Test Samsung Galaxy Z Flip 5

Z Flip 5 er mye stiligere og mye mer praktisk

Endelig utnytter Samsung også utsiden av Flip-mobilen sin.

Endelig kan du gjøre viktige ting på ytterskjermen, som for eksempel å finne frem dit du skal. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Galaxy Z Flip5 gjør endelig det Samsungs minste brettbare burde gjort hele tiden; Den plasserer en stor skjerm med rikelig av funksjoner på utsiden av telefonen også.

Dermed er det stadig færre funksjoner som krever at du åpner en Z Flip.

Prisen har økt litt fra fjorårsmodellen, og starter nå på 13.000 kroner, mens mange av egenskapene som gjør Galaxy Flip til et spennende valg er som før.

Flatt for første gang

Etter mange generasjoner brettbare mobiler kan en Z Flip endelig brettes flatt. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Denne gang har Samsung endelig fått til et hengsel som klapper telefonen helt flatt sammen. Dette har konkurrenter hatt en stund, så det føles som en «vi også»-funksjon. Samtidig er det nok mange som har ønsket å se dette også i en Z Flip.

Det skyldes for eksempel at designen stadig vekk er vanntett, slik den har vært siden andre generasjon Flip. Det er det ingen andre brettemobiler enn Samsungs som er.

Det må likevel legges til at de ikke tåler støv, som vanligvis også hører til når telefoner får IP-sertifisering. Her er det IPX8 som gjelder.

Lekker hengsel. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Samsung Galaxy Z Flip5 Pris: Fra 12.999 kroner Dimensjoner: 16,51 x 7,19 x 0,69 / 8,51 x 7,19 x 1,51 cm /(lukket) Vekt: 187 gram Byggematerialer: Glass, aluminium Vannsikring: IPX8(værtett) Ytterskjerm: OLED, 3,4", 60 Hz, 720 x 748 px Innerskjerm: OLED, 6,7", 120 Hz, 2640 x 1080, HDR10+, Skjermglass: Fingerleser: Sidemontert i låsetast Prosessor: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2 Lagringsplass / RAM: 256 + 8 GB / 512 + 8 GB Hovedkamera: 12 MP, f/1.8, OIS, 1/1.76" Vidvinkelkamera: 12 MP, f/2.2 Selfiekamera: 10 MP, f/2.2 (Quad Pixel-løsning leverer 8 MP store bilder) Batteristørrelse: 3700 mAh Lader inkludert: Nei, lader inntil 25 W med USB-C PD Trådløs lading: Støttet inntil 15W, trådløs reverslading inntil 4,5W Mer +

Endelig stor nok ytterskjerm

For et par generasjoner siden økte ytterskjermen i størrelse, slik at den ble brukbar som mer enn et utvidet varslingslys. Men den var fortsatt ikke stor nok til å for alvor bruke telefonen fra lukket tilstand.

Det burde dagens Z Flip5-skjerm tillate. For her er panelet 3,6 tommer stort, og gir deg solid oversikt over for eksempel hva du tar bilder av eller kalenderen din.

Det er i det hele tatt ganske fint både bruksmessig og designmessig med den store skjermen på utsiden. Stadig oftere trenger jeg ikke å åpne fliptelefonen for å bruke den.

Når du bruker deksel kan ytterskjermen mime etter fargen du setter på. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Appen må ha en widget

Samtidig har Samsung «hemmet» ytterskjermen litt. Det finnes en liste apper som kan kjøre i sin helhet på utsiden, men det er veldig langt fra alle apper man kan tenke seg som er på den listen. Resten må ha en «widget» - i praksis samme typen løsning som ellers eksisterer som småprogrammer på hjemmeskjermen eller på Samsungs låseskjermer.

Selv løsningen for de appene som kan kjøre i fullskjerm beskrives som «beta», eller uferdig.

