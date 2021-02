Tibber Pulse gjør det langt enklere å senke strømforbruket

Vegar Jansen 10 Jan 2021 12:00

I løpet av forrige tiår fikk de aller fleste av oss en ny og smartere strømmåler. Det korte stikkortet var AMS – avanserte måle- og styringsssystemer – en teknologipakke som skulle gi strømnettselskapene en mulighet til å lage et smart strømnett. Et «smart grid» som det heter seg på nynorsk.

Men selv om vi altså har fått en slik AMS-strømmåler i hus, virker den umiddelbart ikke så veldig smart. For de fleste av oss ligger nok den største merkbare forskjellen i at vi ikke lenger trenger å gjennomføre den månedlige øvelsen i å melde inn strømforbruket.

For noen har nok derfor fremskrittet kun bidratt til enda dårligere kontroll og enda mindre oversikt over hvor strømmen vår tar veien.

Hils på HAN-porten

De relativt nye strømmålerne er ingen spesielt oppdaterte tekniske vidundre. Undertegnedes eksemplar er det i hvert fall lite smart å få ut av – med unntak av brukte kilowattimer forteller ikke det lille displayet så veldig mye.

Men AMS-boksen i sikringsskapet har i det minste én god egenskap ved seg: En HAN-port.

HAN står her for home area network, og fysisk sett er porten identisk med en LAN-port, altså vanlig kablet nettverk. Kort fortalt er HAN-porten en utgang som kan dytte ut data om strømforbruket ditt. Du kan fritt koble den til det utstyret du skulle kunne ønske.

Dette er også dine data. Ingen andre skal ha tilgang til disse dataene uten avtale med deg. Derfor er også HAN-porten stengt av som standard – men det er enkelt og gratis å få åpnet den og å bruke den.

Men for å bruke den på noen fornuftig måte, trenger du en egnet dings. En slik dings er Tibber Pulse.

Vårt testprodukt er andre generasjon Pulse. Den litt spesielle designen har gitt produktet tilnavnet «Stormtrooper», og den bruker 2,4 GHz Wi-Fi for å kommunisere med ruteren din.

Men kommunikasjonen går i praksis bare én vei. Med unntak av under oppsettet, der vi må gi Pulse passordet til nettverket den skal bruke, er jobben til den relativt lille boksen kun å dytte ut data om strømforbruket. Den kan ikke sende kommandoer til strømmåleren eller lignende.

Tibber Pulse er ingen stor sak. Strategiske mål lyder 33 x 80,5 x 24,5 millimeter, mens en magnetisk bakside løser eventuelle plasseringsproblemer i sikringsskapet.

Den har to porter. Under vanlig bruk får Tibber nok kraft fra å være koblet til stømmålerens HAN-port, mens vi under oppsettet måtte ha den tilkoblet micro-USB. Ellers er altså ikke sistnevnte i bruk.

Nettleverandøren fjernåpner

Hos Elvia er det i hvert fall ganske enkelt å få åpnet HAN-porten.

Før du kan koble til Pulse er du som nevnt nødt til å få åpnet HAN-porten på strømmåleren. Akkurat hvordan dette gjøres varierer nok fra aktør til aktør, men her på bruket var så enkelt som å logge seg inn på «mine sider» hos nettleverandøren, i dette tilfellet Elvia.

Merk at dette altså ikke er kraftselskapet selve strømmen kommer fra, men de som eier nettet strømmen går gjennom – og du derfor betaler nettleie til. Siden denne gjengen også eier strømmåleren, er det de som administrerer HAN-porten.

På nettsidene kunne vi enkelt bestille tilgang, og det tok ikke mange minuttene før det tikket inn en SMS om at HAN-porten var åpnet.

Så var det bare å plugge inn vår nettverkskonfigurerte Pulse. Men for å få til det måtte vi først innom Tibber-appen.

Sprek app

Bortsett fra en interessant design er det ikke Tibber Pulse i seg selv du kommer til å forholde deg til i det daglige. Snarere er det dataene den dytter ut til Tibbers egen app – som for enkelhetens skyld også heter Tibber.

Appen krever først at du dytter inn noen enkle data om kåken din, som hva slags bolig det er, størrelse og hvordan den i hovedsak varmes opp. Disse dataene kan da Tibber blant annet bruke til å analysere forbruket ditt.

Oppsettet er gjort på et lite minutt, og deretter er det fritt fram i resten av appen. Her finner vi den virkelige styrken til dette produktet. Appen byr på et moderne grensesnitt og kan mer enn å gi deg oversikten over strømforbruket. Om du fra før har det vi kan kalle for «smarte» enheter i hus, er det ikke umulig at Tibber også kan hente data fra disse.

