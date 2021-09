Test Billige elsykler (2021)

Vi tester tre billigere elsykler

Kan du klare deg med en sykkel til 15.000 kroner?

Prisene på elsykler er høye for tiden - antakeligvis grunnet mangel på komponenter. Men det behøver ikke å bli så vanvittig dyrt. Vi har testet tre sykler mellom 15.000 og 20.000 kroner.

På markedet finnes det en jungel av elsykler, i alle former og ikke minst prisklasser. Hittil i år har vi testet en rekke ulike varianter, som for eksempel disse hybridmodellene til rundt 35.000 kroner. Men det er langt fra alle som - forståelig nok - vil legge så mye penger i en ny elsykkel.

Vi har derfor tatt inn tre modeller til test. To fra Biltema og en fra Momas. Disse koster mellom 15.000 og 21.000 kroner, som i dag er nokså billig, selv om du likevel kan finne enda rimeligere alternativer. Vi har blant annet sett etter sykler med krankmotor og noenlunde moderne utforming - dermed ryker andre motoralternativ og batteri i bagasjebrettet for eksempel ut.

Men hva får du for 15.000 kroner? En helt kurant elsykkel som ikke imponerer sammenlignet med de vi har testet hittil i år, er det korte svaret.

Disse er med:

Elsykkel Mid Drive Dome 28" 7 gir Elsykkel City Connect 28" 7 gir Momas Focus 2021 (Electric) annonse Pris 14999 NOK 20999 NOK 19990 NOK Motorsystem Bafang 200M Shimano Steps E5000 Bewo Styrke 65 Nm 40 Nm 50 Nm Batteristørrelse 374 Wh 504 Wh 504 Wh Oppgitt ladetid 5-6 timer 8 timer Ikke oppgitt Oppgitt rekkevidde inntil 40-70 km 50-80 km x-100 km Girsystem Shimano Tourney / RevoShift, 7 gir Shimano Nexus, 7 navgir Shimano Altus 8s Hjul 28" 28" 29" Bremser Tektro HD M285, 160mm skive Fotbrems i nav + Tektro 160 mm skive foran Tektro Dempegaffel Bytt Ja, SR Suntour NVX Ja, SR Suntour NEX Lykter LED-lys med 2xAAA-batteri Belysning koblet til driftsbatteri LED-lys med 2xAAA-batteri Sykkelvekt 25 kg 24 kg 25 kg Rammestørrelser 51cm rammehøyde 47 cm rammehøyde M (160-180 cm), L (175 - 190), XL (185 -200) Førervekt inntil 120 kg 120 kg 120 kg

Slik har vi testet Hver sykkel ble utsatt for tre av redaksjonens medlemmer - Ole Henrik Johansen står for hovedvurderingen, mens Finn Jarle Kvalheim og Vilde M. Horvei bidrar. De to førstnevnte står også for den tyngste belastningen disse syklene utsettes for, og i noen sammenhenger ble det tydelig at selv om syklene vil fungere også for tyngre ryttere, er vekt en potensielt viktig del av trivselsfaktoren for alle sammen - spesielt med effekt ned i 40 Nm er det ikke allverdens med hjelp man kan få fra motoren. På en lengre testrunde fikk både bremser, batteri og giring kjørt seg - i tillegg til motor og andre komponenter på sykkelen, der deksler og skjermer gjerne utmerker seg hvis de er skranglete eller ikke sitter så godt som de burde. Underveis i testrunden byttet vi sykler og utvekslet fornøyde og mindre fornøyde erfaringer. Mer +

Mid Drive Dome 28" er den billigste sykkelen i testen med en prislapp på omtrent 15.000 kroner.

Billig og bra: Mid Drive Dome 28" fra Biltema

Av de tre syklene går det en knepen seier til den billigste modellen fra Biltema.

Du betaler rundt 5000 kroner mindre for denne enn for de to andre, hvilket er en solid slump penger. Og når du egentlig ikke går glipp av noe spesielt, foruten batterikapasitet, er dette penger vel spart.

