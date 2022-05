Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Tentsile Stingray og Tentsile Connect

Når du vil ta teltturen til et nytt nivå

Vi har testet flygetelt.

Tremannsteltet Tentsile Stingray

Vilde M. Horvei 7 min lesetid

Du vet den barndomsdrømmen du hadde om å reise av gårde på et magisk, flygende teppe? Den som aldri ble oppfylt før du ble for gammel til å innrømme at du fortsatt drømmer like aktivt om det?

Du kan nå puste lettet ut. Vi har funnet det nærmeste vi kommer en friluftsreise på et magisk teppe. Og vi er ikke skuffet.

De «flygende» teltene til Tentsile omtales egentlig som «tretelt». Men hvorfor noen fant ut at de skulle kvele magien bak et telt i luften, med et ord som minner om en komplisert hengekøye, vites ei. Vi omtaler dem derfor som flygetelt.

Vi hentet inn to ulike typer flygetelt, tremannsteltet Stingray og tomannsteltet Connect. De har mange av de samme kvalitetene, men de skiller seg fra hverandre på noen helt konkrete punkter.

Tentsile Stingray Tentsile Connect annonse Pris 8 121,- 6 386,- Antall plasser 3 (3 voksne, eller 2 voksne og 2 barn) 2 Produktvekt 11,1 kg 9,4 kg Type Kuppel Kuppel Sesong 4 (ikke Arctic Circle-vinter) 4 (ikke Arctic Circle-vinter) Maks vektbelastning 400 kg 400 kg Pakkstørrelse 56 x 33 x 25 cm 58 x 23 x 23 cm Innvendig flate, mål 410 x 410 x 410 cm 400 x 400 x 256 cm Innvendig høyde 120 cm 100 cm Stroppelengde 3 x 600 cm 3 x 600 cm Materiale, bunn 250D nylon-polyester 250D nylon-polyester Materiale, tarp 210T polyester 210T polyester Materiale, stenger Aluminium Ø 8,5 mm Aluminium Ø 8,5 mm Vannsøyle 5000 mm 5000 mm

Samme type montering: finn tre trær og beskytt dem mot slitasje

Vilde M. Horvei, Tek.no Ole Henrik Johansen, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no

Både Stingray og Connect er i utgangspunktet forholdsvis enkle å montere. De festes i trærne på noenlunde samme måte som en vanlig hengekøye. Et bånd festes rundt trærne – med et filtbånd under for å beskytte barken – som igjen festes til teltet.

Forskjellen her er at stroppefestet inkluderer tre svære jekkestropper lik dem du har i bilen. Det gjør jo at begge teltene tåler vekt opp mot 400 kg, men den sekken din, den er tung den.

Når teltet oppleves som litt skummelt fordi det henger høyt over bakken, da er det viktig å sjekke at stroppene er ordentlig godt festet.

Og dette er blant teltenes største begrensning. Ettersom innpakningen er svært tung (det oppgis 11,1 kg for Stingray og 9,4 kg for Connect, til sammenligning veier artikkelforfatters vanlige tomannstelt under 2 kg), er det helt uaktuelt å ta dem med på de lengste turene.

I tillegg til å være tungt, er det også flere deler som må pakkes ned. Ved kjøp kommer de i en egen Tentsile-bag. Denne er jo utmerket å samle alt i hvis du skal campe rett utenfor bilen, men hvis du skal gå litt bør det pakkes om. Det går helt fint å fordele vekten på to sekker, men mat, soveposer og annet utstyr skal også få plass. Summen av det hele er en god del vekt og volum.

Vilde M. Horvei, Tek.no Tentsile Connect ved siden av artikkelforfatters tomannstelt, samt en PS4 kontroll for sammenligning. Vilde M. Horvei, Tek.no Størrelsesforholdene mellom Tentsile Connect og artikkelforfatters tomannstelt. Ole Henrik Johansen, Tek.no

Det er også et eget lite prosjekt å ta dem med seg på ukjente steder, for selve monteringen krever tre trær som står i ganske riktig vinkel. Litt feil vinkel og du ender med at køyen daler mot midten. Dette er likt både for tremanns- og tomannsteltet. Det tar i utgangspunktet bare noen få minutter å feste både køye og tarp til trærne, men finjusteringen kan ta lang tid. Vi ble stående i et par timer for å justere de ulike jekkene i et forsøk på å nå den perfekte vinkelen, for å unngå for mye helling i teltet.

