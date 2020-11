Det beste mobilkameraet på planeten

... men du må ha tykk lommebok og store never.

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 9 Nov 2020 15:00

Siden Huawei mer eller mindre ble blokkert fra vestlige markeder i fjor vår, har mobilverdenen føltes litt tom. Litt hul. Kina har de siste årene ikke kopiert – de har blitt kopiert. Samsung og Apple hadde en vei å gå for å ta igjen kamerafunksjonene i Huawei-mobiler.

Apples iPhoner tok et stort jafs av det forspranget med iPhone 11-modellene i fjor. Og småspiste litt til på det med nytt glass foran kameraene i tre av fire iPhone 12-modeller i år.

iPhone 12 Pro Max er telefonen som ikke bare spiser opp resten av forspranget, men suser forbi. Den er rett og slett den beste kameramobilen du kan kjøpe i år. Helt uten forbehold blir det som vanlig ikke – og her handler det bitte litt om hvilke funksjoner du trenger, for er kamera alfa og omega er ikke Huawei tapt bak en folkevogn de heller, selv om de er litt upraktiske på appfronten.

Den viktigste oppsummeringen ser du naturligvis i boksen rett under. Men la oss angripe designen på denne telefonen aller først.

Jeg elsker og hater omtrent alt ved den.

9 Imponerende Apple iPhone 12 Pro Max 128GB annonse Sjekk prisen Den beste kameramobilen. Punktum. Fordeler Fantastiske bilder hver gang. Uansett forhold.

Meget god på video

Meget god på selfies

Lynrask å bruke

Flott byggekvalitet

MagSafe-systemet gir rask trådløs lading

... det åpner også for et vell av tilbehør

Ålreit batteritid Ting å tenke på Føles vesentlig større i hånden enn tidligere Max- og Plus-utgaver

Den metalliske rammen tar fingermerker og misfarges

Starter på spreke 14.000 kroner

Ingen rask skjerm som på konkurrentene

Gammel og ny design

Som alle årets iPhoner har den fått en designoverhaling i lett retrostil, med flat, tykk metallramme som minner veldig om den vi så i iPhone 4- og 5-modellene. Men selvfølgelig med skjermen som går helt ut til rammen, slik vi har blitt vant til fra iPhone X. Det er «nytt» og gammelt i skjønn forening. Så får det heller være at dette er fjerde generasjon Apples busslommeskjerm er med oss i, og at vi strengt tatt kaaanskje forventer noe designnytt også innenfor rammene på Apples telefoner etter hvert. Men la gå – jeg tror ikke de fleste iPhone-brukere er like opptatt av busslommen som brukere av Android-telefoner uten busslomme er.

Jeg elsker utseendet og denne kombinasjonen av gammelt og nytt. Men det jeg ikke elsker er størrelsen.

Vanligvis liker jeg de største mobilene, fordi de gjerne byr på mer av alt. For Apples del har det først og fremst vært batteritiden som har føltes romsligere. Slik var det i iPhone 11 Pro Max, og slik er det i iPhone 12 Pro Max. Ikkeno å sutre over her, altså.

Enooorm telefon

Men selv om Apple sier at 12-ern i Max-utgave har omtrent samme fotavtrykk som forrige generasjon, vil jeg påstå de tar feil. Telefonen er fysisk noe større i flatemål. Den er litt lenger, og omtrent like bred som før. Men den er tykkere, og den ekstra tykkelsen rundes ikke behagelig av langs kantene. I stedet går kantene hele tykkelsen ut, og mobilen føles ikke bare litt større enn forrige generasjon – den føles vesentlig større.

Redaktør Niklas Plikk omtalte samme fenomen i sin test av iPhone 12 Pro. Men siden jeg har veldig store hender og de vanlige 12-erne ikke er så vanvittig store som Max-modellen er, merket jeg ikke mye til det selv.