Motoren som sitter på denne er ganske trekkvillig, spesielt i forhold til sin storebror fra Biltema. Og den er ganske nøyaktig og presis hva gjelder å koble inn når du starter å tråkke. Riktignok krevde vårt testeksemplar at du tråkket ganske hardt selv før den koblet inn, men når den først reagerte skjedde dette raskt.

Batteriet er det minste i testen, og det merker du også. Når de andre syklene har svidd av 30–40 prosent av totalen, vil denne ha rasket med seg ytterligere 15–25 prosent, så du vil ikke få like lang rekkevidde. Men den er likevel grei nok om du ikke har planer om å sykle milevis til og fra jobb.

Bafang-motoren har den beste kombinasjonen av krefter og polish av alle de tre testede motorene.

Under testperioden løsnet kjedet på sykkelen, men det skyldes antakelig en feiljustering av girene eller feil på kjedet. Etter at vi ordnet kjedet, og gjorde en nødvendig finjustering av girene, skiftet den gir minst like sømløst som de to andre i testen.

Sykkelen har ikke demper foran, men demperne som sitter på de to andre modellene er uansett ikke så veldig gode. Du vil i praksis ikke savne den spesielt mye med mindre du til stadighet skal forsere høye kanter og røtter.

Samtidig er bremsene greie - du har hydrauliske skivebremser både foran og bak.

Likevel er ikke alt rosenrødt. Det er et par ting som er verdt å merke seg – utenom dårligere rekkevidde og litt svak montering. Og det er salen. Den er alt annet enn komfortabel å sitte på over tid. I alle fall for undertegnede, ble en times tur på denne salen i lengste laget.

Det er også en del «raklelyder» fra blant annet dekslet som skal skåne kjedet fra omverden. Og det samme gjelder blant annet skjermene. De sitter ikke spesielt godt festet, og slenger litt vel mye, som igjen resulterer i unødvendige irritasjoner.

Shimano har kanskje hakket penere kontrollere, men også Bafang lager enkle og fine skjermer, og fremstår som betydelig mer gjennomført enn den du finner på Momas’ sykkel.

Vilde mener: Jeg fikk en særdeles dårlig start med denne sykkelen, ettersom kjedet røyk på de første 500 meterne, etter å ha hikket og hoppet over lenger tid. Hvorfor det skjedde er vi fortsatt noe usikker på, men etter en liten «quick-fix» på hjemmeverkstedet suste den avgårde som om ingenting hadde skjedd. Men det tyder uansett på at kjedet i seg selv i utgangspunktet er i svakeste laget.

Dekslet som skal skåne kjedet hadde jeg et inderlig ønske om å rive av med makt etter at kjedet hoppet av for femte gang i løpet av turen, og jeg av en eller annen grunn ikke hadde tatt med meg skrujern (!).

Også for den letteste syklisten blant oss er setet på denne sykkelen ubehagelig. Heldigvis kan nye seter kjøpes for en rimelig penge, og er ikke et tungtveiende minus.

Bonussiden er at sykkelens motor trekker greit. Den er langt fra noen slepen diamant, og du vil merke at den ikke er helt synkronisert med tråkkingen, men den er mer sømløs enn de andre vi hadde inne til test.

Man kan diskutere om sykkelsetet på den billigste Biltema-sykkelen er mer sykkelsadel eller krakk. Men det er heldigvis en relativt billig ting å bytte ut - og mange som ikke sykler så ofte liker større seter bedre enn svært smale. Ingen av testerne satte pris på dette setet.

Finn Jarle mener: Bafang-motoren på denne sykkelen er noenlunde sterk, og fra en produsent som har stormet opp og frem de siste årene. Der «etablerte» og dyre Shimano ofte blir altfor svakt i lavere prisklasser, og mindre kjente merker blir mer upolert, blir Bafang-løsningen her en ålreit mellomting. Den trekker forholdsvis godt og den gjør det med en fintfølelse ingen av de andre to syklene i testen får til.