Tibber kaller dette for «power-ups» , og den første «power-uppen» vi la til var selvsagt Pulse. Også dette er gjort på relativt kort tid.

Senere har vi kunnet legge til wifi-varmeovner fra Adax og Mill samt værstasjon og andre sensorer fra Netatmo. I tillegg kan vi styre lyspærene vi har koblet til gjennom Philips Hue .

Gjennom Tibber-appen kan vi få tilgang på flere av våre smarte dingser og sensorer, som vi da kan ha snarveier til på «hjem»-skjermen. Men løsningen har noen mangler, som at vi ikke selv kan navngi sensorene. «Hue temperature sensor 1» er ikke like spenstig som «gangen». Vegar Jansen, Tek.no

Dette gir naturligvis en ekstra verdi til appen, da vi både kan se strømforbruket i sanntid, den faktiske temperaturen i forskjellige rom og hvilken effekt det har dersom vi slår av eller på en varmeovn.

Systemet støtter også automatisk varmestyring for netter eller perioder man er borte, men dette er ikke et spesielt fleksibelt system – så vi styrer heller dette på annet vis.

Det er heller ikke mulig å sette lokale navn på sensorer eller fjerne Tibbers egen «strømkjøp»-knapp. Støtten mot andre smarte løsninger er heller ikke overveldende, men vi finner faktisk «power-ups» for blant annet Homey, Futurehome, Home Assistant, Sensibo , Telldus og Tado.

Ellers har ikke overraskende Tibber et visst fokus på lading av elbiler. Dingsen skal fungere spesielt godt sammen med laderen fra Easee , da den både sørger for bedre lastbalansering og at ladingen skjer når prisene er som lavest.

Tibber har også «power-ups» til de mest åpenbare bilmerkene: Audi, BMW, Jaguar, Mini, Tesla, Volkswagen og Volvo. Disse gir også funksjonalitet i appen som sørger for at ladningen i hovedsak skjer ved lave strømpriser.

Dette fordrer dog at man har en elbil, så undertegnede har ikke hatt muligheten til å teste akkurat denne funksjonen. Dessuten krever det at man er strømkunde hos Tibber.

Kunde eller ikke?

Tibber er et litt snodig selskap. De lager smarte dingser som Pulse og har appen Tibber med visse aspirasjoner til smarthusstyring, men egentlig kaller de seg et strømselskap.

Samtidig er de ingen strømprodusent. Forretningsmodellen går ut på å handle inn strømmen til alle kundene fra der det til enhver tid er billigst. Det tar de 39 kroner i måneden for. Pluss det strømmen koster.

Pulse fungerer helt fint uansett hvem du kjøper strøm av, men Tibber-kunder får noe ekstra. Det ene er historikk. I appen kan du se forbruket akkurat nå og noen minutter bakover i tid, mens de med Tibber-abonnement også kan bla seg lenger bakover – time for time, dag for dag og uke for uke om ønskelig.

Andre må finne dette på alternative måter , om da ikke strømleverandøren tilbyr en tilfredsstillende løsning.

Vi har kun brukt Tibber Pulse i «gniermodus», altså uten abonnement, men de som er kunder (og evt. elbil) vil altså kunne få analyser som sier noe om hva som bruker mest strøm. Hvor nøyaktige analysene er kan vi dog ikke uttale oss om.

Det andre er at kunder også får se den faktiske strømkostnaden, altså hvor mye strømforbruket ditt har kostet deg hittil i dag. Samtidig får ikke-kunder fremdeles vite dagens forbruk. Men hvor mye det er i kroner og øre må man i så fall regne ut selv.

Det tredje du går glipp av, er analyser av forbruket som sier noe om hvor mye som går med til dingser som ting som alltid er på, hvor mye som går til oppvarming og hvor mye som går til slikt som belysning og matlaging. Kort sagt kan du enklere se hva som trekker mest strøm.

Eller rettere sagt, du kan se hva Tibber tror trekker mest strøm. For disse analysene bruker nemlig Tibber en form for maskinlæring som kverner forbruket, data fra appen og mikser inn andre faktorer som utendørs temperatur. Sånn sett vil det neppe være en ett hundre prosent nøyaktig analyse.

En annen fordel med å være Tibber-kunde er at man får kjøpt Pulse til lavere pris enn andre.

Ganske umiddelbar

Så hvordan virker egentlig Tibber Pulse? Egentlig er det et ganske enkelt produkt: HAN-porten i strømmåleren din dytter ut data om strømforbruket ditt i mer eller mindre sanntid, og Pulse sender disse dataene videre via Wi-Fi, hvorav appen sørger for å pakke ting pent inn i grafer.

