Et solid Fitbit-alternativ fra Huawei

Huawei Watch Fit tar stort sett alle funksjonene Fitbit har og pakker dem inn i en nøytral og ganske elegant klokke. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 31 Des 2020 06:15

Aktivitetsklokke-kategorien har nærmest blitt synonymt med Fitbit, ikke minst fordi den ene etter den andre av konkurrentene har bukket under eller blitt kjøpt opp (Husker du Jawbone, for eksempel?).

Nå har også Huawei kastet seg på og utvidet klokkeutvalget sitt med en enklere modell kalt Huawei Watch Fit. Prisen er satt til 1.290 kroner veiledende, så den er noen hundrelapper billigere enn Fitbits Charge 4 og betydelig billigere enn den mer avanserte Versa 3, og prisen ser i tillegg ut til å ha sunket enda et par hundrelapper siden lansering, så nå koster Watch Fit under tusenlappen.

Utseendemessig ser Watch Fit mer ut som en liten smartklokke enn et typisk aktivitetsarmbånd, men den oppgitte batteritiden minner mer om sistnevnte. Watch Fit skal nemlig overleve i 10 dager for hver lading, selv om det å aktivere detaljert søvnmåling reduserer dette noe.

Ringen som forteller deg hvor mye du har beveget deg minner kraftig om den som Apple Watch har brukt. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Vi opplevde mellom sju og ni dager per lading etter å ha skrudd på den avanserte søvnmålingen, og du vil nok burde kunne nå ti dager uten problem hvis du skrur den av.

Så lang batteritid er rett og slett befriende i en aktivitetsklokke. At klokken varer en hel uke betyr at du kan ta den av deg nærmest til fast tid, og selve ladingen går dessuten veldig kjapt unna - en times tid er nok til å fullade klokka, etter vår erfaring. Fem minutter skal være nok til en hel dags bruk.

Bruker du den innebygde GPS-en er ellers opplevelsen at en times løpetur trekker snaut ti prosent batteri, så det skulle bety et sted rundt ti timers kontinuerlig GPS-bruk (Huawei oppgir 12 timer). Det er bra, selv om vi ved ett tilfelle opplevde at ruta ikke ble sporet de første to kilometerne av en løpetur, til tross for at klokka opplyste at den hadde god GPS-dekning. Ikke like bra.

8 Meget bra Huawei Watch Fit annonse Sjekk prisen Sjekk prisen En god aktivitetsklokke for deg uten veldig avanserte behov Fordeler Over en uke batteritid er solid, lader raskt

Skarp og lettlest skjerm

Pålitelig bluetooth-tilkobling, oversiktlig app

Nøyaktig GPS

Du kan velge alltid å ha skjermen på

Responsiv og enkel å bruke

Måler puls, oksygenmetning, søvn og stress Ting å tenke på Noe treig GPS-tilkobling

Ingen støtte for tredjepartsapper

Proprietær lader og ikke-standard reimfeste

Enkelte (få) funksjoner kun tilgjengelig på Android eller for Huawei-telefoner

Pulsmålingen unøyaktig om klokka ikke er festet stramt nok

Batterilevetiden synker kraftig om du vil at skjermen alltid skal være på

Skarp skjerm

Watch Fit har en AMOLED-skjerm på 1,69 tommer, med en oppløsning på 456 x 280 piksler. Det høres kanskje ikke ut som mye, men det blir faktisk 326 piksler per tomme (PPI), og skjermen er mer enn god nok for det den brukes til, i tillegg til at den både er lyssterk og lett å lese, selv i sollys. Vanligvis går skjermen i «ventemodus» etter kort tid, men du kan også velge at skjermen skal være på i inntil 20 minutter av gangen.

Ventemodus betyr i utgangspunktet også at skjermen er helt av, men du kan velge å vise en av seks ulike forenklede klokker i ventemodus - i praksis en «alltid på»-løsning, bare uten noen annen info enn akkurat klokkeslettet og datoen.

