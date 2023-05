Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Gaming Test Nvidia RTX 4060 Ti

RTX 4060 Ti er for de spesielt interesserte

En sær og usikker investering.

Nvidia RTX 4060 Ti Founders Edition 8 GB. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud 24. mai 2023, 16:22 Lagre Lagre artikkel

Steams maskinvarerapport viser at fire av de seks mest brukte grafikkortene i verden er fra Nvidias «60-serier».

Det er ikke overraskende, ettersom disse tradisjonelt har gitt god nok ytelse og god valuta for pengene for alle med Full HD-skjermer. Dem er det fremdeles mange av, selv om flere i Norge nok har oppgradert til 1440p-skjermer nå.

Etter å ha lansert dyre RTX 40-kort i entusiast- og mellomklassen har mange «grugledet» seg til denne generasjonens mer budsjettorienterte 60-serie.

Ville denne også øke i pris?

Mens RTX 3060 Ti kostet fra 4700 kroner, får du nye RTX 4060 Ti 8 GB til 5350 kroner. Det er en økning på 14 prosent, men skyldes i stor grad svak kronekurs.

Kortet får imidlertid selskap av en 16 GB-versjon til 6700 kroner(!) i juli, og da snakker vi en voldsom prisoppgang.

Vi har testet RTX 4060 Ti 8 GB Founders Edition, og blant annet undersøkt hvilken oppløsning det fungerer best i og forsøkt å mene noe om kortets største kontrovers utenom prisen: videominnet på 8 GB.

+ Ekstremt effektiv og strømsnill

+ I praksis lydløs

+ Stort sett god Full HD-ytelse

+ Leverer fantastisk oppskalering Ting å tenke på — Kun 8GB minne/liten minnebuss gir uklar fremtidsutsikt

— Lugger i enkelte Full HD-spill

— Høy pris

— Skuffende strålesporingytelse

RTX 4060 Ti spesifikasjoner

Modell Nvidia RTX 3060 Nvidia RTX 3060 Ti Nvidia RTX 4060 Ti Nvidia RTX 4070 Arkitektur Ampere Ampere Ada Lovelace Ada Lovelace Grafikkprosessor GA106-300 GA104-200 AD106-350 AD104-250 Brikkestørrelse 276 mm² (8 nm) 392 mm² (8 nm) 190 mm² (4 nm) 295 mm² (4 nm) Transistorer 13,2 mrd. 17,4 mrd. 22,9 mrd. 35,8 mrd. Shadingenheter 3584 4864 4352 5888 Tekstur/rasterenheter 112/48 152/80 136/48 184/64 Strålesporingkjerner 28 (2. gen) 38 (2. gen) 34 (3. gen) 46 (3. gen) «AI»-kjerner 112 (3. gen) 152 (3. gen) 136 (4. gen) 184 (4. gen) GPU-boost 1777 MHz 1665 MHz 2535 MHz 2475 MHz Minne 12 GB G6 (15 Gb/s) 8 GB G6 (14 Gb/s) 8 GB G6 (18 Gb/s) 12 GB G6X (21 Gb/s) Minnebåndbredde 360 GB/s (192-bit) 448 GB/s (256-bit) 288 GB/s* (128-bit) 504 GB/s (192-bit) Typisk forbruk 170 W (12-pin) 200 W (12-pin) 160 W (12-pin) 200 W (12-pin) Tilkoblinger HDMI 2.1, DP 1.4a HDMI 2.1, DP 1.4a HDMI 2.1, DP 1.4a HDMI 2.1, DP 1.4a Lansert Januar 2021 Desember 2020 Mai 2023 April 2023 Lanseringspris - 4700,- 5350,- 7900,- Åpne fullskjerm Mer +

Om du vil ha en oppfrisker på Ada-arkitekturen og produksjonsprosessen alle kortene i RTX 40-serien er basert på, kan du svippe innom testen vår av RTX 4080.

I korte trekk er grafikkbrikken laget med en ny 4-nanometers produksjonsprosess som øker energieffektiviteten. Den har også fått langt høyere klokkehastighet. Dessuten er en ny generasjon strålesporings- og AI-kjerner, med eksklusiv støtte for DLSS 3.0 med Frame Generation – på plass. Det løfter ytelsen voldsomt i spill som støtter teknikken.

