via menyen kan du justere hvor intenst lyset skal være. Skal du se film i stummende mørke, vil du ikke nødvendigvis ha lyset stående på maks. Da kan det fort bli for mye av det gode.

Et annet tips er om du ønsker å bruke TV-en til å spille musikk på, kan du sette Ambilight-funksjonen til å pulsere eller lyse i takt med rytmen i musikken.

TV-en bruker Android som grensesnitt, en løsning som begynner å bli langt bedre og mer stabil enn hva den var før. Likevel så er ikke grensesnittet like flytende og enkelt å finne frem i som hos konkurrentene fra Samsung og LG.

Foten på skjermen er en lydplanke laget i samarbeid med B & W. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Meget god lyd

Det høres kanskje for godt ut til å være sant at du kan bruke OLED935 til å spille musikk. For normalt er ikke flatskjermer det første man forbinder med god lydkvalitet. Som regel får du et nokså tannløst resultat hvor bassen glimrer med sitt fravær.

Men Philips har søkt hjelp hos B & W for å få bukt med problemet. Resultatet er absolutt imponerende sett i lys av at det er en flatskjerm som serverer den. Det skal sies at det er en løsning hvor B & W laget en slags lydplanke som også gjør tjeneste som foten til skjermen. Det eneste du trenger å gjøre er å koble lydplanken til skjermen med en kabel når du monterer på foten.

Samtidig må vi skyte inn at byggekvaliteten på både foten og TV-en for øvrig er av høy kvalitet.

Du får langt mer fylde og klarhet i lyden enn det du normalt opplever fra en TV. Diskanten er skarp og detaljert, men er ikke ubehagelig å høre på. Samtidig er lyden god på stemmer, noe som kommer godt med når du ser film. Systemet har i tillegg en del bass, slik at du får litt tyngde i smellene når en actionfilm skal fortæres.

Les også Dette er TV-trendene i 2021

Vi bruker CalMAN til å kalibrere TV-ene våre. Bildekvaliteten veies alltid tungt. Her er alle TV-ene testet under kontrollerte former, der vi ser på kvaliteten både med lyset på og helt av. Her sjekker vi hvor godt sortnivå, farger, skarphet og bevegelser henger sammen. Vi bruker kalibreringsprogrammet CalMAN Ultimate med bildegenerator og meter fra Portrait Displays . Med dette utstyret kan vi måle nøyaktig hvor gode farger, sortnivå og kontrastnivå TV-ene gir deg. Vi kontrollmåler de ulike modusene som du får med, og sier noe om hvem av disse som er det tryggeste valget når du skal se på annet innhold enn å spille. Når dette er unnagjort, går vi igjennom en rekke demosnutter for å se hvor godt de ulike modellene løser forskjellige utfordringer. Vi bruker materiale som spenner fra 720p til 4K med HDR. Med andre ord det meste innenfor det folk flest vil se på via dekodere, apper og Blu-ray-spillere. Vi ser også på hvordan skjermene er å bruke til spill ved å måle inputlagen til skjermene. Altså hvor lang tid de bruker fra signalene sendes til skjermen til endringene er gjort. Desto raskere dette skjer, jo bedre egnet er TV-en til spill. Under dette punktet har vi også sjekket at TV-en automatisk merker at du har koblet til en konsoll, og slår på spill-modusen. Lydkvaliteten i flatskjermer er som regel viktig for mange, så vi tar også dette med som en del av totalkarakteren. Produsentene har tatt stadig mer tak i å forbedre lyden i TV-ene, ved for eksempel å bruke surround-effekter der enkelte detaljer fremheves og gir en mer romfølelse. Pris er også noe vi tar med i vurderingen. Skjermene som er med i denne testen koster mellom 17 000 og 20 000 kroner i skrivende stund.

Standard-modusen gir deg alt annet enn nøytrale farger. Calman

Viktigst av alt; bildekvaliteten

En annen ting du får for pengene med Philips OLED935 er meget god bildekvalitet.

Fra fabrikken får du en rekke moduser å velge blant, og er det et nøytralt bilde du jakter, er ISF-modusene de beste du kan velge uten videre justeringer. Men det er først når du tar deg tid til den første finpussen at bildet blir så nøytralt og bra som mulig.