Klokken advarer imidlertid mot at det å aktivere dette vil halvere batteritiden, selv om AMOLED-skjermer er i stand til å skru av alle svarte piksler og derfor kun bruker strøm på de pikslene som faktisk er opplyst.

Vår erfaring er også at omtrent en halvering er realistisk - klokka må lades etter omtrent fire dager om du velger å alltid ha skjermen på, og så får du nesten selv avgjøre om det er verdt det. Undertegnede hadde nok valgt doblet batteritid fremfor å slippe å løfte armen for å se klokka.

Alltid på-skjermen er en simplifisert versjon som kun viser klokkeslett og dato. Du kan velge mellom noen få ulike varianter. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Sensoren som merker at du løfter armen er helt grei og reagerer stort sett som den skal, selv om det noen ganger kan være vanskelig om du for eksempel ligger på sofaen eller i senga og bare vil ha en kjapp titt på klokka.

Dette problemet hadde undertegnede også på Fitbit Versa Lite, så det handler nok bare om hvor mye du må bevege på armen for at sensoren skal reagere. Om du aktiverer «aktiv» ventemodus deaktiveres naturligvis sensoren og du må trykke på knappen på siden for å aktivere klokka. Du kan også velge at skjermen skal forbli på i 5, 10 eller 20 minutter etter at klokka har vært aktiv.

Navigering skjer stort sett ved hjelp av sveip - sveiper du mot venstre dukker de ulike parametrene opp i hver sin skjerm, og sveip opp gir tilgang til konfigurasjonsvalg. Et trykk på klokkas eneste knapp bringer deg alltid tilbake til startskjermen, som kanskje er litt frustrerende - det hadde vært bedre å bare hoppe ett skjermbilde tilbake, men man lærer seg etter hvert hvordan det fungerer.

Huawei Watch Fit Pris 990 NOK Skjermstørrelse 1.64 Tommer Skjermteknologi OLED (AMOLED) Remfarge Sort Bredde 46 mm Dybde 30 mm Produktvekt 21 g Funksjoner USB, Innebygd pulsmåler, Gyroskop/Accelerometer Bluetooth Ja Bluetooth-versjon 5.0 Innebygget satelittnavigasjonssystem Ja System GPS Trådløst nettverk Nei Intern lagringsplass (størrelse) 4 GB Boett, materialer Plast / Syntetisk Klokkerem (materiale) Silikon Operativsystem Huawei LiteOS Batterielevetid (ved bruk) 12 h Batterikapasitet 180 mAh Batteritid (standby) 240 h Batteritype Li-Ion

Fungerer (nesten) likt på Android og iOS

Watch Fit bruker Huawei Health-appen til å kommunisere med telefonen din, og bluetooth-tilkoblingen har stort sett oppført seg eksemplarisk i (den uvanlig lange) testperioden. Health-appen er kanskje ikke den visuelt mest spennende, men den gir deg all informasjonen du trenger på en oversiktlig måte, og den norske oversettelsen er stort sett god.

Appen finnes for øvrig både i Google Play Store, Huaweis egen App Gallery og i Apples App Store, og er ikke påvirket av Huaweis USA-boikott, for eksempel.

Huawei Health-appen gir detaljert innsikt i treningsøktene dine. Smartklokkefunksjonaliteten er det så som så med. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Funksjonaliteten er også stort sett akkurat den samme på tvers av plattformene. Det eneste som ikke fungerer på iOS er mediekontrollene, finn telefon-funksjonen og funksjonen for fjernutløsing av kameraet på telefonen. Det siste fungerer riktignok kun på Huawei-telefoner med EMUI 8.1 eller senere.

Watch Fit er i stand til å måle pulsen din kontinuerlig, og kan også lese av oksygenmetningen i blodet. Dette er en funksjon vi har sett på stadig flere klokkeprodukter i det siste, blant annet Apple Watch Series 6 og nevnte Huawei Watch GT2e.