AV1-enkoding, som er 40 prosent mer effektiv enn forrige generasjons h.264-enkoder og gir bedre bildekvalitet for streamere, må også nevnes.

Nvidias minnetriks

Dagens spill er i hovedsak optimalisert for konsoller med rundt 12 GB tilgjengelig minne, og flere har vist seg å slite med å kjøre jevnt etter at de er portet over til PC-er med tilgang på mindre enn dette. Noen eksempler er Hogwarts Legacy, The Last of Us og Star Wars: Jedi Survivor.

Nvidia treffer nok spikeren på hodet når de poengterer at utviklere bør optimalisere spillene sine bedre, men samtidig er det lite som tyder på at denne trenden bedre seg. Det er heller fare for at problemet blir større de neste årene etter hvert som spillverdener blir større og mer komplekse.

Da er det risikabelt å utstyre et nytt grafikkort med 8 GB minne. Det har likevel Nvidia valgt å gjøre «for å holde kostnadene og strømforbruket nede».

Vi tror Nvidia har tenkt mest på å holde egne marginer oppe, men så er de i det minste ikke helt blåøyde og har en strategi som ifølge dem skal gi 4060 Ti med 8 GB minne en «fighting chance». De har nemlig utstyrt det med større , «L2 cache Krysse av Bytt L2 cacheEn mellomlagringsbuffer som ligger tett på grafikkbrikken og er mye raskere å hente data fra enn videominnet.», på 32 MB.

Sammenlignet med RTX 3060 Ti sin cache på 2 MB, skal dette sørge for jevnere og raskere ytelse.

Grafikkbrikken forsøker alltid å finne det den trenger i cachen først, noe Nvidia kaller en «hit» i illustrasjonen under.

En «miss» betyr at grafikkbrikken må gå helt til det tregere videominnet for å hente data, noe som skaper forsinkelse og potensielt trafikkort over den lille 128-bits minnebussen som forbinder kjernen med videominnet.

Åpne fullskjerm Nytt minnesystem Tidligere minnesystem

Som vi ser sørger den større cachen for at RTX 4060 Ti sin grafikkbrikke oftere finner det den trenger uten å måtte hente data fra minnet.

Teknikken er ikke ny, men kraftigere kort enn 4060 Ti har jo både stor cache og mer minne, så spørsmålet er om kun én av disse elementene redder 4060 Ti.

Slik er spillytelsen

Se de detaljerte spillmålingene våre, samt 3DMark-målinger, ved å utvide innholdet i «spoilerboksen» under.

Alle spillmålinger Vis innhold

Laget for deg med Full HD-skjerm

RTX 4060 Ti leverer i snitt 121 FPS ved Full HD-oppløsning. Det er oppløsningen Nvidia har designet kortet for, og her leverer det bra ifølge våre faste rasterbaserte Krysse av Bytt rasterbaserte Når vi sier vi har testet den rasterbasserte ytelsen betyr det bare at vi ikke har aktivert strålesporing, som er en nyere og mer krevende teknikk som gir større realisme i spill.spilltester.

Det er likevel bare 19 prosent kraftigere enn 3060 Ti, så det er ikke er noe poeng å oppgradere fra det. Mot 2060 Super øker imidlertid ytelsen med 62 prosent.

«1%-low»-FPS-en er også høyere enn hos forgjengerne i våre faste testspill.

Vi testet imidlertid også i Hogwarts Legacy, kjent for å slite med å kjøre jevnt og trenge mye videominne for å oppføre seg. Her gikk RTX 4060 Ti skikkelig på trynet og gjorde det betraktelig svakere enn RTX 3060 Ti.

Det er vanskelig å legge mye vekt på ett eksempel, men dette illustrerer likevel at Nvidias større cache ikke nødvendigvis er noen universell fiks for alt. Selv ved Full HD-oppløsning.

Ytelsen i Hogwarts Legacy. Her hjelper i alle fall ikke 4060 Ti sin større L2 cache. Kamera Tek.no

Når vi skrur oppløsningen opp til 1440p ser vi en snittbildeflyt på 84 FPS, og merker ikke mer tendenser til lagg enn hos forgjengeren. Vi vil likevel ikke anbefale kortet for denne oppløsningen, gitt risikoen for å gå tom for videominne og ikke kunne bruke høyoppløste teksturer i spill. Allerede i dag vil du slite med spill som Far Cry 6 og Deathloop.

