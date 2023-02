Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Jabra Elite 5

Propper «alle» kan like, men ingen vil forelske seg i

Jabra Elite 5 blir verken fugl eller fisk.

Jabras Elite 5 beholder designet fra Elite 3 og Elite 4, men spesifikasjonslista er langt mer fullkommen. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Jabra har pøst ut nye ørepropper de siste årene, men de skal ha honnør for at de har forenklet navngivingen sin. Nå har vi Elite 3, Elite 4, Elite 7 (riktignok i Pro- og Active-varianter) og den sist ankomne modellen: Elite 5.

Elite 5 plasserer seg som navnet antyder mellom 4 og 7 i Jabra-utvalget, og har i hovedsak fire-fem egenskaper som skiller den fra lillebror Elite 4: Den har en hakket mer avansert form for aktiv støydemping, den støtter AAC-kodeken som blant annet iPhone bruker og den har to ekstra mikrofoner (tre per propp i stedet for to) som skal gi bedre samtalekvalitet.

I tillegg har den støtte for bluetooth multipoint, altså at du kan være tilkoblet to enheter samtidig - for eksempel mobilen og PC-en din, og etuiet støtter trådløs lading.

Ellers skal du være rimelig godt kjent i Jabra-universet for å se forskjell på de ulike proppene i Elite-serien. Både selve proppehusene og etuiet er praksis identisk med både Elite 3 og Elite 4.

Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Passformen: Sitter utmerket

Det mest positive med dét er at proppene er små, kompakte og har kontaktflater som fester godt i undertegnedes ører, og dermed sitter veldig godt på plass. Jabra har gjort en god krympejobb de siste par årene, og for meg er dette i alle fall blant de proppene som sitter aller best av den typen som ikke kommer med vinger eller andre former for ekstra festeanordninger.

Ingen vinger er samtidig fint for komforten, så disse kan jeg bruke i timevis uten at det gnager. Tre størrelser med silikontupper følger med, og i mine ører er det den minste størrelsen som passer best. Har du veldig store eller veldig små øreganger kan det nok hende du vil etterlyse en enda større eller enda mindre variant, men de tre størrelsene som følger med bør dekke de fleste ører.

En kjekk liten touch er også at putene kommer i samme farge som selve proppene, men du går glipp av litt vannsikring versus Jabras Active-modeller. De har IP57-sertifisering, som betyr at de skal overleve selv nedsenking i vann, mens Elite 5 «bare» har IP55 og dermed kun skal tåle heftig vannsprut. I praksis er nok forskjellen minimal, om du ikke har for vane å miste øreproppene i badekaret eller svømmebassenget.

Støydempingen: Ikke imponerende

Etuiet er også kompakt og fint, og vi liker Jabras matte finish. Det er ikke like ripeutsatt som for eksempel Apples blankhvite løsning. Som nevnt får du også trådløs lading her, naturligvis i tillegg til «vanlig» lading med USB-C.

Jabra markedsfører Elite 5 med «hybrid-støykansellering», som i praksis betyr at de bruker både de utvendige og innvendige mikrofonene til å redusere omgivelsesstøyen. Det er i seg selv ikke veldig uvanlig, men skiller seg tilsynelatende i alle fall fra Elite 4.

Selve brikkesettet har Jabra kjøpt inn fra Qualcomm (nærmere bestemt modellen QCC3050), så støydempingsytelsen bør i teorien være relativt lik den du kan få fra andre øreproppmodeller som kjøper inn teknologi fra Qualcomm. Det er også tilfelle i praksis - Jabras støydemping er godkjent, men den når ikke helt opp til selskapene som satser hardest på støydemping, som Bose, Sony og Apple.

Jabra-proppene er kompakte og lette, og det er lite som drar dem ut av øret. Men har du veldig store ører kan det også hende de blir litt for kompakte. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Sammenliknet med Apples AirPods Pro, spesielt den andre generasjonen, spiller for eksempel Elite 5 i en helt annen støydempingsliga. Du hører det egentlig ganske tydelig så fort du skrur av støydempingen, for forskjellen er ikke så stor som den kanskje burde ha vært.

Likevel er kombinasjonen av aktiv og passiv støydemping fortsatt rimelig god her, og Elite 5 hjelper deg definitivt med å sperre ute omgivelsene - bare ikke like godt som mer avanserte og dyrere modeller. Det må også nevnes at støydempingen her har et ganske betydelig minus, og det er at den iblant reagerer med å «smelle» i øret ditt ved brå lyder rundt deg.

Jeg liker eksempelvis å høre på podcast i ørepropper mens jeg holder på på kjøkkenet, og idét jeg holdt på å legge rent bestikk fra oppvaskmaskinen ned i skuffen reagerte støydempingen altså på denne måten. Ikke behagelig, og neppe helt sunt heller om støydempingen ofte gjør stikk motsatt av det som er hensikten.

Du kan for øvrig justere nivået på støydempingen i fem nivåer i appen, men å skru ned har ganske liten hensikt om det ikke er for å redusere vindstøy fra omgivelsene - og da kan du nesten like godt heller bare skru støydempingen helt av. Det gjøres for øvrig enklest med å trykke på knappen på den venstre øreproppen, og du kan velge om du bare skal bytte mellom støydemping og omgivelsesmodus eller om ingen av delene også skal være et valg.

Jabra-appen lar deg justere på det meste. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Disse knappene fungerer i det hele tatt veldig godt. De er lette å finne frem til med fingeren, har et tilfredsstillende «klikk» når du trykker på dem og du kan stort sett sette opp kommandoene etter eget ønske. Volumkontroll ved å holde inne knappen på høyre (opp) eller venstre (ned) side får du og, men denne kommandoen er fast og kan ikke endres.