Av en eller annen grunn mister noen ganger motoren litt futt uten at det er lett å forklare hvorfor. Det virker nesten som den i enkelte situasjoner glemmer å bidra og må ta seg igjen litt. Men her er det helt ok bremser, og helt grei giring viste den seg også å ha - etter noe innledende krøll. Jeg ble mye raskere venn med «grip shift»-giringen her enn på Biltemas langt dyrere sykkel. Men hadde jeg kjøpt denne måtte jeg også hatt et lite lager AAA-batterier for å holde meg med lys på kveldene. Hvor dyrt kan det egentlig være å få koblet kjørelysene på driftsbatteriet? Uansett; den har sine svakheter, men her får du mye sykkel for pengene.

En god nr to: Momas Focus

Denne sykkelen er den jeg har brukt mest. Mest fordi den kom først av de tre testsyklene. Og i starten tenkte jeg at denne var langt fra imponerende - spesielt sammenlignet med de dyrere syklene vi har testet en del av. Men når de to modellen fra Biltema kom, viser det seg at denne Momasen er langt fra dårlig sammenlignet med alternativer i «samme vektklasse».

Likevel er det ikke til å stikke under en stol at den koster en del mer enn testvinneren, men er likevel hakket billigere enn den dyreste konkurrenten.

En av tingene som gjør denne sykkelen grei, er at den har en trekkvillig motor. I styrke oppleves den omtrent lik som den billigste modellen fra Biltema. Men den har ikke god respons når du tråkker. På rette flater er det nok å holde pedalene i bevegelse. Da vil motoren trekke med maks effekt. Den har ingen mellomting, og det virker å være «flatt jern» eller ingenting. Og samtidig er den treg til å starte å trekke, samt at den fortsetter å trekke et par sekunder etter at du selv har stoppet å tråkke.

Trekkvillig, men bråkete og uraffinert. Det fremstår som en elmotor trykket inn i kranken mer enn som en «skreddersydd løsning», som du kan oppleve fra aktører som Shimano, Bafang og Yamaha.

Men foruten det, og en ganske dårlig sal, er dette en helt kurant elsykkel som passer greit til deg som sykler der det ikke er altfor mange tunge oppoverbakker. Det er lite å utsette på bremsene, de tar så godt som de bør, og byggekvaliteten er også helt kurant. Om du ser bort fra enkelte slappe løsninger, som å feste bremse-/gir-kabler med strips til rammen – som er så spinkle at flere ramlet av under de første ti milene.

Du får ganske høvelig rekkevidde med batteriet som følger med, som er en av tingene som taler til fordel for denne sykkelen sammenlignet med testvinneren.

Testens mest «plastic fantastic»-kontroller dukker opp på Momas. Den fungerer greit, men den ser strengt tatt ikke så veldig ut som noe som er produsert i løpet av siste tiår.

Vilde mener: Jeg startet dagen på denne sykkelen og var egentlig greit fornøyd med det. Selv om den i teorien kan justere hvor mye motoren skal bistå så har den i praksis to moduser: YAY eller NAY.

Setet er ikke spesielt behagelig, men bedre enn testvinneren, og den trekker nok til å takle enkle bakker. Batteriet holder også et greit stykke såfremt du bare skal bruke den til korte pendlerturer.

Finn Jarle mener: Dette føles litt som om noen har montert en vaskemaskinmotor med en enkel av-på-bryter i pedalene. Det er grovt og det er upolert, og motoren trekker med et konstant og kraftig hvin så lenge det har vært bevegelse i pedalene siste halvår. Men den trekker tross alt godt når den først er i gang.

En kjekk ting med Momas-sykkelen er at den finnes i flere størrelser, der de andre kommer i en fast rammestørrelse. En irriterende ting er at både for- og baklys på sykkelen må ha sine egne små batteri. Og om du ikke er veldig påpasselig med å bytte disse regelmessig går det nok som det går når mørket faller på. Flatt batteri er forøvrig ikke eneste irritasjonen her; når lysene ikke er koblet til driftsbatteriet kan du heller ikke styre om de står av og på fra kontrolleren, eller automatisk med lyssensor, slik mange litt mer påkostede sykler kan.

Dyrest, men svakest: City Connect 28" fra Biltema

City Connect ser mer bysyklete ut enn de andre to, men i praksis bør du unngå å utsette alle disse tre modellene for tung markasykling. Det største problemet med denne er kreftene - eller snarere fraværet av dem.