Vi har ikke 1080p-data for enkelte mellomklassekort, men synes AMDs RX 6700 XT 16 GB holder god følge med RTX 4060 Ti ved 1440p-oppløsning. AMDs kort er kjent for å yte best ved lavere oppløsninger, så dette kan være et alternativ for deg som vil ha mer minne for fremtiden.

Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Enormt ytelseshopp med nye teknikker

Der 4060 Ti ikke imponerer mot 3060 Ti i vanlig rasterbasert ytelse, kommer nyere spill stadig oftere med støtte for strålesporing – som gir økt realisme – og oppskaleringsteknologi som Nvidias DLSS.

En ny generasjon Tensor-kjerner Krysse av Bytt Tensor-kjernerTensor-kjerner bruker AI for å sørger for at Nvidias grafikkort kan oppskalere grafikk effektivt. og RT-kjerner Krysse av Bytt RT-kjernerRT-kjernene i grafikkortet sørger for å akselerere strålesporingytelsen i spill som utnytter teknikken., samt en ny DLSS-«sidekick» kalt Frame Generation Krysse av Bytt Frame GenerationFrame Generation er en del av DLSS 3.0 der bilderuter genereres av kunstig intelligens basert på hvordan du beveger deg i spillet. Disse "ekstra" bildene settes inn i den vanlige bildeflyten på en svært overbevisende måte. , skal sikre at RTX 4060 Ti er vesentlig mer imponerende om du aktiverer strålesporing eller oppskalering.

Og det har det etter hvert blitt mange grunner til å gjøre. 300 spill støtter nå DLSS, og 53 av dem støtter DLSS 3.0 med Frame Generation.

Det er helt tydelig at det meste Nvidia gjør for tiden handler om oppskalering og hvordan de kan bruke AI for å levere høyere og jevnere bildeflyt, slik at de ikke må fortsette å lage brikker med ekstreme mengder strømkrevende transistorer for å levere solid ytelsesøkning. Også AMD har signalisert at de vil fokusere på oppskaleringsteknologi fremover, så dette har kommet for å bli.

Vi tester strålesporing- og oppskaleringsytelse i Cyberpunk 2077, og når RTX 4060 Ti bruker begge teknikkene imponerer det. I utgangspunktet.

Bildeflyten på 112 FPS er vesentlig mer imponerende enn forgjengerens 74, og økningen på én generasjon er over 50 prosent her.

Ytelsesøkningen skyldes i hovedsak Frame Generation.

Vi klarer sjelden å se om vi spiller med eller uten denne teknikkens AI-skapte «juksebilder». Men vi merker det ekstremt godt på bildeflyten og det er en «no-brainer» å slå på denne ekstra ytelsesboosten når vi har valget.

For lite minne her?

Men, der den innebygde benchmark-sekvensen i Cyberpunk gikk fint, var det annerledes å spille. Klippet under viser en av øktene våre som gikk skikkelig dårlig, her med Full HD-oppløsning og ultra grafikkinnstillinger, ultra strålesporing og DLSS 3.0 Balanced med Frame Generation:

Dette skjedde absolutt ikke hver gang, men som du ser er mye av minnet i bruk, og bildeflyten går opp og ned som en jojo. Noe som gjør oss mer usikre på om 8 GB minne og 128-bit minnebuss er nok for 2023.

Med bare oppskalering, og «juksebilder» fra Frame Generation, skyter bildeflyten virkelig i taket, slik at vi går fra 100 FPS uten til 187 FPS med. Du kan altså «booste» bildeflyten voldsomt med DLSS.

Økningen i DLSS-ytelse over forgjengeren er på 60 prosent, og det er Frame Generation-teknikken som står for mesteparten av dette.

Selv om kortet har en ny generasjon strålesporingkjerner, har det faktisk blitt såpass mange færre av dem at ytelsen omtrent står på stedet hvil sammenlignet med 3060 Ti. Det er både skuffende og overraskende, gitt Nvidias fokus på å få flest mulig til å spille med strålesporing i spill.

Strømforbruk, støy og effektivitet

RTX 4060 Ti Founders Edition er et kompakt grafikkort som kan smekkes inn i hva som helst. Samtidig blir det aldri varmt, og vi hørte det i praksis ikke under testingen vår. Det er greit å vite nå som Nvidia endelig selger Founders Edition-kortene i Norge.