Under finner du bilder av menyen, og de justeringene vi endte opp med å gjøre. Merk at vi velger å ha bevegelse satt til film, men denne kan du selv endre til for eksempel jevn, ettersom hvor jevn bildeflyt du foretrekker.

Ferdig kalibrert viser målingene at skjermen yter veldig presist. Calman

Philips har i flere år brukt sin P5-prosessor til å ta seg av billedbehandlingen, og introduksjonen av kunstig intelligens (AI) til å hjelpe til med finpussen, viser seg å gi gode resultater.

I kjent OLED-stil så er sortnivået helt bunnløst, og grei kontrast smitter av på fargene også. Presisjonen i hvitbalansen er presis fra rundt 20 prosent grått og hele veien opp mot 100 prosent. Samtidig så er klarer skjermen å gjengi godt med detaljer i mørke partier av bildet. Noe OLED ikke alltid er like gode på.

Lysstyrken er helt ok til være OLED, hvor vi måler rundt 680 nits i et 10-prosentvindu. Men når du ser film med HDR i stummende mørke, oppleves det som mer enn intenst nok. Når vi først er inne på HDR så er du godt berget med denne modellen. Den takler nemlig alle de tre mest aktuelle formatene, HDR10+, HLG og Dolby Vision.

I stummende mørke gir OLED deg en knakende god filmopplevelse. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Samtidig er Philips fortsatt blant de aller beste med å lage god skarphet i bildet, samtidig som bildeflyten er god. Noen av forhåndsmodusene er dog litt vel aggressive på skarphet, så her kan du med hell skru ned litt om du velger å bruke en av disse.

Inputlag-måleren vår viser at OLED935 ikke er det aller beste alternativet for deg som spiller mye på skjermen. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Ulempene; ikke best til spill

Philips er med andre ord et meget godt alternativ for deg som vil se film, og samtidig ha god lyd med på kjøpet. Men noen vil jo også bruke skjermen til mer enn det. Som for eksempel å spille spill via en konsoll eller PC.

En av tingene som gjør at du finner bedre alternativer enn OLED935, er at denne modellen ikke har spesielt lav inputlag. Altså er den ikke blant de aller raskeste til å reagere når for eksempel konsollen sender endringer før panelet viser dem.

Våre målinger viser nemlig at skjermen legger seg rundt 36 millisekunder om du har en oppløsning på 1080p og 60 bilder i sekundet. Det er ikke helt riv ruskende høyt, men det finnes andre alternativer med OLED-panel som er langt raskere. Som for eksempel CX-serien til LG, som bruker 13,1 millisekunder på den samme operasjonen.

Samtidig så har ikke denne modellen en HDMI 2.1-port, hvilket er et minus for dem som vil være sikre på å kunne utnytte PlayStation 5 og Xbox Series X/S fullt ut. Da kan du blant annet kan få 120 Hz bildeflyt kombinert med synkronisering.

Konklusjon

Kjøper du deg en Philips 65OLED935 får du først og fremst en TV som gir deg meget god bildekvalitet – og en lydkvalitet som overgår de aller fleste flatskjermer med god margin. Altså en solid kombinasjon for deg som først og fremst ser mye film eller serier, og samtidig setter pris solid byggekvalitet.

Samtidig så er Ambilight-systemet noe vi har sansen for i mange år. Lyset tilfører en ekstra opplevelse til filmkvelden, og er samtidig behagelig for øynene om du ser mye over tid. Overgangen mellom skjermen og omgivelsene blir mykere.

Det er også et pluss i boken at skjermen har kurant lysstyrke, og med det egner seg godt til HDR. Hvor den samtidig støtter alle de formatene du trenger.

Dette er ikke skjermen for deg som vil bruke TV-en aktivt til å spille på, siden inputlagen ikke er spesielt imponerende. Samtidig så har ikke skjermen en eneste HDMI 2.1-port, som man gjerne vil ha med om man skal få maksimalt glede ut av de nyeste konsollene.

Men til alt utenom dette er Philips 65OLED935 en gnistrende god TV.