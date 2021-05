Fjerde generasjon av B&Os flaggskip-hodetelefoner er her. Vi har testet

Bang & Olufsens fjerde generasjons støydempende hodetelefoner gjør igjen små forbedringer på mange områder.

Stein Jarle Olsen 16 Mai 2021 16:30

Bang & Olufsens H9-serie har vært en favoritt her på Tek.no, med fabelaktig lyd, flott design og etter hvert ganske habil støydemping .

Nylig lanserte danskene det som i bunn og grunn er fjerde generasjons H9, men navnet er nå blitt Beoplay HX. Den fremste oppgraderingen er kanskje på batterisiden, som er økt fra 25 til 35 timer med støydempingen aktiv (og 40 timer uten). Det bringer HX opp på nivå med noen av de beste på markedet på batteritid, som Sony WH-1000XM3 og -XM4 og Jabras Elite 85h.

I tillegg har B&O satt inn to nye mikrofoner, som skal gi bedre samtalekvalitet, og støydempingen skal også ha blitt oppgradert fra H9.

Endelig etui!

En av forbedringene viser seg allerede i oppakkingen av HX. Bang & Olufsen har nemlig endelig tatt til fornuft og inkludert et ordentlig bæreetui. Etuiet er flott og har et eget rom med magnetlokk til kabler, men det lider litt av at hodetelefonene ikke er sammenleggbare, ved at det blir ganske omfangsrikt i størrelse. Uansett kjekt at man endelig får med et solid bæreetui til hodetelefoner som koster over 5000 kroner - det var definitivt på tide!

Kanskje kan man tenke seg at det var Apples lille designmiss med «etuiet» til AirPods Max som gjorde at B&O endelig fikk ut fingeren her.

Selve hodetelefonene ser i høyeste grad fortsatt ut som et Bang & Olufsen-produkt, og forskjellene fra forrige generasjon er ikke veldig store. Den lille nedsenkningen utvendig på øreklokkene er fjernet og erstattet med et ruglete felt der du drar fingeren for å justere volum. Det er nok en endring som betyr lite i praksis.

Skyvebryteren som fungerte som av/på-knapp og til å aktivere bluetooth-paring tidligere er også gjort om til én enkelt knapp, som du trykker kjapt på for å skru av og på eller holder inne for å aktivere paring. Vi vet at denne skyvebryteren har forårsaket noe trøbbel tidligere, blant annet med ett av våre testeksemplarer, så det er nok en endring som er gjort i holdbarhetens navn. Like greit, spør du oss, og hodetelefonene kobler til lynkjapt, så du rekker knapt å ta dem på hodet før de er klare for bruk.

I tillegg får du en knapp for å bytte mellom støydempingsmoduser og en knapp for å aktivere taleassistenten på telefonen din. Førstnevnte er nytt, og definitivt en oppgradering fra å ha disse kommandoene på touchpanelet på den høyre øreklokka, etter undertegnedes mening.

Endelig har B&O skjønt at hodetelefoner til over 5000 kroner fortjener et etui.

Føles luksuriøse

Komfort og materialvalg er som tidligere utmerkede. Øreputene er i mykt skinn, bøylene i aluminium dekket av skinn over og tøy under. Kanskje kunne vi som tidligere ønsket oss ørlite mer polstring under hodebøyla, for denne kan iblant gnage litt etter lang tids lytting, men da snakker vi gjerne om et par-tre timer sammenhengende - og er også noe som ofte går seg til etter at man har brukt hodetelefonene en stund og hodet «herdes» der trykket er størst.

Utformingen er kanskje ikke optimal for løping og trening, delvis på grunn av at du har skinn rundt ørene og delvis på grunn av at de sitter såpass løst på hodet, men om du ikke skal bedrive veldig intens aktivitet bør det fungere greit også med HX.

Her bør du nok muligens deaktivere den aktive støydempingen, for HX har litt det samme problemet som enkelte andre hodetelefoner, ved at tramping med føttene forplanter seg inn i lyden gjennom støydempingen. Fellesnevneren her virker å være «solide» konstruksjoner i metall, etter vår erfaring.

