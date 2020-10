Vanvittig: Nye RTX 3070 leverer RTX 2080 Ti-ytelse til halv pris

Men vi finner få grunner til å velge akkurat Gigabytes «Gaming OC».

Gigabyte RTX 3070 «Gaming OC». Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud 29 Okt 2020 16:38 Først publisert 29 Okt 2020 14:00

Lanseringen av RTX 30-serien har så langt ikke gått på skinner for Nvidia. Ikke fordi ytelsen har vært noe problem hverken hos RTX 3080 eller det latterlig dyre sjefskortet RTX 3090. Snarere tvert imot. Det er den massive ytelsesøkningen deres som har fått mange på tanken om å oppgradere grafikkortet sitt samtidig, så mange at Nvidia ikke har vært i nærheten av å levere nok til å stilne etterspørselen.

Til tross for store leveringsutfordringer har Nvidia bestemt seg for å lansere RTX 3070 denne uken. Riktig nok etter et par ukers utsettelse, men man trenger ikke være rakettforsker for å forstå at dette kortet vil forsvinne fra lager i nettbutikkene før du får sagt «RTX ON». Den varslede og tilsynelatende kraftige konkurransen fra AMD nå i november vil forhåpentligvis avhjelpe situasjonen på sikt.

RTX 2080 Ti-ytelse til halv pris

Til tross for at særlig RTX 3080 imponerte med svært høy ytelse for pengene og lavere pris enn tidligere generasjoner er dette fremdeles å anse som et kort forbeholdt entusiastene.

Først med dagens RTX 3070 frir Nvidia til «folket». Og da med et kort de hevder skal yte like bra som deres tidligere flaggskip, RTX 2080 Ti. For halve prisen.

En påstand som ble møtt av måping og en dose mistenksomhet ved annonseringen.

Den oppmerksomme har nok fått med seg testene av Nvidias eget RTX 3070, kalt Founders Edition, som ble sluppet på tirsdag denne uken. Da fikk vi vite at Nvidia slettes ikke tok seg vann over hodet med lovnadene sine. RTX 3070 er det varpet det ble fortalt å være, med tilnærmet RTX 2080 Ti-ytelse.

Nå som vi har fått gjort vårt egen test av et kort i RTX 3070-serien, kan vi bekrefte at ytelsen for pengene er fantastisk med denne serien. Men vi kan også gi deg det du trenger av tall og informasjon for å gjøre et godt valg ut ifra norske forhold. Vi kan dessuten styre deg i retning, eller i bue rundt, et av de mange tredjepartskortene i RTX 3070-serien. Vi har nemlig testet Gigabytes «Gaming OC», og mens testen er skrevet for å gjelde alle kortene i RTX 3070-serien, er konklusjonen skreddersydd for Gigabytes modell.

Vi vil følge opp med en test av Nvidias Founders Edition, som vi ikke har fått til lansering, senere.

OBS: Helt nederst i testen kan du studere både alle spillmålingene våre og spesifikasjonstabellen i detalj.

7 Bra Gigabyte RTX 3070 Gaming OC 8 GB annonse Sjekk prisen RTX 3070 er råere enn vektklassen tilsier, men Gigabytes «Gaming OC» er for dyr og upolert til å imponere. Fordeler Et supert 1440p-alternativ både med og uten «RTX». Takler 4K-oppløsning i flere spill

Designet passer «over alt»

Kjølig under høy last

HDMI 2.1-støtte og AV1-avkoding

Viftene står stille på lav last Ting å tenke på Lager en del støy

Skifte til «Silent BIOS» gjør ingen forskjell

Feil på strømkontakten (på vårt eksemplar)

Blant det dyreste av RTX 3070-modellene

Lite rom for overklokking

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Så mye bedre ytelse gir en oppgradering

Det alle lurer på er selvsagt hvilken ytelsesøkning de kan forvente. Nvidia lovet rundt RTX 2080 Ti-ytelse, og det kan vi også love deg etter å ha kontrollert ytelsen i våre fem krevende testspill.

Særlig merker vi oss ytelsesøkningen fra RTX 2070 og GTX 1080 (som kostet omtrent det samme som RTX 3070 ved lansering), samt fra GTX 1070 som er naturlig å oppgradere fra.

Uansett hvilket av disse kortene du vurderer å ta steget opp fra vil du merke et hav av forskjell. Og kommer du fra et GTX-kort får du i tillegg RTX-funksjoner, som attpåtil er kraftig forbedret fra den første generasjonen som RTX 2070 var en del av. Mer om RTX-ytelsen lenger ned.