Versjonen jeg tester er den nye gull-varianten. Som Apple selv sier minner fargen på rammen sterkt om rent gull. Det som ikke minner om rent gull er tendensen fingermerker og oljer har en tendens til å hope seg opp og rett og slett misfarge den. Du bør tørke av denne rammen hyppig hvis den skal holde seg gullig og fin. Jeg ville rett og slett gått for en annen farge der misfargingen ikke blir fullt så synlig. Hvis du da ikke uansett kjøper deg et deksel.

Med et deksel på blir mobilen større – men muligens mer behagelig å holde, hvis den avrundes litt.

En iPhone er en iPhone er en iPhone

I vanlig bruk er iPhone 12 Pro Max klin lik de andre tre iPhonene i 12-serien. Det betyr at den er rask å bruke, har markedets beste tilgang på apper – om enn ikke Fortnite akkurat nå og er temmelig brukervennlig på de fleste måter. Selv om iOS har gått fra å være enkelt og allemannsvennlig til å bli ganske komplekst de siste fire-fem årene.

5G-støtte er også på plass, og som har blitt vanlig; med Telia-dekningen rett utenfor husdøren er mobilen min to-tre ganger kjappere enn den litt ustabile fiberlinjen fra Telenor. 800 Mbit/s og 11 ms ping er helt hverdagslige hastigheter på en iPhone med grei 5G-dekning.

Den har MagSafe-løsningen på baksiden, som gjør det lett å lade «trådløst». Selv om effekten av å ha en trådløslader sittende fast bakpå telefonen mer føles som å ha en annen type tråd, enn som «trådløs». Den store fordelen med dette systemet kommer nok i form av et vell av tilbehør etter hvert, der det allerede finnes eksempler på fototilbehør som blitser og forskjellig nips som kan monteres.

Den delvis nevnte batteritiden er på halvannet til to døgn. Kommer du fra en tidligere utgave av Apples største mobiler, være seg sist generasjons Max eller eldre Plus-modeller er denne på samme nivå. Den oppleves aldri som «trang». Jeg kan åpne skjermen så mye og nesten så lenge som jeg vil i løpet av en dag uten at prosentene renner vekk.

Skjermen: opptur og nedtur

Som med designen er skjermen elsk og hat. Det er en enorm og flat OLED-variant, med helt vanvittige mengder lys, og absolutt ingen krumming langs kantene. Mot normalt i disse tider.

Men det som også er mot normalt er at den bare har 60 hertz oppdateringsfrekvens. Det gjør den langt mindre øyevennlig enn de moderne 90- og 120-hertz-skjermene i andre dyre mobiler. Dette er ikke en «gigabyte og gigahertz»-spesifikasjon. Det er en du faktisk bør være litt opptatt av – for det er vesentlig mer behagelig å bruke en rask skjerm over tid enn det er å bruke en treg skjerm. Så godt som alle Android-toppmodeller har raske skjermer nå, og har du først blitt vant til det er det irriterende å måtte klare seg uten.

Fordelene med raske skjermer er blant annet at lesing av lengre ting gjør deg mindre sliten i øynene, videotitting har jevnere bevegelser og panoreringer og en opplevelse av raskere menyrespons får man som regel også med. Disse skjermene er så rimelige nå at de er å finne i mobiler helt ned i 4.000 kroner. Hvordan Apple ikke klarte å få dette på plass i en telefon til 14.000 er egentlig nesten litt mystisk.

Det er ikke som om Apple ikke selv markedsfører fordelene med raske skjermer. I deres univers er fenomenet kjent som ProMotion – 120-hertz-skjermene de bruker i iPad Pro-serien.

Juvelen i iPhone 12 Pro Max: et helt fantastisk kamera

Et godt mobilkamera er et som er fleksibelt og leverer hver gang. At det aldri bugger eller oppfører seg uforutsigbart er også en stor fordel. Det skal funke fint i all slags lys og enten det er video eller stillbilder. At det har ulike brennvidder representert er kjekt, og fornuftig selfiefunksjon er obligatorisk i 2020.

iPhone 12 Pro Max svarer ja på alt.