Myk og god polstring rundt ørene.

Fabelaktig lyd - igjen

Som tidligere er også lyden høydepunktet med Beoplay HX. Bang & Olufsens store og konsertaktige lyd lever videre her, med et stereoperspektiv og en luftighet som det er veldig få andre lukkede hodetelefoner på markedet som makter å levere.

Om du har lest våre tidligere tester av H9-serien har du kanskje fått med deg at vi ikke har vært helt venner med diskantgjengivelsen til Bang & Olufsen. Første generasjon var litt for tilbakelent, andre generasjon (H9i) skrudde spaken litt for langt i motsatt retning, med det resultat at de kunne være litt slitsomme å høre på, og med 3rd Gen var B&O igjen litt for myke i fremtoningen.



Med HX nærmer danskene seg riktig nivå - diskanten er skrudd litt nærmere det vi vil ha, og det gir et bedre inntrykk enn det H9 3rd Gen levnet, selv om vi kanskje fortsatt synes vokaler plasseres ørlite langt bak i lydbildet i enkelte låter. Resultatet er likevel en lyd som nærmest føles som et privilegium å få lytte til. Det er svært velbalansert, med en bassgjengivelse som er engasjerende uten å være overdreven og luftigheten som prikken over i-en.

Beoplay HX har ikke den «fysiske» bassgjengivelsen som Apples AirPods Max har, og de har heller ikke råheten i diskanten du får fra Shure Aonic 50. Kombinasjonen av detaljnivå, engasjement og luftighet er likevel uovertruffen her, og om jeg skulle velge trådløse hodetelefoner kun for lydens del ville jeg nok muligens landet på disse - i alle fall om vi ser bort fra den nærmest latterlig dyre storebroren H95.

Sist om lyd må nevnes at HX både støtter AAC og Aptx Adaptive, så du bør ha gode forhold nærmest hva du lytter til. Det sagt, så fremstår lyden langt mindre interessant fra undertegnedes Windows-maskin enn fra min iPhone 12 - litt som et litt flatt råbilde fra kameraet før man drar i spakene i Photoshop.

Skyvebryteren er borte, nå skrur du hodetelefonene av og på med en enkelt knapp.

Klart bak på støydemping

Støydempingen har tidligere vært noe Bang & Olufsen ikke har vært i nærheten av de beste på, i alle fall til H95-modellen kom på banen. Der tok B&O et langt steg fremover, og det steget håpet vi kanskje også skulle komme HX til gode. Det kan det godt hende at det har gjort, men ikke nok til å bringe B&O noe særlig nærmere Sony og Apple.

I vår simulerte flystøytest er nemlig Beoplay HX merkbart svakere enn både Sony WH-1000XM4 og Apple AirPods Max. Hadde vi hatt 1000XM3 for hånden hadde nok også den vært bedre enn HX akkurat på støydemping. HX er ålreite på de laveste frekvensene, men derfra og opp blir forskjellen ganske stor. AirPods Max er fortsatt den aller beste til å fjerne «rumlingen» i flymotorbrølet, men ellers skiller det lite mellom den og WH-1000XM4. HX lider nok også av at de klemmer noe lettere på øret enn kanskje spesielt Apple-hodetelefonene, noe som gjør den passive dempingen noe svakere.

Hodebøyla er trukket i lær.

Vi merker det også utendørs - HX slipper gjennom mer enn de andre av for eksempel biler som kjører forbi, og de er dessuten veldig følsomme for vind. Dette er ikke uvanlig på hodetelefoner med støydemping, men plassering av mikrofoner og liknende har nok en del å si her, for det er forskjeller mellom hodetelefoner også på dette området. Utendørs endte vi ofte opp med rett og slett å skru av støydempingen, rett og slett fordi vindsusingen var så irriterende.

Omgivelsesmodusen er også helt grei her. Den introduserer nok litt mer elektronisk susing enn vi kanskje skulle ha ønsket oss, men gjør nytten om du bare skal ta imot en beskjed eller høre noe kjapt. Sonys versjon av omgivelsesmodusen er imidlertid langt mer behagelig, spesielt i bråkete omgivelser.