Merk dog at dataene ikke sendes til deg direkte. De tar først veien om Tibbers datamaskiner, som også holder et øye med dagsforbruket ditt – og eventuelle kostnader hvis du er kunde.

Med Pulse på plass kan Tibber-appen fortelle om dagens strømforbruk og hvor mye strøm som brukes akkurat nå. Sistnevnte tegnes opp med høydekurver som viser hvor mye forbruket varierer. Men vil du vite hvor mye dette er i kroner og øre, må du være Tibber-kunde. Vegar Jansen, Tek.no

En liten forsinkelse mellom det at varmeovnen slår inn og du kan se det på mobilen eller nettbrettet er det altså, men så mange sekunder er det ikke snakk om. Her vil det trolig variere litt mellom strømmålere, men hos oss tar det typisk tre til fem sekunder før vi ser utslaget.

Sånn sett er det ikke noe problem i å bruke appen til å finne eventuelle strømtyver i huset. I tillegg kan appen sende deg varsel dersom Tibber skulle registrere uvanlig høyt strømforbruk, overbelastning eller lignende. Abonnenter kan også få varsel dersom strømprisen blir ekstra høy eller ekstra lav påfølgende dag.

Så veldig mye mer å skrive om Tibber Pulse er det vel egentlig ikke. For det er i hovedsak appen og tjenesten – inkludert eventuelt abonnement – som utgjør selve produktet.

Selve dingsen i seg selv vil du sjelden se noe til, da den i praksis alltid befinner seg i sikringsskapet. Med mindre dårlig wifi-rekkevidde krever at du har den utenpå eller utenfor skapet.

Vi har for øvrig ingen problemer med å ta imot signalene fra Pulse, selv om den sitter inni sikringsskapet som befinner seg i oppgangen i blokka. Men nå har vi også et anstendig maskenettverk som dekker hele leiligheten og vel så det. Skulle du ha sikringsskapet plassert langt unna ditt trådløse aksesspunkt, kan det dog være smart å sjekke signalstyrken før du eventuelt kjøper en slik dings.

Konklusjon

Tibber Pulse er en liten dings du putter i sikringsskapet ditt, og lar deg via en app vite hvor mye strøm du bruker akkurat nå. Og hvor mye strøm du har brukt i dag. Har du et abonnement hos Tibber, vil du også se den nøyaktige kostnaden for strømmen.

Produktet er egentlig ganske enkelt, og for mange av oss ligger det nok høyere på «kjekt å ha»-skalaen enn på «må ha»-skalaen.

Som regel bruker vi jo tross alt ikke mer strøm enn vi må, så vi føler jo ikke behovet for å fyre opp appen daglig bare for å se at ting er på stell.

Men av og til – som i perioder med kaldere eller varmere vær, når strømprisene hopper oppover, eller at vi plugger inn noe nytt og kraftig i en stikkontakt – er det alltid en god øvelse å ta en kikk på forbruket i sanntid for å se om noe bør justeres litt.

Da er Tibber Pulse fin å ha. Har du dessuten en elbil som lades hjemme, og/eller et Tibber-abonnement, blir den selvsagt enda mer nyttig.

Er du Tibber-kunde, må vi faktisk si at dette produktet har en pris og nok av fine egenskaper til at det helhjertet kan anbefales. For alle andre, som må betale en tusenlapp og ikke får full funksjonalitet, er vi litt mer på gjerdet.

Pulse vil stadig være et godt produkt, men blir altså mer «kjekt å ha» enn «må ha».

Spør du oss, er Pulse egentlig et produkt og en tjeneste som egentlig skulle vært inkludert fra strømnettleverandøren. Men de har som kjent monopol på sine områder og viser naturlig nok liten interesse av å levere noe de ikke absolutt må.

Da er det faktisk flott at vi har aktører som nettopp Tibber, selv om du altså må være abonnent for å utnytte produktet til det fulle.

Avslutningsvis må vi også nevne at Tibber ikke er alene om å tilby sanntidsavlesning av strømforbruket, men det er et stykke mellom konkurrerende løsninger. Vi kjenner så vidt til CEMM og en måler fra Wattle , men vi har ikke testet noen av disse. I hvert fall ikke ennå.

I tillegg finnes andre konkurrenter som jobber med å utvikle lignende løsninger. I det minste vet vi at strømleverandøren Fjordkraft nærmer seg med noe de kaller Fjordkraft Puls (fantasien blomstrer ikke akkurat). Denne minner på flere måter om Tibber Pulse, men benytter seg av mobilteknologi (LTE-M) i stedet for Wi-Fi. Fjordkrafts løsning skal etter det vi vet rulles ut i mars måned.