Det er også veldig godt å se at det blir laget kort der fokus ikke kun er på energieffektivitet, men på å holde det totale strømforbruket nede.

RTX 4060 Ti alene henter maksimalt 160 watt fra stikkontakta i våre tester, og mens vår testbenk har en enormt strømsulten prosessor, vil de aller fleste med en mer passende 65-watt-CPU klare seg med en 450-watt strømforsyning. Såpass med krefter er på plass selv i enklere ferdigbygde PC-er fra HP, MSI, Asus og Acer.

Du trenger kun en 8-pin PCIe-kontakt for å drive kortet.

Valuta for pengene

Vi synes det er synd at 60 Ti-kortene har krysset 5000-kronersgrensen. Det er likevel umulig å komme utenom den fryktelig lave kronekursen, som gjør alt av varer som importeres dyrere for oss å kjøpe.

Selv om prisøkningen her er på 14 prosent fra forrige generasjon, koster RTX 4060 Ti det samme i dollar som RTX 3060 Ti gjorde da det kom for 2,5 år siden.

Og uansett fortsetter 4060 Ti å tilby noe av den beste ytelsen for pengene. Og det er når vi kun tar rasterbasert ytelse i betraktning. Ytelse med oppskalering er holdt utenfor «verdi for pengene»-grafen vår.

For deg som ikke vil omfavne disse teknikkene, eller spiller spill som ikke støttes, kan AMDs RX 6700 XT, eller det litt dyrere RX 6800 – begge med 16GB minne – være veldig interessante valg.

Konklusjon

Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

RTX 4060 Ti 8 GB er en merkelig skrue. Med sin større cache hevder Nvidia kortet er skodd for å hanskes med de fleste situasjoner du møter i Full HD-oppløsning. Det bekreftes av de fleste av våre vanlige tester.

Men, det er vanskelig å stole nok på kortet til å anbefale det. Testen vår av ytelsen i Hogwarts Legacy viste at mer cache ikke er en universell fiks. Dessuten møtte vi på store problemer i Cyberpunk 2077 med oppskalering og stålesporing. Med en 16 GB-variant planlagt for lansering i juli, indikerer også Nvidia at de ikke fullt og helt tror på sin egen løsning.

Vi har ingen tro på at spill vil bli bedre optimalisert, eller kreve mindre minne fremover, og selv om RTX 4060 Ti fungerer bra i de fleste av dagens spill, er vi veldig usikre på hvor fremtidsrettet det er.

Samtidig planlegger Nvidia altså å ta minst 1350 kroner ekstra for modellen med 16 GB minne. Det høres ikke ut som en god deal når RTX 4070 er tilgjengelig fra 7500 til 7700 kroner.

Kombinert med at kortet ikke gir noe særlig ytelsesøkning i spill som ikke støtter oppskalering, og at rivalen AMD fortsatt har til gode å lansere sitt svar, anbefaler vi deg som jakter etter et kostnadseffektivt 1080p- eller 1440p-kort å ha is i magen.

6.5 Helt greit fjerne Sammenlign Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 8 GB annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 6.5 Helt greit sitat Et kort med usikker fremtid, som trenger oppskalering for å imponere. Fordeler + Fortsatt høy ytelse for pengene

+ Ekstremt effektiv og strømsnill

+ I praksis lydløs

+ Stort sett god Full HD-ytelse

+ Leverer fantastisk oppskalering Ting å tenke på — Kun 8GB minne/liten minnebuss gir uklar fremtidsutsikt

— Lugger i enkelte Full HD-spill

— Høy pris

— Skuffende strålesporingytelse

Testbenken vår Prosessor: AMD Ryzen 9 7950X

Kjøler: Noctua NH-D15 chromax.black

Hovedkort: ASRock X670E Taichi

Minne: 32 GB Corsair Dominator 6000 MHz

Lagring: Samsung 980 Pro

Strømforsyning: Corsair HX1000i

Grafikkdriver: Nvidia Game Ready Driver 522.25/AMD Adrenalin 22.9.2 (for grafikkort lansert før oktober 2022) Vi benytter CapFrameX til å hente ut verdier for snitt-FPS og «1% Min-FPS».

Her kan du lese om hvordan vi tester grafikkort. Se alle målingene vi har gjort på den nye testbenken her » Mer +

24. mai 2023, 16:22