Det er foreløpig begredelig få apper som kan leve på ytterskjermen på Z Flip5. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Samsung opplyser at det finnes tredjeparts apper som lar brukeren tilpasse hva som kjører på ytterskjermen, men dette virker enda litt mer eksperimentelt igjen, og hører ikke inn under telefonens eget menysystem.

Det er verdt å ta med seg at når Android 14 kommer, blir det sammen med en større overhaling av Samsungs menysystem, kjent som OneUI 6. Her kan det også komme justeringer på for eksempel hvordan ytterskjermen virker.

Vi regner med Samsung vil øke utvalget apper for ytterskjermen med tid og stunder, og flere widgeter ventes å komme. Men før den tid er Motorolas åpne holdning til å la «alt som virker» kjøre på ytterskjermen mer nyttig. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Motorolas ytterskjerm er bedre

I samme åndedrag må vi ta med at skjermen på utsiden av Z Flip5 er en vanlig 60 hertz OLED-skjerm, som betyr at den flimrer litt sammenliknet med den lynraske innerskjermen.

Det finnes en rekke stilige deksler som fungerer med denne telefonen, men naturlig nok vil mange av disse etterlate ytterskjermen litt ubeskyttet. En nyhet i år er for øvrig NFC-baserte deksler som endrer design på ytterskjermen når de settes på baksiden av telefonen.

Ser vi til Motorola har de fått på plass en enda større ytterskjerm som er nesten like rask som innerskjermen og kan kjøre hvilken som helst app.

Når først skjermen blir så stor foretrekker jeg Motorolas programvare. Der jeg selv kan velge om jeg vil ha fullversjonen av Spotify eller til og med Genshin Impact på utsiden av telefonen eller ikke.

Hos Samsung kan du naturligvis styre musikkavspilling via de vanlige systemkontrollene fra utsiden, men hvis du vil velge en annen spilleliste må du åpne telefonen.

Laaaaaang hovedskjerm. Kvaliteten er svært god, men lever ikke bretten på midten på overtid etter hvert? Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

God hovedskjerm

På innsiden har vi en stor skjerm på 6,7 tommer. Den er rask og meget lyssterk med sine 1750 nits. Den har kamera som kan brukes til videosamtaler og den har plastbeskytter oppå Samsungs velkjente «UTG»-glass - et syltynt glass i ett av de dypere lagene av bøyeskjermen.

Skjermen er fin i daglig bruk, og du ser ikke bretten hvis lysstyrken i skjerm og omgivelser er riktig.

Jeg har sett timesvis med serier, YouTube og TikTok-innhold på telefonen, og ikke blitt plaget nevneverdig av ujevnheten på midten av skjermen.

I den grad noe plager meg på innerskjermen er det aspektet. Dette er en svært høy og lang skjerm, som gjør at skal du bruke hele skjermen i breddeformat havner gjerne mye av videoinnholdet i topp og bunn utenfor.

Galaxy Z Flip4 til venstre, Galaxy Z Flip5 til høyre. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Burde det ikke skje noe på innsiden snart?

Hvis alt dette høres kjent ut er det fordi lite her er endret. Og både det faktum at plastlaget stadig ligger som en synlig og sårbar hinne over resten av skjermen - med et lite utskåret hakk over kameraet - og at skjermbulken på midten av skjermen stadig er synlig er en påminnelse om at denne formfaktoren nå skynder seg litt saktere enn den burde.

Det er fire og et halvt år siden første Galaxy Fold ble lansert, rett nok med en del styr og trøbbel i starten. Men utover å få glass på «skrytelisten», om ikke så merkbart i praksis, og en IP-sertifisert vanntetting har det ikke skjedd fryktelig mye inni en brettemobil.

Nuvel.

Typisk Samsung-kamera

Å bruke ytterskjermen som søker gjør det langt enklere å begå stor fotokunst. Slik som dette. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Kameraet oppfører seg relativt typisk for en Samsung. Her snakker vi litt forsterkede farger mot hva det blotte øyet kan se. Det kanskje ikke akkurat slik verden ser ut, men bildene blir pene å se til, og det fins en proffmodus som lar deg styre alt slik du vil ha det.