Med til historien hører det at RTX 3080 er henholdsvis 21, 23 og 29 prosent raskere i oppløsningene 1080p, 1440p og 2160p (4K). Som vi skal se i neste graf er det imidlertid langt fra sikkert du trenger denne ekstra ytelsen for at spillene dine skal gli godt på den foretrukne oppløsningen og skjermen din.

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

For mens ytelsesøkning på «X» prosent er vel og bra, må du jo kjøpe et kort som sikrer deg god flyt i den oppløsningen og på den skjermen du skal spille dine spill.

Da er det bare rene FPS-verdier som hjelper deg med valget.

Og våre FPS-data viser at RTX 3070 generelt er et veldig godt valg for deg som har en rask 1080p- eller 1440p-skjerm. Selv i 4K-oppløsning kan kortet dra et og annet spill rundt, uten at vi akkurat anbefaler det for deg med 4K-skjerm. Da er RTX 3080 er langt mer naturlig valg.

RTX-teknologiene strålesporing og DLSS har fått mye oppmerksomhet i tiden etter at Nvidia annonserte dem med RTX 20-serien for to år siden. Tidligere måtte du ha et virkelig «verstingkort» for å ha noen som helst sjanse til å utnytte disse «fremtidsteknologiene», men med RTX 30-serien og RTX 3070 gjøres både strålesporing og DLSS tilgjengelig for deg med et mer normalt budsjett. Målinger vi har gjort i spill som «Control» er så tydelige at vi kan slå fast at teknologiene er blitt både modne og tilgjengelige denne generasjonen.

Akkurat som for «vanlig» ytelse er RTX 3070 også minst like kapabel til å drive RTX-funksjoner som RTX 2080 Ti. Legg merke til hvordan Control i praksis kan nytes med strålesporing i inntil 1440p alene. Men enda mer anbefalt: med både strålesporing og DLSS for å få den visuelle oppgraderingen og svært høy bildeflyt uten merkbare artefakter.

I boksen under kan du sammenligne den visuelle kvaliteten på grafikken i «Control» ved vanlig Full HD-rendering og rendering ved hjelp av kunstig intelligens med DLSS i ulike oppløsninger. Ytelsen ved de ulike innstillingene ser du i grafen over, men de varierer altså fra 141 FPS ved vanlig rendering i Full HD til mellom 204 og 83 FPS med DLSS aktivert ved Full HD til 4K oppløsning.

I Control, som er en godt optimalisert DLSS 2.0-tittel, mener vi DLSS gjør en ekstra god jobb fra 1440p og oppover. 1080p fungerer for all del også, men bildet har her en tendens til å glattes ut en del slik at detaljer forsvinner. Enkelte artefakter som oppstår med teknologien aktivert skjules heller ikke like godt her som ved høyere oppløsninger. DLSS er dermed et ekstremt godt hjelpemiddel for å oppnå høyere FPS ved 1440p og høyere oppløsninger. Enten med eller uten strålesporing i tillegg.

1080p

1080p DLSS

2160p DLSS

1440p DLSS

RTX 30 «Ampere»-høydepunkter Hvordan har Nvidia hentet frem ytelsesøkningen vi har sett ovenfor? Jo, ved å pøse milliarder av kroner inn i utviklingen av «Ampere». Ampere er navnet Nvidia har gitt arkitekturen som alle grafikkbrikkene i RTX 30-serien er basert på. I denne ligger en rekke nyheter og forbedringer fra den tidligere Turing-arkitekturen, som kortene i RTX 20-serien var basert på. De Ampere-baserte grafikkretsene er produsert på en ny Samsung-node på 8 nanometer. Dette lar Nvidia presse mange flere transistorer inn på samme areal som tidligere, noe som forbedrer energieffektiviteten og ytelsen. Totalt har Nvidia klemt sammen inntil 28 milliarder transistorer i grafikkbrikken RTX 3080 og RTX 3090 er utstyrt med. RTX 3070 har på sin side en nedskalert brikke med 17,4 milliarder transistorer, noe som fremdeles er nesten like mange som RTX 2080 Ti’s 18,6 milliarder. I tillegg sørger 2. generasjon med RT-kjerner for høyere ytelse med strålesporing, og 3. generasjon Tensor-kjerner for høyere ytelse ved bruk av kunstig intelligens, som når man benytter seg av oppskaleringsteknologien DLSS. Enkelte reagerer nok på at RTX 3070 er oppført med færre Tensor-kjerner enn RTX 2070, men her er effektiviteten deres altså nøkkelordet. I tillegg kommer støtte for HDMI 2.1 og AV1-kodeken: HDMI 2.1: Denne standarden sikrer at du kan overføre inntil 60 bilder i sekundet ved 8K-oppløsning, eller 120 bilder i 4K-oppløsning. Med inntil 12-bit HDR-funksjon aktivert. Videokodeken AV1: Bakt inn i Ampere-kretsen ligger nemlig støtte for en ekstremt effektiv kodek som heter AV1. Denne lar deg ta opp spill ved inntil 8K-oppløsning i 60 FPS med svært høy kvalitet og lite artefakter. Opptakene tar samtidig opp over 30 prosent mindre plass enn den mindre nøyaktige VP9-kodeken som er populær i dag. RTX 3070 støtter også PCIe 4.0-standarden, men dette her ingen praktisk betydning for ytelse over den langt vanlige PCIe 3.0-standarden, som selvsagt også støttes.