Hos Fitbit må du imidlertid helt opp til den mest avanserte klokka deres for å få dette, altså Fitbit Sense. Hvor nyttig det er kan selvfølgelig diskuteres, men for slike klokkefunksjoner flest handler det mest om å kunne være i forkant av eventuelle negative endringer i kroppen, og det er i alle fall svært lett å måle oksygenmetningen på Watch Fit.

Pulsen din måles med korte mellomrom. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stressa eller ei?

Klokka bruker også jevnlige hvilepulsmålinger til å gi deg et tall for stressnivået ditt mellom 0 og 100. Igjen mest effektiv i forebyggingsøyemed - hvis du ser at du stadig havner i gul eller rød gruppe her bør du kanskje ta grep for å redusere stress i livet. Det er naturligvis vanskelig å si så mye om nøyaktigheten her, men avlesningene virker å stemme godt overens med hvordan jeg selv føler meg, i alle fall.

Søvnmålingene deler inn søvnen din i fire stadier: Våken, lett, dyp og REM-søvn. Alt går naturligvis automatisk, og du får oversikt over når du la deg, når du våkna og hvor mye tid du tilbrakte i de ulike stadiene.

Stein Jarle Olsen, Tek.no

Klokka gir deg også en score for kontinuitet i den dype søvnen din, og ikke minst en samlescore for den totale søvnkvaliteten din sammen med en enkel tolkning av søvnen din de siste dagene. Her kan du for eksempel få råd om å legge deg til samme tid hver kveld eller mosjonere mer. Du kan også se statistikk for uker, måneder og år. Kjekt å ha om du trenger hjelp med å se trender i egen søvn, og det virker også som om Watch Fit er flink til å gjenkjenne både når vi legger oss og når vi står opp. Minst like god som Fitbit.

Pulsmåleren virker i utgangspunktet å være relativt stabil, men vi har opplevd flere løpeturer hvor den rett og slett ikke har vært med på leken. Her påstår Watch Fit at jeg knapt har vært over 120 i puls i løpet av en times løping, noe som helt åpenbart ikke er riktig. Det påvirker også kaloriutregningene kraftig. Andre ganger har vi fått betydelig mer riktige tall, så det handler tilsynelatende om passform, selv om vi i alle tilfeller har forsøkt å feste klokka ekstra godt før løping.

På denne perioden av året opplever vi også at klokka lever litt sitt eget liv på løpeturer - om det blir fuktig under løpejakken registreres tilsynelatende enhver gnisning mellom klokka og jakken som et sveip, og det resulterer i at du nærmest aldri møter den skjermen du forventer. Det er irriterende, men sannsynligvis hovedsaklig et vinterproblem.

Skrittelleren virker på sin side å være rimelig nøyaktig, kanskje litt konservativ om man er vant til Fitbits noe generøse telling.

Silikonreima som følger med bør passe til de fleste armstørrelser. Med min ganske smale herrehånd var det fortsatt sju-åtte hull igjen å stramme til med og minst ti i motsatt retning. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Veileder deg både på løpetur og under styrketrening

Watch Fit har som nevnt også innebygget GPS-antenne, slik at du kan gå eller løpe uten å ha med deg mobilen. Det er fint, men vi synes ofte den bruker veldig lang tid på å finne tak i satellittene. Det tar gjerne litt tid uansett hvilken klokke det dreier seg om, men her tar det de ekstra sekundene som gjør at det føles ut som irriterende lang ventetid. Spesielt når det er kaldt og du er klar til avgang.

Klokka har dessuten innebygde løpeprogrammer, i tillegg til at den kan vise små instruksjonsanimasjoner som lærer deg riktig teknikk til styrkeøvelser. Løpeprogrammene er fine å ha, men vi skulle gjerne sett at det var forklart litt bedre hva de ulike programmene egentlig innebærer. Navn som «MAF180 - primær» er ikke veldig selvforklarende, spesielt ikke for målgruppen til en såpass enkel sportsklokke.