Støydempingen har fått en egen knapp.

Ålreit samtalekvalitet, middels multipoint

Samtalekvaliteten er rimelig ålreit innendørs og i stille omgivelser, og vi har ikke hatt noen problemer med å bruke dem til video- og telefonsamtaler på hjemmekontoret. B&Os mikrofoner sliter imidlertid noe mer når de får litt støy å jobbe med. Når biler kjører forbi deg jobber tilsynelatende støydempingsalgoritmene på høygir, for støydempingen oppleves for motparten som om at den går opp og ned som en jojo. Vi klarer fortsatt å gjøre oss forstått, men sannsynligheten for at det blir en og annen «Hæ?» fra personen i andre enden øker betraktelig. Alt i alt godkjent når det er stille rundt, middels ellers.

Beoplay HX støtter videre såkalt multipoint-tilkobling, slik at du eksempelvis kan være tilkoblet både en PC og mobilen samtidig. Det fungerer i hovedsak slik det skal, med stort sett sømløs veksling om du hører på noe på PC-en og telefonen ringer, for eksempel. Vi har imidlertid opplevd hodetelefonene som litt inkonsekvente i hva slags lyd de prioriterer. Iblant avbrytes medielyden fra telefonen av Slack-varslinger på PC-en, for å nevne noe - iblant ikke.

B&O-appen gir tilgang til de mest grunnleggende funksjonene, blant annet en lettfattelig equalizer som lar deg justere på lyden om du vil.

Det hadde ikke vært noe problem om Spotify-avspillingen hadde startet igjen umiddelbart etterpå, men det gjør den altså ikke. Hodetelefonene bruker gjerne også ganske lang tid på å rette oppmerksomheten mot mobilen igjen etterpå, selv om du manuelt ber om at avspillingen skal starte. Iblant «hakker» også avspillingen fra PC om du er tilkoblet mobilen samtidig. Alt er nok ikke Bang & Olufsens feil, men vi skulle gjerne sett at akkurat multipoint-biten fungerte litt mer problemfritt.

HX sammen med Sony WH-1000XM4 og Apples AirPods Max - alle blant det ypperste du kan velge av hodetelefoner akkurat nå.

I appen kan du for øvrig aktivere såkalt «bæregjenkjenning», som pauser avspillingen når du tar hodetelefonene av ørene. Her kan du velge mellom normal og redusert følsomhet, men vi opplevde ingen problemer med normal-innstillingen, og denne funksjonen har fungert problemfritt i testperioden. Ellers finner du en rekke predefinerte lyttemoduser, i tillegg til en mulighet for å aktivere såkalt adaptiv ANC, altså at hodetelefonene selv bestemmer hvor mye støydemping de skal ha. Med tanke på at maksnivået ikke er høyere enn det er, valgte vi å holde denne avskrudd.



Konklusjon

Bang & Olufsen fortsetter sin trend med å gjøre små generasjonsoppgraderinger på H9-serien, selv om den nå altså er omdøpt til HX. Først og fremst er det batteritiden som er forbedret i denne omgang, i tillegg til at danskene har gjort små justeringer i lyden som vi synes absolutt er til det bedre. Der vi tidligere har følt for å dra litt i diskantspakene i den tilhørende appen, følte vi ikke for å røre på dem i det hele tatt denne gangen.

Totalen på lyd er også fortsatt eminent. Det er få andre som gjør trådløs lyd like bra som Bang & Olufsen, selv om konkurransen har blitt betydelig bedre de siste par årene enn de var da H9-serien først ble lansert. HX kombinerer engasjement i bunn med oppløsning og diskant-finesse på en utmerket måte, og resultatet blir en lyd det føles som et privilegium å ha på ørene.

Vi skulle kanskje ønske at støydempingen var hakket bedre, for konkurrentenes forbedringer på lydsiden gjør ikke totalpakken til HX like imponerende som forgjengerne til tider har vært. Dermed blir det ikke helt den monsterkarakteren vi har gitt tidligere, uten at det betyr at ikke HX også er meget gode på det meste - lydkvaliteten kompenserer bare ikke for støydempingen i like stor grad som den en gang gjorde.