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Ikke bare har ytelsen og RTX-egenskapene med RTX 3070 blitt svært god her «nede» i mellomsjiktet blant grafikkort, men det som virkelig gjør RTX 3070-serien så spesielt er ytelsen du får i forhold til det du betaler, som er fra 5750 kroner.

Vi vet nå sikkert at RTX 3070 yter på nivå med et RTX 2080 Ti fra forrige generasjon. Og dette var altså RTX 20-seriens desiderte toppkort, med en prislapp som lå på omtrent det dobbelt av den til RTX 3070-serien.

Samme ytelse for halve prisen. I år er det direkte moro å ha et budsjett.

Og moroa blir bare større dersom du er blant de mange som klarte å holde deg unna de dyreste kortene i Nvidias RTX 20- og 20 Super-serie og dermed oppgraderer fra GTX 10-serien.

Et kraftig tilbakesteg får vi imidlertid når vi ser på prislappen akkurat vår testmodell Gaming OC fra Gigabyte har fått. Med en pris på 7490 kroner blir det langt fra blant de rimeligste RTX 3070-modellene på markedet. Gaming OC er for eksempel over 1700 kroner dyrere enn Nvidias egen Founders Edition, og også ganske mange hundrelapper dyrere enn andre modeller som Asus’ «TUF Gaming». Altså, for 500 kroner ekstra kan du teoretisk sett skaffe deg et RTX 3080 Founders Edition. Om det bare var på lager...

Med Gigabytes prising gir blant annet RTX 3080 Gaming X Trio fra MSI like høy ytelse for pengene som deres svakere kort. Slik skal det ikke være.

Å legge på langt over tusen kroner i forhold til referansemodellen skal man ha «guts» for å gjøre når vi i utgangspunktet befinner oss vel innenfor kategorien som kalles «mellomklassen». Gigabyte har guts, men ingen grunn til å ha det.

Gigabyte informerer om at veiledende pris for deres Gaming OC er 7190 kroner. Dette er fortsatt litt for dyrt mener vi, men gir i alle fall en indikasjon på hvorvidt prisen vil falle i tiden som kommer, etter at den første og trolig massive etterspørselen er mettet.

Det er dessverre ikke bare prisingen som gjør oss mindre euforiske til Gaming OC enn ytelsestallene skulle sørge for alene. Mer om det i neste bolk.

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Som de andre RTX 30-kortene basert på Nvidias Ampere-arkitektur er også RTX 3070 svært energieffektivt. Det trekker ikke lite strøm, men energien utnyttes altså godt og omdannes til flere FPS enn vi er vant med fra tidligere generasjoner. Eksempelvis bruker kortet omtrent 40 watt mindre enn RTX 2080 Ti, toppkortet fra forrige generasjon som det presterer like godt som.

Med en slik høy effektivitet forventet vi en like stille spillopplevelse som vi fikk med MSIs Gaming X Trio-kort i RTX 3080- og RTX 3090-serien. Men her skuffer Gigabytes Gaming OC-modell. Kortet støyer tidvis såpass at vi ser på det med forundring på vår åpne testbenk. Vi er ikke vant til slikt fra Nvidia-baserte kort. Gaming OC støyer like mye som flere referansedesign fra tidligere generasjoner, og er omtrent verst i klassen når vi sammenligner med kort med tredjepartskjølere. Noen krise? Neida, men noe utpreget førstevalg bli det ikke av slikt, selv om temperaturen alltid ligger på et pent nivå.

Konklusjon: RTX 3070 Gigabyte Gaming OC

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

RTX 3070-serien leverer stor ytelse for en middels bunke spenn. Generelt får du her RTX 2080 Ti-ytelse for halv pris.