Stein Jarle Olsen, Tek.no

I disse hjemmekontortider er kanskje de enkle treningsprogrammene vel så nyttige - som avspenning for rygg og nakke på tre minutter eller helkroppstøying på fire minutter. I tillegg får du mer målrettede treningsøkter for mage, bryst og bein/rumpe som du kan gjøre hjemme på gulvet eller hvor det måtte være.

Du kan naturligvis også få varslinger på Watch Fit også, og du kan velge hvilke apper som skal få anledning til å varsle deg via klokka - for eksempel hvis du synes Snapchat-meldinger er viktigere enn Messenger eller kun vil ha varsel om SMS-er. Det fungerer helt fint, men iblant viser ikke Messenger-varslingene noe annet enn hvem som har skrevet til deg. Jeg mistenker at det skyldes at meldingene iblant kun inneholder emojier, og det håndterer klokka dårlig.

Et lite minus versus en del mer påkostede klokker er også at du ikke kan legge inn musikk og koble klokka til bluetooth-hodetelefoner - til tross for at den har 4 GB innebygget lagring. Du kan heller ikke legge inn egne apper utover å legge inn nye klokkeutseender fra appen - også et visst minus. Fitbits Versa kan for eksempel dette, selv om apputvalget er ganske begrenset versus for eksempel Apple Watch.

Det må også nevnes at skjermglasset virker solid. Vi har som nevnt brukt klokka i godt over en måned, og vi kan fortsatt ikke se antydning til riper eller liknende. Det skal sies at coronasituasjonen selvfølgelig begrenser hva slags aktivitet man kan bedrive, men det er likevel et godt tegn.

Laderen som følger med bruker to små magneter til å feste seg til klokka. Kabelen er imidlertid såpass stiv at det kan være vanskelig å få den til å sitte på plass. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Konklusjon

Det er flere enn Fitbit som kan lage gode aktivitetsklokker. Huawei har nedskalert sin Watch GT-serie til en litt enklere og rimeligere variant kalt Watch Fit, og den gjør stort sett alt det en Fitbit kan - attpåtil til lavere pris. Den måler puls, søvn, stress og oksygenmetning, og det hele skjer stort sett uten at du trenger å foreta deg noe som helst annen enn å ha den på armen og lade en gang iblant. Watch Fit holder nemlig godt over en uke per lading, i alle fall om du velger å ikke ha skjermen på til enhver tid.

Noen små irritasjonsmomenter har vi riktignok, og den første er at pulssensoren er noe upålitelig under trening. Du må i alle fall sørge for at den sitter veldig tett på armen for at den skal være nøyaktig - litt for løs passform resulterer vanligvis i altfor lave verdier (selv om vi gjerne skulle vært i så god form som Huaweien iblant gir inntrykk av). Det andre er at GPS-sporingen bruker litt i overkant lang tid på å finne tak i satellittene, selv om sporingen er veldig nøyaktig når den først har kontakt.

Temaet med hvorvidt man bør være komfortabel med å tillate Huawei å samle inn såpass mye data om deg som disse aktivitetsklokkene jo gjør er naturligvis også der, men vi kan jo minne om at Fitbit eksempelvis er eid av Google og at de dataene nok også blir brukt i flere sammenhenger enn man egentlig er klar over. Vi tar heller ikke stilling til den siste tids debatt om Huawei og ansiktsgjenkjenning av uigurer.

Hvorvidt du er komfortabel med å kjøpe produkter fra Huawei vet du nok best selv, men utover det er Watch Fit en finfin følgesvenn i hverdagen som minner deg på å røre på deg med jevne mellomrom og sørger for at du er i forkant om det skulle skje endringer med kroppen. Android- og kanskje hovedsaklig Huawei-brukere får noen ekstra funksjoner, men det er også helt fint å bruke Watch Fit med iOS.