Det er to 12-megapiksels kamera på utsiden av telefonen. Det ene tar ultravidvinkelbilder, og det andre tar seg av de vanlige «vidvinkelbildene». Det er ikke stort spektakulært å si om disse kameraene.

For sin prisklasse er hovedkameraet ikke spesielt stort - noe som er sant for alle fliptelefoner til dags dato. Det skyldes nok i stor grad plassbegrensninger - men likevel; bruker du 13.000 kroner på en mursteinstelefon i stedet for Z Flip5 får du bedre kamera - både på det tekniske og på resultatene. Stort sett.

Praktiske fordeler

Du kan la mobilen være halvt åpen og sette den fra deg for å ta gode bilder med fjernutløser, eller ved å knytte hånden - da settes automatisk bildetaking i gang. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

For det er med denne som med flere av de andre Flip-modellene. Den kan «halvflippes» og settes på bordet som sitt eget stativ. Det gjør fotografering langt mer fleksibelt. Og i mørket vil du kunne ha lenger eksponeringstider og få bedre resultater med en Z Flip5 enn med mange teknisk bedre kameramobiler, så lenge motivet ditt står stille.

Det må og nevnes at hovedkameraet er vesentlig bedre enn selfiekamera flest, og på grunn av den store ytterskjermen er det nok hovedkameraet du vil bruke til selfier.

Samsung skryter av forbedringer både på zoom og mørkeegenskaper med Z Flip5, og selv om jeg synes jeg ser noe bedre ytelse i mørket enn før, er det sånn at man må myse for å se det. Og også tradisjonelle konkurrenter har blitt bedre.

Z Flip5 beholder dermed statusen som det mest praktiske mobilkameraet du kan tenke deg på nært hold. Samtidig som den reinspikka kamerakvaliteten kunne vært bedre, og savnet etter en zoomløsning innimellom melder seg.

Det innvendige kameraet tar helt ok bilder, men er mest aktuelt til bruk i videosamtaler, siden det ytre er vesentlig bedre.

Forrige Neste Finn Jarle Kvalheim / Tek.no Finn Jarle Kvalheim / Tek.no Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Grei batteritid, god ytelse

I min bruk har jeg fått mellom ett og halvannet døgn ut av Galaxy Z Flip5. Da titter jeg på noen nettsider, bruker Spotify og skroller litt rundt i e-posten og på sosiale medier som Facebook og TikTok i løpet av dagen, og mobilskjermen står gjerne på i mellom to og tre timer.

Batteriet, som er litt mindre enn i andre toppmodeller, oppleves ikke som spesielt trangt ytelsesmessig. Det kan skyldes både strømsnill maskinvare og at stadig mer kan gjøres uten å aktivere den store innvendige skjermen.

Galaxy Z Flip4 til venstre, Z Flip5 til høyre. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Ytelsen opplever jeg som meget god. I testperioden har jeg aldri opplevd problemer med ventetider eller apper som har hengt og brukt lang tid på gjøremål. Målingene bekrefter at det er svært bra ytelse her, og strengt tatt er det også som ventet basert på tidligere telefoner med liknende innmat.

Vi noterer oss at telefonen ikke virker å skåre riktig i AnTuTu, noe også appen i seg selv gir beskjed om - ettersom den mistenker for høy ytelse på minnet. Som vanlig for fliptelefoner blir også den ene halvdelen relativt fort varm under belastning, ytelsen synker litt hvis belastningen vedvarer.

Samsung er i dag blant dem som tilbyr det beste oppdateringsløpet for sine enheter. Her kan du regne med å få fire store oppdateringer, til og med Android 17, og et år med sikkerhet etter det. Bruks- og sikkerhetsmessig kan den antas å være trygg i fem år, og ytelsen bør henge med mesteparten av veien.