For mange er ytelsen RTX 3070 leverer akkurat det de trenger, og kanskje litt til. RTX 3070 hånflirer av Full HD-skjermen din, og koser seg ved 1440p-oppløsning. Selv der panelet ditt strekker seg opp mot 120 Hz. Faktisk kan kortet til og med takle den krevende 4K-oppløsningen i enkelte spill, endog med færre bilder i sekundet enn enkelte vil ønske seg. Her vil RTX 3080 være et bedre valg om du har budsjettet.

Om du vil nyte det som vel kan omtales som «den nye generasjonen grafikk», altså strålesporing, gjør kortet en fin figur også med denne. Strålesporing fungerer helt alene i Full HD og selv i flere 1440p-titler. Er du smart aktiverer du imidlertid DLSS også. Da kan RTX 3070 diske opp med «strålesporet» grafikk OG høyere bildeflyt enn om RTX-teknologiene forble deaktivert.

Vi er ekstremt optimistiske på RTX 3070-seriens vegne. Når vi skal vurdere akkurat vårt testeksemplar fra Gigabyte «lander» vi imidlertid en smule. Gaming OC er for all del et greit nok kort, men vi har ikke klart å finne noen spesielle grunner til at du bør velge dette på bekostning av alle de andre modellene som lanseres.

Vi liker både fronten på kortet og baksiden med metallforsterkning. Vi trenger de litt konservative og nedtonede designene også, og dette kortet kan gli inn i tilnærmet alle PC-bygg uten å se malplassert ut. Her er RGB-en begrenset til Gigabyte-logoen på siden, og belysningen kan styres via egen programvare og synkroniseres mot diverse Aorus-enheter.

Viftene holder temperaturen på et pent nivå. Disse roterer på en måte for å redusere turbulens, og et smart grep har vært å «åpne» baksiden av kortet for friere luftstrøm bak den av de tre viftene som ikke er hindret av kretskortet. Viftene har ikke doble kulelager, men skal holde koken like lenge takket være et spesielt grafen-smøremiddel.

Dessverre støyer Gaming OC litt mer enn vi liker, og det er uvant når vi vet at blant annet MSIs kraftigere Gaming X Trio-kort i RTX 3080- og RTX 3090-serien er dønn stille. Det er null ulyder fra viftene, de bare roterer veldig raskt. Du har noe rom for å justere ned viftekurven manuelt i Aorus Engine, men vi foretrekker at kortet er stille ut av esken. Om støy er et problem burde det vært montert en kraftigere og tyngre kjøler. Det blir for lett å be viftene jobbe hardere.

Gaming OC kommer med en «Dual BIOS»-funksjon for å skifte mellom ytelsesmodus og en stillemodus. Skiftet gjorde ingen forskjell på vårt kort. Dette er trolig en feil som blir rettet i fremtiden, men førsteinntrykket blir nå som så.

Vi skal være forsiktige med å anta at de neste problemene også vil ramme deg, men vi må nevne at en av pinnene på strømkontakten til kortet vårt var bøyd. Vi måtte bruke mye kraft for å presse PCIe-kabelen på plass for å få testet kortet. Kortet sliter også tidvis med elektronisk støy, men dette vet vi kan ramme vilkårlig, og er ikke noe vi straffer Gigabyte for her.

Den såkalte «Power Limit»-en kan ikke rikkes en millimeter ved overklokking. Vi lot likevel Aorus Engine justere boostfrekvenser og spenningskurve for oss automatisk, og sammen med en manuell økning av minnehastigheten fra 14 til 15 GHz noterte vi oss 235 ekstra poeng i 3DMarks Time Spy Extreme. Dette førte til at ytelsen økte med fattige én FPS i Forza Horizon 4 ved 4K oppløsning. Overklokking over disse nivåene produserte synlige artefakter.

Når vi skal runde av er det ingen tvil om at RTX 3070 er en attraktiv ny serie fra Nvidia, der den fyller manges relativt høye behov for en i teorien pen pris. Akkurat Gigabytes Gaming OC-modell står imidlertid ikke ut som noen utpreget førstekandidat. Til det er det litt for mange småproblemer, lite optimale valg og en alt for høy pris.

Det er også verdt å peke deg til saken vår fra AMDs RX 6000-annonsering denne uken. Innen de fleste vil å tak i et RTX 3070 vil AMDs alternativer være på markedet, og denne gangen virker det som Nvidia-rivalen mener alvor. Vi kommer selvsagt med test så raskt det lar seg gjøre.

Vi kommer også tilbake med en test av Nvidias RTX 3070 Founders Edition når vi mottar dette fra Nvidia.

Detaljerte ytelsesmålinger

Spesifikasjonssammenligning