Ikke bare gjør den alt svært bra i utgangspunktet, men den er også aller først på markedet med en viktig ting; «sensor shift», også kjent som «in body stabilization» eller «IBIS».

Det er riktig nok kun én av flere nye og uvanlige stabiliseringsmetoder for mobilkamera, der det også finnes varianter der hele kameraet med rubbel og bit flytter på seg i enkelte kinesiske modeller.

Det gjør underverker for både video og stillbilder. I videoen under har vi filmet litt med iPhone 12 Pro Max og iPhone 12 Mini, der sistnevnte kun har vanlig optisk og digital stabilisering.

Merk at Mini-opptakene er mørke siden de ikke er filmet med HDR-funksjonen skrudd på – det er stabiliseringen som er det viktigste her – begge sammenlikningssnuttene er filmet i godt dagslys, og fremstår bildekvalitetsmessig som like.

I vanlige stabiliserte kamera er det linseelementene – glasset foran sensoren – som flytter på seg, for å avhjelpe dine ustødige hender så godt det kan. I iPhone 12 Pro Max står linsene i ro, mens selve bildebrikken er motorisert og flytter på seg. Det er merkbart. Svært merkbart.

Nattmodusene som Huawei introduserte for rundt tre år siden føles litt som å ha et virtuelt stativ til lange fotoeksponeringer. I fjor innførte Apple teknikken på sine iPhone 11-telefoner. Men i år føles det som om det virtuelle stativet har blitt betydelig bedre. Ti sekunder lange eksponeringer er vanligvis ting som telefoner bare liker hvis de faktisk har et stativ.

Noen direkte sammenlikninger:

Vi tok med oss et knippe telefoner for å ta testbilder. OnePlus 8 Pro, fikk representere «toppmodell-Android». Med flaks og vinden på din side tar Galaxy Note 20 Ultra bedre bilder enn OnePlusen, men OnePlusen har noe jevnere ytelse – der Samsung av og til disker opp med helt fantastiske bilder, men av og til også ganske dårlige. OnePlus ble mellomtingen som fikk være med her. Huawei har tradisjon for å lage noen av de beste kameraene i mobiltelefoner, og selv om de er delvis ute av det norske markedet akkurat nå var det interessant å se hvordan den beste Android-baserte kameramobilen klarte seg. I tillegg måtte fjorårets Pro Max være med.

Først – vanlig dagslys, og små forskjeller:

iPhone 12 Pro Max iPhone 12 Pro Max

OnePlus 8 Pro OnePlus 8 Pro

iPhone 11 Pro Max iPhone 11 Pro Max

Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro

Deretter – portrettmodus, innendørs i mørket. Store forskjeller, og en klar vinner i iPhone 12 Pro Max – det hører med at den var best også uten portrettmodus på, men der var ikke konkurrentene like tydelig dårlige:

Apple iPhone 12 Pro Max

OnePlus 8 Pro

Huawei Mate 40 Pro

Apple iPhone 11 Pro Max

Portrettmodus utendørs i god belysning. Merk at de to iPhonene gir veldig svak bokeh-effekt rundt redaktør-Niklas, mens de to andre gir langt sterkere effekt. Kun med bruk av zoom-linsen fra de to iPhonene blir bokeh-effekten virkelig sterk.

Apple iPhone 12 Pro Max

Apple iPhone 11 Pro Max

Huawei Mate 40 Pro

OnePlus 8 Pro

iPhone 12 Pro Max fungerer fint også med disse superlange eksponeringene. Det er sjelden det lille krysset som viser deg at du har flyttet telefonen for mye dukker opp.

Det merkes også i form av at video stabiliseres betydelig jevnere og bedre enn med iPhone 11 Pro Max – og sammenliknet med OnePlus 8 Pro er det nærmest ikke konkurranse. Så skal det også være sagt at video alltid har vært en av Apples paradegrener.