Nå skal det sies at vårt behov for perfeksjon handler vel så mye om å teste hvorvidt det er mulig å finne den ultimate treformasjonen og vinkelen. Under normale tur-omstendigheter hadde vi nok sagt oss fornøyd langt tidligere og erklært at «mulig jeg ruller ned på deg i natt, det får du bare leve med».

Uansett, har man pekt seg ut riktig sted på forhånd, så trenger man jo ikke alltid å gå langt for å oppleve magi. Noen sverger til langturer, mens andre vil ha småturer, og noen av oss tar en Ole Brumm-holdning og sier «ja, takk. Begge deler».

Da hjelper det at din geniale turkamerat, som for anledningen henger opp ned ut av teltet for å sjekke at hunden som sover under oss har det fint, påpeker at «vet du, dette teltet er jo et fantastisk base-camp-telt».

Vår firbeinte turkamerat koste seg under flygeteltet.

For det er et kjempefint telt hvis du skal sette opp camp ett sted, være der noen dager og gå på tur i området. For alt får plass under teltet. Hund, sekker, stormkjøkken, hva som helst. Selve teltflaten fungerer som et tak. Klart, hvis du er på Vestlandet må det også tas forbehold om at regn ikke faller rett ned, men også sidelengst, bortover og i en bølge, før det tar en saltomortale i retning det ene lille partiet som ikke er tildekket.

Men for steder hvor regnet faller nedover (eventuelt har med ekstra tarp), og trærne står i riktig vinkel byr disse teltene på en opplevelse for både store og små.

Flygeteltene er del av et større økosystem

Hvis det ikke var nok å sove på et magisk teppe, så er Tentsiles telt del av et større økosystem. Det vil si at hvert telt har mulighet til å oppgraderes med mindre elementer som et koppholdersystem (for Stingray), stiger eller spesialtilpassede liggeunderlag.

Man kan også kjøpe hengekøyer man kan henge under teltet, eller bakkemonteringsutstyr, som gjør at man kan bruke flygeteltet også som vanlig telt.

Tentsile Ulike typer flygetelt satt sammen til en liten «landsby» av telt. Tentsile Stingray med to etasjer og stige. Tentsile Her er det lagt til både ekstra veggduk, gulvduk og myggnetting på et Stingraytelt.

Det mest spesielle er likevel at flygeteltene kan få flere etasjer. Det er faktisk mulig å lage små skyskrapere i skauen ved å anskaffe en ekstra vegg- og gulvduk og myggnetting.

Dermed kan man lage små landsbyer av flygetelt, med plass til uante mengder mennesker.

Men så koster det også en hel del å være et voksent barn i et magisk flygetelt. Tentsile Stingray ligger rundt 8100 kroner, mens Connect er på 6300 kroner. Det er en del penger for et telt som har noen helt klare begrensninger på hvor det kan brukes.

Likevel, vi koste oss glugg i dette teltet, og hadde ingen ønsker om å pakke det sammen og dra hjem. For turer hvor vi ikke skal gå i timevis før vi setter opp camp, eller vil gi ungene en ekstra opplevelse, så er disse teltene helt utmerket.

Tentsile Stingray: Fra telt til hoppeslott

Ole Henrik Johansen, Tek.no Hull i gulvet? Ingenting er så morsomt som et flygende hus med all verdens muligheter for lek og moro. Ole Henrik Johansen, Tek.no Ole Henrik Johansen, Tek.no

Tentsile Stingray er et tremannstelt hvor det er plass til tre personer, eventuelt to voksne med maks to barn. Det kan bli litt knapt hvis tre voksne på to meter skal sove i teltet, med alt det innebærer av soveposer og ekstra liggeunderlag, men det går.

Tentsile selger egne liggeunderlag som passer inn i teltene deres. Tross at vi ikke har testet dem selv, ville vi vurdert dette for både Stingray og Connect. Rett og slett fordi vinklene på teltene er så spesielle at det kan bli klønete å skulle ha 3–4 firkantede liggeunderlag, som alle kjemper om plassen, i ett og samme flygetelt.

Klønete liggeunderlag eller ei, Stingray er nok det teltet vi anser det artigst for ungene å bli med på tur i.

