Test Ampler Stellar (Gen 2)

En elsykkel kamuflert som en vanlig sykkel

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Vi har testet mange sterke elsykler med store batterier her på Tek.no, men det finnes også modeller som ikke direkte har fokus på masse motorkraft.

Tidligere har vi for eksempel så vidt svinset innom grussykkelen Merida eSilex 400. Den ser på ingen måte ut som en elsykkel, da den har et integrert batteri på 250 Wh og navmotor bak.

Syklene fra Ampler – som for øvrig designes og snekres sammen i Estland – kjører samme inkognito stil, så de fleste som ser en slik på gaten vil nok tro det er en helt vanlig tråsykkel.

Per i dag lager Ampler fem modeller. Disse har litt forskjellig ramme og geometri, og noen har et konvensjonelt kjede og girkassett mens andre kun har beltedrift og enkeltgir. Samtidig er motor, batteri og bakenforliggende teknologi den samme over hele modellutvalget.

Valget av Ampler-modell koker derfor ned til foretrukket posisjon, rammetype, høyde og driftssystem. For vår test plukket vi Ampler Stellar. Dette er en sykkel som byr på en nokså oppreist sittestilling, i tillegg til å ha ni gir. Dessuten finnes den i «racing red» farge.

Korte spesifikasjoner:

Navmotor bak med opptil 45 Nm dreiemoment

To konfigurerbare assistansenivåer

Batteri på 336 Wh integrert i rammen

Hydrauliske skivebremser: Shimano Deore BL-M4100, 160 mm skiver

Microshift Advent 9 gir

Continental Top Contact II dekk, dimensjoner 28 x 1,75 tommer

Aluminiumsramme med integrert display

Ampler ga hele sin linje en saftig oppgradering i 2022, og vårt testeksemplar er også av denne «Generation 2». Tidligere modeller mangler blant annet GPS, display og har mindre batteri.

En ny Ampler-sykkel koster mellom 32.000 og 36.000 kroner, så vi kunne nesten hatt en med i vår samletest av elsykler under 40.000 kroner. Samtidig er dette som nevnt et selskap som ikke fokuserer på motorstyrke eller rekkevidde, så den ville ikke hørt helt hjemme der heller.

Vi kan like godt starte med akkurat dette: Dersom du ønsker deg en elsykkel som gir deg mest og best mulig drahjelp for pengene, eller ser etter en modell som skal få deg lengst mulig på motorkraft, bør du kikke på andre merker.

Forrige Neste Vegar Jansen / Tek.no Vegar Jansen / Tek.no Vegar Jansen / Tek.no

Ampler selv beskriver sine modeller som «lette el-bysykler», og ja – uten demping er dette så avgjort sykler som trives best på asfaltert underlag. Samtidig har i hvert fall Stellar 28-tommers hjul med grei bredde, så den klarer seg fint på litt grus også.

Samtlige Ampler-modeller må sies å ha en minimalistisk stil, da selv bagasjebærer er ekstrautstyr. Designen i seg selv er ujålete og klassisk, som samtidig kan kombineres med en litt sprelsk farge. Vårt testobjekt Stellar har også relativt lavt innsteg, men uten at den ser ut som en «damesykkel» av den grunn.

Displayet er elegant nedfelt i rammen. Knappen som styrer det hele sitter på undersiden. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Batteriet har mindre kapasitet enn det som er typisk for moderne elsykler, og med maksimalt assistansenivå kan dette gi en typisk rekkevidde på mellom 40 og 50 kilometer – og opp mot 100 kilometer hvis dette skrus helt ned. Men da snakker vi om usedvanlig lite hjelp fra motoren.

Til gjengjeld skal batteriet lades helt opp på kun 2,5 timer, så det er i det minste noe.

Batteripakken er også helt skjult i rammen, som ikke er nevneverdig tykkere enn på konvensjonelle sykler. Estetisk pent, men det gjør også at batteriet ikke kan tas ut for å lades eller lagres innendørs over vinteren.

Ampler anbefaler derfor at sykkelen lagres innendørs og i plussgrader, og det er spesielt viktig at den ikke lades opp i temperaturer under null. Men vi tipper at de fleste i målgruppen uansett ikke har for vane å la sykkelen sin stå ute på fortauet, og med en vekt på «kun» 17,8 kilogram går det også greit å bære den opp eller ned en trapp.

Displayet er nedfelt i det øverste rammeelementet og slår seg dessuten av under sykkelturen. Opplevelsen blir derfor ganske så analog med mindre du tar mobiltelefonen til hjelp. Dette skal vi komme tilbake til.

Uvant svak motor

For en del elsyklister er mye motorkraft viktig. Det kan være at du har litt ekstra vekt å dra på, at du bor et sted med mange (bratte) bakker, at du alltid har det travelt eller kanskje en helsetilstand som gjør at det ikke er så enkelt å tråkke selv.

Ampler har en egenutviklet navmotor i bakhjulet, noe som bidrar til at sykkelen ved både første og andre øyekast ikke ser ut som en elsykkel. Samtidig er motor i navet noe vi vanligvis forbinder med rimeligere elsykler med forsinket respons og/eller følsomhet i tråkket.

Forrige Neste Vegar Jansen / Tek.no Vegar Jansen / Tek.no Vegar Jansen / Tek.no

Her stiller heldigvis Ampler bedre enn en rekke konkurrenter, da de har utstyrt kranken med en dreiemomentsensor – som åpner for at elektronikken reagerer på styrken i selve tråkket. Dette gir en syklefølelse som minner om nettopp en god krankmotor.

Litt forsinkelse fra tråkk eller opphør er det riktignok, men vi må fokusere for å legge merke til det, og effekten er ikke så stor ettersom motoren ikke er spesielt sterk uansett. Ampler oppgir et maksimalt dreiemoment på 45 Nm, mens elsyklene vi vanligvis trives med ligger på 75 Nm eller mer.