LIDAR-assistert fokus, betydelig større sensor og pikselstørrelse og mer lyssterkt glass gjør også at både fokus og knips går lynkjapt på dagtid. Å fange et katteskinn perfekt midt i et gjesp er barnemat for iPhone 12 Pro Max. Eksempelbildet over er flikket litt på med filtre i Photoshop, men originalbildet er i karusellen under.

Det hender seg at iPhone 12 Pro Max taper i direkte sammenlikning mot både OnePlus 8 Pro og Huawei Mate 40 Pro. Selv mot forgjengeren, iPhone 11 Pro Max, hender det seg at ett av flere sammenlikningsbilder er bedre i den gamle enn det beste fra den nye. Sånn blir det når det er tett i toppen og kameraalgoritmer styrer mye av showet. Men der iPhone 12 Pro Max er unik – er på det faktum at den nesten aldri tar et skikkelig dårlig bilde.

iPhone 12 Pro Max-kameraet er alltid til å stole på. Den er så rask at du rekker å ta det ene bildet som betyr noe, og når det er knipset vet du at det teller. I en overvekt av tilfellene vil det også være blant de aller, aller beste bildene det er mulig å ta med en mobiltelefon.

Dette er enkelt og greit den beste kameramobilen du får tak i.

Portrettmodus med 2,5 ganger zoom. Her blir den uklare bakgrunnen langt tydeligere enn med hovedkameraet, slik du ser i sammenlikningen over.

Beinhardt pinnsvin.

Vanlig.

Vidvinkel.

Zoom.

Bare lyset fra månen, stjernene og sendertårnet på Røverkollen ved Romsås.

Provisorisk valgvake.

Utendørs, nattmodus.

Nattmodus i tåka.

Equinors mikadobygg på Fornebu, nattmodus.

Heia Groruddalen. Nattmodus.

Mer natt. Badedammen ved Grorud.

Katt fanget i vidvinkel.

Yogacat.

Roarr!

Noens kjærlighetserklæring fotografert i tussmørket og lyset fra en hodelykt.

Pent eksponert dagslysbilde av nabolaget.

Selfie i lite lys.

Selfie i dagslys.

Selfie i månelys.

Bil i nattmodus.

Er det verdt det? Ja, kanskje.

Det finnes mye kjipt du kan si om iPhone 12 Pro Max.

Den er kjempedyr. Den er kjempestor. Fra en Android-brukers ståsted er den kjempelåst til Apples økosystem. Innsigelsene er mange, hvis du virkelig har lyst til å ta i.

Men den har også lang batteritid, fantastisk brukeropplevelse og det beste mobilkameraet. Den har en byggekvalitet som kun matches av noen få telefoner der ute – og typisk Android-telefoner som er omtrent like dyre uansett. Og for Apple-brukere er det «innelåste» økosystemet som regel mer en fordel enn en ulempe. Det er noenlunde trygt, med lite ondsinnet programvare som slipper gjennom – og det er helt enormt, fordi utviklere vet at det er penger å tjene i Apple-sfæren.

Hvis du har pengene og store hender – eller ingenting mot å bruke to hender samtidig er dette en av årets aller mest imponerende mobiler. Den ene tingen det er litt vanskelig å tilgi Apple for i en så dyr telefon er fraværet av ProMotion-skjerm.

Android-mobiler vil altså fortsette å ha en noe mer behagelig skjerm til lange lese- og spilleøkter enn Apple har.

Men så har Apple nesten aldri gitt oss alt vi vil ha. De porsjonerer nyvinninger pent utover, og det er vel grunn til å forvente at i neste års iPhoner vil det avanserte kameraet trekke nedover i de andre modellene, og ProMotion-skjermer dukke opp i Pro-modellene. Har du en XS eller en 11-er klarer den seg nok et år til. Har du en eldre modell begynner fordelene med å bytte å vokse seg store i denne generasjonen.