I tillegg til å kunne krabbe opp i teltet fra alle de tre sidene, så kommer Stingray med egen luke i gulvet. Vi vil tro at den barnlige gleden over dette gulvhullet neppe behøver videre forklaring, men det følger også med ekstra moro her. For her kan du montere en stige, som gjør det hele til en liten fornøyelsespark av et telt.

Vi feilet litt da vi glemte å ta bilder av stigen montert på Tentsile Stingray, men har til gjengjeld lagt ved bilder av stigen montert på tomannsteltet Connect.

Når det er dags for å legge seg er det bare å lukke luken igjen. Luken er da merkbart mykere enn resten av gulvflaten, og vil kunne brukes til å oppbevare ting man ikke vil at skal flyte rundt i teltet. I tillegg kan man åpne opp en innerlomme som attpåtil sørger for at det hele ligger bom fast. Det følger selvsagt også med tre store lommer under teltet til større oppbevaring, samt hjørnelommer inne i teltet.

Moroen stopper selvsagt ikke der, for det tok våre to yngste Tek-testere få minutter å gjøre om hele teltet til et hoppeslott. Og med det hadde vi ikke bare testet hvorvidt teltet var interessant nok for barn, men også hvor mye det faktisk tålte. En hel del er svaret. Teltet er offisielt godkjent av to stykk barn som aldri sitter i ro.

8 Meget bra Tentsile Stingray ForestGreen " Fra flygetelt til hoppeslott på få sekunder " Fordeler Krysse av Kjempedeilig med teltfølelse i luften

Krysse av Ekstra gøy for ungene

Krysse av Blir automagisk til hoppeslott

Krysse av Bra med lagringsplass

Krysse av Er del av et større økosystem, kan bygges ut

Krysse av Tarp følger med

Krysse av Vannavleder følger med Ting å tenke på Bytt Veier en hel del, fungerer dårlig på langtur

Bytt Mange deler som må pakkes ned

Bytt Koster ganske mye

Tentsile Connect: Magi for to personer (og en hund)

Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no

Med Tentsile Connect får du ikke hull i gulvet eller hoppeslott-flate. Til gjengjeld får du derimot et skikkelig koselig flygetelt for to personer. Og en hund, forutsatt at den er vant til å sove ute, for den må sove under teltet.

Vilde M. Horvei, Tek.no Lommer under teltet med plass til å lagre tingene dine. Dette er likt for både to- og tremannstelt. Bildet er fra undersiden av tomannsteltet. Vilde M. Horvei, Tek.no Romslig med plass øverst i teltet, hvor begge har god plass til litt ekstra «greier» i teltet. I tillegg fungerer lommeseksjonen som en midtdeler, som skaper to komfortable soveseksjoner. Vilde M. Horvei, Tek.no

Teltet har, i likhet med Stingray, god plass til lagring under selve teltet, samt to store lagringslommer for tøy og annet utstyr. I tillegg kommer Connect med ekstra lommer til småting som telefon, bok og lykt, i en slags romdeler øverst i teltet.

Et ull-liggeunderlag viser veldig tydelig hvor det snevrer seg inn med plass nederst.

Det er helt klart mer romslig i øvre del av teltet, mens det snevrer seg naturlig innover mot benpartiet. I praksis betyr dette at man ligger helt i hverandre nederst. Stort sett fullstendig uproblematisk, men hvis man ikke har spesialtilpassede underlag, men heller ønsker å bruke egne, så stilles et par begrensninger på hvilke man praktisk kan anvende. Vanlige, firkantede, oppblåsbare underlag er bare å glemme. Mummy-formede kan kanskje gå, men vi ville anbefalt helt enkle underlag som for eksempel ull-liggeunderlaget vi tok med oss, eller kan hende Tentsiles egne.

8 Meget bra Tentsile Connect ForestGreen " Friluftsmagi i flygende telt for to " Fordeler Krysse av Kjempedeilig med teltfølelse i luften

Krysse av Bra med lagringsplass

Krysse av Er del av et større økosystem, kan bygges ut

Krysse av Gøy opplevelse for to personer

Krysse av Tarp følger med

Krysse av Vannavleder følger med Ting å tenke på Bytt Veier en hel del, fungerer dårlig på langtur

Bytt Mange deler som må pakkes ned

Bytt Koster ganske mye