På flatmark eller svake stigninger er ikke dette noe problem, men forskjellen merkes virkelig i brattere bakker. Her må vi ganske enkelt bidra med mye mer selv, og dessuten blir girene brukt mer aktivt. For første gang på en stund har alle girene på en testsykkel vært i bruk. Noen kneiker i nabolaget er nemlig usedvanlig steile.

Foruten dette har sykkelen kun to assistansenivåer – som standard 70 og 100 prosent av maks – samt motor helt av. Det er egentlig ikke så merkelig som det høres ut, da det til en viss grad er helt lugnt å tråkke den rundt på ren muskelkraft. Dette er også kjekt å huske dersom du har rekkeviddeangst.

Men selv med sin relativt beskjedne vekt – til elsykkel å være – dette en doning som fort blir tung å trå uten assistanse i oppoverbakkene.

Så vi vil derfor helst ha motorhjelp, og motoren støyer heller ikke spesielt. Dette forsterker selvfølgelig følelsen av at vi bruker en helt vanlig sykkel og bare er i skikkelig god dagsform.

Oppegående teknologi

Selv om Ampler-syklene kun har et enkelt integrert display i rammen og én eneste knapp, er de langt fra teknologisk bakpå.

Vi anbefaler mobilholder. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Ved hjelp av appen Ampler Bikes – som naturligvis kobler seg til sykkelen via Bluetooth – kan vi bruke mobiltelefonen som speedometer. Dessuten kan vi få opp hvor mye kraft som kommer fra både motoren og syklisten selv.

Da hjelper det selvsagt å ha en anstendig mobilholder til sykkelen.

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Interessant nok har hverken appen eller sykkelen en vanlig trippteller, men displayet viser faktisk avstand og gjennomsnittshastighet når vi stopper. Under selve syklingen opplyser den i stedet omtrent hvor langt du kommer på gjenværende strøm.

Knappen, som ellers slår sykkelen eller lyset av og på, benyttes også til å raskt bytte assistansenivå. Men alt dette kan i tillegg gjøres via appen.

Ellers brukes appen også til å dytte ny fastvare på sykkelen hvis det kommer oppdateringer, samt kjøre systemsjekk og kalibrere momentsensoren i kranken om det skulle være behov for slikt.

Innebygd GPS og tyverisikring

I tillegg kan appen brukes for å «låse» doningen. Det betyr i praksis at motoren ikke hjelper til uansett hvor mange ganger du trykker inn den ene knappen på sykkelen, og at du får melding på mobilen hvis sykkelen flytter på seg.

For dette brukes en innebygd modul med GPS og mobilnettforbindelse. Her har også appen en kartmodus slik at du kan se nøyaktig hvor sykkelen din (forhåpentligvis) befinner seg takket være GPS-en. Dette kan forhåpentligvis hjelpe hvis noen skulle finne på å stikke av med sykkelen.

Forbindelsen til mobilnett og GPS er alltid påslått, selv når sykkelen er «av». Et drastisk alternativ er å bruke appen til å sette sykkelen i «søvnmodus». Da stenges alt ned, og du må koble til laderen for å få liv i sykkelen igjen.

GPS- og nettfunksjonen er for øvrig valgfri å bruke, men er inkludert i to år fra kjøpstidspunktet. Etter dette blir det en abonnementstjeneste til fem euro i måneden.

Det som overrasket litt med appen er at den også enkelt lar oss justere på de to assistansenivåene, både i hvor mye kraft motoren skal gi og om den eventuelt skal kutte hjelpen ved en lavere hastighet enn 25 km/t.

Konklusjon

Ampler Stellar (Gen 2) er en elsykkel som ser ut som en minimalistisk og klassisk sykkel uten motor. Med hydrauliske skivebremser, ergonomiske holker og en veldig ålreit sal føler vi at vi sitter trygt og godt på denne doningen, og det holder da fint med ni gir på en bysykkel som dette.

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Sykkelen har en god app som gir mulighet for GPS-sporing, oppdatering, kalibrering og diverse innstillinger. Den lar deg også bruke mobilen som speedometer. Eller du kan bare ha den i lommen siden du kommer langt med å bruke sykkelens ene knapp.

For å holde linjene og stilen har sykkelen også et nærmest skjult display og en beskjeden batteripakke. Navmotoren bak er heller ikke spesielt sterk.

Med en god momentsensor i kranken byr denne elsykkelen likevel på grei respons og en syklefølelse som nesten er på nivå med en skikkelig krankmotor. Men ettersom motoren ikke er sterkere enn den er, må du være forberedt på å jobbe litt i stigningene.

Vær spesielt obs dersom du har høy matchvekt og aller helst vil fyke opp alle bakker i 25 km/t.

Sett mot det sykkelen koster, som i skrivende stund er 33.900 kroner, er det ingen tvil om at du her betaler for stil og ynde. For i denne prisklassen vil du enkelt kunne finne elsykler som både er sterkere og har bedre rekkevidde med motordrift.

Om den vil være like elegant er et annet spørsmål.

7.5 Bra fjerne Ampler Stellar (Gen 2) 7.5 Bra Fordeler + Ser ikke ut som en elsykkel

+ Dreiemomentsensor i kranken

+ Relativt lav vekt

+ Kan sykles uten motorhjelp

+ Integrert GPS-løsning

+ God app med mange funksjoner

+ Klassisk, minimalistisk design og gøye farger Ting å tenke på — Begrenset motorkraft

— Ikke spesielt stort batteri

— Batteriet kan ikke tas ut (utenom service)

Publisert 9. september 2023, 10:00