Kanskje ikke like holdbar som en murstein

Rent arealmessig er en stor toppmodell vesentlig større enn Flip-mobilene. Her en S23 Ultra til venstre og Flip5 til høyre. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Jeg har ikke merket meg noe slitasje eller problemer med plasten på innerskjermen i vårt testprodukt. Ei heller i tidligere Galaxy Z-foldemobiler. Men det er verdt å ta med seg at dette er lettslitelige saker, og det finnes nettråder og artikler om folk som opplever uvanlig høy slitasje på midten av skjermene sine.

Vi har altså aldri opplevd noe som likner, eller oppfattet det som et systemisk problem. Men når vi snakker om varighet er det likevel greit å ha i mente at dette er en nyere og mindre moden mobiltype enn en «vanlig murstein» med glass foran og bak. Det betyr at den ikke nødvendigvis er like holdbar, avhengig av din bruk.

Onde tunger vil likevel si at en flip tar igjen arealforspranget på tykkelsen. Min erfaring er at en flip likevel passer bedre i lommen. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Noen små bugs

Ellers har jeg opplevd noen merkelige småbugs, så som at ansiktslåsen har «meldt seg ut», og telefonen kun har spurt etter fingeravtrykk - til jeg måtte inn for å sjekke at den hadde ansiktsdata. Uten å endre på noen innstillinger begynte telefonen kort etter å åpne seg ved hjelp av ansikt. Vi forventer at det vil komme en større oppdatering til de nye Z-modellene i løpet av relativt kort tid, slik Samsung vanligvis gjør etter lanseringer.

Ansiktslåsen virker ellers både med innvendig og utvendig kamera, den jobber fort og den klarer seg uten voldsomme mengder lys.

Blir det for mørkt fungerer fingerleseren som er bygget inn i låsetasten godt nok.

Konklusjon: En svært stilig «catch up»

Som vanlig lekre fargevarianter fra Samsung. Vår er i fargen «mint», men lavendel, svart og hvitt er også tilgjengelig. Handler du direkte fra Samsung finnes den i enda flere farger; gul, blå, grønn og grå. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Jada, jada. Stor utvendig skjerm er ikke kun praktisk. Det er også et designelement, og det er en mye stiligere Flip5 Samsung selger nå enn forrige generasjon med den lille skjermstripen nederst på flippen.

Og jeg bruker innerskjermen langt mindre når jeg kan sjekke enkle småting fra utsiden, og til og med bruke Google Maps eller Youtube fra utsiden av telefonen. Det er rett og slett mye mer praktisk å ha så mye som mulig tilgjengelig fra utsiden også. Det er ikke sikkert du vil bruke apper over tid der, men til den kjappe sjekken er det gull verdt.

Samtidig er ikke Samsung først med dette. Ei heller stiligst, vil jeg hevde. At skjermen strekker seg rundt kameraene hos Motorolas Razr Ultra, og også er både raskere og tillater alle apper, ikke bare noen, gjør den vel så stilig og fleksibel.

Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Men Samsungs totalpakke, som også inkluderer vanntetthet og lovede oppdateringer for fem år fremover, er et viktig element i disse telefonene.

Skal du ha det beste kameraet står du over alle flip- og fold-varianter. Da heter svaret for eksempel Galaxy S23 Ultra eller iPhone 14 Pro.

Vil du ha bedre batteritid - så kan det hende det også er å finne i en murstein, litt avhengig av om du klarer deg med små titt på en liten skjerm, eller du åpner den store skjermen støtt og stadig.

Z Flip5 er mobilen for deg som vil ha en telefon som skaper «ooh»-lyder rundt bordet. Det er kjekt å konstatere at den også er innmari god, med lang antatt levetid både i form av ytelse, oppdateringer og sikringer mot elementene - tross sin litt sårbare innerskjerm.

Publisert 6. august 2023, 06:00