Denne modellen er den dårligste av de tre. På forhånd hadde vi litt tro på denne siden den blant annet kunne skilte med motor og styringssystemer fra Shimano. Men det viser seg at denne motoren er for slapp – i alle fall for undertegnede.

Du får riktignok rikelig med rekkevidde, så dersom du primært skal sykle på ganske flate strekninger, vil denne gi deg mange mil mellom hver gang du må lade.

Shimano er gode på gjennomarbeidede og solide løsninger. Disse koster gjerne mer, og derfor er det testens svakeste motor i testens dyreste sykkel vi har med å gjøre her. Men kontrolleren er gjennomført og ser «skikkelig» ut.

Men utover det så er det en del ting som faller litt igjennom. Spesielt det at de har droppet skivebrems på bakhjulet til fordel for en klassisk løsning der du tråkker bakover for å bremse - noe vi trodde gikk av moten for mange, mange år siden. Men neida. Du har også en forbrems, som er av typen skivebrems, men denne er heller ikke like god som de to andre i testen. Så kombinasjonen gir en ganske dårlig total.

Og sykkelen har et innebygd girsystem, som jo bidrar til mindre vedlikehold, men som er litt anstrengende å bruke. For du må gire ofte siden motoren ikke trekker like godt som de to andre modellene i testen. Og når du da må stoppe tråkket mellom skiftene, blir det litt mye stakkato, hvor resultatet er at du mister mye flyt og fart spesielt i tyngre bakker.

Når det er sagt så må vi si at sykkelen ellers virker greit sammensatt, og du sitter ganske godt. Du har en grei sal, og skjermen du ser på er helt kurant den også. Likevel hadde vi ventet at denne sykkelen, som jo er den dyreste i testen, skulle gi mer valuta for pengene.

Lys som lyser så lenge det er strøm på driftsbatteriet er en finfin ting. Her slipper du å hamstre AAA-batterier for at alt skal være i henhold.

Vilde mener: Barnesyklene ringte og ville ha bremsene sine tilbake. Kall det hva du vil, men å tråkke pedalen bakover for å bremse er så bakoverlent at jeg ikke klarer ta sykkelen seriøst. Det er i alle fall ikke mulig å anta at sykkelen skal brukes på noe annet enn veldig lett sykling på flat mark, for å måtte stå på bremsen med all kraft i bratt nedoverbakke er i overkant irriterende - forutsatt at du husker at det er pedalbremser de første bakkene og ikke leiter frenetisk etter fantomspaken på styret.

Oppover er den forsåvidt grei. I alle fall for en lettvekter som ikke plages nevneverdig av å måtte jobbe litt mer selv for å komme seg opp. For du får ikke veldig mye hjelp fra motoren.

Finn Jarle mener: Jeg er vant til å kunne regulere pedalplassering etter behov i svinger og i nærheten av fortau. Det kan man ikke på en like enkel måte med denne som med andre sykler. Alle forsøk på å «slure» bakover straffes med forsøk på bråbrems fra sykkelens side. Navbrems er ikke ok i en sykkel i denne prisklassen i 2021 - ikke engang når den er elektrisk. Og spesielt ikke i kombinasjon med forbrems som oppleves som vel sløv på egen hånd. På flat asfalt får du assistanse nok til at du kan gjøre enkel søndagssykling til Brustad-bua og tilbake - men så fort underlaget blir mer krevende føles denne sykkelen tyngre å tråkke enn mange vanlige umotoriserte sykler. Noe av årsaken ligger nok i den tyngre giringen. Her får du ikke et ultralett «krabbegir» som førstegiret på elsykler flest er.

Biltemas dyreste sykkel er imidlertid unik på én måte jeg setter pris på i dette utvalget; den har lyktepakke som drives rett av driftsbatteriet. Det betyr at du aldri står der med tomme AAA-batterier i lysene dine når skumringa har satt inn. Har du strøm på sykkelen så lyser den også. Men det føles ikke som noen stor trøst når prisen er såpass høy og trekkviljen er såpass dårlig.

Navbrems i 2021? Virkelig?