Elite 5 har også en funksjon som pauser innholdet du spiller når du tar minst én av proppene ut av ørene, men irriterende nok er ikke proppene i stand til å starte innholdet igjen når du setter dem inn igjen, så det må gjøres manuelt. Det er en litt underlig mangel.

Lyden: Litt for lite av det gode

Lydmessig sverger Jabra fortsatt til noen små 6-millimeters elementer, og de gjør en helt grei jobb. Lydprofilen ut av esken opplever jeg som i overkant flat og udynamisk, men med litt justering i equalizeren i Jabra-appen blir resultatet godkjent. Jabra-proppene fremstår best i bunnen av registeret, med en ganske punchy og fin bassgjengivelse, selv om de ikke på noe vis vil få nakkehårene til å reise seg.

Jabra-etuiet er kompakt og lommevennlig. Her sammen med etuiet til Googles Pixel Buds Pro. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Lenger opp i registeret er vi noe mer skeptiske. Jabras diskantgjengivelse har noe flatt og udynamisk over seg som det er vanskelig å gjøre noe med i equalizeren, og i standardinnstillingen kan diskanten her iblant bli litt vel påtrengende og slitsom. Sammenlikningen med modeller som Sennheiser Momentum 3 TW er naturligvis ikke helt rettferdig med tanke på prisen, men Sennheiser tilbyr også tilnærmet den samme lydkvaliteten i rimeligere modeller, deriblant Sports-modellen til drøyt en tusenlapp, og der når rett og slett ikke Elite 5 helt opp. Nøytral og balansert er vanligvis prisverdige egenskaper, men her strekkes det til det litt kjedelige.

Det må for øvrig nevnes at Elite 5 støtter både AAC og Aptx på kodekfronten, som skiller seg fra mange andre ørepropper i denne prisklassen. Aptx har blitt mindre og mindre vanlig i ørepropper de siste årene, så det vil nok være kjærkomment for en del å se Aptx - selv om AAC-kodeken har blitt mer og mer vanlig ettersom også Android-plattformen har begynt å støtte den. Jabras Elite 3 og Elite 4 støtter på sin side «bare» Aptx, så om du har en iPhone bør kanskje Elite 5 være mer aktuell av Jabras modeller.

Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Fin funksjonsliste

Batteritiden er oppgitt til sju timer med støydempingen aktiv, i tillegg til tre ekstra oppladinger i etuiet, totalt 28 timer - og vi har ingen holdepunkter for at det ikke stemmer godt overens med virkeligheten. Sju timer er bra og omtrent der standarden ligger i denne produktkategorien i dag, men enkelte av konkurrentene holder i så mye som ti timer før du må lade.

Samtalekvaliteten opplevde vi som litt varierende. I lite utfordrende omgivelser klarer de å gjengi oss skarpt og fint, men de er ikke veldig flinke til å dempe bakgrunnsstøy, i tillegg til at vind er et ganske stort problem for mikrofonene. «Dette hadde vært veldig slitsomt å høre på om vi skulle ført en lang samtale» var kommentaren fra motparten da vi beveget oss langs en trafikkert vei, for eksempel. Litt ymse der, med andre ord - men totalt sett såvidt godkjent.

Elite 5 støtter som nevnt også såkalt «multipoint» bluetooth, som innebærer at du for eksempel kan være tilkoblet både PC-en og telefonen din samtidig, og så skal proppene automatisk bytte kilde om du får en telefonsamtale. I vår lille stresstest så det ut til at proppene klarte seg bra: De byttet som de skulle fra PC-en til telefonen når jeg fikk en samtale, og ditto fra musikk på telefonen til PC-lyd da det tikket inn en Slack-samtale. Det eneste den tilsynelatende hadde litt trøbbel med, var å starte musikken på originalkilden igjen etter en samtale.

Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Konklusjon

Der Elite 3 utmerket seg ved å være «akkurat det du trenger» for en ganske rimelig penge og Elite 4 la til støydemping for ikke mange hundrelappene ekstra, er Elite 5 litt vanskeligere å definere. Ja, du får en god del ekstrafunksjoner og egenskaper for ikke så veldig mange ekstra penger, men samtidig øker også kravene når prisen passerer 1500 kroner (standardprisen er 1690 kroner, men de har vært på tilbud hos Jabra selv til 1200 kroner i det siste).

Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Til denne prisen blir Elite 5 rett og slett litt uimponerende på de viktigste faktorene. Lyden er helt grei, men vil neppe imponere så veldig mange, og det samme gjelder støydempingen. Resten følger i samme tralt: Batteritiden er omtrent på par med konkurrentene, samtalekvaliteten er adekvat og funksjonslista akkurat så lang som vi forventer. Du skjønner sikkert hvor jeg vil hen.

Samtidig er det vanskelig å ta Jabra på noe spesifikt, for de gjør seg ikke bort på noe. Dette blir bare et produkt som faller litt mellom to stoler - spesielt siden Elite 4 for tiden koster godt under tusenlappen.

Vi hadde nok heller spart den knappe tusenlappen og valgt dem, alternativt lagt på noen hundrelapper og valgt fra øverste hylle: Sonys WF-1000XM4 sitter kanskje ikke like godt, men har langt mer spennende lyd og bedre støydemping, og lillebror Sony LinkBuds S er også et utmerket alternativ i samme prisklasse som Elite 5.

De har like problemfri passform, men fyldigere og mer engasjerende lyd og bedre støydemping. Minuset er at samtalekvaliteten er dårligere og at touchpanelene utvendig ikke er like pålitelige som Jabras fysiske knapper. JBLs Live 2 Pro bør også være et alternativ som på papiret skilter med de fleste av de samme kvalitetene som Elite 5.